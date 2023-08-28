《一百零一個活下來的理由》：當自殺發生後，遺族如何在一片混亂當中沉穩地面對一切？
我們想讓你知道的是
作者二十年前失落至親，在這個曾經可以殺死她的至痛苦楚當中翻滾，從急性的悲傷混亂期，到面對永恆的空缺，從台灣去了英國，在命運的推波之下，再次回到台灣來。
文：杜秀娟
關於創傷後正面發展的理論
由於自殺對於遺族與家庭是重大的創傷與負擔，因此早期對遺族的研究多集中在負面的影響，比如遺族有較高的自殺率與較高的精神疾病。逐漸地，有研究者採取相反路徑，開始找尋正面的影響。
當代心理領域有兩派理論來詮釋人如何戰勝困境、走出傷痛。一是在二次戰後創傷後症候群的理論之後，研究者提出創傷後成長（Post-Traumatic Growth），或說正面成長（Positive Growth）理論，來平衡創傷模式的負面詮釋。二是在一九七○年代，研究者發現在戰區、或者破碎家庭長大的孩子，有些人一蹶不振，成為問題人物，但有些人卻能發展出「韌性」（resilience）的特質，超越困境。
韌性指的是個體在生活壓力事件中調適的能力，也就是在極困苦的情境中，正面應對困境的動力過程。這些理論問世後，就被用來改寫創傷後負面反應的單一模式，在經歷創傷打擊之後，人除了生病、憂鬱、創傷後症候群等等之外，多了一種可能——就是如何戰勝病魔。
可以問的是：當自殺發生後，遺族如何在一片混亂當中，沉穩地面對一切？如何在最短的時間，恢復日常的結構與維持個體運作的功能？如何容忍自殺者離去所產生的系統失調？如何忍受自殺帶來的傷痛與大量的負面情緒？如何應付自殺發生後的失落、痛苦、混亂、失序與解組？如何應付這個從天外飛來的災難？如何在自殺者已逝的這個世間活下來？這些都硬生生考驗著遺族。
遺族可能失去結構，經歷很長時間的不穩定——生活的不穩定、經濟的不穩定、人格的不穩定與情緒的不穩定。自殺可能帶來暫時的失能，這樣的失能也可能是永遠的。遺族發現再也無法從心所欲，快速地調整腳步，因為失落的沉重教人憂鬱生病。當既定的世界已經粉碎，生命的樣態已經變形，遺族如何能受得了呢？當賴以為生的國度崩解，而從生命主人的寶座上跌落下來，遺族如何拍拍身上的塵土，神情淡定地說，「沒關係」？
遺族光是應付這些逆境就夠難了，這些歷程消耗了許多能量，拖垮了健康，而且要走很久很久，才有可能產生後成長與轉化。我必須強調「可能」，而不是「一定會」，因為有太多因素影響著遺族是否能夠活出逆境——需要物質資源、醫療資源，需要內在資源、心理強度，需要親友的關愛、環境的支持，需要有人傾聽、有人同理，需要生活的結構、社會的接納……，這個名單很長很長。有人就一輩子成為精神科的病人；有人持續被自殺情結攪擾得無法安寧；有人消化不了自殺失落，乾脆就不管它，任它流血發膿；有人就處在不想活，希望老天爺主動出手來把性命取走的心態。
遺族很容易指出負面的經驗，但要找出正面的發展卻需要努力分析和反省。而且很重要的一個觀念，就是遺族並不想要在這悲劇的失落後，從中獲得什麼正面的結果，像我英國的受訪者所說的，這其實由不得我們，「我們繼續『活著』，一直繼續『努力』，因為我們沒有其他的選擇」。所以不要用正面的發展來評估喪親未久的人，這樣太殘忍，太不人道。我自己五年後才勉強探出頭觀望，十二年才完成博士論文，而且這十二年我只做一件事，就是消化這個失落。
