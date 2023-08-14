如六合彩中獎的患癌風險
我們想讓你知道的是
雖然「腸化生」理論上「有可能」演變成胃癌，可是只有那些同時擁有多個風險因素的人士才是真正的「高危一族」，包括有胃癌家族史、胃黏膜萎縮（gastric atrophy）、出現大範圍「腸化生」以及吸煙人士。
文：陳家亮教授（香港中文大學醫學院院長，腸胃肝臟科專科醫生，堅持身兼行政、教學及診症工作，因走在前線讓他尋找改革方向，亦能身教學生，致力培育有醫德的良心醫生）
剛剛過去的星期三，一位中年女士前來求醫。她素來着重身體健康，每年都進行全身檢查。大約五年前的一次例行檢查，醫生發現她的胃部有發炎的跡象，而活檢化驗證實有「腸化生」（intestinal metaplasia）。
「這是一種慢性胃炎，有機會導致胃癌！」醫生說。
「醫生，我的風險很高嗎？可有藥物治療嗎？」
「腸化生會增加胃癌的風險，這情況無藥可醫，妳每年回來做胃鏡檢查吧。」醫生回答說。
陳女士（佯名）繪形繪聲地憶述當年她與醫生的對話。於是她便年年接受胃鏡檢查，每次化驗報告都顯示有腸化生的情況。「醫生，我的情況怎樣？生活飲食需要避免什麼？」「都是跟以往差不多⋯⋯多吃蔬果，少吃鹹魚之類，明年再回來照胃吧！」過去幾年她不單花了不少醫療費用，而且看不見出路，不禁自問：「難道我要做胃鏡檢查直到八十歲？」
當我翻查她的紀錄後，發覺陳女士除了有局部地區的腸化生外，她並沒有其他導致胃癌的風險因素。其實「腸化生」是因為慢性發炎而形成的一種胃黏膜變化，主要成因包括幽門螺旋桿菌感染、吸煙、攝取高鹽及煙燻食品。雖然「腸化生」理論上「有可能」演變成胃癌，可是只有那些同時擁有多個風險因素的人士才是真正的「高危一族」，包括有胃癌家族史、胃黏膜萎縮（gastric atrophy）、出現大範圍「腸化生」以及吸煙人士。
於是我向陳女士解釋：「我覺得妳的真實風險很低，不值得年年照胃鏡。」她感到很驚訝，便追問：「陳醫生，腸化生不是會增加胃癌的風險嗎？」於是我嘗試用「六合彩」的比喻去解釋她的風險：「有腸化生的人士患上胃癌的相對風險比沒有這現象的健康人士高出約五倍，聽起來真的有點嚇人。可是實際機會又有多高呢？以一個健康人士為例，他一生人患上胃癌的機會有如中六合彩頭獎，而有腸化生的人士患胃癌的機會便約是中二獎。中六合彩二獎固然比中頭獎的機會高出五至六倍，但一生人又有多少機會中二獎呢？」
其實，單以「腸化生」為唯一因素所導致胃癌的機會是很低的，所以至今也沒有公認的國際指引如何處理這問題。我個人認為，只有「高危一族」才值得考慮年年照胃鏡。像陳女士這些常見案例，定期胃鏡檢查真的可以預防胃癌嗎？既然沒有明確的國際指引，我會根據個別人士的風險評估作不同的建議。我相信凡事應以病人而非疾病為本，用個人化的建議才能夠消除不必要的憂慮。
（文章獲作者授權轉載，原文看作者Facebook。標題為編輯所擬，原標題為「我的風險很高嗎？」）
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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VOLVO的綠色起源—別讓電動車外的美景，成為海洋生物的浩劫
我們想讓你知道的是
為了改善氣候暖化而於汽車產業中所吹起的從油轉電革命，卻因電動車所搭載的電池元件中諸多金屬與稀土的高度使用，牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。要如何減少稀有金屬於開發時所造成的大自然與海洋破壞？要如何於電池整體使用壽命中達成碳中和並減少對環境的影響？成為了全球各國與各車廠刻不容緩的重要任務。
日新月異的科技發展，讓全球對於如鋰、鈷、甚至稀土的依賴與日俱增，各種馬達、超導化合物、電池、陰極管、雷射等領域皆少不了上述金屬的使用，美國能源部甚至於2008年將稀土材料列為「關鍵材料戰略」之重。當各國爭相奪取上述金屬與稀土的開採與使用之際，對於生態的污染更是嚴重浩劫。稀土開採提煉過程需要使用如大量硫酸與硝酸分解礦石，導致有毒廢物與重金屬殘渣產生嚴重放射性污染，對於土地與河川甚至海洋皆會造成不可逆的環境破壞。
