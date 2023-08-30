《監獄醫生》：我很快就確切發現，一個人是如何從自由之身頓時身陷牢獄，這實在令人大開眼界
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在書中，尤薩夫分享了他從一個初來乍到的新手到一個經驗豐富的醫生的轉變，並且描述了他在監獄系統中的工作經驗和所面臨的挑戰。他從一個監獄醫生的角度，細緻描繪了監獄醫療保健的現實，以及他如何應對各種困難情況，包括囚犯的心理健康問題、毒品成癮、自殺等等。
文：沙赫德・尤薩夫（Shahed Yousaf）
第二章 歡迎來到地獄
我很快就確切發現，一個人是如何從自由之身頓時身陷牢獄。這麼說好了，這實在令人大開眼界，而R先生正是我的老師。
當警方逮捕他時，R先生正開車去學校接兒子。他們封鎖了道路，並在持槍威脅下命令他離開他訂製款的法拉利。他對他們說，這其中一定有很大的誤會。
「我是一名會計師，我的太太是醫生！」他大喊，試圖用自己中產階級身分證明清白。
警方確認他的身分。R先生被銬上手銬帶回警局接受偵訊，隨後他的隨身物品遭到沒收，包括他的手機、領帶和鞋帶。他被押送至小間牢房，等候他的律師抵達。在牢房裡，警察告知他必須遵守的行為準則。當一名護理師查看他時，他忍不住哭了起來。他的生理健康、心理健康或藥物濫用各方面都沒有任何問題。
「你們不能這樣逮捕人。我有我的權利！我是一個無辜的人。我需要和我太太說話。我需要去接我兒子放學。沒有人知道我在哪裡。你把我沒上鎖的車子丟在路邊！這是不對的。這種事不可能發生在我身上。」R先生不斷重複著。
警察給他含糖的茶，並每隔幾分鐘留意一下他的情況。如果是未滿十八歲或屬於弱勢成人的話，警察會聯繫其監護人或從他們的協助名單中找到適合的成年人。這全都是標準程序。當R先生的律師抵達，警方在謹慎情況下審訊了他們的嫌疑人，並將其記錄為證據。任何警察程序但書的基本內容為：「你不需要說任何話，但如果問到的事你現在沒有說出來，之後卻在法庭上用來捍衛自己，則可能會損害你的辯護。你說的任何話都可能因此成為呈堂證供。」
幾個月來，警方一直在調查R先生，他們聲稱他一直在為一個龐大的毒品走私卡特爾販毒集團洗錢。他難以置信地搖頭。他說他們找錯人了。R先生向他們保證，他會針對這次錯誤的逮捕對他們採取法律行動。
他們問他，汽車後車廂裡的數萬英鎊有什麼用途。R先生的車並沒有被遺棄在路邊。而是遭到扣押並由警方保管。
R先生的律師建議他對於所有進一步的問題皆回答「無可奉告」。
他被警方拘留了二十四小時，並再次接受訊問。警方向治安法院（Magistrates’ court）申請將他羈押更長時間。他涉嫌嚴重犯罪，因此獲准延期。他的律師辯稱，證據是間接的，並要求警方保釋R先生。這是基於R先生會返回警局接受進一步訊問的協定。要求警方保釋遭到駁回，因為R先生有國際聯繫，被視為有棄保潛逃的風險。該案一審移交治安法院，由於這是一起嚴重的刑事案件，隨後移交至皇家法院（Crown Court）。R先生在那裡被銬上手銬，並得知他會被帶到還押監獄等候審判。
「我在審判之前就要先入獄？」他難以置信地問。
監獄的交通不便。囚車被稱為汗箱是有原因的。車裡充斥著與公廁隔間差不多大的上鎖小隔間。囚車開往全國各地的監獄和法院，這可能是一段漫長路程。對於被告而言，這也是一種幽閉恐懼的經歷，預示等著他們到來的牢房。
當R先生抵達監獄時，囚車經過之前被蓄意破壞的入口標誌。透過刮漆以及使用粗體簽字筆的完美結合，現在上面的字變成了「歡迎來到地獄」。
囚車停在大門外，需要進行一連串檢查。有時會有一長排的囚車，這導致原本就已經很緊張的新囚犯需要更長時間的等待。最後，囚犯們一個個從囚車上走下來，接著被帶至監獄中一個稱為報到處的地方。「報到處」這個詞讓人聯想到的，是個有著熱烈歡迎、有著飲水機和盆栽植物的畫面。但監獄報到處是宛如兔子窩般的走廊，裡頭全是拘留牢房和囚室。新囚犯在大門和鐵門被猛然關上的喧囂聲中大喊大叫——聲量勢不可擋並且持續不斷。對於之前從未入獄的人來說，這很可怕——R先生嚇壞了。
他坐在拘留牢房一角，盡量不與任何人有目光接觸。其他囚犯中有一個身材魁梧的人（即使以監獄的標準看來也是如此），他的雙眼下方有著淚滴的刺青，他一直問R先生有沒有菸。R先生幾乎是不停搖頭，但問題接踵而至。在牢房遠處角落，坐著一個衣衫不整的男人，因為沒有廁所，他直接拉下褲子在地板上大便。狹小的房間裡很快就充斥著惡臭。R先生摀住嘴開始作嘔。其他人開始踢門，要求出去呼吸新鮮空氣。門一直關著。
最終，一名獄警前來接走R先生。在一個掛有簾子的隔間裡對他進行脫衣搜身。這很羞辱，但不幸的是，這是強制性的，這麼做是為了避免人們將毒品和武器偷運進監獄。有時候男人會把違禁品藏在陰囊後面。R先生沒有私藏毒品，他獲得一套灰色寬褲和淺藍色T恤的標準囚服。囚服上沒有口袋，這是為了避免藏匿違禁品——這也是身體孔洞那麼受歡迎的部分原因。一般來說，老練的囚犯會把貴重物品放進襪子裡。
另一種在監獄裡感到不安全的跡象是，他們習慣把手放在運動褲的內側，就像蓋住他們私處那樣。也許是他們覺得容易受到攻擊，就像足球員在防守自由球那樣，同時也類似於在為攻擊做準備。或者更有可能的是他們的手太冷了，正在自我保暖。這肯定讓我不想和他們握手。R先生必須坐上所謂「老闆椅」的金屬探測椅。如果檢測到人體中有金屬，椅子會發出嗶嗶聲。他通過探測進入報到流程的下一階段。
他的手機已被沒收，但囚犯有幾分鐘時間寫下重要的電話號碼、地址和日期。監獄官們整理著成堆的衣服和囚犯的物品，這些物品會被記錄並裝袋存放，在出獄時得以取回——如果沒有被放錯地方的話。R先生戴著一支極為昂貴的手錶——上面鑲嵌著完美無瑕的鑽石。問題來了，如果它被錯放，那將是一個重大事件。他們聯繫了典獄長，並請求許可將其存放在上鎖的保險箱中。
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