辦公室八卦都是負面的嗎？政大教授用組織心理學，提出四個正向功能
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在辦公室茶水間聊八卦，或是開小群大談主管的風花雪月，是許多白領上班族的每日小樂趣。不過你知道其實職場八卦也不是一般直覺想到的那麼負面；八卦的存在可能具有「正向」效果，包含資訊交換、建立友誼、紓壓減壓和行使社會影響力四種功能。
作者：人文．島嶼 （ 採訪撰稿：艾彼｜編輯：張傑凱）
「八卦」是一般人感興趣、卻又害怕沾上邊的話題，無論是藝人、政治人物抑或是人們身邊的同事、同學，都讓人會產生好奇，想要窺探隱私的對象。
但是，如果被八卦的對象是你自己，你還會覺得有趣嗎？
對很多人來說，「被八卦」本身就是一個極大的壓力源，成為八卦中心的當事人經常會說：「知道別人在背後談論你，卻無法控制別人如何談論的，這種感覺實在是讓人抓狂。」
尤有甚者，在八卦猖狂的辦公室裡如果議論者又幫你取了個代號，你明明就知道他們當著你的面在議論你，卻無法為自己辯白，那真的會委屈到內傷。
國立政治大學心理學系郭建志教授長年研究組織心理學，他將俗稱的「八卦」定義為「傳遞第三者不在場時，評價性訊息的行為」。
他進一步說：「通常八卦都是用第三人稱描述，釋放訊息者試圖用非正式的訊息、私底下流傳，達到影響聽眾們對不在場當事人的觀感、想法或情緒。」
直覺來說，職場八卦會被認為是職場上的負面言行，並且伴隨不少負面情緒，組織通常不歡迎八卦。然而，郭建志卻為我們釐清八卦的存在可能具有「正向」效果，包含資訊交換、建立友誼、紓壓減壓和行使社會影響力四種功能。
八卦的正向效果
以資訊交換來說，辦公室八卦可以讓員工得到有效的獨特資訊，辦公室內的新進人員，可以透過八卦知道主管喜歡怎樣的員工、公司內部的其他人是什麼個性、該如何相處等話題。
「八卦可以避免新進員工不小心踩線。」郭建志言簡意賅，指出首要關鍵：「有時候藉由資深員工傳遞公司或人際間的八卦，反而更能夠協助新人快速融入這個群體之中，減少錯誤的嘗試，並非壞事。」
對於散播八卦的員工，也能達到與新進人員建立關係的效果，可以展示他是公司內部消息最靈通的人，同時行使社會影響力。
郭建志指出，只要事情和自己無關，談論的是一個不在場的第三者，那麼人人都會覺得聊起來很有趣，也可以把自己不想要的那一塊情緒投射在第三者身上，達到紓壓減壓的效果。
而員工之間的八卦，和主管向員工傳遞的八卦，會有不同的影響。這裡筆者舉個例子方便讀者們理解。
主管A在新人訓練上提起辦公室裡一個不在場的同事F，不但強調那位同事的時間觀念不佳，經常有遲到的行為，並且宣稱F有高層背景還有暴力行為。
這裡，A的行為是在講述一個不在場的同事，符合八卦的定義。他正在向新進同仁交換一個資訊，就是「F愛遲到」以及「F不好惹」，並順勢行使了社會影響力告訴新進同仁「我是公司裡面的萬事通」。
如果新進同仁因為好奇而想了解更多，那麼A就和新進同仁建立了友誼，並且因為談論別人的事情而能像是談一件奇聞軼事一樣達到紓壓減壓的效果。
與新進同仁一起談論另一個同事的八卦，還讓A將另一位同事塑造成令人害怕的對象，增強新進員工對F的恐懼情緒。
自己則彷彿是新進同仁的朋友一樣八卦著另一位同事，持續維持良好的友誼而不會因為主管的權威等因素，讓新進同仁感覺有距離、不敢靠近，反而可以對新進同仁進行更多掌握。
但對F而言呢？他會不會覺得這根本是個莫須有的造謠？自己被主管塑造成一個對公司無益（遲到）且具威脅性（有背景）的人物？
我們不太容易知道，因為被八卦的對象，基於種種原因，通常不會與被八卦的第三者核對訊息。只知道，這對於被八卦的第三者來說，確實會產生意想不到的影響，而且不一定是被八卦的第三者所希望的影響。
什麼特質的人比較容易遇到八卦？
職場中，主管本身的職位具備突出性、顯著性，因此大家聚集起來談論主管的八卦是最常見的事。郭建志說：「所以主管們對自己成為被八卦的對象，其實可以放寬心來看待。」但是另外有兩群人，可能就要戰戰兢兢了。
任何人都可能八卦別人，或是成為被八卦的對象，但社會心理學的研究顯示，在常態分配兩端，表現特別不同的人都很容易成為被八卦的對象。
例如，小時候班上第一名的學生，大家可能會背地說他只在意成績、人緣不好；但如果是最後一名的學生，同學們也可能會說這個學生很不努力、分組都不想和他同組。
