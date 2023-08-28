《人生給的答案II》：全球百大思想家史蒂芬・平克，對即將進入社會的大學生有什麼建議？

文：提摩西．費里斯（Tim Ferriss）

全球百大思想家史蒂芬・平克（Steven Pinker）

史蒂芬・平克是哈佛大學心理學教授，專門研究語言及認知，時常為《紐約時報》和《大西洋》等刊物撰文，也出版過十本書，包含《語言本能》（The Language Instinct）、《心智探奇》（How the Mind Works）、《心靈白板論》（The Blank Slate）、《人性中的良善天使》（ The Better Angels of Our Nature）以及最新的《寫作風格的意識》（The Sense of Style）。平克入選美國人道主義學會「年度人文主義學家」，《展望》雜誌（Prospect）「百大公眾知識份子」、《外交政策》（Foreign Policy）「全球百大思想家」，也是《時代》雜誌「當代全球百大影響力人物」。

問：過去半年或近期記憶中，哪筆一百美元以下的花費，對生活帶來最多正面影響？

X1資料搜尋工具（X1 Search）：又快又精準，透過獨立的搜尋準則（不是Google那種像大雜燴的搜尋字串方式），替我準確地找到從1980年代到現在的所有檔案和電子郵件。在資訊爆炸的今天，我的記性並沒有變好，所以X1真的是上天賜予的好東西。

問：如果可以在任何地點放廣告看板，內容不限，想在上面放什麼？為什麼？

「我不為己，何人為我？然僅為己，我成何物？若非此刻，更待何時？」——拉比希勒爾（Rabbi Hillel）

問：對即將進入社會、聰明又有抱負的大學生，有什麼建議？可以不聽哪種建議？

找一個新的主題、領域或議題，是你所尊敬的一群人正在關注的，但尚未發展成全球熱議的議題或大家都知道的常識。如果已經是大家都知道的事，你很難再針對議題做出什麼大貢獻。如果只有你自己一頭熱，那可能只是在騙自己而已。 別聽那種「只要跟著直覺或勇氣走就好」的說法，而沒有想清楚做某件事會不會帶來你想要的成果。 專注在事情的「效益」（你的行動實際能達成什麼），而不要只關心自我表現或其他讓自我感覺良好的方法。 不要認為只有藝術和語言專業的職業才是值得尊敬的工作（勞工階級的後代常有這種心態）。精英份子鄙視商業，認為很庸俗，但正是因為有商業，人們才能得到自己所需以及所想要的一切，也才能花錢買到其他東西，包括像藝術這種奢侈品。 想想自己要為世上帶來什麼。某些賺錢的行業（如高科技金融業）其實對人腦發展不一定有幫助。

問：除了自己的作品，你最常送人的書？為什麼？或哪一到三本書對人生有重大影響？

郭登斯坦（Rebecca Newberger Goldstein）的《上帝存在的36個論證》（36 Arguments for the Existence of God）。（我必須坦承，作者是我太太，但這只會讓我更推薦這本書，因為它真的非常好，否則我的推薦就沒有公信力了。）這本書以非文學、像附錄一樣的形式辯證上帝是否存在，主角是一位宗教心理學家。這本書有趣、感人，更巧妙地諷刺了現代知識份子學術生活中的各種怪僻。

沒有一本書讓我有「啊，原來如此！」的感覺，更別說三本了，我的大腦本來就不是那樣運作的，不過我能列出一些影響我的重要書：

謝林（Thomas C. Schelling）的《入世賽局：衝突的策略》（The Strategy of Conflict） 米勒（George A. Miller）的《發現語言的科學》（TheScience of Words） 穆勒（John Mueller）的《從末日中撤退》（Retreat fromDoomsday） 哈里斯（Judith Rich Harris）的《教養的迷思》（TheNurture Assumption） 西蒙斯（Donald Symons）的《人類性行為之演化》（TheEvolution of Human Sexuality） 索威爾（Thomas Sowell）的《知識和決策》（Knowledgeand Decisions） 湯瑪斯（Francis Noël-Thomas）與特納（Mark Turner）的《如事實一般清晰簡單》（Clear and Simple as the Truth）

