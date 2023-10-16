想用「論文抄襲比對系統」解決學術倫理爭議，只會陷入「喝水小卡」般的困境
我們想讓你知道的是
經過近年一波波的學位論文抄襲爭議，教育部不但將學術倫理課程列為研究生必修課程，同時要求全臺研究生提出學位論文口試之前，必須經過TurnItIn論文相似性比對系統，來確保論文原創性。但自然科學、社會科學跟人文領域的學倫規範天差地別，論文比對系統卻會一致性的以重複的字句來做判斷，恐怕只是形式主義過過場......
文：張維倫（守護臺灣教育平臺理事）
倫理議題的浮現
近來台灣學術倫理事件頻傳，政治人物學位造假成為民眾茶餘飯後的閒話，記者忙著扮演柯南進行相似度比對，追蹤報導如八點檔戲劇高潮迭起。
大學倫理委員會審查之後，輕則要求作者重新補正，重則撤銷學位，但這些案件只是臺灣學術倫理冰山之一角，權高位重者依然有恃無恐，學倫會也以違反政府資訊公開法、個人資料保護法為由不公開，大多時候真相依然是一團迷霧。
「下屬的功勞是上司的功績，上司的過錯是下屬的責任」，學術官僚體系體現的則是教師犯錯，學生承擔。隨著教育部長、中研院院長、臺大校長連環爆的學倫案件，一〇五學年度開始，線上學術倫理課程成為研究生必修課程，畢業之前必須通過研究倫理教育認證。
一〇八學年度開始，教育部又要求全臺研究生提出學位論文口試之前，必須經過TurnItIn論文相似性比對系統，確認論文的「原創性」。
自然科學、社會科學跟人文領域的學倫規範天差地別，卻在教育部一體適用的學倫教育要求下，陷入國軍「喝水小卡」的困境——「因為怕大家不喝水，所以發喝水小卡，請學生適時翻閱，並請大家寫喝水心得」。
每個研究生經過線上課程、閱覽過學術倫理課程簡報，教育部天真地以為這樣就可以杜絕違反學術倫理的弊端。
TurnItIn到底Turn了什麼In？
學術倫理的審議，聚焦於論文抄襲比對系統——TurnItIn，所以教育部要求各系訂定可容許的相似性範圍。
事實上，抄襲的定義絕對不是「一段落有八成字句相同」等如此單純的判斷依據，理工學門不少論文會反覆使用科學方程式，人文社科也有理論引用時的關鍵字反覆出現，無法盡以相似性比例來判斷。
此外，自我引用、外語翻譯內容佔全文比率、引用文章的改寫方式、甚至套用一句文學院的行話——「堆疊史料」等，都必須要經過專業綜合判斷、個案評估才能確認所謂的「原創性」。
每個學科的原創性跟規範不同，學術倫理審查及訓練制度上的差異得靠專業社群的檢視才能確認。
因此，學術倫理課程也好、TurnItIn也罷，不過就是把抄襲判定的責任跟成本推給學生，便宜行事地以科技來進行形式審查，迴避了教育界的學術倫理沉痾，也無法讓學生心服口服地接受學位取得的雙重標準。
抄襲是學生的問題？
臺北市某所頂尖大學教授被爆出要求學生簽署切結書，如發生學倫問題要由學生一力承擔，與指導教授無關，把抄襲引發的後續爭議跟所有責任通通轉嫁到學生身上。
研究生從修課、撰寫論文到畢業的過程絕不是憑一己之力可以完成，而是需要跟指導教授密切互動，如果判決確認抄襲，最終的結果卻是由研究生一個人承擔。
在論文寫作的過程中，指導教授作為把關的角色、系所作為開課訓練的單位，整個大學端作為負責全體研究生學位論文品質管理的單位，都可以一概撇清。
教育部函文指示對產生學術倫理爭議之研究生指導教授的「懲罰」是，一經發現指導學生論文抄襲屬實，指導教授三到五年內不得指導學生。