「績效高和績效低者，都可能會成為被八卦者，甚或是成為職場中被霸凌的對象，這兩者因為不具備主管的身分和權力，因此在組織裡面也會比較辛苦。」
郭建志以「社會訊息處理理論」（Social information processing）深入解釋，他強調所有的八卦都透露重要的人際線索，對於接收者來說，八卦裡頭含有豐富的社會訊息。
對接收者而言，這些八卦就可以輕易地進行「社會比較」，去了解自己和被八卦者具備那些相同或相異的特質，需不需要修正自己的行為？
「社會比較是一個自動化的行為，每個人都會出現這樣的直覺反應，它又可以分為向上比較和向下比較。」郭建志進一步說明：「兩種比較的基準，都來自於團體中績效最好或績效最差的人，那是很基本的人類行為。」
當職場員工向上比較時，可能會產生羨慕和忌妒的情緒，羨慕者會期許自己要努力跟對方一樣好、不斷提升自己的能力。而出現忌妒情緒者，就可能會用各種方法影響對方，試圖讓對方和自己同樣水平。
郭建志提到：「向下比較也是八卦中很重要的功能。接收者可能會認為，這樣聽起來我比對方好太多了，所以我現在應該不會被團體討厭或排擠。」
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角色IP要出海！跨國特質、世界觀、獨特性皆不可或缺
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2023文博會角色IP論壇本場講者包括有擔任日本遠東三麗鷗社長與角色品牌授權協會副理事長的東山靖、法務出身的韓國文化內容授權協會（KOCLA）會長的趙泰奉，與近年在台灣成功引進不二馬大叔「我不是胖虎」角色的胡創有限公司負責人胡安之，從向海外推廣多樣IP的協會組織與單一代理商角度分享，進攻本地及國際市場時在法務與商業面的關鍵指標，並探討認為能獲得跨界成功的IP角色有哪些共同特質。
韓國KOCLA會長趙泰奉是法務背景出身，最早曾擔任國外精品如YSL、Disney進軍南韓時的協力工作，對於IP與品牌在進入新市場時的法律風險和推廣摩擦力，有第一線的經驗積累。三麗鷗的東山靖先生則已經是傳奇級的人物，他在1977年就提著一卡皮箱（裡面是各種IP娃娃）到美國去推銷，當時沒有人知道什麼是Hello Kitty，但他努力不懈地經營，也與各種美國主流文化藝術如安迪沃荷、紐約大都會博物館等做聯名合作，一步一步打下了Hello Kitty的江山。胡創文化的胡安之則是觀察歐美角色IP圖文授權圈近二十年，在2020年轉型成代理商，第一個買下授權的IP就是不二馬大叔「我不是胖虎」，在虎年做了非常多精彩的多元拓展，她也來分享目前亞洲IP在打進歐美市場的困難。
如何確定IP的成功率？從韓台日合作經驗說起
趙泰奉提出他跟文策院合作評選韓國授權展經驗分享，基本上除了從角色的原創性、世界觀、有無粉絲等基礎來評選，同時也會去考量角色有沒有具備韓國市場與文化能夠接受的特質，這就是跨海的關鍵。
除此之外，韓國更在乎法務面授權的考量，比如角色IP命名是否適合在韓國做正式登錄（文化以及語言上），如果不方便的話，後續推廣上會相當麻煩和困難。透過這幾個角度，最後選了六個認為比較可能在韓國成功的台灣IP在韓國推廣。有以女力代表且一針見血的時尚女「MEi MEi」（美美）、亞洲食物共感的「饅頭家族」、以狗與狗主人互動為主的「Bonbon法鬥哥」、把狗狗擬人化的「汪來汪趣」、結合宇宙探索與療癒風格的「小油畫」跟以哲學跟心靈思辨的「幾米-月亮忘記了」。透過這些分享能讓台灣的角色IP從業者大致了解韓國市場喜歡什麼。
東山靖也同樣強調了世界觀的重要性，他拿出四隻貓的圖，右邊三隻依序是鼎鼎有名的Hello Kitty、加菲貓和哆啦A夢，而最左邊的沒有人叫得出名字。他笑說：「因為這就只是一隻普通的小貓而已」。
右邊這三隻貓之所以成為角色，在於他們擁有自己的個性和世界觀，世界觀才是核心，獨特的美學是來協助呈現出世界觀的。扼要地說，面對貓這麼大的市場，如何找出自己的獨特性是關鍵。日本市場特別喜歡可愛，跟有點荒謬跟惡趣味（厭世）的「角色」。
