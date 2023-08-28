《一百零一個活下來的理由》：當自殺發生後，遺族如何在一片混亂當中沉穩地面對一切？

文：杜秀娟

關於創傷後正面發展的理論

由於自殺對於遺族與家庭是重大的創傷與負擔，因此早期對遺族的研究多集中在負面的影響，比如遺族有較高的自殺率與較高的精神疾病。逐漸地，有研究者採取相反路徑，開始找尋正面的影響。

當代心理領域有兩派理論來詮釋人如何戰勝困境、走出傷痛。一是在二次戰後創傷後症候群的理論之後，研究者提出創傷後成長（Post-Traumatic Growth），或說正面成長（Positive Growth）理論，來平衡創傷模式的負面詮釋。二是在一九七○年代，研究者發現在戰區、或者破碎家庭長大的孩子，有些人一蹶不振，成為問題人物，但有些人卻能發展出「韌性」（resilience）的特質，超越困境。

韌性指的是個體在生活壓力事件中調適的能力，也就是在極困苦的情境中，正面應對困境的動力過程。這些理論問世後，就被用來改寫創傷後負面反應的單一模式，在經歷創傷打擊之後，人除了生病、憂鬱、創傷後症候群等等之外，多了一種可能——就是如何戰勝病魔。

可以問的是：當自殺發生後，遺族如何在一片混亂當中，沉穩地面對一切？如何在最短的時間，恢復日常的結構與維持個體運作的功能？如何容忍自殺者離去所產生的系統失調？如何忍受自殺帶來的傷痛與大量的負面情緒？如何應付自殺發生後的失落、痛苦、混亂、失序與解組？如何應付這個從天外飛來的災難？如何在自殺者已逝的這個世間活下來？這些都硬生生考驗著遺族。

遺族可能失去結構，經歷很長時間的不穩定——生活的不穩定、經濟的不穩定、人格的不穩定與情緒的不穩定。自殺可能帶來暫時的失能，這樣的失能也可能是永遠的。遺族發現再也無法從心所欲，快速地調整腳步，因為失落的沉重教人憂鬱生病。當既定的世界已經粉碎，生命的樣態已經變形，遺族如何能受得了呢？當賴以為生的國度崩解，而從生命主人的寶座上跌落下來，遺族如何拍拍身上的塵土，神情淡定地說，「沒關係」？

遺族光是應付這些逆境就夠難了，這些歷程消耗了許多能量，拖垮了健康，而且要走很久很久，才有可能產生後成長與轉化。我必須強調「可能」，而不是「一定會」，因為有太多因素影響著遺族是否能夠活出逆境——需要物質資源、醫療資源，需要內在資源、心理強度，需要親友的關愛、環境的支持，需要有人傾聽、有人同理，需要生活的結構、社會的接納……，這個名單很長很長。有人就一輩子成為精神科的病人；有人持續被自殺情結攪擾得無法安寧；有人消化不了自殺失落，乾脆就不管它，任它流血發膿；有人就處在不想活，希望老天爺主動出手來把性命取走的心態。

遺族很容易指出負面的經驗，但要找出正面的發展卻需要努力分析和反省。而且很重要的一個觀念，就是遺族並不想要在這悲劇的失落後，從中獲得什麼正面的結果，像我英國的受訪者所說的，這其實由不得我們，「我們繼續『活著』，一直繼續『努力』，因為我們沒有其他的選擇」。所以不要用正面的發展來評估喪親未久的人，這樣太殘忍，太不人道。我自己五年後才勉強探出頭觀望，十二年才完成博士論文，而且這十二年我只做一件事，就是消化這個失落。

這十二年當中，我無心上班，無心賺錢，無心社交，無心美食，無心旅遊，無心玩耍，我有幸活到今天，是因為接受了許多人的善念與幫助。有多少遺族沒有這些時間與空間？有多少遺族被命運推著走，根本來不及消化就被迫「長大」？有多少遺族扛著活下去的責任（比如照顧未成年孩子），根本來不及重整？有多少遺族身陷錯綜複雜的情感網絡，久久不見天光？光是這些就夠慘了，遑論正面的發展！

還有，遺族的成長絕不是線性的反應，而是一個流動的過程，在個體生命的種種層面同步發生。而且發展過程完全不是遺族可以計畫的，我們沒辦法說，好，我只要傷心兩年，然後我要忘記過去、繼續向前。也不能天真地說，因為生命暫停了多久，我們要加緊腳步，把失去的快速補回來。創傷之後的心理復原，不會像運動訓練肌肉般，搭配蛋白質飲品就可以長出來的，它不是我們可以汲汲營營，精打細算的結果。

雖然它不能以量的方式來計畫或規畫，但可以被營造（facilitated）——營造能促進正面轉變的環境、脈絡，與現實。也就是在度過了創傷失落的急性期，也經歷了自殺喪親所造成永遠的空缺、感受到極度的孤單、寂寞、痛苦之後，遺族了解自殺在生命中造成的破壞，有意識地採取行動，轉變對人生的價值與態度，決定要活出困境。

而且，這些正面的發展，總是在出現之後才被發現的，它們不能被預言在某個時間點出現，而是在個體遭逢創傷之後，極盡所能地應付生命困境後的翻轉。某些遺族似乎能在人格上和生命上達到一種質性的改變，透過足夠的時間與空間來消化失落和統整這經驗，他們讓這質性的改變成為他們的一部分。

雖說每道烏雲都會有一道銀邊，再難過的日子可能會有平坦的時候，這個正面發展的論述只是用來平衡負面結果的論述，只是用來描述靈魂超越創傷失落的潛能，而不是一種要求，更不是遺族該負擔的責任，或是用來評斷他們的標準。遺族能夠活下來就是韌性，能夠應付逆境就是成就，能不能活出困境、活得好不好，則要看個人的資源、身心靈的修復與社會的支持。

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