《人生給的答案II》：全球百大思想家史蒂芬・平克，對即將進入社會的大學生有什麼建議？

文:提摩西.費里斯(Tim Ferriss)

史蒂芬・平克是哈佛大學心理學教授,專門研究語言及認知,時常為《紐約時報》和《大西洋》等刊物撰文,也出版過十本書,包含《語言本能》(The Language Instinct)、《心智探奇》(How the Mind Works)、《心靈白板論》(The Blank Slate)、《人性中的良善天使》( The Better Angels of Our Nature)以及最新的《寫作風格的意識》(The Sense of Style)。平克入選美國人道主義學會「年度人文主義學家」,《展望》雜誌(Prospect)「百大公眾知識份子」、《外交政策》(Foreign Policy)「全球百大思想家」,也是《時代》雜誌「當代全球百大影響力人物」。