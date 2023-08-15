星展併花旗消金躍升台灣最大外銀，11月啟動換卡潮，花旗：續為企業客戶服務

星展併花旗消金躍升台灣最大外銀，11月啟動換卡潮

（中央社）星展銀行（台灣）整併花旗消金業務，躍升台灣最大外商銀行。星展銀14日表示，預估第4季顯現整併案綜效，11月啟動首波換卡潮，先瞄準花旗哩程相關的信用卡，星展集團6月也再度增資新台幣520億元，持續深耕台灣市場。

星展銀行（台灣）8月12日到13日順利完成花旗（台灣）銀行消費金融業務的整併，進行主要系統與資料轉換，花旗分行週末也換上星展招牌。

星展集團執行總裁高博德表示，持續深化亞洲布局，此項併購除了讓星展銀行（台灣）消費金融業務成長至少加速10年，星展銀行（台灣）每年營收將突破13億新幣（約新台幣300億元）。

星展銀行（台灣）14日上午舉行整併完成記者會，星展銀行（台灣）總經理黃思翰致詞時表示，今年適逢星展進入台灣市場屆滿40週年，星展台灣存款及財富管理客戶數翻倍達110萬、資產管理規模逾2800億元，信用卡帳戶數超過300萬、放款規模及存款規模也分別突破7400億元和8300億元，歡迎約3000名新同事加入星展。

看好台灣市場成長潛力，星展集團6月底再度增資520億元，用來支付併購交易價格與相關成本。

黃思翰表示，增資案520億元扣除此合併案溢價220億元後，其餘300億元將持續發展星展在台灣業務。過去18個月以來，投入3億新幣（約新台幣70億元）在系統、人員投資，集團也投入1000多人在整併專案，並進行多次系統演練。

黃思翰表示，整併後包含核心系統與後台自動化流程能節省成本，預計今年第4季有望看到整併綜效，目標持續尋求業務成長與提升效率。

至於花旗信用卡換卡時程與消費者權益，星展銀行（台灣）消費金融處處長孫可基會後受訪時表示，預估1年內換卡完成，依照法規2個月內要通知客戶，因此9月開始通知花旗客戶，11月啟動首波換卡潮，第一波瞄準花旗哩程相關信用卡，花旗卡友還沒換卡前都可以繼續消費，卡片福利皆會保留。

孫可基表示，花旗原先客戶數約230萬，信用卡約270萬戶，花旗存款戶（包含高端客戶）約60萬，整併後加計星展部分共有約110萬存款戶。

花旗ATM後續將全數裁撤，媒體關注花旗分行後續規劃，孫可基表示，花旗原本有44家分行跟1營業處，14日起營業處也改為星展市府分行，合併後，星展27分行加上花旗45分行，共72分行，承諾1年內不會裁撤分行，後續也會進行長期規劃，例如雙方分行若位置比較靠近可能會做調整，或是搬到更有發展潛力的地方。

Photo Credit: 中央社 星展銀行（台灣）完成花旗（台灣）銀行消費金融業務的整併，躍升台灣最大外商銀行，14日在台北舉行星展銀行市府分行揭幕暨整併完成記者會。中央社記者裴禛攝 112年8月14日

花旗：在台消金業務完成移轉，續為企業客戶服務

（中央社）星展銀行（台灣）12日到13日順利完成花旗（台灣）銀行消費金融業務的整併，花旗14日表示，在台灣的企業金融業務不包括在這次交易範圍，花旗仍將專注為所有企業機構客戶，在台灣、亞太區域及全球市場，提供服務。

花旗集團14日宣布，已成功完成將其台灣消費金融業務出售並移轉至星展銀行；交易協議包括零售銀行業務、信用卡業務、房貸及消費者信用貸款業務，以及近3000名花旗員工的移轉。

花旗透過新聞稿指出，花旗在台灣的企業機構客戶業務不包括在此次交易範圍，花旗仍將專注於為所有企業機構客戶在台灣、亞太區域及全球市場，提供服務。

花旗表示，作為全球策略調整的一部份，退出亞洲、歐洲、中東和墨西哥等14個市場的消金業務，並已於9個市場簽署交易協議，完成其中8個市場的消金業務出售，包括澳洲、巴林、印度、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南和台灣。

花旗指出，預計於下半年完成印尼消費金融業務的出售，而先前宣布花旗於中國、韓國消金業務的關閉，以及在俄羅斯整體業務的縮減，皆持續進行中。

同時，花旗將尋求在墨西哥的消金、小型企業和中型市場金融業務的首次公開募股，並計劃根據市場情形於2023年下半年重啟波蘭消金業務的退出程序。

花旗集團亞太區執行長巴貝吉（Peter Babej）表示，完成台灣消金業務的出售後，花旗將持續致力於發展引領市場的企業機構金融業務，運用花旗的全球網絡和產品，支持客戶在台灣及亞太區域市場的營運。

花旗集團負責全球擬出售消金業務部門執行長柯爾（Titi Cole）則指出，衷心感謝前員工對客戶的堅定承諾，並相信他們將在星展銀行擁有美好的未來，「我們在執行花旗的策略上已有重大進展，完成這項交易是精簡集團組織重要的一步」。

花旗（台灣）銀行董事長安孚達（Aftab Ahmed）表示，此次出售對花旗的客戶和消金員工而言，是一個正向結果，感謝消金員工多年來的貢獻，並期待他們在星展銀行的職涯，達成許多成就。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