此對教授是否為懲罰仍有待商榷，指導學生是教師的責任與義務，對於某些遊走於產、官界的學閥而言可能是痛點，「學術流水線」上的交換利益因此被迫中斷；但對於某些應付評鑑升等研究壓力苦不堪言的教授來說，卻少了指導學生的負擔。
解決學術倫理爭議可能嗎？
排解學術倫理爭議的最高指導原則莫過於「資訊公開、程序正義」。
首先，學位論文除了涉及國家機密跟專利事項外，必須要全文公開，一方面展現高等教育的公共性，一方面也讓社會大眾可以檢證事實真相，畢竟國際學術倫理損害的不只是臺灣學界的聲譽。
而抄襲與否的確認，更應該在接獲具體事證檢舉後，委由獨立專業審查機關進行審查，最終結果再送回校內的倫委會確認處置，而非如現在各校學術倫理審議委員會各唱各調，避免學術倫理爭端的處理方式出現差別不一的現象。
其次，學術倫理課程既然扮演重要的學倫角色，應該避免學校繼續用一體適用的線上課程做為單一的學倫教育「研究倫理認證」標準。
肯認學術倫理涉及學門專業，無論以系所或學院為單位，都應該要直接開設課程，列為共同必修。至於引發爭議的論文抄襲比對系統，僅能作為初步判斷抄襲率的工具之一，指導教授對研究生論文的指導責任之強化，獨立的學術同儕專業個案審查機制更為重要。
在社會地位、薪資等價交換，增進學術品質、提升學術成果的高等教育競爭中，政治人物的文憑取得需要更嚴謹的審查機制，以避免學官另闢蹊徑，製造出兩套不同文憑取得標準；違反學倫的政治人物也必須接受民眾高標的誠信檢視，這也是臺灣成熟民主政黨政治的試煉。
在大學自治的治理框架下，由大學各系所組成的學術倫理委員會能否對學術倫理案件把關？足不足以執行學術倫理的專業判斷？有沒有成立獨立學術倫理委員會的需要？
重大的學倫案件是否要引用行政罰之外的刑法？單有學術倫理治理架構，沒有學術社群自治的內涵，學術倫理仍將是臺灣學界遭人訕笑的話柄。學倫問題不僅考驗教育部解決臺灣動輒丟臉國際學術的決心，也可檢視臺灣學術界是否真的具有自治與自律能力？
本文經人本教育札記授權刊登，原文刊登於此
原標題：臺灣學術倫理問題的診斷與處方
延伸閱讀
- 論文抄襲門藍綠大亂鬥，多到數不清時人們就只會記得第一個
- 李眉蓁抄襲事件：為什麼政治人物百忙之中非要拿個碩士學歷？
- 藍營連環爆林智堅兩份碩士論文涉抄襲，指導教授陳明通：其實林的論文比較有原創性
- 寫論文時copy自己發表過的研究內容，算是「自我抄襲」嗎？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：丁肇九
Tags：
圖文IP與品牌聯名跨海會碰到哪些的困境與機遇？
我們想讓你知道的是
本次論壇邀請到LINE貼圖事業部副總呂苔君、開發了台灣原創IP宇宙喵Kuroro的IP推廣者高景星、元老級圖文創作者我是馬克，從平台、IP公司、創作者三個不同本位去說明IP與品牌聯名合作有哪些變現模式，平台、IP經營者如何與創作者溝通、協助創作者做IP推廣，創作者又該如何延續IP生命，並分享品牌聯名合作又有什麼樣不同的角度，以及圖文IP有什麼品牌合作的最新趨勢或未來展望。
對在市場已經「立起來」的圖文IP來說，最重要的下一步就是如何出海，以及如何結合異業去拓展品牌聯名，都是重要的IP商業價值與知名度發展的關鍵。2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到國內元老級的圖文創作者「我是馬克」，他與經紀公司的合作為「我是馬克」拓展舞台劇、電影、劇集等IP授權的新模式，透過這樣細膩的分工讓他能夠專心創作。
高景星成功開發出打入日本市場的台灣IP宇宙喵Kuroro，這是多人團隊十幾年來的成果，他認為開發過程失敗的案例絕對比成功的更多，需要不斷嘗試與參展，最終才看見成功的曙光。