日本作為IP大國，日本IP本身也進一步體現了為何「有故事」的IP與純圖文IP還是有著生命週期的差異，作為動漫IP的哆啦A夢，從1973年誕生以來，不但人物設定完整，更透過無數的動漫故事讓觀眾認為他是可以倚賴的可靠對象，讓每個小朋友都希望自己櫥櫃裡有一隻隨時會跑出來解救自己的哆啦A夢，而且在五十年後仍然有哆啦A夢電影版不斷延續故事與IP的生命，可以想見只要角色IP能繼續抓住每個世代兒童的心，IP生命甚至有可能持續不斷。
這也說明了為什麼世界第一的IP操作者迪士尼，不斷以拍攝動畫電影和超級英雄電影來達到IP生成的模式，因為有著完整的世界觀和角色設定，是IP角色生命與IP衍生商品（玩偶、玩具等實體商品）開發及創造穩定營收的最大靠山。
影音與社群平台崛起，創造亞洲IP打進北美市場的空間
而在主持人的提問下，胡安之則分享亞洲IP在歐美市場的碰撞，歐美市場確實對亞洲IP來說很難進入，即使日本是亞洲IP大國，目前能夠在歐美家喻戶曉的也就是Hello Kitty跟寶可夢。但近年則因為網路興起，社群的圖文傳播力量變大，加上串流平台興起，日本動畫影集成為世界主流焦點，可以說帶來非常大的改變。
胡安之分享了在台灣翻成胖吉貓的美國Pusheen案例，Pusheen是紅到變成FB官方貼圖，雖然創作者是美國人，但卻帶有日系風格，近期在抖音爆紅。美國最新受到高度討論的Squishmallows也是類似的案例，雖是美國創作者，卻帶有濃厚的日系風格，這兩個案例值得去思考亞洲IP經過什麼樣的轉化，可能打進歐美主流。
提升共感與互動！如何實際與你的顧客互動仍然最重要
胡安之提到的亞洲案例是在印尼，以LINE貼圖發跡而走紅的Milk & Mocha Bear系列，這系列走的就是很簡單的情侶互動，完全不需要文字或台詞，都是一看就能引起全世界各國共鳴的內容，傳播效率非常好。
東山靖提到認為現在的消費環境跟以前「衝動購物」大不同。如同電商崛起，現在消費者的行為是更目的導向，他會查好之後再下手。
胡安之也補充，消費者的意識很高，包含有所謂的『我推』文化。所謂『我推』文化指的是消費者會主動去推廣自己喜歡的商品，有意識地認為買東西就是為了要支持創作。這也是日本很特別的文化，消費者和粉絲會把自己當作IP商品的推手，像是漫畫如果可以賣到幾萬本，就會被翻拍成動畫，拍成動畫之後又會有更多、數以萬計的觀眾加進來，喜歡該作品的人也會有更多機會及管道來接觸到自己喜愛的作品角色IP。
東山靖強調，「在和消費者互動時需要優異的策劃能力，一定要有場域共享、共感，而且持續經營的經驗。」
提到一般的B2B策展固然重要，但一定要有B2C直接跟消費者見面的場合和互動，角色IP才能經營得久。除了版權交易，更要直接測試市場。坦白說即使是三麗鷗也有失敗案例，這個時代需要透過不斷地持續請作者來跟消費者互動溝通，來提升共感。
趙泰奉提出一個相當有趣的原則，韓國人開心的時候常常會說出『Cha Cha Cha』，其實這背後代表了三個英文字：Challenge（挑戰）、Chance（機會）、Change（改變），用這三個C的方式才能讓角色持續成功。
然而因為現在資訊傳播的管道多元化，所以怎麼找到自己的受眾，並持續與他們互動，是非常關鍵的。同樣重要的就是，怎麼讓角色經營者和創作者，既要持續對自己的角色保有高度熱忱，同時又必須做出創新與挑戰，去尋找新的適合自己的機會。
胡安之則分享她的直接行動：歐美市場其他大部分的人都對亞洲IP還是興趣缺缺，畢竟知名度和粉絲都還不高。不過直接帶著代理角色商品衝進美國Comic-Con（聖地牙哥國際漫畫展），用贈獎換讚的活動方式，卻成功讓不少人產生衝動購物的效果。
東山靖先生也在會後補充道：「就我推廣的經驗，其實每個國家、每個市場都有可能有意想不到的喜好，就像Hello Kitty其實在日本的時候其實排名大概在五、六名，可是在美國就是成為第一名。我也曾經遇過一個IP在其他國家推不太動，但在香港卻大受歡迎的經驗。IP出海的過程中，還是一個試錯（try and error）的過程，需要先去做，再觀察反應。」
此次韓台日三方分享，可以看到IP出海的美麗與哀愁，透過第一線不管是網路或面對面的消費者互動、讓消費者有感，是IP推廣的第一步；而IP出海的整體推廣策略，在進入每個不同國家時，有當地的夥伴協助找到市場切入點可以帶來有力的幫助，也許也是出海的路徑之一。