這十二年當中，我無心上班，無心賺錢，無心社交，無心美食，無心旅遊，無心玩耍，我有幸活到今天，是因為接受了許多人的善念與幫助。有多少遺族沒有這些時間與空間？有多少遺族被命運推著走，根本來不及消化就被迫「長大」？有多少遺族扛著活下去的責任（比如照顧未成年孩子），根本來不及重整？有多少遺族身陷錯綜複雜的情感網絡，久久不見天光？光是這些就夠慘了，遑論正面的發展！
還有，遺族的成長絕不是線性的反應，而是一個流動的過程，在個體生命的種種層面同步發生。而且發展過程完全不是遺族可以計畫的，我們沒辦法說，好，我只要傷心兩年，然後我要忘記過去、繼續向前。也不能天真地說，因為生命暫停了多久，我們要加緊腳步，把失去的快速補回來。創傷之後的心理復原，不會像運動訓練肌肉般，搭配蛋白質飲品就可以長出來的，它不是我們可以汲汲營營，精打細算的結果。
雖然它不能以量的方式來計畫或規畫，但可以被營造（facilitated）——營造能促進正面轉變的環境、脈絡，與現實。也就是在度過了創傷失落的急性期，也經歷了自殺喪親所造成永遠的空缺、感受到極度的孤單、寂寞、痛苦之後，遺族了解自殺在生命中造成的破壞，有意識地採取行動，轉變對人生的價值與態度，決定要活出困境。
而且，這些正面的發展，總是在出現之後才被發現的，它們不能被預言在某個時間點出現，而是在個體遭逢創傷之後，極盡所能地應付生命困境後的翻轉。某些遺族似乎能在人格上和生命上達到一種質性的改變，透過足夠的時間與空間來消化失落和統整這經驗，他們讓這質性的改變成為他們的一部分。
雖說每道烏雲都會有一道銀邊，再難過的日子可能會有平坦的時候，這個正面發展的論述只是用來平衡負面結果的論述，只是用來描述靈魂超越創傷失落的潛能，而不是一種要求，更不是遺族該負擔的責任，或是用來評斷他們的標準。遺族能夠活下來就是韌性，能夠應付逆境就是成就，能不能活出困境、活得好不好，則要看個人的資源、身心靈的修復與社會的支持。
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提升照顧意識感：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，成為照顧者的支持力量
我們想讓你知道的是
隨著人口結構老化，台灣約有48萬戶身障家庭正面臨「老老相依」的脆弱處境，其中更有不少照顧者正獨自承受著照顧、經濟、未來規劃等龐大壓力。事實上，照顧者必須培養「照顧意識感」、主動向外尋求支援，才能解決自己與身障家人所面臨的困境。
隨著整體人口結構老化，許多身心障礙者與家庭照顧者陷入名為「雙重老化」的照顧困境，不只照顧工作開始力不從心、家庭經濟也日漸匱乏，照顧需求變得愈發艱難、複雜。
根據衛福部調查，全台約有120萬名身心障礙者，其中約68萬名身障者生活起居需要他人協助或照顧，並有七成由家人承擔照顧責任。換句話說，台灣約有48萬戶身障家庭面臨「老老相依」的脆弱處境。若照顧者無法及時察覺困難、主動向外尋求協助，雙老困境可能將本該相互扶持的溫暖家庭變成冰冷囚籠，甚至，在彼此身上留下一道道難以治癒的「照顧創傷」。
看見照顧意識感：適時放手、尋求幫助，照顧不會「非你不可」
數十年前，一場突如其來的車禍造成阿廣右眼接近失明，認知能力與部分肢體受限，無論吃藥、回診，阿廣都得倚靠父母親照顧。後來，年邁的父母親相繼離世，大姊和外甥接下了照顧阿廣的重責大任。不過，接手照顧工作以前，大姊只知道爸媽照顧弟弟並不容易，如今自己成為主要照顧者，她才真切地明白──原來，「照顧」是如此的沉重與無力。
