《萬事好商量》：談判時若能將重點從「戰勝對方」轉移到「解決問題」，雙方都可因此受益
我們想讓你知道的是
世界頂尖談判大師賀伯．科恩，歷任美國三任總統談判智囊，是制霸頂尖談判桌的人，身為談判專家的導師，教出無數一流談判人才，透過大師50年談判經驗淬鍊出的談判原則，指導你磨練直覺，提升溝通與談判效率，讓你每次都達成協商目的，得到你想要的！
文：賀伯．科恩（Herb Cohen）
雙方都滿意的談判
金錢會說話……但是它說的是真話嗎？
有一則流傳為民間故事的傳奇，說的也是一種談判方式：
一對兄妹為了平分餡餅而爭吵，兩人都想分到更大的一塊，不想讓對方占便宜。就在哥哥拿到刀子準備為自己切下最大一塊時，媽媽還是爸爸介入了。
在所羅門王的傳奇故事中，這個爸爸或媽媽說：「先暫停！我不管是由誰來切餡餅，都必須讓對方先選擇想要哪一塊。」很自然地，哥哥為了保護自己，必定把餡餅切成大小相等的兩塊。
這個故事可能是杜撰，但其中隱涵的道德教訓在現今還是很有意義。在許多狀況下，兩造的需求未必是真正對立。如果能將重點從「戰勝對方」轉移到「解決問題」，那麼雙方都可因此受益。
在雙贏的合作談判中，我們希望獲得的成果是能提供雙方都願意接受的利益。衝突一向為人類自然狀態的一部分。但若將衝突看做是需要解決的問題，我們也可以發揮創意找到解決方案，提升彼此的地位，甚至可以拉近雙方距離。
也許是個巧合，不過在管理階層和勞工團體談判時，切分餡餅的比喻也常被廣泛提起。一方經常會說：「這盤大餅，我們也要分一塊！」如果這盤大餅看作是一筆固定的金錢，那麼甲方得到更多，必定是乙方失去更多。但我們可以思考一下：
在談判陷入僵局後，工會開始罷工。如果最後是工會獲勝，罷工期間損失的工資還是超過爭取到的福利；而在管理階層這一邊，罷工的營運損失也會超過滿足勞工要求以阻止罷工的成本。所以罷工之後，其實雙方都虧了！要是雙方能在互相信任的氣氛下，不需要進行罷工，他們也可以達成解決方案，讓雙方都能獲得想要的成果。
道理雖然說得通，但還是常常看到罷工活動，結果不僅是工會和企業管理階層蒙受損失，包括公眾、社會經濟乃至國家整體權益也經常受到影響。為什麼會這樣呢？也許問題的一部分就像在切分大餅一樣。當我們把焦點集中在某個固定金額上，開始來來回回爭搶論辯，一方提出要求、另一方提出反訴，遲遲未達結論、只得使出最後通牒，如此的零和爭議就不可能產生創造性的結果。但我們如果能將真正利益視為互補，實際問題就會變成：「我們如何把事業做大、把餅做大，讓雙方都能獲得更多？」
這樣的思維也不只是在勞資關係，而是任何持續關係中的每一種談判都適用。各位要是仔細想一想，你會發現這幾乎可以涵蓋所有的談判。
由於大自然造就的人各有不同，所以你的需要和我的需要通常是不一樣。因此，我們雙方都有可能同時勝利。
每個人都有自己的獨特性，這大概也是公認的事實，至少在智力層面上是如此。那麼，為什麼我們要把大多數談判看做是面對敵人對手，我爭取到滿意必定是以犧牲對方為代價呢？原因是在大多數談判中，雙方爭執的是一筆「固定的總額」，通常也就是金錢。
為什麼談判總是談錢或某種形式的金錢，例如：價格、費率、薪資或「生計問題」？為什麼好像每個人都沉迷於金錢？這不是口頭上的錢，而是具體、精確和數量化的金錢。它可以為你能否滿足其他需求而提供回饋；它可以幫助你保持優勢；它是衡量進度的一種方式；它是衡量價值的一種標準，家庭主婦都非常清楚。它甚至可以做為壞消息的補償工具。
如果我去跟老闆說：「為你這種混蛋工作，實在有辱人格，所以我想要更多的錢！」話要是說得這麼直白，老闆不可能喜歡我。所以我要學會隱藏真實感受與挫折，將之轉化為補償，只要這麼說就好：「我要賺更多的錢！」
這種純粹的金錢資訊不但更受歡迎，老闆還會搭著我的肩膀說：「我喜歡有野心的人！你和我，我們一起邁向頂峰吧！」
