想用「論文抄襲比對系統」解決學術倫理爭議，只會陷入「喝水小卡」般的困境

文：張維倫（守護臺灣教育平臺理事）

倫理議題的浮現

近來台灣學術倫理事件頻傳，政治人物學位造假成為民眾茶餘飯後的閒話，記者忙著扮演柯南進行相似度比對，追蹤報導如八點檔戲劇高潮迭起。

大學倫理委員會審查之後，輕則要求作者重新補正，重則撤銷學位，但這些案件只是臺灣學術倫理冰山之一角，權高位重者依然有恃無恐，學倫會也以違反政府資訊公開法、個人資料保護法為由不公開，大多時候真相依然是一團迷霧。

「下屬的功勞是上司的功績，上司的過錯是下屬的責任」，學術官僚體系體現的則是教師犯錯，學生承擔。隨著教育部長、中研院院長、臺大校長連環爆的學倫案件，一〇五學年度開始，線上學術倫理課程成為研究生必修課程，畢業之前必須通過研究倫理教育認證。

一〇八學年度開始，教育部又要求全臺研究生提出學位論文口試之前，必須經過TurnItIn論文相似性比對系統，確認論文的「原創性」。

自然科學、社會科學跟人文領域的學倫規範天差地別，卻在教育部一體適用的學倫教育要求下，陷入國軍「喝水小卡」的困境——「因為怕大家不喝水，所以發喝水小卡，請學生適時翻閱，並請大家寫喝水心得」。

每個研究生經過線上課程、閱覽過學術倫理課程簡報，教育部天真地以為這樣就可以杜絕違反學術倫理的弊端。

TurnItIn到底Turn了什麼In？

學術倫理的審議，聚焦於論文抄襲比對系統——TurnItIn，所以教育部要求各系訂定可容許的相似性範圍。

事實上，抄襲的定義絕對不是「一段落有八成字句相同」等如此單純的判斷依據，理工學門不少論文會反覆使用科學方程式，人文社科也有理論引用時的關鍵字反覆出現，無法盡以相似性比例來判斷。

此外，自我引用、外語翻譯內容佔全文比率、引用文章的改寫方式、甚至套用一句文學院的行話——「堆疊史料」等，都必須要經過專業綜合判斷、個案評估才能確認所謂的「原創性」。

每個學科的原創性跟規範不同，學術倫理審查及訓練制度上的差異得靠專業社群的檢視才能確認。

因此，學術倫理課程也好、TurnItIn也罷，不過就是把抄襲判定的責任跟成本推給學生，便宜行事地以科技來進行形式審查，迴避了教育界的學術倫理沉痾，也無法讓學生心服口服地接受學位取得的雙重標準。

抄襲是學生的問題？

臺北市某所頂尖大學教授被爆出要求學生簽署切結書，如發生學倫問題要由學生一力承擔，與指導教授無關，把抄襲引發的後續爭議跟所有責任通通轉嫁到學生身上。

研究生從修課、撰寫論文到畢業的過程絕不是憑一己之力可以完成，而是需要跟指導教授密切互動，如果判決確認抄襲，最終的結果卻是由研究生一個人承擔。

在論文寫作的過程中，指導教授作為把關的角色、系所作為開課訓練的單位，整個大學端作為負責全體研究生學位論文品質管理的單位，都可以一概撇清。

教育部函文指示對產生學術倫理爭議之研究生指導教授的「懲罰」是，一經發現指導學生論文抄襲屬實，指導教授三到五年內不得指導學生。

此對教授是否為懲罰仍有待商榷，指導學生是教師的責任與義務，對於某些遊走於產、官界的學閥而言可能是痛點，「學術流水線」上的交換利益因此被迫中斷；但對於某些應付評鑑升等研究壓力苦不堪言的教授來說，卻少了指導學生的負擔。

解決學術倫理爭議可能嗎？

排解學術倫理爭議的最高指導原則莫過於「資訊公開、程序正義」。

首先，學位論文除了涉及國家機密跟專利事項外，必須要全文公開，一方面展現高等教育的公共性，一方面也讓社會大眾可以檢證事實真相，畢竟國際學術倫理損害的不只是臺灣學界的聲譽。

而抄襲與否的確認，更應該在接獲具體事證檢舉後，委由獨立專業審查機關進行審查，最終結果再送回校內的倫委會確認處置，而非如現在各校學術倫理審議委員會各唱各調，避免學術倫理爭端的處理方式出現差別不一的現象。

其次，學術倫理課程既然扮演重要的學倫角色，應該避免學校繼續用一體適用的線上課程做為單一的學倫教育「研究倫理認證」標準。

肯認學術倫理涉及學門專業，無論以系所或學院為單位，都應該要直接開設課程，列為共同必修。至於引發爭議的論文抄襲比對系統，僅能作為初步判斷抄襲率的工具之一，指導教授對研究生論文的指導責任之強化，獨立的學術同儕專業個案審查機制更為重要。

在社會地位、薪資等價交換，增進學術品質、提升學術成果的高等教育競爭中，政治人物的文憑取得需要更嚴謹的審查機制，以避免學官另闢蹊徑，製造出兩套不同文憑取得標準；違反學倫的政治人物也必須接受民眾高標的誠信檢視，這也是臺灣成熟民主政黨政治的試煉。

在大學自治的治理框架下，由大學各系所組成的學術倫理委員會能否對學術倫理案件把關？足不足以執行學術倫理的專業判斷？有沒有成立獨立學術倫理委員會的需要？

重大的學倫案件是否要引用行政罰之外的刑法？單有學術倫理治理架構，沒有學術社群自治的內涵，學術倫理仍將是臺灣學界遭人訕笑的話柄。學倫問題不僅考驗教育部解決臺灣動輒丟臉國際學術的決心，也可檢視臺灣學術界是否真的具有自治與自律能力？

本文經人本教育札記授權刊登，原文刊登於此

原標題：臺灣學術倫理問題的診斷與處方

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：丁肇九