可以說是開創了圖文創作者全新市場的LINE貼圖，事業部副總呂苔君則直言一開始會想培育本土圖文創作者，其實是因為貼圖有硬需求，大量的營收需付給海外的IP創作方，轉而開始思考能否讓這筆營收留在台灣，並培養使用者「願意付費」的習慣，慢慢開創了愈來愈高的營收，也成為目前許多台灣圖文創作者的重要收入來源。
圖文IP跨海的困境與機遇 全球化裡仍然有明確的突破點
本次分別從創作人端馬克、IP開發端高景星與平台端LINE貼圖事業部副總呂苔君三者的角度來切入。
馬克作為元老級的圖文作家，在品牌聯名的部分，他委託給經紀人全權處理，經紀人為他拓展的舞台劇、電影等衍生嘗試，中間都經歷漫長的過程，由於他的創作接近四格漫畫，劇情和語言的佔比較重，這點在海外推廣時，成為一定的阻礙，馬克也曾想為此嘗試無語言對白的創作，但轉型並不容易。
LINE貼圖作為一個在不同國家都有實際數據與市場反饋的平台，不同的市場偏好一目了然。呂苔君分享了日本和泰國兩個LINE貼圖市場前十名的IP內容，看出個別的喜好差異，尤其泰國市場，同質性簡直不能更高，前十幾乎都是小女孩，這和其他地區喜愛動物IP的狀況非常不一樣。作為平台所能做的就是提供資訊告知並協助創作者，讓他們知道如果想要進入日本市場或泰國市場，該如何調整創作策略。
宇宙喵Kuroro的IP則更接近是「走」出來的，高景星成立了IP開發團隊，多年來帶著IP角色去參加國內外授權展，收集市場回饋，並不斷持續創作，高景星認為：「每個成功的IP背後，可能都是無數的失敗。我自己其實一句日文都不會講，但最後能成功做出打進日本市場的宇宙喵，是靠著不斷參展交流，不斷去研究日本市場的喜好，慢慢摸索走出來的。」
勇敢試錯、利用數據回饋找到對的方向
從個人創作者、創作推廣團隊到平台的角度來看，似乎也印證了東山靖所分享的IP推廣心法：每個市場都可能有其不同的喜好，對於IP推廣者來說，能以聚合的代理商（agency）去挑選出針對不同市場適合推廣的IP，或是一次以不同IP來面對該市場直接面臨挑戰，都是比較務實的作法。而單一IP即使在一個市場上成功，能否仍在另一個海外市場成功，除非有明確的市場策略，且有已經進入該市場的夥伴提供明確的調整方向，要「無痛」成功顯然是需要運氣、相對困難的。
從實際市場上來看，在IP品牌聯名與市場合作的過程中，像「我是馬克」這樣的圖文
IP，本身有比較明確的創作特定現場與目標群眾，在聯名、推廣或衍生創作的過程中，就有比較重的包袱，相對來說也有比較明確的定位。如同大受歡迎的「我不是胖虎」IP，由於以老虎為題，在虎年固然大秀一波，其他時候就可能穩定經營。
至於較為中立的圖文IP，如近年十分成功的馬來貘，品牌聯名從民生用品到連鎖超商形象幾乎可說無所不在，可以看出生活感IP的跨域靈活度與經紀公司代理的綜效，達到品牌聯名商業效益廣泛之餘，又能把關每個不同領域與品牌合作的內容，既有助於銷售不同的商品，又未讓圖文IP陷入過度商業化或讓原本粉絲反感的程度，達成市場上的三贏。
從創作者到IP代理其實是互相說服的過程，如何從市場端回饋給創作者，也是代理商跟平台必要的角色，才能夠形成藉由不同國家的測試，回過頭來去分辨跟轉化成哪些IP適合哪些國家，若要進軍哪些國家，必須具備哪些元素或文化脈絡。
比如「我是馬克」掌握了上班族的共感，是有機會再做更深度的亞洲溝通，宇宙喵Kuroro則掌握了日本畫風跟世界觀題材要素，喵星人視角加上宇宙搜查探險。因此藉由這三方的經驗分享，提供品牌聯名的相互影響效益，期盼提供台灣角色IP從業者未來能激發更多合作的想像。