問：過去五年，讓生活變好的新信念、行為或習慣？

一件無聊乏味卻必要的事情：把我所有的文章、所有新出的書，除了休閒讀物以外，全部轉成電子檔。我以前總是被紙張淹沒，而且因為有好幾個住處，也常常旅行，我總是找不到我需要的文件。電子檔不只便於搜尋，另外的好處是，在這個可能已經達到物質頂峰的世界，能大幅減少我生活中的物品，幫助環境重新復原。

問：過去五年，有什麼事不再難以拒絕？

有些陌生人或點頭之交會發電子郵件，想請我幫一些很花時間的忙，他們通常想利用我的影響力和權力（事實上我也不一定有權力）。人們說有錢人和美女永遠都不會知道誰才是他們真正的朋友，這個道理也可以套用到在專業領域很有名氣的人身上。

問：感到超載或無法專注時，會怎麼做？

我的方式雖然膚淺，但短時間內很有效，那就是聽從王爾德的建議：「拒絕誘惑的唯一方式就是向誘惑臣服」（先假定這種誘惑不會害人害己）。有時候我會細細研讀攝影器材討論區的內容，或是在YouTube上看1960年代的搖滾樂影片。另一種比較深層的方法則是思考「六個月後、一年後、五年後，什麼樣的事情對我而言是重要的？在我人生的優先順序中，哪個是必要，哪個是可有可無？」

書籍介紹

本文摘錄自《人生給的答案II：領域最強的不藏私分享，保持顛覆的習慣，挺過低谷的底層動力，在追求中不迷失自我》，天下雜誌出版

作者：提摩西．費里斯（Tim Ferriss）

譯者：金瑄桓

執行長都在讀什麼書？醫生與心理師都用什麼方法紓壓？

理財網紅給年輕人的財富自由建議？一流電影人與音樂人如何維持創造力？

提摩西．費里斯是跨界高手，在許多領域都寫下傳奇紀錄。他被譽為「音頻界歐普拉」，他的Podcast節目《提摩西費里斯秀》是史上第一個下載破億的商業訪談Podcast，至今總下載次數已突破九億大關。他也被《Fast Company》雜誌封為「最創新的商業人物」，二十一歲就創業成功，更是臉書、Uber等超過五十家新創企業的早期投資人。他精通五國語言、是金氏世界紀錄保持人，他寫的暢銷書被翻譯成超過三十五種語言。這本書，就是他最新、最大型的自我挑戰計劃——向全球各界頂尖強者提問，找出讓自己衝破瓶頸、把生活調控到更理想狀態的方法。

我們的思考跟行為都會落入慣性模式，他人的經驗能刺激我們跳脫框架，更聰明地突破卡關。

想得到真正有幫助的具體答案，就需要精心設計提問。不是說的容易的心靈雞湯，也不是幸運餅乾裡的陳腔濫調。為了盡可能讓每位超級大忙人願意分享，提摩西反覆推敲精煉，最後完成獨一無二的問題清單，連問題的順序都藏有玄機。從最常送人的書，到過去五年最受用的新習慣，甚至是聽過最糟糕的建議，各領域的一級玩家們，不管是創業家、運動員、作家、電影人、教育家、科學家，都踴躍回覆、坦誠分享他們最忘不掉的失敗、最值得的投資、忙碌爆炸時如何放鬆。

關鍵時刻拉你一把，改變立即可見的解惑之書

這是一本無時效性、沒有閱讀規則，在你攻略人生各種關卡時可以隨時翻閱的參考書。你可能會找到新靈感，見解也可能被打破；你可能發現慣性盲點，也可能對自己的直覺更有信心；你或許會想嘗試書中提到的新習慣，也可能有勇氣跨出改變的第一步。突破舒適圈永遠不容易，有一群開創者當嚮導，我們可以到達比想像中更遠的地方。

Photo Credit: 天下雜誌

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：朱家儀