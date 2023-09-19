2023/09/19,
勞工

公司寄出錄取通知後還能反悔嗎？求職者若已辭了職又該如何自救？

公司寄出錄取通知後還能反悔嗎？求職者若已辭了職又該如何自救？
Photo Credit: shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

公司在寄出錄取通知之後，如果反悔了該怎麼辦呢？這端看員工是否回覆答應（承諾）來分成兩種情況。而公司方要注意的是，就算僅是口頭通知錄取，只要勞方有回覆接受，這時勞動契約就已經成立了，並非一定要等到勞工正式報到、開始上班之後，契約才生效。

文：Ching

一名求職者原本順利錄取新公司也同意去上班，卻在報到前一天被公司人資告知原職務的人想繼續留任、不離職了，因此這位求職者也不用去上班了，而傻眼的她已辭掉原本的工作，落得失業的下場⋯⋯。

以上為真實案例，小編也曾聽聞朋友錄取新公司後，因而推掉其他offer，但最後卻被公司臨時告知取消錄取、不用去上班，那樣的心情彷彿從雲端跌落谷底，但求職者為了生計，也只能提起精神重新找其他工作。

公司在徵才時，發了offer卻因找到更合適人選而撤銷offer錄取通知，或突然人事凍結將求職者勸退等，這些都可能涉及法律責任，若隨便打發求職者，遇到懂法規的勞工，恐怕會吃上官司。

先錄取員工又反悔會有哪些法律責任，以下用3個重點帶你了解：

怎樣才算勞動契約成立？

勞基法中沒有特別規定勞動契約成立的條件，因此回歸適用民法規定：當事人互相表示意思一致者，無論其為明示或默示，契約即為成立，又公司和求職者雙方對於工作薪資、內容、時間皆達成合意，則無論口頭或書面約定都可以視為勞動契約已成立（依民法§153Ⅰ規定）。

另一方面，契約成立的要件，需要「要約、承諾意思一致」，也就是面試後，如果公司口頭通知錄取，或發給求職者錄取通知，求職者回覆接受了，雙方勞動契約就算成立，並非一定要勞工正式報到、提供勞務才算契約生效喔。

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Photo Credit: 《職場熊報》

公司取消錄取offer可能會有的後果，要看2情況

當契約成立時，求職者就成為了正式員工，在前面了解契約成立的要件之後，讓我們進一步看以下2種情境，了解公司錄取卻反悔可能會有的法律爭議：

情況一：公司發出錄取通知，求職者未確認，後來公司卻取消錄取

還沒經過求職者承諾，等於勞動契約還沒成立，若公司有臨時狀況需反悔，應主動向求職者溝通說明，確認當事人也同意撤回通知（如下圖）。

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Photo Credit: 《職場熊報》

情況二：公司發出錄取通知，求職者也承諾到職，但公司卻取消錄取

公司反悔，但因契約已成立，即便求職者還沒前往報到或正式上班，仍不影響契約效力（如下圖）。

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Photo Credit: 《職場熊報》

（1）因勞動契約已經成立，求職者已成為正式員工，公司不能片面終止勞動契約，除非確有不得已的原因。

公司如果不讓員工到職等同於違法解僱，員工可以向公司提出資遣、提供非自願離職證明，申請相關失業補助。甚至可打官司主張勞雇關係存在，要求公司給付拒絕期間的薪水，尤其今年勞動事件法已施行，企業不可不慎。

（2）求職者可依民法§227規定，要求公司負起損害賠償，例如：因為答應報到而推卻其他工作、向原有工作提離職、為了工作方便而就近租屋等，但必須由求職者負擔舉證責任。

然而，若是求職者已答應到職日卻突然取消導致公司有損失，例如：拒絕其他求職者面試、需額外再花人力、費用等成本，重新招募、面試其他員工。

假使公司能證明這部分的損失，也是可循民事管道請求損害賠償，只是一般公司通常不太可能會為了此事提起訴訟，浪費時間與精力，還是盡快尋找其他合適人選較為實際。

公司招募新員工，錄取通知如何規劃才能避免風險？

文章開頭的案例，求職者因為接獲錄取通知（要約）並給予肯定答覆（承諾），代表新的勞動契約已經成立，但公司卻反悔不讓她去上班，很明顯已構成違約，恐怕也會被索取賠償。

因此，建議公司發錄取通知時，可附加生效條款，例如：須檢附必要文件、須回傳到職同意書才代表錄取生效，一旦發生爭議也較能自保（依民法§166規定）。

建議用人單位針對錄取評估、錄取流程謹慎處理，應確認後再發錄取通知，否則可能涉及法律責任，或因一時缺乏誠信，被求職者傳播壞名聲，而影響到商譽及未來招募求才。

本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊登於此
原標題：錄取員工又反悔，公司取消錄取offer會有哪些法律責任？2情況結果大不同！

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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：丁肇九


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