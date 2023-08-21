《富爸爸，窮爸爸》沒有告訴你的事：如果把資產與負債換成「時間」那會更可怕
我們想讓你知道的是
時間大於金錢，是普遍人可以接受的觀點，如果《富爸爸，窮爸爸》的資產與負債你已經認同了，那們把主角換稱時間，更可怕的，應該是會一直奪走你時間的東西，那才是天大的負債。
文：Only Two翁立兔
《富爸爸，窮爸爸》定義的資產與負債
有看過這本暢銷書的都知道，這本書的賣點，是資產與負債的重新定義。作者羅勃特・T・清崎（Robert Toru Kiyosaki），定義的資產，是持有後能夠提供給你源源不絕的現金流的東西，就是資產，負債則是持有後，會慢慢拿走你的錢就是負債。
為了照顧沒有看過的朋友，還是簡單地舉一個例子，如果房子拿來自住就是負債，因為你需要每年繳稅，付水電瓦斯，還可能有管理跟清潔費等等。若你是買來租人，那房子就是資產，因為你不僅有房租收入，而且這些稅金跟水電瓦斯等支出，都變向的讓房客買單。
從時間大於金錢的角度來看
時間大於金錢，是普遍人可以接受的觀點，如果《富爸爸，窮爸爸》的資產與負債你已經認同了，那們把主角換稱時間，更可怕的，應該是會一直奪走你時間的東西，那才是天大的負債。
比如說，現在無時無刻都推送給你通知的社群媒體，電商平台，手機遊戲等等，天天無時無刻地讓你消磨時間，因為這些東西在奪走比金錢更重要的東西，就是你最寶貴的時間。
但是從時間的角度，很難定義資產，因為這世界上並沒有任何東西，可以來增加真正的時間，時間的絕對值不會增加，但是購買一些可以增加效率的工具，針對於你每天必要做的工作或是家事，廣義的來說可以算是資產。
因為你原本要花上一小時打掃的家事，因為智能家具讓你只有花10分鐘，那就是省下了50分鐘，一年下來可以省下304小時將近多出12天的時間。
省下來的時間，都去哪裡了？
但是現在數位時代，不僅僅是智能家具幫我們節省了時間，從食衣住行上，都有科技讓我們擁有更高的效率，試想想從公車到捷運，節省等車與塞車的時間，從手寫報表到Excel的省去的時間，從已經要到百貨與商場採買東西，到現在只需上網點選後送到家的減少的時間。
但是我們省下來的時間，都去哪裡了？
是不是變成看更多的社群媒體，逛更多的網拍，再找尋更廉價的娛樂來填充你多出來的時間，而有些人把省下來的時間，全部投入在工作上、感情上、健康上、信仰上，將導致每個人都只有24小時，但是卻有巨大的差異的原因。
所以真正的資產與負債應該是定義在專注力
沒錯，因為時間的絕對值，基本是沒辦法增加或減少的，唯一自己可控的，就是你的專注力，在你人生比起金錢與時間更重要的，就是你自身的專注力。
因為你省下來的時間，如果沒有專注力，沒有用在對自己更有幫助的地方，那時間基本不屬於你，而你因為失去專注力在消費的，可是遠遠比金錢更重要的時間。
所以最恐怖的負債是，會持續消耗你專注力的東西，而你還需要用錢購買它，而最大的資產就是，你永遠能夠讓自己保持專注，不被打擾的自己。
願你能夠了解比錢更重要的資產與負債。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：《富爸爸，窮爸爸》沒有告訴你的資產與負債
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
我們想讓你知道的是
WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。