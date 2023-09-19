公司寄出錄取通知後還能反悔嗎？求職者若已辭了職又該如何自救？
我們想讓你知道的是
公司在寄出錄取通知之後，如果反悔了該怎麼辦呢？這端看員工是否回覆答應（承諾）來分成兩種情況。而公司方要注意的是，就算僅是口頭通知錄取，只要勞方有回覆接受，這時勞動契約就已經成立了，並非一定要等到勞工正式報到、開始上班之後，契約才生效。
文：Ching
一名求職者原本順利錄取新公司也同意去上班，卻在報到前一天被公司人資告知原職務的人想繼續留任、不離職了，因此這位求職者也不用去上班了，而傻眼的她已辭掉原本的工作，落得失業的下場⋯⋯。
以上為真實案例，小編也曾聽聞朋友錄取新公司後，因而推掉其他offer，但最後卻被公司臨時告知取消錄取、不用去上班，那樣的心情彷彿從雲端跌落谷底，但求職者為了生計，也只能提起精神重新找其他工作。
公司在徵才時，發了offer卻因找到更合適人選而撤銷offer錄取通知，或突然人事凍結將求職者勸退等，這些都可能涉及法律責任，若隨便打發求職者，遇到懂法規的勞工，恐怕會吃上官司。
先錄取員工又反悔會有哪些法律責任，以下用3個重點帶你了解：
怎樣才算勞動契約成立？
勞基法中沒有特別規定勞動契約成立的條件，因此回歸適用民法規定：當事人互相表示意思一致者，無論其為明示或默示，契約即為成立，又公司和求職者雙方對於工作薪資、內容、時間皆達成合意，則無論口頭或書面約定都可以視為勞動契約已成立（依民法§153Ⅰ規定）。
另一方面，契約成立的要件，需要「要約、承諾意思一致」，也就是面試後，如果公司口頭通知錄取，或發給求職者錄取通知，求職者回覆接受了，雙方勞動契約就算成立，並非一定要勞工正式報到、提供勞務才算契約生效喔。
公司取消錄取offer可能會有的後果，要看2情況
當契約成立時，求職者就成為了正式員工，在前面了解契約成立的要件之後，讓我們進一步看以下2種情境，了解公司錄取卻反悔可能會有的法律爭議：
情況一：公司發出錄取通知，求職者未確認，後來公司卻取消錄取
還沒經過求職者承諾，等於勞動契約還沒成立，若公司有臨時狀況需反悔，應主動向求職者溝通說明，確認當事人也同意撤回通知（如下圖）。
情況二：公司發出錄取通知，求職者也承諾到職，但公司卻取消錄取
公司反悔，但因契約已成立，即便求職者還沒前往報到或正式上班，仍不影響契約效力（如下圖）。
（1）因勞動契約已經成立，求職者已成為正式員工，公司不能片面終止勞動契約，除非確有不得已的原因。
公司如果不讓員工到職等同於違法解僱，員工可以向公司提出資遣、提供非自願離職證明，申請相關失業補助。甚至可打官司主張勞雇關係存在，要求公司給付拒絕期間的薪水，尤其今年勞動事件法已施行，企業不可不慎。
（2）求職者可依民法§227規定，要求公司負起損害賠償，例如：因為答應報到而推卻其他工作、向原有工作提離職、為了工作方便而就近租屋等，但必須由求職者負擔舉證責任。
然而，若是求職者已答應到職日卻突然取消導致公司有損失，例如：拒絕其他求職者面試、需額外再花人力、費用等成本，重新招募、面試其他員工。
假使公司能證明這部分的損失，也是可循民事管道請求損害賠償，只是一般公司通常不太可能會為了此事提起訴訟，浪費時間與精力，還是盡快尋找其他合適人選較為實際。
公司招募新員工，錄取通知如何規劃才能避免風險？
文章開頭的案例，求職者因為接獲錄取通知（要約）並給予肯定答覆（承諾），代表新的勞動契約已經成立，但公司卻反悔不讓她去上班，很明顯已構成違約，恐怕也會被索取賠償。
因此，建議公司發錄取通知時，可附加生效條款，例如：須檢附必要文件、須回傳到職同意書才代表錄取生效，一旦發生爭議也較能自保（依民法§166規定）。
建議用人單位針對錄取評估、錄取流程謹慎處理，應確認後再發錄取通知，否則可能涉及法律責任，或因一時缺乏誠信，被求職者傳播壞名聲，而影響到商譽及未來招募求才。
本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊登於此
原標題：錄取員工又反悔，公司取消錄取offer會有哪些法律責任？2情況結果大不同！
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：丁肇九
