【圖表】諾蘭電影各國排名比較：《奧本海默》在台灣目前排第六，《天能》在亞洲表現比北美好

名導克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）最新劇情長片《奧本海默》7月底在各國盛大上映，雖然因部分場景被列為R級內容，且片長超過3小時，但仍不減觀眾進場的興致。上映至今三週，全球票房已經突破5.6億美元，成為影史上最賣座的二戰背景電影。

從上映首週末票房紀錄來看，該片首週末票房達到8245萬美元的成績，超越2010年上映的《全面啟動》擠入前三名，僅次於經典IP蝙蝠俠系列作，創下諾蘭電影近10年的紀錄。

再從全球票房回顧諾蘭過去執導作品，可以發現自2005年蝙蝠俠三部曲首部曲《蝙蝠俠：開戰時刻》推出後，後續電影票房皆創下傲人成績。其中2012年的《黑暗騎士：黎明昇起》延續前作《黑暗騎士》的好口碑，創下諾蘭生涯票房巔峰，全球票房來到10.8億美元。

而《奧本海默》在「芭本海默」（Barbenheimer）觀影風潮下，話題與討論熱度不斷上升，上映三週全球票房突破5億美金，超越同為二戰背景的《敦克爾克大行動》，成為諾蘭生涯票房第5名作品，是否有機會突破其2014年作品《星際效應》6.7億美元的紀錄，也頗受全球觀眾矚目。

《奧本海默》在台票房目前排行第六

擁有眾多影迷的諾蘭，每逢推出新作就會引起一波觀影熱潮，在台灣也不例外。我們整理諾蘭執導影片在台灣的票房紀錄可以發現，除了蝙蝠俠系列作品外，2020年的《TENET天能》也創下極佳的票房，成為過去10年諾蘭作品在台灣票房表現最好的電影。《奧本海默》雖然目前名列第6名，但票房仍持續增長中，仍有可能挑戰2010年《全面啟動》的紀錄。

除了台灣，亞洲各國對諾蘭作品的喜好又有什麼不同呢？

若將諾蘭作品依各國票房排名比較，可以發現蝙蝠俠第三部曲《黑暗騎士：黎明昇起》在北美、台灣與香港都很受歡迎，總票房皆名列前茅，不過在日本則排第三，而是《全面啟動》最受歡迎，其次是《星際效應》。

2020年上映的《TENET天能》受COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情影響，未能廣泛在北美院線上映，也使得票房相較其他國家排名較後，但在當時尚未廣泛受到疫情影響的亞洲地區，表現仍不俗，皆排入榜單前5名。

點擊下方互動圖表可查看每部電影在不同國家的排名差異

《奧本海默》的未來票房

比較歐美地區較賣座的國家，《奧本海默》在北美市場挾浩大聲勢創下首映佳績，後續票房仍有持續增長。根據外媒報導，雖然第三週遭遇新片《忍者龜：變種大亂鬥》衝擊，北美票房跌幅雖然較多，但考量傳記歷史電影類型，表現仍值得肯定。

而德國則是表現最好的歐美國家，相較首週末票房跌幅僅13％。台灣也不遑多讓，上映第三週票房仍持續增長，票房成長幅度僅此於德國，也領先巴西、英國、香港、澳洲等其他市場。

仍在上映中《奧本海默》雖然排名仍不突出，但隨著上映進入第4週，累積的好口碑是否有機會再讓其排名向前，影迷皆拭目以待。

備註：台灣早期票房因為資料不完整，故2010年以前票房僅供參考，且統一使用Box Office Mojo上原始幣值（美元）

資料來源：Box Office Mojo、The Numbers

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核稿編輯：林奕甫