如六合彩中獎的患癌風險

文：陳家亮教授（香港中文大學醫學院院長，腸胃肝臟科專科醫生，堅持身兼行政、教學及診症工作，因走在前線讓他尋找改革方向，亦能身教學生，致力培育有醫德的良心醫生）

剛剛過去的星期三，一位中年女士前來求醫。她素來着重身體健康，每年都進行全身檢查。大約五年前的一次例行檢查，醫生發現她的胃部有發炎的跡象，而活檢化驗證實有「腸化生」（intestinal metaplasia）。

「這是一種慢性胃炎，有機會導致胃癌！」醫生說。

「醫生，我的風險很高嗎？可有藥物治療嗎？」

「腸化生會增加胃癌的風險，這情況無藥可醫，妳每年回來做胃鏡檢查吧。」醫生回答說。

陳女士（佯名）繪形繪聲地憶述當年她與醫生的對話。於是她便年年接受胃鏡檢查，每次化驗報告都顯示有腸化生的情況。「醫生，我的情況怎樣？生活飲食需要避免什麼？」「都是跟以往差不多⋯⋯多吃蔬果，少吃鹹魚之類，明年再回來照胃吧！」過去幾年她不單花了不少醫療費用，而且看不見出路，不禁自問：「難道我要做胃鏡檢查直到八十歲？」

當我翻查她的紀錄後，發覺陳女士除了有局部地區的腸化生外，她並沒有其他導致胃癌的風險因素。其實「腸化生」是因為慢性發炎而形成的一種胃黏膜變化，主要成因包括幽門螺旋桿菌感染、吸煙、攝取高鹽及煙燻食品。雖然「腸化生」理論上「有可能」演變成胃癌，可是只有那些同時擁有多個風險因素的人士才是真正的「高危一族」，包括有胃癌家族史、胃黏膜萎縮（gastric atrophy）、出現大範圍「腸化生」以及吸煙人士。

於是我向陳女士解釋：「我覺得妳的真實風險很低，不值得年年照胃鏡。」她感到很驚訝，便追問：「陳醫生，腸化生不是會增加胃癌的風險嗎？」於是我嘗試用「六合彩」的比喻去解釋她的風險：「有腸化生的人士患上胃癌的相對風險比沒有這現象的健康人士高出約五倍，聽起來真的有點嚇人。可是實際機會又有多高呢？以一個健康人士為例，他一生人患上胃癌的機會有如中六合彩頭獎，而有腸化生的人士患胃癌的機會便約是中二獎。中六合彩二獎固然比中頭獎的機會高出五至六倍，但一生人又有多少機會中二獎呢？」

其實，單以「腸化生」為唯一因素所導致胃癌的機會是很低的，所以至今也沒有公認的國際指引如何處理這問題。我個人認為，只有「高危一族」才值得考慮年年照胃鏡。像陳女士這些常見案例，定期胃鏡檢查真的可以預防胃癌嗎？既然沒有明確的國際指引，我會根據個別人士的風險評估作不同的建議。我相信凡事應以病人而非疾病為本，用個人化的建議才能夠消除不必要的憂慮。

（文章獲作者授權轉載，原文看作者Facebook。標題為編輯所擬，原標題為「我的風險很高嗎？」）

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex