TNL+ 2023/08/16,
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韓國連續爆發「無差別刺殺」引發社會恐慌，細看「模仿預告」則更讓人擔心

韓國連續爆發「無差別刺殺」引發社會恐慌，細看「模仿預告」則更讓人擔心
示意圖｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

發惡帖人士的「年紀」，並非年紀輕輕、懵懂無知「小孩子」的18、19歲年紀，大多是25至40歲，有著社會經驗的人士，就常理而言，這些人士不應該做出此「恐怖預言」，讓人不禁擔心起，潛藏在社會底下不少的未爆彈，這些皆是他們發自內心的「預告」嗎？

韓國單月內來，連續爆發駭人聽聞的「無差別刺殺事件」，引來社會恐慌，令人不禁感嘆到底現今社會怎麼了；而因這兩樁事件時間相近，且疑似兇嫌犯案動機，皆是對社會不滿，毫無理由的引爆殺機。

第一樁案件，事出7月21日下午，於首爾人來人往的新林站4號出口，持刀的33歲兇嫌在地鐵出口不遠處，選定正在便利超商門口講電話的20餘歲年輕男子，從背後壓倒，突刺數刀；爾後，兇嫌奔入街弄內，繼續「無差別」砍殺多名男性路人，造成多名路人身懷多數刀傷，此案件共造成1死3傷。而在警方到達現場對峙兇嫌，兇嫌也十分冷靜，只見他棄刀無力地坐在階梯上，現場高喊：「我不想活了！」

警方事後調查，犯案兇嫌神智清楚，並未飲酒，而對他所犯下的罪刑，僅表示「看到社會上，許多在身材、經濟層面比他好的男生，讓他產生自卑感，故才釀成殺人衝動」，且言及「因為我過得不幸福，我也希望他人不幸」等犯案動機發言，讓人覺得嘆為觀止、瞠目結舌。目前警方針對此兇嫌是否為「預謀計畫性犯案」（兇嫌落網時，曾把他隨身攜帶的手機重新格式化），進行調查。

然而，此事件透過新聞媒體報導後，後續產生不少「模仿效應」。時隔不到兩週，於8月3日傍晚六點時刻，韓國京畿道城南市盆唐書峴站（서현역）地鐵附近的AK廣場百貨公司鬧區，又發生隨機無差別砍人事件，且這次造成的傷亡人數更多。

年僅22歲的送貨員崔姓兇嫌，於犯案時，駕駛著轎車衝上人行道，先是撞傷4名路過行人後，全身穿黑色皮衣與戴上墨鏡的他，大搖大擺下車後，持著利刃進入商場，不管三七二十一，對路過的人潮，進行無差別攻擊，而在警方抵達現場攻堅的短短10餘分鐘內，他總共刺殺13人輕重傷、1人（20歲女性）不治腦死，而我們透過犯案現場的照片，見到百貨商場一片狼藉，血跡斑斑，還有不少好心的民眾，幫忙照顧被刺倒在地，鮮血直噴的無辜路人，讓人心驚膽跳。

事後警方順利逮捕兇嫌，途中兇嫌如同前例新林站犯案的男子，乖乖就擒，並沒有太多反抗過程，警方調查兇嫌身份，僅是年紀輕輕的22歲送貨員，外人實在難以揣測，他到底是為何而痛下毒手？

據最新案情發展，檢方已經排除崔姓兇嫌犯案當下，是屬於身心精神狀態失常，換言之，乃是有意識的犯罪行為，而此點，我們透過落網的崔姓兇嫌，面帶憂鬱地站在鎂光燈與記者的追問下，也能清楚回答「他對不起被他所刺傷的路人，希望躺在醫院的被害者，都能早日康復」足以為証，迄今警方仍未查出他為何犯罪。

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Photo Credit: GettyImages
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