【日漫】《我當AV女優的那些年》：那些在爽片、幹片的真實幕後，退休AV女優的直球對決

文：陸坡 (LUPO)

真實AV女優告白，女性在情色產業中的定位

台灣MeToo事件頻傳，過去許多隱忍的女性，開始大量爆出過去被人以權勢性侵、性騷擾等種種不愉快，其中有一主持人事發後發出影片做出告白，將自己的過錯其一歸於日本A片。

雖然明理人都知道，這只是公眾人物的甩鍋之詞，但對比性騷事件的女性，對於被認識的男性觸碰感到越界，從事AV的女性為何又能跟第一次見面的男優發生性關係，是單為了錢？或是其他？

《我當AV女優的那些年》是漫畫家峰奈由果所繪製，自己當AV女優那幾年的所見所聞，並且也加入了其他AV女優的經歷，替大家考察真正加入AV行列的是什麼女性、拍攝現場實際的狀況是如何、業界右是怎麼看待AV行業中的女優與男優們。

那些在爽片、幹片的幕後最血淋淋的事實，前女優峰奈由果直接攤牌，決定AV女性的價值最終比起臉蛋和身材，更重要的是，下文接著談。

Photo Credit: 《我當AV女優的那些年》

《我當AV女優的那些年》是什麼漫畫

2019年，Netflix改編AV導演村西透的自傳故事《全裸監督－村西とおる伝》，推出《AV帝王》以富有傳奇色彩一位日本情色影片的先驅者故事為賣點，引起討論。

2015年，當時就有過在AV產業中的導演自，製小成本劇情片《AV現場不NG》，以女優化妝師的視角，來看AV拍片現場各種光怪陸離的生態樣貌，著實在當年保守台灣的電影節上造成轟動，成為一票難求的情況，觀眾裡前來觀賞此片的女性也不算少數。

對於一般人來說，雖然情慾產品有時候在我們生活四周，情色產業卻是一個不太會去接觸的圈子，就算是一位愛看A片、對女優演出場景、番號瞭若指掌的愛好者，沒有在業界與女優相處，實際上靠社會常識，很難想像日本AV的各種日常。

如果連是消費者的男性都只能略懂，就更不用說對AV沒有多大興趣的女性族群，偏偏多去拍攝AV的，多半是社會上的「普通女性」，AV中的女性，成為一種被男性凝視商品，但又是主導產業盈虧生死的曖昧存在。

《我當AV女優的那些年》就以真實做過AV女優，而後引退的漫畫家峰奈由果，繪製出當年自己如何開始踏入這個圈子，還有自己過去的經歷，導致學生時期就對於男人與性並不陌生，過去價值的偏差無疑影響到她成年。

在成為女優後的種種經歷，反而更是一種沒有最糟，只有更糟的奇幻旅程，但也讓她看見日本的情色產業中，除了女性剝削之外，令一種男性與底層的視角，還有AV女優生活，與一般日本女孩對性事觀念和保護自己身體知識的缺乏。

漫畫中也點出關於粉絲見面會、當男優的男人，還有AV產業的階級制度，跟女性為何投入AV的原因，從最有價值的開始，到後面必須靠各種技術、重鹹重肉、附加企劃等，維持消費者願意掏錢的新鮮度，加上在網路時代後，日本一些傳統情色產業的消亡，成為時代眼淚，但產業卻也開闢了另一種新興消費模式。

漫畫裡的對談中，峰奈由果不只是跟女性主義者對談，也同樣跟男性漫畫家談論關於AV的經歷，講述不同主題多元的價值觀點。

Photo Credit: 《我當AV女優的那些年》

Photo Credit: 《我當AV女優的那些年》

《我當AV女優的那些年》分析與延伸

峰奈由果在業界的經歷是2005年開始，經歷4年在2009年引退，是21世紀日本情色產業，剛要受到數位化影響的年代，當時的個人資訊與社群平台的普及度，不像現在這樣爆炸性，故在漫畫裡一些女性或男性的性知識，有時只能靠著情色影片出租店，還有便利超商的小本情慾雜誌所寫，或是本身經驗談來體會，不能說是完全封閉，但也絕非普及，就連第一代iphone出現也要到2007年，更不要說當時日本流行的還是掀蓋式掌上機。

故裡面AV圈內的經歷，其實也有著當年代一些陋習。例如，當年情色產業對於性病防治非常沒有概念，但這些年下來日本AV產業女優明星化、偶像化，甚至有許多業界女性試圖翻轉對AV女優的污名化，還有對於性病的關注等，拍片對於女優的自主意願也比過去更加安全。

可以說峰奈由果經歷了多元性、實驗性的日本情色圈的變革，讓她對於AV女優這份工作有深刻的體悟，也是少數在日本性別平權意識不佳的情況下，願意站出來分享關於女優於性產業的女性之一。

因為自身多少也有在日本這產業打混過的經歷，故補充一下，峰奈由果提到關於男優的部分，在漫畫中有提到男優的階級和金額必須到達清水健、加藤鷹等級，才有可能與人氣單體女優平起平坐。

這邊補充一下，當時雖然沒有AV那樣廣為人知，但是男同志性產業其實也是蓬勃發展，這是常被情色圈忽略的狀況，因為AV女優的圈子很少會接觸到，但AV男優則是很有機會為了賺錢接觸到GV（男同情色片），故在那邊的價格，男優願意的話也是可以達到單體女優的價格。

雖然不會明說，但是現今火紅的AV男優清水健，過去以另一種藝名拍攝過同志GV，其實也是業界常態。但比起AV女優現在逐漸可以公開身份，拍攝同志片與AV雙棲的職業男優，依舊會面臨到公開自己GV經歷就會「社死」的狀況。

故在日本情色產業的另一面，其實要專一以男性演員的身份存活的辛苦，並不亞於拍片的女性，不只要面臨體力問題，賺快錢拍攝同志片還要被社會指指點點，這也反映在男優的人數長年不足的情況上。

Photo Credit: 《我當AV女優的那些年》

Photo Credit: 《我當AV女優的那些年》

《我當AV女優的那些年》值得一看嗎？

這本漫畫內容滿有意思的，除了AV女優經歷外，峰奈由果過去學校生活和經歷過的人事物，也是很有可看性的一點。在拍攝A片的描述與期說是情色，更多像是動作解謎漫畫（？）一步步摸索拍攝的方式，怎麼演出表情、女女片要如何呈現、多人性愛場面要怎麼卡位，還有女優的人際關係等，我覺得是可以讓人了解在情色片之外，女優的辛苦，還有對於服務眾多男性需求這一行的幕後的付出。