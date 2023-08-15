話題國片《疫起》8/15 Netflix獨家上線，導演林君陽帶領觀眾重返20年前和平醫院封院事件
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台北電影獎入圍13項大獎，最終拿下5項大獎的《疫起》，在8月15日正式於Netflix全球獨家上線。而《疫起》是由林君陽執導的電影作品，事實上，林君陽今年還有一部影集《人選之人 - 造浪者》也在Netflix播映，這兩個影視話題作品，也讓林君陽成為今年度最受矚目的台灣導演之一。
今（2023）年上半年上映，而後在台北電影獎入圍13項大獎，最終拿下最佳導演、男主角、視覺效果、美術設計、傑出技術等5項大獎的《疫起》，在8月15日正式於Netflix全球獨家上線。
而《疫起》是由林君陽執導的電影作品，林君陽上半年引發的話題的台劇《人選之人 - 造浪者》也在Netflix播映，句話說，林君陽今年的兩部作品，一部電影、一部影集，皆能在Netflix觀賞。
林君陽畢業於輔仁大學影像傳播學系，曾為自由影像工作者，早期以攝影專業起家，曾經憑藉《公視人生劇展—結婚不結婚》、《公視人生劇場—三朵花純理髮》連續兩年入圍電視金鐘獎最佳攝影獎。
而後林君陽轉戰導演職，與高炳權共同導出了電影《愛的麵包魂》，獨立執導了電影《愛情算不算》；到了2019年，執導的影集《我們與惡的距離》在台掀起大熱，片中碰觸的「死刑」議題，也讓當時台灣社會引發正反兩方論戰。
就從《我們與惡的距離》開始，林君陽近年迅速崛起，包含憑藉《我們與惡的距離》拿下電視金鐘最佳導演，而後於2021年執導時代劇《茶金》，同樣入圍了電視金鐘獎最佳導演。
到了今年，林君陽上半年交出了影集《人選之人－造浪者》、電影《疫起》，前者對準了政治幕僚職人，並帶出職場上的權勢與性騷擾，而讓台灣的現實社會進入MeToo運動；後者則是描述2003年的SARS，帶領台灣社會返回20年前的大疫之年，最終也順利拿下台北電影獎最佳導演。
而台北電影獎的評審團也指出，《疫起》從作品複雜且龐大的執行難度，足見導演的企圖心與統合調度的出色能力，林君陽在社會議題與商業性中努力取得平衡，以電影語言訴說台灣社會的共同記憶，從中得到繼續前進的力量。
許多人也預期《人選之人－造浪者》有機會大舉入圍今年的電視金鐘獎；《疫起》也有望在金馬獎有所提名表現，倘若如此，今年會是林君陽在小螢幕以及大銀幕皆大放異彩的一年。
至於《疫起》的卡司陣容，由王柏傑、薛仕凌、曾敬驊、項婕如、謝盈萱等知名演員組成，其中王柏傑更是憑藉劇中的角色，拿下個人首座台北電影獎最佳男主角。
王柏傑於2008年憑藉演出林書宇的《九降風》，獲得台北電影獎最佳新演員獎，《九降風》之後，王柏傑持續在影視圈站穩腳步，演出橫跨電視、電影等作品。其中包含《十月圍城》、《軍中樂園》、《罪夢者》、《華燈初上》等片。
而王柏傑也曾憑藉《生日願望》、《罪夢者》、《比悲傷更悲傷的故事：影集版》三度入圍電視金鐘獎迷你劇集／電視電影男配角獎。此次則以《疫起》，獲得台灣電影產業重要頒獎典禮的演技獎項。
王柏傑在《疫起》中扮演外科醫師的角色，對於從未接觸過醫療劇的王柏傑，必須在兩個月內將自己打造成資深醫師，包含信手捻來複雜的醫療專業用語，以及兩場大型手術的畫面拍攝。而在拍攝過程中，王柏傑全程並未使用手部替身。
王柏傑也曾提及：「拍這部電影全部都很累，技術上是一部分，背專有台詞動作是一部分，你要詮釋一個醫生，內心方面的壓力又是另外一個部分。」
至於台北電影獎評審團則認為，王柏傑紮實的演員功力有目共睹，角色性格轉折與爆發力的展現，成功帶領觀眾深陷劇情氛圍，情緒轉折精準而不俗，親情詮釋令人動容，展現演員驚人的成長。
最後，除了導演、卡司備受矚目之外，《疫起》的技術團隊還包含攝影包軒鳴、剪輯解孟儒、視效嚴振欽、配樂盧律銘、藝術指導黃美清等人，而監製李耀華則是操刀過許多成功的商業作品，劇組團隊過往的經驗以及專業度，皆是台灣影視產業的一時之選。
《疫起》劇情描述危險的病毒爆發傳染，一座醫院被迫封院，受困其中的人們不得不面對一連串令人煎熬的抉擇，8月15日在Netflix全球獨家上線。
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核稿編輯：翁世航
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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