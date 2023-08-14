2023/08/14,
勞工

勞動部：今年移工失聯率下降至2.28%，人數減少約4400人，努力解決勞動力供需失衡問題

勞動部：今年移工失聯率下降至2.28%，人數減少約4400人，努力解決勞動力供需失衡問題
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我們想讓你知道的是

勞動部指出，導致移工失聯的原因很多，去（2022）年受疫情影響，遣返失聯移工有困難，導致國內的勞動力供需失衡。不過，自從2022年3月邊境和航班恢復正常運營後，移工失聯問題在與移民署合作，以及國家安全團隊等多方努力之下，有明顯的改善。

昨（13）日，勞動部發布新聞稿針對移工失聯議題做最新回應。根據勞動部調查的數據顯示，今（2023）年的移工失聯率已下降至2.28%，相較去（2022）年同期的3.14%，已下降不少，而失聯人數也減少約4400人，移工失聯問題改善許多。

實施跨部會協商、外國仲介停權機制等策略

勞動部表示，為了解決產業缺工以及減少失聯的問題，他們積極地進行多次跨部會協商，放寬了營造業和農業等領域的移工政策。同時，他們還創建了外國仲介停權機制，以協助內政部和農業部提升雇主選工的品質，並提供加強法規遵循的指導。此外，他們還實施了自行到案和國安團隊的專案調查，以確保移工管理保持開放的同時，也能有效控制失聯情況。

解決勞動力供需失衡問題

勞動部進一步指出，導致移工失聯的原因很多，去年受疫情影響，遣返失聯移工有困難，導致國內的勞動力供需失衡。數據顯示，從2021年1月至6月，移工失聯率升至3.14%，到去年底更攀升至全年5.96%。

不過，移工失聯問題在移民署以及國家安全團隊的多方努力下，有明顯的改善。自從2022年3月邊境和航班恢復正常運營以來，來台工作的移工數量持續攀升，已達到73.9萬人。勞動部透過與移民署的緊密合作，加速遣返失聯移工，積極推動勞工自行投案。此外，國家安全團隊也加入行列，持續加強打擊非法僱用和非法中介等行徑，因此，相比去年同期的2.1萬人，今年1月到6月的失聯移工數減少至1.67萬人，減少了約4400人，而失聯率也從3.14%下降至2.28%。

產業需求、國內就業、移工權益找平衡點

為了解決供需失衡所導致的移工失聯問題，勞動部認為要在產業需求、國內就業以及移工權益之間找到平衡點。因此，他們從今年開始多次與各部會協商移工政策，並於2023年6月15日修訂了相關法規，開放了一般營造業移工的限制，規定業者最多可增加8000名移工，並根據不同需求調整，最多雇用至1.5萬名。同時，他們擴大了農業移工的適用範圍和名額至1.2萬名，也放寬機構看護聘僱移工新增1.4萬名，並核准協助產業和家庭雇主留用移工轉任中階技術人力的1.3萬個名額。

「源頭管理」預防移工失聯

勞動部點出，營造和農業移工的失聯率較高，且非法僱用問題嚴重。「不應開愈多、失聯愈多。」今年3月，由勞資學政代表組成跨國勞動力政策協商諮詢小組，要求內政部和農業部針對新開放行業的雇主，加強選工和法律認知，以「源頭」預防移工失聯。

源頭管理包括加強「外國選工」以及「仲介收費」的監管。勞動部在今年透過移工來源國的雙邊合作會議，討論擴大移工直接聘僱的範圍。在今年8月8日的台印勞工工作層級會議上，台印雙方達成共識，將印尼機構看護工納入直接聘僱的範圍，從而降低了移工的國外仲介費。此外，今年7月開始，會啟動人力仲介公司收費查察專案計畫，追查人力仲介公司超收費用情形。

移工可換雇主轉移工作、打擊非法僱用

在提升移工權益保障方面，除了確保產業移工和本國勞工都享有基本工資保障之外，自2022年8月10日起，新引進或期滿續聘的家事移工，每月薪資調高至2萬元。此外，移工在聘僱期間，可以與雇主進行協商，或根據法定事由獲得轉換工作的核准。目前，已有9成的移工成功更換了新雇主。

勞動部表示，會繼續支援雇主和移工的需求，加強公立就業中心提供雙語服務、簡化媒合作業流程，以及友善的媒合環境。此外，勞動部還提出修訂法案，加重對非法僱用的處罰，並根據非法僱用人數來計算罰款。

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責任編輯：洪瑩霏
核稿編輯：翁世航


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