《怪奇醫學研究所》：歹徒天生一張娃娃臉，竟有意想不到的好處
我們想讓你知道的是
這種娃娃臉的優勢似乎無法抵擋的，以至於可愛的特徵變成是全世界共同的語言，最簡單的例子就是卡通人物，娃娃臉幾乎是他們的共同特色，如貝蒂娃娃（Betty Boop）、史努比（Snoopy），甚至是米老鼠等等華納電影卡通的人物的設計，往往不勝枚舉。
文：蘇上豪
天生一張娃娃臉，竟有意想不到的好處
每每看到年輕的女性，尤其是影星、啦啦隊或各個展場的模特兒在拍照時，都會嘟著嘴擺出賣萌的表情，有人可能會說是「假掰」，但我寧可說是人們儲存在基因裡的記憶所表現出來的，因為這種「娃娃臉」的樣子，會讓他人有誠實、天真及善良的感覺，往往也會顯得平易近人、值得信賴、討人歡喜，甚至因此會有過人的魅力。
上述的現象心理學家稱為「娃娃臉效應（babyface effects）」，而且令人驚訝的是，它的作用是跨越不同種族與文化，在全世界任何角落都適用，所以美國紐約的科爾蓋特大學（Colgate University）非語文交流專家卡洛琳・基廷（Caroline Keating）才會說：「大眼睛、長長的睫毛、拱型的眉毛與豐滿的嘴唇，加上小下巴與圓圓的臉，別忘了還有可愛的小鼻子——如果我不在敘述一個嬰兒，就在描述一個超模。」
這種娃娃臉的優勢似乎無法抵擋的，以至於可愛的特徵變成是全世界共同的語言，最簡單的例子就是卡通人物，娃娃臉幾乎是他們的共同特色，如貝蒂娃娃（Betty Boop）、史努比（Snoopy），甚至是米老鼠等等華納電影卡通的人物的設計，往往不勝枚舉。
因此我們也看到某些研究會利用此效應來做輔助，有學者研究讓服用避孕藥的參與女性查看嬰兒與娃娃臉男性的照片之後，再掃描她們的大腦進行比較，結果「有服用」避孕藥的女性比其他「沒有服用」的更容易受到影響，後面發生什麼事自然大家可以去想像了。
我在這裡分享一個娃娃臉罪犯的故事，他的名字叫做喬治・尼爾森（George Nelson），1934年4月初美國FBI探員在接獲線報之後，決定前往一家旅館去逮捕他，當三位臥底的辦案人員到達時和其中可能的嫌疑人展開槍戰，結果被打死的人都不是尼爾森，看起來大眼睛無辜的表情讓他逃過一劫，可以從容的跳窗離開。
或許深藏在大家內心的潛意識是如此強大，聽起來這麼荒謬過度的結果，似乎不會讓我們去怪罪那些臥底探員，大概你我在犯罪現場遇到這種娃娃臉的人，應該也會感到他天真無邪的氣質不具威脅性。
同樣的邏輯也發生在2012年倫敦西南部的商店，在歷經了群眾暴動之後，商家們找來藝術家，在他們的鐵門上畫上了嬰兒的畫像，期盼可以因此降低此地區的犯罪率，截至目前為止似乎沒有相關的數據可以證明，但也充分暴露了人們一廂情願的想法。
不過無論如何，我個人也是認為裝萌賣呆，表現出無辜的樣子，應該可以降低別人對你的敵意。
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書籍介紹
本文摘錄自《怪奇醫學研究所：72個顛覆想像的趣味醫學故事》，時報文化出版
作者：蘇上豪
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收錄72個趣味小故事，發掘文字背後隱藏的真相，並提供一種新思路。
★叩診的聽音診病，竟來自酒桶的靈感
★天生一張娃娃臉，竟有意想不到的好處
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作者以生動有趣又深具啟發的方式來陳述原本應該複雜且枯燥的人物或軼事。採用筆記小說的手法，每篇文章像生動的短片在讀者面前呈現，通過史料的爬梳整理，剖析實際案例，還原真實故事，帶來更多的啟示。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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