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上廁所這樣的日常小事，其實是真正的人生大事—Panasonic溫水洗淨便座，呵護男性下半身的幸福
我們想讓你知道的是
說到男性如廁的問題，其實還真不少，像是便秘、擦拭不乾淨、甚至碰瓷等衛生問題，讓不少男性為之困擾。這次就讓我們透過醫師的角度來看看，面對這樣的問題可以如何解決？
根據世界廁所組織（World Toilet Organization，WTO）的統計，人一生大概要花三年的時間坐在馬桶上，而每一次上廁所時的體驗和品質，更是很大程度地影響了我們的情緒和身體健康狀況。
男性如廁的三大問題，你中了幾個？
對大部分的現代男性來說，好好上廁所幾乎算得上是種挑戰。舉例來說，便秘和痔瘡這兩大國人常見的問題，來自於作息不正常、缺乏運動、焦慮、飲食失調等生活習慣。但這些生活習慣，同時也是每天趕著通勤、開會，時常熬夜加班的男性們，必不可免的工作樣貌。在日積月累之下，便秘和痔瘡的困擾，常常就這樣默默地出現，想上不敢上，或者想上又上不出來，讓如廁成為生活中隱性的壓力來源。
此外，腸躁症也是一種常見的消化道問題。由於腸躁症有可能出現腹瀉的情況，也往往讓人擔心自己擦不乾淨、污物沾染到手上，留下令人不舒服的異味，成為許多男性的困擾。但是，如果因此以大量衛生紙反覆擦拭，除了留下垃圾，造成環境負擔之外，更有可能傷害脆弱的肛門肌膚，紅腫、破皮，甚至發炎、疼痛，同樣影響了生活的品質，造成心理壓力。
除了排便，男性排尿的問題也不少，例如近年來引起不小討論迴響的議題——男性尿尿，站著好還是坐著好？站姿的支持者認為，坐下的時候生殖器容易撞到馬桶圈，感覺很不乾淨，也不舒服；但是站著尿尿所造成的大量噴濺，不只沾染馬桶圈，甚至周遭的地板也要遭殃，最終需要花費更多心力去維持廁所的清潔與衛生，有些時候還因此造成家中成員的爭執。而且噴濺出來的尿液，也是細菌繁殖的最佳環境，如果不小心摸到加上抵抗力差，可能就會讓表皮有傷口的地方感染，實在令人頭痛。
好好上廁所不難，靠這招就夠
要改善這些男性如廁的問題，家醫科洪暐傑醫師認為，溫水便座是個好方法！以痔瘡為例，在臨床上的治療方法之一就是溫水坐浴，因為溫水可以很好地促進肛門口血液循環、減輕壓力，讓脫出的內痔回縮。而在如廁後，利用溫水便座來沖洗肛門，就如同溫水按摩般，一方面改善肛門附近的血液循環，同時減緩便秘、痔瘡帶來的問題。
至於如廁後的清潔，洪醫師則有「衛生紙乾擦不如濕紙巾擦，濕紙巾擦又不如使用溫水便座清洗」的建議。因為溫水沖洗，一來可以避免衛生紙反覆摩擦肛門所造成的傷害，二來也不怕糞便沾染到手，更不會造成後續環境衛生問題，一個動作就能擺脫令人不適的擦拭問題，真是要幫溫水便座拍拍手。
那麼男性尿尿是站著好還是坐著好？洪醫師建議道：「坐著尿尿除了避免尿液噴濺之外，其實好處很多，比方男性尿尿的時候，容易因為血壓改變而出現頭暈的狀況，站著很有可能因為頭暈而跌倒，但坐著的風險就相對低了許多。」但如果已經很習慣採取站姿，又不想因為尿液噴濺而造成家中成員困擾的男性，可以考慮裝設能在馬桶中生成泡沫的溫水便座。除了利用泡沫破壞水的表面張力之外，泡沫也能直接擋住反彈濺起的尿液，大幅阻止噴濺的情況。尿液不再噴得到處都是，廁所就可以更長時間的維持乾淨、衛生的狀態，同住的家人使用起廁所也更愉快。
在潔淨的溫水中，找回如廁的幸福感
Panasonic溫水洗淨便座，是解決男性如廁問題的專家，更是一家人廁所的守護者。360度噴灑泡沫所形成防護圈，包覆了馬桶內壁，能夠阻隔髒污、減少附著，讓尿尿的噴濺問題成為過去式，打掃起來更輕鬆。
既然說到打掃清潔，就不能不提到Panasonic貼心設計的一體式無縫不鏽鋼噴嘴，在使用者「著座後」、「使用前」，「使用後」等三個階段，都會自動進行清潔，從根部到前端徹底除污，強效抑菌高達99%；再加上與肌膚接觸的便座表面採用Ag+銀離子抗菌，符合日本SIAA嚴格的抗菌標準，即使是多人共用也很安心。
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從裡到外，Panasonic溫水洗淨便座的體貼設計，就是要為所有使用者，提供全方位的舒適感。不想再讓上廁所成為困擾的男性朋友，請讓Panasonic溫水洗淨便座呵護你的需求，用全新的如廁體驗，扭轉你下半身的幸福吧！