由於白天必須外出上班，大姊只能讓阿廣一人獨自在家。長時間缺乏活動，阿廣不僅感到孤單、肢體功能也漸漸退化；而工作的疲憊加上繁重家務，回家後大姊也沒有餘力時刻看顧著阿廣。她無奈地說，「那陣子阿廣還會趁半夜跑出家門，讓大家都很擔心。」儘管如此，一時之間想不到解決辦法的她也只能燃燒自己、盡力而為。
一段時間下來，大姊在工作與家庭之間疲於奔命，就算心力憔悴，還是沒能給予阿廣最好的陪伴與照顧。後來，意識到必須改變的外甥女開始向外找尋照顧資源，從備餐、居家服務等協助起頭，終於替家人緩解了不少負擔。
可能因為傳統家庭觀念，又或是讓外人照顧家人的罪惡感，台灣很多照顧者寧願把一切艱苦與壓力往肚裡吞；但事實上，這種「非我不可」的心態反而更容易陷入負面循環，甚至衍生照顧創傷，造成難以挽回的傷害。請永遠記得，照顧身障者是所有人的事，像阿廣大姊和家人那樣，適時察覺自我狀態、接受甚至尋求幫助，才是解決家庭長照困境的最佳方法。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
除了照顧者的自我察覺，外在環境如何給予足夠的支持、接住每一位照顧者的需要也很重要。為深入了解照顧者的需求，伊甸基金會透過定期調查，針對身障照顧者的照顧現況、壓力來源、資源需求以及未來擔憂等面向深入研究。
最新調查結果發現，台灣有九成以上的身障家庭面臨照顧者年老、病痛的雙老困境，並對生活及未來規劃感到極大壓力；也因此，有近半數的照顧者表示，希望隨時擁有求助管道與喘息服務。其中，面對未來最感到憂慮的部分為「身障者家人無法自立生活」以及「身後無人接手照顧」。相較於2020年的調查結果，不只照顧者的整體壓力狀態增長一成多，「對身障家人的未來規劃」仍是多數照顧者心中無法輕易放下的大石頭。
讓身心障礙者擁有自立生活的能力是伊甸基金會一直以來努力的目標。伊甸投入身障服務已逾40年，在協助身障者培養自理生活與就業能力的同時，也提供照顧者支持性服務，創造喘息空間。尤其是針對雙老家庭，伊甸更提供了許多面向的服務，強化身障者和照顧者之間的支持關係，讓雙老問題不再是擊垮家庭的無助困境。
支持伊甸「身心障礙者服務計畫」，陪伴身障家庭安心慢老！
後來，阿廣進入伊甸基金會「民生社區式長期照顧服務機構」接受服務，每天都有交通車接送阿廣往返中心，家人終於能無後顧之憂地外出工作。日照中心也安排物理治療師，幫阿廣進行一對一的復健；還有志工陪伴阿廣聊天、唱歌，增加與人互動的機會。其中，阿廣最喜歡的是每星期一次的桌遊時間，不只能和志工一起玩，還能放開心胸地大聲聊天、盡情歡笑。
「接受日照中心服務後，阿廣的個性變得更開朗、愛說話，社交能力也進步的非常明顯；而且生活節奏變得規律，營養豐富的餐食、固定運動的習慣也讓阿廣的身體健康很多。」大姊笑著說，「現在他每天都很期待上課，早早就準備好在等待中心的交通車。」
談到未來，大姊眼神變得溫和不少，「本來想要送他到全日型機構，但現在孩子都跟阿廣很親近，也希望繼續跟舅舅一起生活。」從一開始的焦頭爛額，到如今的平凡、穩定，大姊滿足地說，或許這就是一家人最大的幸福。
伊甸基金會《身心障礙者服務計畫》陪伴身障者適性適地自理生活，並提供照顧者支持性服務，強化家庭支持能力，為身障家庭創造安心慢老的生活。核心服務包括個案管理、心智障礙者雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務、社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等。詳情請搜尋「伊甸身障服務」，或撥打支持專線0800-025885。