電動車興起 關鍵金屬與稀土依賴加劇
不僅如此，為了對抗溫室效應、減少碳排應運而生的電動車，因關鍵組件電動馬達與電池的搭載，讓其對於鋰、鈷與稀土的依賴更勝過往。為了減少對於當前稀土主要開採供應國家—中國的高度依賴，許多國家更將開採目標轉移至擁有豐富礦藏的海洋。以大平洋的克利珀頓斷裂帶而論，光是鎳含量就預估為陸地含量的3倍，讓許多電池製造商磨刀霍霍，期望能進行深海採礦。
不同於陸地的礦產開採，深海礦產的開採不僅會嚴重影響海洋生態，更會讓海床變得相當脆弱，諸多環保單位皆提出嚴重警告：「此舉絕對不值得嘗試！」。而從民眾觀點出發，根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」，而「永續海洋與保育」項目，也高居第八位。
針對暖世代民眾最關心的「氣候行動」議題，透過能源種類與驅動方式的轉換，汽車或許可減少石化能源的使用，車輛行駛時也能減少廢氣排放問題，針對碳排放抑制有所助益，減緩溫室效應的嚴重度。但當環保足跡擴大範圍審視，電動車搭載的電池元件因為高度使用稀有金屬，所牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。如此一來，讓從油轉電所達成的減碳效應，卻因電池問題而拉低了此波汽車工業革命對於地球的環保價值。
電動車的核心，環保永續關鍵在於電池
因此關鍵在於如何「環保」的從油轉電，減少整體碳足跡並維持環保價值，其中電池的生產、製造與回收過程，不僅需達到碳中和，並要減少對土地、空氣甚至海洋的污染。為達成此目標，各大車廠目前正積極投入電動車發展，北歐國家代表的VOLVO汽車，更將自身「VOLVO For Life」品牌價值，擴大定義為地球環境生生不息的「永續」出發，從過往著重車內駕乘客的安全，拓展到車外生態與生物的安全，讓VOLVO For Life成為與時俱進的永續真諦。
減少電池對環境的影響，成為全球車廠目前全力發展的重點，而謹守VOLVO For Life價值的VOLVO車廠，更擴及電池從生產至回收的整體生命週期的環保價值，從生產階段，就期望達到「電池生產0剝削」目標。VOLVO與英國區塊鏈溯源技術公司CIRCULOR合作，CIRCULOR在供應鏈中創建一個不可更改的監管紀錄鏈，並結合AI人工智慧演算法，來調查並同時辨識異常的數據資料，來透過追蹤電動車電池內的原料是否合規，確保電動車使用的稀有原料「鈷」來源為可信且安全，建立綠色供應鏈與確保海洋生態棲息地的安全，同時也避免非法的勞工剝削情形發生，建立符合道德與永續經營的供應鏈，守護電池的安全。
回收部分，VOLVO以「電池回收0廢料」為目標，承諾每顆電池的重生，與全球最大鋰電池回收工廠UMICORE合作，採用獨家熔爐與高溫冶煉技術，可以充分提煉舊電池中的貴金屬，如鋰、鎳、鈷、稀土、銅等原料，將電池所分解出的元件再利用，達成零廢料耗損。
選擇與UMICORE攜手合作，不僅因UMICORE擁有電池回收的專業技術，更與VOLVO相同恪遵環保最高原則，以非破壞式處理科技，於分解過程0污染排放，還可達成0廢料耗損、廢氣100%回收效能，每年更可處理20萬輛PHEV插電式油電車款與3.5萬輛BEV純電動車，積極地為車主汰換下的舊電池在不破壞環境的前提上，創造可重複利用的循環價值。
全球齊心努力，共同守護地球環境永續
包含各大車廠針對電池回收，以及VOLVO透過貫徹「VOLVO For Life」品牌價值進而嚴格把關的電池整體環保足跡，在在展現於當前電動車時代，不僅需著墨於驅動方式的轉變所減少的碳排影響，更須重視新能源車款於電力與電池使用時對地球環境造成的影響，別讓電動車外的美景，成為這片土地與海洋的新浩劫。畢竟以當前的地球環境而言，我們都禁不起再次嚴重的破壞。
※瞭解更多： https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html