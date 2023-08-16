男童跌進湯鍋大面積燙傷，「幫忙照顧」的女子為何會被判刑？
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彰化發生一起較少見的判決，一名女子帶5歲男童去借廁所，卻在走廊跌進湯鍋內，引發全身大面積燙傷。而這名女子就因為「保證人地位」的「防止犯罪發生義務」，被判3個月有期徒刑，那甚麼是保證人地位？甚麼情況會具有這個身分呢？
報導指出，彰化一名女子於前年幫忙照顧5歲男童，帶他到附近鵝肉店借廁所，後因男童在廚房走到奔跑被絆倒，整個人跌坐進高溫滾燙湯鍋內，釀全身23.5%燙傷，患部終身排汗功能損傷。
彰化地院認定張女有疏失，依過失致重傷害罪判處三月徒刑，台中高分院近日二審宣判，也認定張女有疏失，維持原判確定，全案不得上訴。
根據二審判決，張姓女子案發當時雖非男童的保母，但就是實際照顧男童的人，並自願承擔保護照顧男童的義務，因此具有保證人地位，未盡保護照顧男童義務，讓男童跌進熱湯之中，與男童受重傷害有因果關係，因此應負過失傷害致人重傷的罪責。
究竟二審法官指出的保證人地位是什麼？為什麼未盡保證人地位就要受到處罰？
純正不作為犯與不純正不作為犯是什麼？
要介紹保證人地位前，必須先了解《刑法》上對於純正不作為犯與不純正不作為犯是什麼。
簡單來說，純正不作為犯是《刑法》構成要件中有規定用「不作為」的方式當作犯罪的成立，例如聚眾不解散罪、義務者不救助罪等等。
《刑法》第15條規定：「對於犯罪結果之發生，法律上有防止之義務，能防止而不防止者，與因積極行為發生結果者同。」不純正不作為犯就是在《刑法》構成要件上負有防止義務之人，舉例來說，一名救生員在游泳池上看到有人溺水而不去救助而導致溺斃，這時候他就有可能成立殺人罪的不作為犯。
不過值得注意的是，一個構成要件可否用不作為方式實現，《刑法》不一定會規定，另外，不純正不作為犯的構成要件除了一般的要件之外，還多了「保證人地位」。
保證人地位是什麼？什麼樣的人具有保證人地位？
保證人地位指的是「有防止犯罪發生的義務」。回到《刑法》第15條規定：「對於犯罪結果之發生，法律上有防止之義務，能防止而不防止者，與因積極行為發生結果者同。」
這條規定當某人具有「義務」防止犯罪的發生（保證人），卻不採取適救助行為時，等同於以作為方式構成犯罪。
保證人地位大致上可分為三類：依法令、契約以及法理上的保證人地位。法令上的保證人地位常見的有具有扶養義務之人、監護義務、保護義務等。契約關係大概有僱傭契約、保母等；依法理的保證人地位有如危險前行為（行為人引起危險就有防止結果發生的義務）。
回到新聞事件，張女上在訴二審表示，事發當時並非男童的保母，無任何契約關係，因此不具有保證人地位，不過法官認為，張女帶五歲男童到鵝肉店上廁所，就是實際保護照顧兒童的人，自願承擔保護照顧男童的義務，就有保證人地位的適用。
《法操》提醒您，許多人不知道《刑法》上有保證人地位的規定，看完文章後想必您對於保證人地位有更多的認識，也知道要如何避免構成不純正不作為犯。
本文經法操司想傳媒授權刊登，原文刊登於此
原文標題：【司想評論】5歲童在鵝肉店遭燙傷，照顧人為什麼要判刑？
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：丁肇九
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王道銀行推「O for YOU扶助存款」 提供全台低收入戶、中低收入戶等弱勢族群台幣活儲優惠 最高年利率5%
我們想讓你知道的是
王道銀行（O-Bank）即日起推出「O for YOU扶助存款」專案，提供經濟弱勢族群新台幣階梯活儲，年利率最高5%，王道銀行南京復興分行也於本月1日開幕營運，加碼推出開幕優惠，凡於南京復興分行臨櫃透過理專申購王道銀行銷售的全系列基金及海外債，皆享申購零手續費的優惠。
王道銀行（O-Bank）即日起推出「O for YOU扶助存款」專案，提供經濟弱勢族群新台幣階梯活儲，年利率最高5%，期善盡金融業的企業社會責任，鼓勵弱勢族群儲蓄並給予優惠利率。此外，王道銀行南京復興分行也於本月1日開幕營運，並預計於今年9月擴大舉辦開幕活動，為王道銀行於台北市的全功能分行，即日起至2023年10月31日止更推出開幕優惠，凡於南京復興分行臨櫃透過理專申購王道銀行銷售的全系列基金及海外債，皆享申購零手續費的優惠。
王道銀行為經濟弱勢族群推出「O for YOU扶助存款」新台幣階梯活儲優惠專案，即日起至2024年7月31日15:30止，凡持有低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭證明者，及本人扶養持有政府核發之身心障礙手冊或身心障礙證明之親屬且所得符合申請資格者（註1），可至王道銀行內湖營業部、南京復興分行、桃園分行、台中分行與高雄分行臨櫃申請此活儲優惠專案；經核准之次一營業日起算一年內，皆適用本專案階梯式優惠利率，新台幣2萬元（含）以內之存款享活儲年利率1%，新台幣2萬元至8萬元（含）以內之存款享活儲年利率3%，新台幣8萬元至10萬元（含）以內之存款享活儲年利率5%，超過新台幣10萬元以上的存款則依王道銀行活儲牌告利率計算利息，每日單利計息，每月付息。王道銀行希望藉由優惠利率鼓勵弱勢族群儲蓄，協助其存出人生第一桶金。
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王道銀行「O for YOU扶助存款」專案詳情請參考: https://www.o-bank.com/web/event/o_for_you/index.html
註1：申請者需出示最近一年度「個人綜合所得稅結算申報收執聯」中含有「身心障礙特別扣除額」之文件進行認定，且所得須符合最近一年度個人綜合所得稅結算申報收執聯內記載之「納稅義務人暨扶養親屬」合計每人每月平均所得低於政府最新公告之台灣省最低生活費的2.5倍以下(依衛生福利部公告之112年台灣省最低生活費之2.5倍為新台幣35,575元)。
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