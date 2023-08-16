韓國連續爆發「無差別刺殺」引發社會恐慌，細看「模仿預告」則更讓人擔心
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發惡帖人士的「年紀」，並非年紀輕輕、懵懂無知「小孩子」的18、19歲年紀，大多是25至40歲，有著社會經驗的人士，就常理而言，這些人士不應該做出此「恐怖預言」，讓人不禁擔心起，潛藏在社會底下不少的未爆彈，這些皆是他們發自內心的「預告」嗎？
韓國單月內來，連續爆發駭人聽聞的「無差別刺殺事件」，引來社會恐慌，令人不禁感嘆到底現今社會怎麼了；而因這兩樁事件時間相近，且疑似兇嫌犯案動機，皆是對社會不滿，毫無理由的引爆殺機。
第一樁案件，事出7月21日下午，於首爾人來人往的新林站4號出口，持刀的33歲兇嫌在地鐵出口不遠處，選定正在便利超商門口講電話的20餘歲年輕男子，從背後壓倒，突刺數刀；爾後，兇嫌奔入街弄內，繼續「無差別」砍殺多名男性路人，造成多名路人身懷多數刀傷，此案件共造成1死3傷。而在警方到達現場對峙兇嫌，兇嫌也十分冷靜，只見他棄刀無力地坐在階梯上，現場高喊：「我不想活了！」
警方事後調查，犯案兇嫌神智清楚，並未飲酒，而對他所犯下的罪刑，僅表示「看到社會上，許多在身材、經濟層面比他好的男生，讓他產生自卑感，故才釀成殺人衝動」，且言及「因為我過得不幸福，我也希望他人不幸」等犯案動機發言，讓人覺得嘆為觀止、瞠目結舌。目前警方針對此兇嫌是否為「預謀計畫性犯案」（兇嫌落網時，曾把他隨身攜帶的手機重新格式化），進行調查。
然而，此事件透過新聞媒體報導後，後續產生不少「模仿效應」。時隔不到兩週，於8月3日傍晚六點時刻，韓國京畿道城南市盆唐書峴站（서현역）地鐵附近的AK廣場百貨公司鬧區，又發生隨機無差別砍人事件，且這次造成的傷亡人數更多。
年僅22歲的送貨員崔姓兇嫌，於犯案時，駕駛著轎車衝上人行道，先是撞傷4名路過行人後，全身穿黑色皮衣與戴上墨鏡的他，大搖大擺下車後，持著利刃進入商場，不管三七二十一，對路過的人潮，進行無差別攻擊，而在警方抵達現場攻堅的短短10餘分鐘內，他總共刺殺13人輕重傷、1人（20歲女性）不治腦死，而我們透過犯案現場的照片，見到百貨商場一片狼藉，血跡斑斑，還有不少好心的民眾，幫忙照顧被刺倒在地，鮮血直噴的無辜路人，讓人心驚膽跳。
事後警方順利逮捕兇嫌，途中兇嫌如同前例新林站犯案的男子，乖乖就擒，並沒有太多反抗過程，警方調查兇嫌身份，僅是年紀輕輕的22歲送貨員，外人實在難以揣測，他到底是為何而痛下毒手？
據最新案情發展，檢方已經排除崔姓兇嫌犯案當下，是屬於身心精神狀態失常，換言之，乃是有意識的犯罪行為，而此點，我們透過落網的崔姓兇嫌，面帶憂鬱地站在鎂光燈與記者的追問下，也能清楚回答「他對不起被他所刺傷的路人，希望躺在醫院的被害者，都能早日康復」足以為証，迄今警方仍未查出他為何犯罪。
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航