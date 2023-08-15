【國際大風吹】官司纏身再度挑戰美國總統大位，川普為何在共和黨內無人能敵？
我們想讓你知道的是
儘管民調領先，未經判決也推定無罪，但這一連串官司確實有可能讓川普跌落神壇。也難怪外界多半分析，川普的訴訟策略很可能是「拖」，盡量把官司拖到大選之後。如果真的當選，他就可以暫時享有法律豁免權，同時可以要求司法部撤吿。2024美國大選，不只左右美國未來走向，也跟川普個人的命運息息相關。
美國將在明年11月舉行總統大選。按現況來看，上一屆大選曾經對決的現任總統拜登和前總統川普，很可能會再度強碰，角逐白宮寶座。
但話又說回來，川普最近四個月來三次遭到檢方刑事起訴，身上的官司越背越多，接下來到投票日之前的這一年多，很可能會一面打選戰，一面上法院，甚至被定罪判刑。面對一切指控，川普不只堅稱清白，還說這都是拜登為了打擊選舉對手的政治迫害。
對不起 我今天不能去愛荷華州（競選），我今天不能去新罕州（競選），因為我得上法庭，只為了狗屁理由，因為（拜登）的司法部長對我提告，真糟糕。
——前美國總統 川普
川普現在到底面臨哪些指控？對選情有影響嗎？為什麼官司纏身的他，卻還是穩坐共和黨民調第一名呢？
史無前例，川普恐面臨四件刑事訴訟
川普到底面對多少官司，實在不太容易整理清楚，因為除了由檢方提起公訴的刑事案件之外，還有不少民事訴訟正在進行中，包括紐約州檢察長以詐欺罪起訴川普和家族企業，一位女作家指控川普誹謗等等，但如果撇除這些，犯行比較嚴重、可能讓川普面臨牢獄之災的刑事訴訟現在有三件。
一是之前介紹過的AV女優封口費案。川普被控偽造紐約商業紀錄，以便在2016年大選期間，隱匿可能會傷害自己選情的資訊，34項罪名加總的最高刑期超過100年。
二是機密文件案。川普被控在總統卸任之後，把國安機密文件違法帶回家，而且經過多次提醒之後依然不肯交還，總共面對40項罪名，最高刑期高達100年。
三則是試圖推翻大選結果。川普被控在2020年底、上一屆總統大選投票之後，到隔年1月6號的國會山莊暴動的這段時間，為了改變輸給拜登的結果，從事一連串不當行為。
檢方主張，川普明知自己落選，卻不斷宣稱對手在大選中舞弊。為了保住權力，寧可顛覆民主制度，同時也違背選民的意願，因此涉嫌串謀欺詐美國政府、串謀妨礙公民權利等四項罪名，加起來最高刑期達到50年。
不只如此，川普面對的刑事訴訟，可能很快就要從三件變成四件。2020年大選中，川普在喬治亞州以一萬多票的些微差距落敗，因此曾經指控喬治亞州的投票結果異常，並用各種手段企圖翻盤，甚至以總統身份打電話給同屬共和黨的州務卿，要求對方幫他找票，結果遭到拒絕。歷經2年蒐證，當地檢方傳出最快8月中就要對川普提起告訴。
挨告無損川普人氣，募款還更多
官司纏身的川普，目前為止對所有指控都聲稱無罪、堅持清白，表示這一切都是出自政治動機，目的就是要斷了他的總統之路，畢竟提起這四件刑事訴訟的，不是拜登任命的司法部長，就是跟拜登一樣屬於民主黨的地方檢察官，而提告的時間點也剛好是選戰逐漸升溫的時候。
邪惡的拜登把執法單位武器化。武器化，沒人想過，他們有提過可能性，但沒人實現過，至少沒到這個程度。
（拜登）下令逮捕頭號政敵，就是我，他們還真的逮捕我，就在大選選到一半，拜登輸得很慘的時候。
——前美國總統 川普
被指控企圖翻轉大選結果的川普，在8月9號的造勢活動上，依然不承認2020大選結果，堅稱拜登是做票才贏的。
上一屆總統大選結束已經兩年多了，幾十起指控選舉舞弊的官司，不論是在民主黨或共和黨執政的州，也沒有提出大規模做票的證據。2022年的美國期中選舉，那些獲得川普背書，依然主張大選舞弊的共和黨候選人，最終多半表現不如預期。
看起來，川普好像不應該再走這個路線，但事實上，川普不只在民調上遙遙領先其他黨內的總統參選人，今年以來，每一次遭到刑事起訴，都讓他的募款數字往上衝一波，反映出他在黨內支持率依然居高不下，這是怎麼一回事？
共和黨派系分歧，川普穩抓極端少數
川普已經被彈劾兩次，如今可能面對四件刑事訴訟，都是史無前例，看起來共和黨選民應該至少會考慮別的人選。
不過，法國CY賽爾奇-巴黎大學助理教授分析，共和黨選民本身的立場非常分歧，儘管對川普忠心耿耿的極右派，只佔了黨內大約三成左右，其實是少數，但剩下的選民卻找不到一個比川普更有號召力的參選人。其他參選人，為了爭取川普支持者的選票，只能一面迎合極右派的部分主張，一面還要想辦法跟川普劃清界線，但這樣一來，就不容易凸顯出自己的特色。
另外，黨內初選投票率並不高，通常也是比較激進極端的選民才會參加。這些因素都讓共和黨黨內初選戰場還是川普一人獨霸。目前最被看好有機會擠下川普的，是佛羅里達州州長迪尚特，但他也不敢直接批評川普，只能暗示不該再回頭吵上一屆大選，而是要往前看，給出更吸引選民的政策。
如果這次選舉不是為未來而投，是投其他事情，那我想共和黨可能會輸。
——共和黨總統參選人 迪尚特
共和黨內總統參選人辯論會，即將在8月底登場，民調穩穩領先的川普已經表態不打算參加，不過放眼到明年11月大選之前的這段時間，光是目前已知的開庭時間，就跟很多選舉重要活動重疊。換句話說，前總統一邊為了上一屆大選的爭議打官司，一邊努力拼這屆大選的奇妙景象，篤定會在明年上演。
川普的2024政見看起來跟2016差不多，他強調要收緊邊防、終結非法移民，強調要打擊犯罪。但是川普也在造勢活動經常提起2020大選，重複他勝選的謊言，還有他第二次（2020）選得比第一次（2016）好，這也是錯的。
他也常提到要報仇，他想要對那些他認定陷害他的人報仇。
——美聯社政治線記者 科文（Jill Colvin）
根據8月初的民調顯示，如果大選前川普被判重罪成立，近五成共和黨選民不會投給川普，如果到時候他已經入監服刑，不投他的比例更會超過一半。
換句話說，儘管民調領先，未經判決也推定無罪，但這一連串官司確實有可能讓川普跌落神壇。也難怪外界多半分析，川普的訴訟策略很可能是「拖」，盡量把官司拖到大選之後。如果真的當選，他就可以暫時享有法律豁免權，同時可以要求司法部撤吿。2024美國大選，不只左右美國未來走向，也跟川普個人的命運息息相關。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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