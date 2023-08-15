【圖表】諾蘭電影各國排名比較：《奧本海默》在台灣目前排第六，《天能》在亞洲表現比北美好
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《奧本海默》上映第三週，在各國皆表現亮眼，你是否會好奇，哪個國家票房口碑最佳？各國觀眾對諾蘭電影的喜好又有什麼不同？透過數據，讓我一起來了解。
名導克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）最新劇情長片《奧本海默》7月底在各國盛大上映，雖然因部分場景被列為R級內容，且片長超過3小時，但仍不減觀眾進場的興致。上映至今三週，全球票房已經突破5.6億美元，成為影史上最賣座的二戰背景電影。
從上映首週末票房紀錄來看，該片首週末票房達到8245萬美元的成績，超越2010年上映的《全面啟動》擠入前三名，僅次於經典IP蝙蝠俠系列作，創下諾蘭電影近10年的紀錄。
再從全球票房回顧諾蘭過去執導作品，可以發現自2005年蝙蝠俠三部曲首部曲《蝙蝠俠：開戰時刻》推出後，後續電影票房皆創下傲人成績。其中2012年的《黑暗騎士：黎明昇起》延續前作《黑暗騎士》的好口碑，創下諾蘭生涯票房巔峰，全球票房來到10.8億美元。
而《奧本海默》在「芭本海默」（Barbenheimer）觀影風潮下，話題與討論熱度不斷上升，上映三週全球票房突破5億美金，超越同為二戰背景的《敦克爾克大行動》，成為諾蘭生涯票房第5名作品，是否有機會突破其2014年作品《星際效應》6.7億美元的紀錄，也頗受全球觀眾矚目。
《奧本海默》在台票房目前排行第六
擁有眾多影迷的諾蘭，每逢推出新作就會引起一波觀影熱潮，在台灣也不例外。我們整理諾蘭執導影片在台灣的票房紀錄可以發現，除了蝙蝠俠系列作品外，2020年的《TENET天能》也創下極佳的票房，成為過去10年諾蘭作品在台灣票房表現最好的電影。《奧本海默》雖然目前名列第6名，但票房仍持續增長中，仍有可能挑戰2010年《全面啟動》的紀錄。
除了台灣，亞洲各國對諾蘭作品的喜好又有什麼不同呢？
若將諾蘭作品依各國票房排名比較，可以發現蝙蝠俠第三部曲《黑暗騎士：黎明昇起》在北美、台灣與香港都很受歡迎，總票房皆名列前茅，不過在日本則排第三，而是《全面啟動》最受歡迎，其次是《星際效應》。
2020年上映的《TENET天能》受COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情影響，未能廣泛在北美院線上映，也使得票房相較其他國家排名較後，但在當時尚未廣泛受到疫情影響的亞洲地區，表現仍不俗，皆排入榜單前5名。
點擊下方互動圖表可查看每部電影在不同國家的排名差異
《奧本海默》的未來票房
比較歐美地區較賣座的國家，《奧本海默》在北美市場挾浩大聲勢創下首映佳績，後續票房仍有持續增長。根據外媒報導，雖然第三週遭遇新片《忍者龜：變種大亂鬥》衝擊，北美票房跌幅雖然較多，但考量傳記歷史電影類型，表現仍值得肯定。
而德國則是表現最好的歐美國家，相較首週末票房跌幅僅13％。台灣也不遑多讓，上映第三週票房仍持續增長，票房成長幅度僅此於德國，也領先巴西、英國、香港、澳洲等其他市場。
仍在上映中《奧本海默》雖然排名仍不突出，但隨著上映進入第4週，累積的好口碑是否有機會再讓其排名向前，影迷皆拭目以待。
備註：台灣早期票房因為資料不完整，故2010年以前票房僅供參考，且統一使用Box Office Mojo上原始幣值（美元）
資料來源：Box Office Mojo、The Numbers
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核稿編輯：林奕甫
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
我們想讓你知道的是
台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。