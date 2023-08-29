《怪奇醫學研究所》：江湖郎中為了賺錢啟動各種騙術，浪蕩子成為生殖醫學專家

文：蘇上豪

庸醫養成記1：江湖郎中為了賺錢啟動各種騙術

回顧過去我們可以發現，當前新冠病毒的疫情和過去大流行的瘟疫有很多相似之處，使得一批看起來有能力的醫療騙子一展抱負。

英文裡的江湖郎中叫「quack」，這個詞彙起源於quacksalver或是kwakzalver，即荷蘭語中的「祕方（nostrums）」銷售員，在那個醫療未發達的時代，江湖郎中是不受監管的醫療從業人員，其中很多人根本沒有受過正統教育，自然無法進入真正的醫師公會，取而代之是他們在街角和鄉村的市集裡用響亮的聲音推銷自製的藥品，引起人們的注目，所以quack由此而來，把這群人比喻成吵鬧的鴨子和鵝。

正因為只是想盡辦法賺錢，因此在大瘟疫流行期間，反而是他們可以安身立命的活水，例如1665年的倫敦鼠疫橫行，正統的醫師大多逃離這個都市，留下來的下層社會居民走投無路，往往求助於這些江湖郎中。

如同當時的英國外科醫生戴爾・英格拉姆（DaleIngram）所觀察的一樣，在沒有執業醫師出現的地方，只能求助於這些黑牌醫療人員，這些人也是經濟上的弱勢，為了賺錢，不只啟動各種騙術，甚至連命都不想要了，因此這些鋌而走險的江湖郎中，能自由自在地開出藥方，在當時滿是瘟疫的街上，任何人都知道在哪裡可以買到某種誇大療效、華而不實的治療處方。

1918年全球大流感期間，上述的暗黑醫療因為正統醫學無法阻止疾病蔓延，和倫敦瘟疫有相同背景的江湖郎中看到有利可圖的機會，尤其有公司或財團介入，能夠出錢出力大規模生產，所以我們可以看到一款名為Eucapine Salve——一種桉樹和樟腦混合的有毒藥物發明了，患者被要求通過吸食或吞嚥，以進行所謂的體內消毒。

另一款有名的藥物奎寧，因為可以治療和流感相似發燒症狀的抗瘧疾藥物，也被像神一樣崇拜，大量使用治療1918大流感，這種可以理解但是錯誤的信念，在新冠疫情爆發的時候被複製，美國總統川普（Donald Trump）在疫苗未開發前，就大力鼓吹它來治療中國病毒。

所以當我們看到新冠疫情流行期間，美國FDA發出了警告，就不足為奇，從2020年1月到2020年8月之間，共有超過百篇的警告信，揭發那些騙人的醫療行為，從精油、營養補充劑到家用診察工具包都有，不只五花八門，還如百花盛開的森林。

如果你看完覺得好笑，我是笑不出來，如同那句英文有名的諺語「歷史總是重演（History repeats itself）」所說的一樣，過去會發生的，不管是現在或是未來也會出現，只是不同的包裝罷了。

庸醫養成記2：浪蕩子成為一位生殖醫學專家

庸醫的出現並不會隨著歷史演進而減少，只是會以不同的包裝面世，所以它的核心面貌是不會有改變的。

另外一個要提到有關庸醫形成時，雖然受騙的對象以中下階層為主，但是所謂的高端階層，意即大家眼中的精英分子，常常也無法倖免於難。

就像在倫敦大瘟疫期間，占星學家威廉・禮利（William Lilly），就毫不費力地從富有的客戶那裡得到巨大的報酬，有趣的是其服務不只是以占星術來回答客戶有關人生種種問題，還據此提供良辰吉時，給這些人有益的保健食品，還有各種正確放血的位置，以達到更好的療效，所以即便是現在臺灣某占星名師被稱之為國師，當她和禮利相比只能算是小巫見大巫。

在另一個詭異的事件裡，我們可以看到更好笑的現象。17世紀英王查理二世的寵臣約翰・威爾莫特（John Wilmot），即後世有名放蕩不羈的第二代羅徹斯特伯爵（2nd Earl of Rochester），莫名其妙成為一位生殖醫學專家。

1676年威爾莫特夥同友人和守夜人混戰，結果同行朋友羅傑・唐斯（Roger Downes）被刺身亡，於是他逃離了現場躲到了塔山（Tower Hill），在那裡他成功創造了個角色，化身成為一位來自義大利有名的醫師亞歷山大・本多（Alexander Bendo），在倫敦的街頭到處流通著他誇大不實的廣告，形容本多醫師醫術高明，最厲害的是可以治療不孕症，成功吸引了許多富有和顯赫的客戶，他們爭先恐後排隊，等著一位身穿華麗綠色斗篷的年輕伯爵來治療。

有時威爾莫特還會男扮女裝，成為本多夫人，因為這樣他才可以檢查年輕女性，暗示本多醫生可以提供精子的捐贈者治療不孕症，為自己的風流找藉口而不被那些女性的丈夫發現——事實證明再多的財富也無法成為理性的盾牌，擋得了庸醫的欺騙。

不過庸醫出現對中世紀的醫學也不是壞事，他們也對一般普羅大眾打開了醫學的知識之門，由於當時醫典都是拉丁文所撰寫，只有學者才能閱讀，為了防止一般人受騙，真正的醫師也不得不將它們翻譯成適當的地方語言，這樣的教科書出現之後，雖然讓知識分子可以作為參考，可惜也讓那些庸醫找到機會，研讀之後行為舉止會更像專家，讓更多的人受到欺騙。

如果你覺得現在的情況比較好，那可是大錯特錯，網路的發達造成所謂的「谷歌大神」出現，只要打出幾個關鍵字，醫學專家學者意見充斥在唾手可得的網頁裡，不過卻沒有一套機制來檢視這些專家講的是不是真的？聽了之後大家不要太悲觀，臺灣的健保制度始終是堅強的最後防線，大醫院便宜的醫療系統造成了人滿為患的現象：不怕你來，就怕你不來。