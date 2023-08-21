《富爸爸，窮爸爸》沒有告訴你的事：如果把資產與負債換成「時間」那會更可怕

文：Only Two翁立兔

《富爸爸，窮爸爸》定義的資產與負債

有看過這本暢銷書的都知道，這本書的賣點，是資產與負債的重新定義。作者羅勃特・T・清崎（Robert Toru Kiyosaki），定義的資產，是持有後能夠提供給你源源不絕的現金流的東西，就是資產，負債則是持有後，會慢慢拿走你的錢就是負債。

為了照顧沒有看過的朋友，還是簡單地舉一個例子，如果房子拿來自住就是負債，因為你需要每年繳稅，付水電瓦斯，還可能有管理跟清潔費等等。若你是買來租人，那房子就是資產，因為你不僅有房租收入，而且這些稅金跟水電瓦斯等支出，都變向的讓房客買單。

從時間大於金錢的角度來看

時間大於金錢，是普遍人可以接受的觀點，如果《富爸爸，窮爸爸》的資產與負債你已經認同了，那們把主角換稱時間，更可怕的，應該是會一直奪走你時間的東西，那才是天大的負債。

比如說，現在無時無刻都推送給你通知的社群媒體，電商平台，手機遊戲等等，天天無時無刻地讓你消磨時間，因為這些東西在奪走比金錢更重要的東西，就是你最寶貴的時間。

但是從時間的角度，很難定義資產，因為這世界上並沒有任何東西，可以來增加真正的時間，時間的絕對值不會增加，但是購買一些可以增加效率的工具，針對於你每天必要做的工作或是家事，廣義的來說可以算是資產。

因為你原本要花上一小時打掃的家事，因為智能家具讓你只有花10分鐘，那就是省下了50分鐘，一年下來可以省下304小時將近多出12天的時間。

省下來的時間，都去哪裡了？

但是現在數位時代，不僅僅是智能家具幫我們節省了時間，從食衣住行上，都有科技讓我們擁有更高的效率，試想想從公車到捷運，節省等車與塞車的時間，從手寫報表到Excel的省去的時間，從已經要到百貨與商場採買東西，到現在只需上網點選後送到家的減少的時間。

但是我們省下來的時間，都去哪裡了？

是不是變成看更多的社群媒體，逛更多的網拍，再找尋更廉價的娛樂來填充你多出來的時間，而有些人把省下來的時間，全部投入在工作上、感情上、健康上、信仰上，將導致每個人都只有24小時，但是卻有巨大的差異的原因。

所以真正的資產與負債應該是定義在專注力

沒錯，因為時間的絕對值，基本是沒辦法增加或減少的，唯一自己可控的，就是你的專注力，在你人生比起金錢與時間更重要的，就是你自身的專注力。

因為你省下來的時間，如果沒有專注力，沒有用在對自己更有幫助的地方，那時間基本不屬於你，而你因為失去專注力在消費的，可是遠遠比金錢更重要的時間。

所以最恐怖的負債是，會持續消耗你專注力的東西，而你還需要用錢購買它，而最大的資產就是，你永遠能夠讓自己保持專注，不被打擾的自己。

願你能夠了解比錢更重要的資產與負債。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：《富爸爸，窮爸爸》沒有告訴你的資產與負債

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航