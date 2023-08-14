「眠與夢」——給自己的陪伴感

日期：2023年6月3日至8月26日

時間：12:30至14:30（逢星期一及三），09:00至18:00（逢星期六）｜其他日子只供團體預約參觀

實體展場：Re:Fresh共享休息空間（炮台山英皇道250號22樓2201室）｜免費入場

展覽主題叫「眠與夢」——這本身就不容易。我們用盡各種辦法好好入睡：睡前不要玩電話、別喝咖啡或茶、換一張更好的床褥，甚至嘗試控制夢境，希望在睡眠中尋找一個理想世界。可是，城市中很多人都逃不過失眠，無論如何努力也無法改善。常說要面對自己的情緒——UU展覽的作品中，常常有一個迷你的自己，這個迷你的「我」會陪伴自己度過一個失眠的夜晚，也會跟自己對話。如失眠只是偶然發生，其實也不過是正常生活的一部分，沒有甚麼大不了。能與自己共處，也實在需要學習。

Photo Credit: 作者提供

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UU的作品顏色平順，用色簡樸，右邊的三份繪畫作品「遇見新的我」：畫面中總有兩個相同的面孔相視而笑——正是與自己共處想像。畫作旁邊有三封信，作為與畫作的對讀，都是友善的對話。三封信的上下款皆是自己，你有跟自己好好的談天嗎？

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第一次到UU的展覽，正是一個黃雨的週末。甫進展場，先被場內一大片玻璃窗吸引——窗外是密集雨點，後面是北角寶馬山一帶的住宅的燈光：趕及在暴雨之前來到，真是慶幸。窗前垂著很多長繩，夾著零落的酒瓶型便箋，上面全是心事。三星期後再來，繩上的心事已密密麻麻，果然是個避雨亭。

Photo Credit: 作者提供

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兩星期後相約UU談，她很坦然的說：「我都唔係完全做得到㗎。」很真實，不是高高在上教你如何控制自己情緒和睡眠：「有時趕deadline，就真係要趕。最多搵個緩衝，可能食個宵夜。」作為做創作的人，就知道坊間所謂「藝術家脾氣」是假的，尤其在香港，做創作根本不可能完全跟隨自己節奏去做；再加上藝術創作上必有自己的追求與執着，往往會帶來壓力。於是，承認自己「辦不到」，好好陪伴自己慢慢改善就非常重要。「忙，就要提醒自己記得食嘢。」很簡單，但很難——尤其做創作的人，經常在晚上工作。沒有集體放Lunch／晚飯的間隔，也沒人逼你睡覺，很容易就廢寢忘餐。跟自己講一句「食飯啦」「記得做運動」——這些自我提醒，就是把自己拉回正軌的重要一步。

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展場左邊是點題作品「眠與夢」，是一系列布本繪畫裝置。驟眼看，平順得以為是印刷而成的窗簾，原來也是UU經過不斷實驗而成結果。UU說這個環境很舒適，整個創作可以輕柔一點，所以就用了窗簾的形狀。每張繪畫前都有一個水瓶狀的洞，意指「瓶中夢」。UU說「瓶中夢」的想法來自瓶中信，原是古時研究水流、求救或軍事之用，希望隨著水流把訊號傳到他人手上，後來發展成一個傳達心事的載體，或是一個單純的遊戲。總之，就像思緒飄走吧。

雖說是三份分別的創作，但也像是一份作品。場地本身就很平靜，作品前方有座椅可以發呆，清理思緒。這個八月的週末，不妨來這裏好好休息！

Photo Credit: 作者提供

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex