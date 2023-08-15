話題國片《疫起》8/15 Netflix獨家上線，導演林君陽帶領觀眾重返20年前和平醫院封院事件

今（2023）年上半年上映，而後在台北電影獎入圍13項大獎，最終拿下最佳導演、男主角、視覺效果、美術設計、傑出技術等5項大獎的《疫起》，在8月15日正式於Netflix全球獨家上線。

而《疫起》是由林君陽執導的電影作品，林君陽上半年引發的話題的台劇《人選之人 - 造浪者》也在Netflix播映，句話說，林君陽今年的兩部作品，一部電影、一部影集，皆能在Netflix觀賞。

Photo Credit: Netflix提供

林君陽畢業於輔仁大學影像傳播學系，曾為自由影像工作者，早期以攝影專業起家，曾經憑藉《公視人生劇展—結婚不結婚》、《公視人生劇場—三朵花純理髮》連續兩年入圍電視金鐘獎最佳攝影獎。

而後林君陽轉戰導演職，與高炳權共同導出了電影《愛的麵包魂》，獨立執導了電影《愛情算不算》；到了2019年，執導的影集《我們與惡的距離》在台掀起大熱，片中碰觸的「死刑」議題，也讓當時台灣社會引發正反兩方論戰。

就從《我們與惡的距離》開始，林君陽近年迅速崛起，包含憑藉《我們與惡的距離》拿下電視金鐘最佳導演，而後於2021年執導時代劇《茶金》，同樣入圍了電視金鐘獎最佳導演。

到了今年，林君陽上半年交出了影集《人選之人－造浪者》、電影《疫起》，前者對準了政治幕僚職人，並帶出職場上的權勢與性騷擾，而讓台灣的現實社會進入MeToo運動；後者則是描述2003年的SARS，帶領台灣社會返回20年前的大疫之年，最終也順利拿下台北電影獎最佳導演。

而台北電影獎的評審團也指出，《疫起》從作品複雜且龐大的執行難度，足見導演的企圖心與統合調度的出色能力，林君陽在社會議題與商業性中努力取得平衡，以電影語言訴說台灣社會的共同記憶，從中得到繼續前進的力量。

許多人也預期《人選之人－造浪者》有機會大舉入圍今年的電視金鐘獎；《疫起》也有望在金馬獎有所提名表現，倘若如此，今年會是林君陽在小螢幕以及大銀幕皆大放異彩的一年。

Photo Credit: 2023台北電影節 林君陽憑藉《疫起》獲得台北電影獎最佳導演

至於《疫起》的卡司陣容，由王柏傑、薛仕凌、曾敬驊、項婕如、謝盈萱等知名演員組成，其中王柏傑更是憑藉劇中的角色，拿下個人首座台北電影獎最佳男主角。

王柏傑於2008年憑藉演出林書宇的《九降風》，獲得台北電影獎最佳新演員獎，《九降風》之後，王柏傑持續在影視圈站穩腳步，演出橫跨電視、電影等作品。其中包含《十月圍城》、《軍中樂園》、《罪夢者》、《華燈初上》等片。

而王柏傑也曾憑藉《生日願望》、《罪夢者》、《比悲傷更悲傷的故事：影集版》三度入圍電視金鐘獎迷你劇集／電視電影男配角獎。此次則以《疫起》，獲得台灣電影產業重要頒獎典禮的演技獎項。

王柏傑在《疫起》中扮演外科醫師的角色，對於從未接觸過醫療劇的王柏傑，必須在兩個月內將自己打造成資深醫師，包含信手捻來複雜的醫療專業用語，以及兩場大型手術的畫面拍攝。而在拍攝過程中，王柏傑全程並未使用手部替身。

王柏傑也曾提及：「拍這部電影全部都很累，技術上是一部分，背專有台詞動作是一部分，你要詮釋一個醫生，內心方面的壓力又是另外一個部分。」

至於台北電影獎評審團則認為，王柏傑紮實的演員功力有目共睹，角色性格轉折與爆發力的展現，成功帶領觀眾深陷劇情氛圍，情緒轉折精準而不俗，親情詮釋令人動容，展現演員驚人的成長。

Photo Credit: 2023台北電影節 王柏傑憑藉《疫起》獲得台北電影獎最佳男主角

最後，除了導演、卡司備受矚目之外，《疫起》的技術團隊還包含攝影包軒鳴、剪輯解孟儒、視效嚴振欽、配樂盧律銘、藝術指導黃美清等人，而監製李耀華則是操刀過許多成功的商業作品，劇組團隊過往的經驗以及專業度，皆是台灣影視產業的一時之選。

《疫起》劇情描述危險的病毒爆發傳染，一座醫院被迫封院，受困其中的人們不得不面對一連串令人煎熬的抉擇，8月15日在Netflix全球獨家上線。

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核稿編輯：翁世航