《人生給的答案II》：全球百大思想家史蒂芬・平克，對即將進入社會的大學生有什麼建議？
我們想讓你知道的是
從最常送人的書，到過去五年最受用的新習慣，甚至是聽過最糟糕的建議，各領域的一級玩家們，不管是創業家、運動員、作家、電影人、教育家、科學家，都踴躍回覆、坦誠分享他們最忘不掉的失敗、最值得的投資、忙碌爆炸時如何放鬆。
文：提摩西．費里斯（Tim Ferriss）
全球百大思想家史蒂芬・平克（Steven Pinker）
史蒂芬・平克是哈佛大學心理學教授，專門研究語言及認知，時常為《紐約時報》和《大西洋》等刊物撰文，也出版過十本書，包含《語言本能》（The Language Instinct）、《心智探奇》（How the Mind Works）、《心靈白板論》（The Blank Slate）、《人性中的良善天使》（ The Better Angels of Our Nature）以及最新的《寫作風格的意識》（The Sense of Style）。平克入選美國人道主義學會「年度人文主義學家」，《展望》雜誌（Prospect）「百大公眾知識份子」、《外交政策》（Foreign Policy）「全球百大思想家」，也是《時代》雜誌「當代全球百大影響力人物」。
- 問：過去半年或近期記憶中，哪筆一百美元以下的花費，對生活帶來最多正面影響？
X1資料搜尋工具（X1 Search）：又快又精準，透過獨立的搜尋準則（不是Google那種像大雜燴的搜尋字串方式），替我準確地找到從1980年代到現在的所有檔案和電子郵件。在資訊爆炸的今天，我的記性並沒有變好，所以X1真的是上天賜予的好東西。
- 問：如果可以在任何地點放廣告看板，內容不限，想在上面放什麼？為什麼？
「我不為己，何人為我？然僅為己，我成何物？若非此刻，更待何時？」——拉比希勒爾（Rabbi Hillel）
- 問：對即將進入社會、聰明又有抱負的大學生，有什麼建議？可以不聽哪種建議？
- 找一個新的主題、領域或議題，是你所尊敬的一群人正在關注的，但尚未發展成全球熱議的議題或大家都知道的常識。如果已經是大家都知道的事，你很難再針對議題做出什麼大貢獻。如果只有你自己一頭熱，那可能只是在騙自己而已。
- 別聽那種「只要跟著直覺或勇氣走就好」的說法，而沒有想清楚做某件事會不會帶來你想要的成果。
- 專注在事情的「效益」（你的行動實際能達成什麼），而不要只關心自我表現或其他讓自我感覺良好的方法。
- 不要認為只有藝術和語言專業的職業才是值得尊敬的工作（勞工階級的後代常有這種心態）。精英份子鄙視商業，認為很庸俗，但正是因為有商業，人們才能得到自己所需以及所想要的一切，也才能花錢買到其他東西，包括像藝術這種奢侈品。
- 想想自己要為世上帶來什麼。某些賺錢的行業（如高科技金融業）其實對人腦發展不一定有幫助。
- 問：除了自己的作品，你最常送人的書？為什麼？或哪一到三本書對人生有重大影響？
郭登斯坦（Rebecca Newberger Goldstein）的《上帝存在的36個論證》（36 Arguments for the Existence of God）。（我必須坦承，作者是我太太，但這只會讓我更推薦這本書，因為它真的非常好，否則我的推薦就沒有公信力了。）這本書以非文學、像附錄一樣的形式辯證上帝是否存在，主角是一位宗教心理學家。這本書有趣、感人，更巧妙地諷刺了現代知識份子學術生活中的各種怪僻。
沒有一本書讓我有「啊，原來如此！」的感覺，更別說三本了，我的大腦本來就不是那樣運作的，不過我能列出一些影響我的重要書：
- 謝林（Thomas C. Schelling）的《入世賽局：衝突的策略》（The Strategy of Conflict）
- 米勒（George A. Miller）的《發現語言的科學》（TheScience of Words）
- 穆勒（John Mueller）的《從末日中撤退》（Retreat fromDoomsday）
- 哈里斯（Judith Rich Harris）的《教養的迷思》（TheNurture Assumption）
- 西蒙斯（Donald Symons）的《人類性行為之演化》（TheEvolution of Human Sexuality）
