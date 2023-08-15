德國政府自掏腰包補貼設廠，但台積電的人文衝擊將比美國更大
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台積電在德國建廠前，同樣的計劃已在日本和美國開始實踐。本文作者烏凌翔認為，原本深耕台灣的台積電在德國建廠與經營，未必一帆風順。
文：烏凌翔（台大電機系畢業，美國密西根大學電資碩士，台大政治系博士，現擔任《科技力智庫》執行長）
終於，台積電在德國設廠的傳聞定案了。即使去（2022）年以758.8億美元的營業額超過三星與Intel，貴為全球第一大半導體企業，也早在過去兩年就跨出台灣，分別前往美國亞利桑那、以及日本熊本設廠，台積電首次進軍位於歐盟內的德國，仍然必須面對不少機會與挑戰。
先談機會。根據台積電8月8日發布的新聞稿與董事會決議，德國廠總投資金額約100億歐元，台積電僅拿出近35億歐元，卻佔有70％股權，而且享有營運管理權利，尚未證實的50億歐元德國政府補貼若屬實，對台積電因而新增的財務壓力可說不算大。
另外的30％股權分別由德國的博世與英飛凌、還有荷蘭恩智浦平均持有，也是有建廠有利因素，因為代工服務業本來就必須與客戶緊密合作，現在有三位歐洲大客戶成了小股東，溝通障礙更少，做為股東，也必然會提供協助。
補助雖多，但製造晶片的資金還未落實
要提出的問題是，德國政府慷慨解囊，又不佔股，目的為何？
有兩個層次：一是疫情期間的晶片荒，造成全球汽車工業損失慘重，紛紛向台積電求援，以汽車為支柱產業的德國當然願意花錢把援手請到國內來，確保未來使用更多晶片的電動車不致同樣原因又動彈不得。這一點在台積電新聞稿中宣稱ESMC（德國廠）製程技術為28 / 22奈米平面CMOS、與16 / 12奈米FinFET可以看出來，皆是台積電至少6至10年前就已熟爛的成熟製程，也都很適合車用晶片的需求。
第二是德國也等不起歐盟的補貼了。雖然歐洲議會上個月通過《歐洲晶片法》（European Chips Act），提供總額430億歐元經費，看似與美國《晶片與科學法》提供的527億美元旗鼓相當，但法案細分為三個支柱（pillar），對應三個領域：科研與創新、半導體制造、供應鏈危機管理，而目前歐盟公佈的資金分配重點都在科研與創新，目的在「公共投資觸發私人投資」。
換言之，真正金援晶片製造的資金，都還沒影，德國政府只能自掏腰包了。
當然，天下沒有白吃的午餐，拜登（Joe Biden）政府去年8月通過強調補貼的晶片法，商務部今年3月再公佈拿補貼的廠商不得在中國擴先進產能、又要分享「超額利潤」……等等追加條件，這讓台積電吃一塹長一智，這回跟德國政府談判甚久，就是要確定未來沒有陷阱吧？
挑戰還不止於此。ESMC位於前東德、靠近捷克、波蘭的薩克森邦首府德勒斯登，可能面對比亞利桑納鳳凰城更凶險的人文環境。首先是工會，這幾天亞利桑納工會對於台積電想要從台灣調派工程人員前去支援的反應，讓少有工會運動的台灣產業界大吃一驚——老美真是得了便宜還賣乖啊！
其次，德國政府是議會內閣制，左、中、右各黨派都在國會中有發言權，現在政府又是聯合內閣，社會民主黨的蕭茲（Olaf Scholz）擔任總理，必須分享權力給其它有相當選票比例的政黨，譬如外交部長由綠黨籍的貝爾伯克（Annalena Baerbock）擔任，在台灣媒體中知名度不低，她似常常公開跟蕭茲唱反調。面對意見不一的政府，肯定也是台積電少有的經驗。
當然，晶圓廠的產能與良率並不依據意識型態，但是，台積電、乃至全世界半導體產業都正在頭痛的缺人缺工問題，與此有牽連。德勒斯登本地肯定無法提供足夠的技術工人與合格的工程師，必然要從外地招工。德國近九成的大企業都在原西德地區，能吸引多少他們的員工到前東德地區來呢？不容易。
所以，很可能會招募移民來補充，這又必然會招致極右派的反對，譬如另類選擇黨，他們在政府中也許沒有勢力，但是在議會、尤其前東德地區，勢力不小。台積電管理一流，那是之前在台灣，以合法守紀又有知識的員工為基礎。要管理文化背景相異與工會強大的德國員工，管理技術恐怕還要加強。也許未來能適應亞利桑那的管理人員，才能再調派到德勒斯登吧？
短期內，美國＋日本＋德國的佈局，應是台積電分散產能計劃的極限了，同時在三個國家的工程進度順利與否，也等於為這三個國家開放外資高科技產業政策與實踐打分數。只是辛苦了評分的台積電。
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原標題：客座評論：台積電設廠德國，人文衝擊比美國更大
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
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國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
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WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。