2023/08/15,
歐洲

艾菲爾鐵塔前戰神廣場犯罪率高，巴黎行動派出所失能成治安死角

艾菲爾鐵塔前戰神廣場犯罪率高，巴黎行動派出所失能成治安死角
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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2024年巴黎奧運將近，為拯救形象，巴黎警察局5月起特別在戰神廣場周邊設立行動派出所，協助旅客。然而即使警力部署，案件卻仍接連發生，引發輿論譁然，使廣場治安與警方行動成效遭到嚴厲批判。

（中央社）巴黎奧運倒數一年，艾菲爾鐵塔是全球遊客最愛景點之一，卻淪為巴黎的法外之地，犯罪頻傳。為強化治安，巴黎警局5月起設置行動派出所，然近日接連發生的案件讓輿論質疑警方失能。

艾菲爾鐵塔（Tour Eiffel）前的戰神廣場（Champ de Mars）是巴黎最具代表性的觀光景點之一，因為有絕佳視野，每年迎來世界各地約2500萬的遊客在此拍照打卡，或是悠閒的坐在草地上欣賞拔地而起的鐵塔。

然而戰神廣場前一直是巴黎觀光客的危險地帶，白天觀光客多，需謹防扒手出沒。然而到了夜晚，危險陡升，搶劫、攻擊事件頻傳。

2024年巴黎奧運將近，為拯救形象，巴黎警察局5月起特別在戰神廣場周邊設立行動派出所，協助旅客。然而即使警力部署，案件卻仍接連發生，引發輿論譁然，使廣場治安與警方行動成效遭到嚴厲批判。

7月27日晚上，更有一名墨西哥籍遊客遭到5名男子集體性侵，報案後引起政府重視，巴黎市政府顧問在電視專訪中批評，戰神廣場「對女性而言是法外之區」；法媒則將夜晚的戰神廣場形容為「罪惡之地」。

禍不單行，一名62歲的德國遊客嘉布瑞爾（Gabrielle）8月9日晚間近10時在廣場上遭扒，後背包中的手提包不翼而飛，手機、證件、現金與車票全部消失。

嘉布瑞爾13日接受《巴黎人報》（Le Parisien）訪問，指出當晚巡邏的憲兵發現她，但由於只有警察才能接受報案，因此憲兵協助呼叫警方，然而20分鐘過後卻沒有任何員警到場。不僅找不到行動派出所，甚至當憲兵再次請求警方到場時，卻被警方回：「沒時間，我們很忙」。

嘉布瑞爾表示，她感到「被警察拋棄，卻也被憲兵拯救」，對警方「非常失望」，最後也沒有報案直接回國。

「嘉布瑞爾事件」讓艾菲爾鐵塔周邊的維安調度遭到質疑。《BFM電視台》（BFM TV）特別訪問巴黎人的防扒撇步，包括注意周邊、抓緊物品、包包背前面等。

法媒走訪戰神廣場的行動派出所，警方表示全力協助遊客，並配有30種語言的平板，讓不懂法文的遊客也能順利報案。

不過這些機制在許多人看來仍舊不足。戰神廣場鄰近的15區區長古瓊（Philippe Goujon）也對於周邊治安非常關切，他向BFM電視台指出，艾菲爾鐵塔是巴黎之窗，案件對巴黎形象影響巨大。

他表示，「嘉布瑞爾事件」凸顯「警察嚴重失能，缺乏協調與組織」，並說「為了讓戰神廣場不再是犯罪之地，應設置專門的警察機制，固定職務與輪班警力」。也有政治人物建議行動警局不該只有白天執勤，同時須在周邊設立更多監視器。

共和黨負責大巴黎地區觀光的副主席雷澤（Hamida Rezeg）14日向《BFM電視台》坦言，「大巴黎地區在接待遊客的安全性上，確實有問題」，表示安全情況令人擔憂，必須致力改善，「才不會令巴黎蒙羞，或在安全議題上成為全世界的笑柄」。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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