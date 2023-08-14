2023/08/14,
健康

如六合彩中獎的患癌風險

如六合彩中獎的患癌風險
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

雖然「腸化生」理論上「有可能」演變成胃癌，可是只有那些同時擁有多個風險因素的人士才是真正的「高危一族」，包括有胃癌家族史、胃黏膜萎縮（gastric atrophy）、出現大範圍「腸化生」以及吸煙人士。

文：陳家亮教授（香港中文大學醫學院院長，腸胃肝臟科專科醫生，堅持身兼行政、教學及診症工作，因走在前線讓他尋找改革方向，亦能身教學生，致力培育有醫德的良心醫生）

剛剛過去的星期三，一位中年女士前來求醫。她素來着重身體健康，每年都進行全身檢查。大約五年前的一次例行檢查，醫生發現她的胃部有發炎的跡象，而活檢化驗證實有「腸化生」（intestinal metaplasia）。

「這是一種慢性胃炎，有機會導致胃癌！」醫生說。

「醫生，我的風險很高嗎？可有藥物治療嗎？」

「腸化生會增加胃癌的風險，這情況無藥可醫，妳每年回來做胃鏡檢查吧。」醫生回答說。

陳女士（佯名）繪形繪聲地憶述當年她與醫生的對話。於是她便年年接受胃鏡檢查，每次化驗報告都顯示有腸化生的情況。「醫生，我的情況怎樣？生活飲食需要避免什麼？」「都是跟以往差不多⋯⋯多吃蔬果，少吃鹹魚之類，明年再回來照胃吧！」過去幾年她不單花了不少醫療費用，而且看不見出路，不禁自問：「難道我要做胃鏡檢查直到八十歲？」

當我翻查她的紀錄後，發覺陳女士除了有局部地區的腸化生外，她並沒有其他導致胃癌的風險因素。其實「腸化生」是因為慢性發炎而形成的一種胃黏膜變化，主要成因包括幽門螺旋桿菌感染、吸煙、攝取高鹽及煙燻食品。雖然「腸化生」理論上「有可能」演變成胃癌，可是只有那些同時擁有多個風險因素的人士才是真正的「高危一族」，包括有胃癌家族史、胃黏膜萎縮（gastric atrophy）、出現大範圍「腸化生」以及吸煙人士。

於是我向陳女士解釋：「我覺得妳的真實風險很低，不值得年年照胃鏡。」她感到很驚訝，便追問：「陳醫生，腸化生不是會增加胃癌的風險嗎？」於是我嘗試用「六合彩」的比喻去解釋她的風險：「有腸化生的人士患上胃癌的相對風險比沒有這現象的健康人士高出約五倍，聽起來真的有點嚇人。可是實際機會又有多高呢？以一個健康人士為例，他一生人患上胃癌的機會有如中六合彩頭獎，而有腸化生的人士患胃癌的機會便約是中二獎。中六合彩二獎固然比中頭獎的機會高出五至六倍，但一生人又有多少機會中二獎呢？」

其實，單以「腸化生」為唯一因素所導致胃癌的機會是很低的，所以至今也沒有公認的國際指引如何處理這問題。我個人認為，只有「高危一族」才值得考慮年年照胃鏡。像陳女士這些常見案例，定期胃鏡檢查真的可以預防胃癌嗎？既然沒有明確的國際指引，我會根據個別人士的風險評估作不同的建議。我相信凡事應以病人而非疾病為本，用個人化的建議才能夠消除不必要的憂慮。

（文章獲作者授權轉載，原文看作者Facebook。標題為編輯所擬，原標題為「我的風險很高嗎？」）

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。