- 索威爾（Thomas Sowell）的《知識和決策》（Knowledgeand Decisions）
- 湯瑪斯（Francis Noël-Thomas）與特納（Mark Turner）的《如事實一般清晰簡單》（Clear and Simple as the Truth）
- 問：過去五年，讓生活變好的新信念、行為或習慣？
一件無聊乏味卻必要的事情：把我所有的文章、所有新出的書，除了休閒讀物以外，全部轉成電子檔。我以前總是被紙張淹沒，而且因為有好幾個住處，也常常旅行，我總是找不到我需要的文件。電子檔不只便於搜尋，另外的好處是，在這個可能已經達到物質頂峰的世界，能大幅減少我生活中的物品，幫助環境重新復原。
- 問：過去五年，有什麼事不再難以拒絕？
有些陌生人或點頭之交會發電子郵件，想請我幫一些很花時間的忙，他們通常想利用我的影響力和權力（事實上我也不一定有權力）。人們說有錢人和美女永遠都不會知道誰才是他們真正的朋友，這個道理也可以套用到在專業領域很有名氣的人身上。
- 問：感到超載或無法專注時，會怎麼做？
我的方式雖然膚淺，但短時間內很有效，那就是聽從王爾德的建議：「拒絕誘惑的唯一方式就是向誘惑臣服」（先假定這種誘惑不會害人害己）。有時候我會細細研讀攝影器材討論區的內容，或是在YouTube上看1960年代的搖滾樂影片。另一種比較深層的方法則是思考「六個月後、一年後、五年後，什麼樣的事情對我而言是重要的？在我人生的優先順序中，哪個是必要，哪個是可有可無？」
書籍介紹
本文摘錄自《人生給的答案II：領域最強的不藏私分享，保持顛覆的習慣，挺過低谷的底層動力，在追求中不迷失自我》，天下雜誌出版
作者：提摩西．費里斯（Tim Ferriss）
譯者：金瑄桓
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執行長都在讀什麼書？醫生與心理師都用什麼方法紓壓？
理財網紅給年輕人的財富自由建議？一流電影人與音樂人如何維持創造力？
提摩西．費里斯是跨界高手，在許多領域都寫下傳奇紀錄。他被譽為「音頻界歐普拉」，他的Podcast節目《提摩西費里斯秀》是史上第一個下載破億的商業訪談Podcast，至今總下載次數已突破九億大關。他也被《Fast Company》雜誌封為「最創新的商業人物」，二十一歲就創業成功，更是臉書、Uber等超過五十家新創企業的早期投資人。他精通五國語言、是金氏世界紀錄保持人，他寫的暢銷書被翻譯成超過三十五種語言。這本書，就是他最新、最大型的自我挑戰計劃——向全球各界頂尖強者提問，找出讓自己衝破瓶頸、把生活調控到更理想狀態的方法。
我們的思考跟行為都會落入慣性模式，他人的經驗能刺激我們跳脫框架，更聰明地突破卡關。
想得到真正有幫助的具體答案，就需要精心設計提問。不是說的容易的心靈雞湯，也不是幸運餅乾裡的陳腔濫調。為了盡可能讓每位超級大忙人願意分享，提摩西反覆推敲精煉，最後完成獨一無二的問題清單，連問題的順序都藏有玄機。從最常送人的書，到過去五年最受用的新習慣，甚至是聽過最糟糕的建議，各領域的一級玩家們，不管是創業家、運動員、作家、電影人、教育家、科學家，都踴躍回覆、坦誠分享他們最忘不掉的失敗、最值得的投資、忙碌爆炸時如何放鬆。
關鍵時刻拉你一把，改變立即可見的解惑之書
這是一本無時效性、沒有閱讀規則，在你攻略人生各種關卡時可以隨時翻閱的參考書。你可能會找到新靈感，見解也可能被打破；你可能發現慣性盲點，也可能對自己的直覺更有信心；你或許會想嘗試書中提到的新習慣，也可能有勇氣跨出改變的第一步。突破舒適圈永遠不容易，有一群開創者當嚮導，我們可以到達比想像中更遠的地方。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：朱家儀
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餐旅數位轉型新局面：思想科技如何讓Google解決方案落地場景，解決產業缺工難題
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作為Google多年的合作夥伴，同時也致力於提供科技服務與雲端顧問諮詢的思想科技（Master Concept），擁有強大的團隊能為各產業的客戶提供專業雲端策略、技術導入與整合支援、專業培訓以及平台升級。
疫情過後百業復甦，各行各業也都面臨到缺工潮襲來。根據104人力銀行最新出具的《民生消費產業人才白皮書》中可以發現，五大民生消費產業今年第一季平均每月短缺38.2萬人，創歷史新高，其中餐飲業每月短少17.1萬人位居第一，而住宿服務業每月短少2.7萬人也緊追在後。
試想，當第一線的服務人員必須在現場提供顧客服務時，又要滿足線上等候客人的需求，接著還有各式行銷文案必須處理，焦頭爛額之際卻沒有多餘的夥伴能一起幫忙，你的餐廳／旅宿也有同樣的問題嗎？面對國境重啟、餐飲旅宿業爆發的此刻，人手不足之下，企業究竟能如何應戰？
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此時，「轉型」成了產業勢在必行的解決方針，然而在眾多數位工具中又該如何於餐旅場景裏發揮價值，產業解決眼前缺工的燃眉之急外，並維持服務品質的量能？Google作為全球重要的雲端供應商，也早已經有了完美的對策，透過各種工具平台的打造或許能為餐旅業者帶來全新的場景應用與想像，解決因為缺工而無法應付的報復性旅遊消費力。
Google Maps Platform：超乎想像的地圖功能
查詢地圖外，Google Maps其實還有許多意想不到的隱藏版功能。透過它訂位、叫外送對使用者而言已經是常見場景，而背後擁有的大量圖庫資訊也為Google Maps帶來了更為沈浸式的體驗，不單是能在這個平台上以3D立體地圖為旅行帶來更身歷其境的享受，旅遊業者也可以在地圖上建立屬於自己的專屬地圖，加入各式對遊客有用的地圖資訊，包括公共廁所、各式友善空間等，一方面能收取廣告收益，另一方面也能提升用戶的使用便利性。當各項資訊都整理在這個地圖上，也能為第一線的服務人員減少許多任務上的負擔。
Google Workspace：一鍵幫你完成各式行銷素材的煩惱
此外，當社群媒體成了與消費者主要的溝通管道時，過去耗費大量人力製作的各種吸睛、花俏的行銷素材，如今只需要透過Google Workspace一鍵就可以完成。共同協作減少溝通成本已經是企業常見的場景，但在生成式Duet AI的驅動下，你只需要下達正確指令，Google Workspace就可以幫助餐旅行銷人員產出豐富的內容，或許是一張照片、也可能是一個文案，大幅降低了組織的作業流程時間，也能在AI輔助下創造出更具有吸引力的行銷素材，是面對人力短缺時的最佳解方，也是行銷人員的神隊友夥伴。
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有了可以幫企業在地圖上建構資訊的工具，還有完成各式行銷素材的好幫手，餐旅業者仍有一個潛在的挑戰：客服。正因為面對到人力短缺的窘境，第一線服務人員該如何在前線協助解決顧客疑問的同時，兼顧線上需求？對此，Google Cloud在人工智慧的協助下能針對幾乎所有任務提供定制化的AI體驗和助手，它能在搜尋並理解來自多個來源的大型內部資料集的訓練下，成為一個具備應對能力的機器客服人員，無論是訂房還是房務需求等疑難雜症，都能於第一時間協助解決，在不需要增加人力成本的情況下，為消費者帶來更高品質的服務體驗。
產業先進齊聚，9/22論壇為餐旅業轉型揭開新局
這些來自Google豐富的解決方案，對餐旅業者來說或許已經開始產生想像，但如何將這些應用能真正在餐旅場景裡面落地？作為Google多年的合作夥伴，同時也致力於提供科技服務與雲端顧問諮詢的思想科技（Master Concept），擁有強大的團隊能為各產業的客戶提供專業雲端策略、技術導入與整合支援、專業培訓以及平台升級。
如今，思想科技也預見了餐飲零售產業正面臨到全新的挑戰，將在9月22日盛大舉辦論壇，邀請到業內的意見領袖齊聚一堂，從技術、轉型到場景落地等不同面向，為餐旅業者的未來勾勒出全新的輪廓與樣態。
活動資訊：
日期：9/22 (五）10:00-16:30
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