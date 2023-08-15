星展併花旗消金躍升台灣最大外銀，11月啟動換卡潮，花旗：續為企業客戶服務
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至於花旗信用卡換卡時程與消費者權益，星展銀行（台灣）消費金融處處長孫可基會後受訪時表示，預估1年內換卡完成，依照法規2個月內要通知客戶，因此9月開始通知花旗客戶，11月啟動首波換卡潮，第一波瞄準花旗哩程相關信用卡，花旗卡友還沒換卡前都可以繼續消費，卡片福利皆會保留。
星展併花旗消金躍升台灣最大外銀，11月啟動換卡潮
（中央社）星展銀行（台灣）整併花旗消金業務，躍升台灣最大外商銀行。星展銀14日表示，預估第4季顯現整併案綜效，11月啟動首波換卡潮，先瞄準花旗哩程相關的信用卡，星展集團6月也再度增資新台幣520億元，持續深耕台灣市場。
星展銀行（台灣）8月12日到13日順利完成花旗（台灣）銀行消費金融業務的整併，進行主要系統與資料轉換，花旗分行週末也換上星展招牌。
星展集團執行總裁高博德表示，持續深化亞洲布局，此項併購除了讓星展銀行（台灣）消費金融業務成長至少加速10年，星展銀行（台灣）每年營收將突破13億新幣（約新台幣300億元）。
星展銀行（台灣）14日上午舉行整併完成記者會，星展銀行（台灣）總經理黃思翰致詞時表示，今年適逢星展進入台灣市場屆滿40週年，星展台灣存款及財富管理客戶數翻倍達110萬、資產管理規模逾2800億元，信用卡帳戶數超過300萬、放款規模及存款規模也分別突破7400億元和8300億元，歡迎約3000名新同事加入星展。
看好台灣市場成長潛力，星展集團6月底再度增資520億元，用來支付併購交易價格與相關成本。
黃思翰表示，增資案520億元扣除此合併案溢價220億元後，其餘300億元將持續發展星展在台灣業務。過去18個月以來，投入3億新幣（約新台幣70億元）在系統、人員投資，集團也投入1000多人在整併專案，並進行多次系統演練。
黃思翰表示，整併後包含核心系統與後台自動化流程能節省成本，預計今年第4季有望看到整併綜效，目標持續尋求業務成長與提升效率。
至於花旗信用卡換卡時程與消費者權益，星展銀行（台灣）消費金融處處長孫可基會後受訪時表示，預估1年內換卡完成，依照法規2個月內要通知客戶，因此9月開始通知花旗客戶，11月啟動首波換卡潮，第一波瞄準花旗哩程相關信用卡，花旗卡友還沒換卡前都可以繼續消費，卡片福利皆會保留。
孫可基表示，花旗原先客戶數約230萬，信用卡約270萬戶，花旗存款戶（包含高端客戶）約60萬，整併後加計星展部分共有約110萬存款戶。
花旗ATM後續將全數裁撤，媒體關注花旗分行後續規劃，孫可基表示，花旗原本有44家分行跟1營業處，14日起營業處也改為星展市府分行，合併後，星展27分行加上花旗45分行，共72分行，承諾1年內不會裁撤分行，後續也會進行長期規劃，例如雙方分行若位置比較靠近可能會做調整，或是搬到更有發展潛力的地方。
花旗：在台消金業務完成移轉，續為企業客戶服務
（中央社）星展銀行（台灣）12日到13日順利完成花旗（台灣）銀行消費金融業務的整併，花旗14日表示，在台灣的企業金融業務不包括在這次交易範圍，花旗仍將專注為所有企業機構客戶，在台灣、亞太區域及全球市場，提供服務。
花旗集團14日宣布，已成功完成將其台灣消費金融業務出售並移轉至星展銀行；交易協議包括零售銀行業務、信用卡業務、房貸及消費者信用貸款業務，以及近3000名花旗員工的移轉。
花旗透過新聞稿指出，花旗在台灣的企業機構客戶業務不包括在此次交易範圍，花旗仍將專注於為所有企業機構客戶在台灣、亞太區域及全球市場，提供服務。
花旗表示，作為全球策略調整的一部份，退出亞洲、歐洲、中東和墨西哥等14個市場的消金業務，並已於9個市場簽署交易協議，完成其中8個市場的消金業務出售，包括澳洲、巴林、印度、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南和台灣。
花旗指出，預計於下半年完成印尼消費金融業務的出售，而先前宣布花旗於中國、韓國消金業務的關閉，以及在俄羅斯整體業務的縮減，皆持續進行中。
同時，花旗將尋求在墨西哥的消金、小型企業和中型市場金融業務的首次公開募股，並計劃根據市場情形於2023年下半年重啟波蘭消金業務的退出程序。
花旗集團亞太區執行長巴貝吉（Peter Babej）表示，完成台灣消金業務的出售後，花旗將持續致力於發展引領市場的企業機構金融業務，運用花旗的全球網絡和產品，支持客戶在台灣及亞太區域市場的營運。
花旗集團負責全球擬出售消金業務部門執行長柯爾（Titi Cole）則指出，衷心感謝前員工對客戶的堅定承諾，並相信他們將在星展銀行擁有美好的未來，「我們在執行花旗的策略上已有重大進展，完成這項交易是精簡集團組織重要的一步」。
花旗（台灣）銀行董事長安孚達（Aftab Ahmed）表示，此次出售對花旗的客戶和消金員工而言，是一個正向結果，感謝消金員工多年來的貢獻，並期待他們在星展銀行的職涯，達成許多成就。
新聞來源
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
我們想讓你知道的是
WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。