很多人從小就習慣談論金錢的話題。有些人甚至受到引導，以為自己最喜歡的顏色就是綠色，因為美鈔就是綠色。仔細傾聽大家說話，你有時會覺得他們就像活生生會走路的美元符號。不過各位要是以為金錢是大多數談判的核心，那你就錯啦！我們未必就像自己說的或外表看起來的那個樣子。當然，金錢是一種需求，但也只是眾多需求中的一種而已。要是忽略其他需求，只滿足金錢的欲望，並不會讓我們感到快樂。讓我提供一個假設情況來證明這一點：
某天晚上有兩人，比方說是一對夫婦在翻閱一本雜誌，注意到廣告背景中有一個古董鐘。
太太問說：「這座鐘真是漂亮！放在我們的門廊入口一定很棒吧？」
先生答說：「真的！不知道這要多少錢。這個廣告沒有標示價格。」
他們決定一起去古董店尋找座鐘。而且他們事先決定，要是真的找到也不能花費超過五百美元。
找了三個月，終於在某古董店的展示台看上一座時鐘。「你看這裡！」太太興奮地叫了出來。
「沒錯，就是這個！」先生說。「但記住，」他補充：「我們不能支付超過五百美元！」
他們走近展示台。「喔喔，」太太喃喃自語：「鐘上有個牌子寫七百五十美元。我看我們還是走吧。我們說過花費不超過五百美元，記得吧？」
「我記得，」先生說：「但我們已經找了很久，還是試試看吧！」他們兩人暗地討論一番，就由先生擔任談判代表，希望用五百美元的價格買下。
他鼓起勇氣向銷售員開口：「我注意到你有一座鐘要出售。我看到上面的價格，我還注意到標價附近都是灰塵，給人一種古色古香的感覺。」略加舖陳之後，先生又說：「我跟你說，我要幹嘛。我會給你報個價，只報一次價！我敢肯定，這個價格會讓你感到興奮。你準備好了嗎？」他暫停一下，等待效果：「就是：二百五十美元！」
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100%MIT，資安、守護、陪伴全方位服務：Pixsee Play & Pixsee Friends AI智慧寶寶攝影機與互動玩具，家中寶貝的第一個智慧好朋友
我們想讓你知道的是
仁寶集團子公司「神寶醫資」推出新款AI智慧寶寶攝影機與互動玩具「Pixsee Play & Pixsee Friends」，不只今年榮獲國際CES創新獎、IF產品設計獎與德國紅點設計獎等世界設計大獎，還擁有五大資安防護科技，為父母提供最安全、最智慧的科技育兒體驗。
目錄
現代生活非常便利，不只手機、平板、筆電等3C產品可以連線上網，越來越多的傳統家電也支援連接網路，提供即時的遠端服務。除了家事幫手，這些技術也應用在育兒照護，搭配即時傳輸、錄影、遠端語音等功能，育兒好物「寶寶攝影機」就此誕生，造福了不少工作家庭兩頭燒的新手爸媽。
當心！小家庭也有資安危機，你不可不知的科技漏洞
但你知道嗎，這些物聯網科技其實存在著資安隱憂。2015年，國外安全分析公司Rapid7就曾公布10個存在於嬰兒攝影機的安全漏洞，例如駭客可能繞過認證機制進入系統，任意存取或濫用監視服務等。這意味著，若攝影機這類聯網的3C產品沒有做好防護，或是使用者缺乏良好的資安習慣，很可能就會碰上家庭的資安危機，輕則帳號、個資等資料遭駭，造成資料外流與財產損失，重則產品遭到駭客惡意操控，把視訊鏡頭變成駭客窺視全家人一舉一動的「內鬼」。
雖然寶寶攝影機遭駭客入侵聽來駭人，但我們也不需因噎廢食，害怕使用類似的攝影機產品；相反的，這正凸顯出資安防護的重要性。所以我們應該建立正確的資安知識，將「資安防護」列入家用攝影機的挑選標準之一，如此一來，才能放心享受安全、智慧的家庭生活。
把資安變成基本要求！Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的五大防護科技
話說回來，到底如何判斷產品的資安防護是否到位？對於資安領域較陌生的新手爸媽來說，建議可以從廠牌知名度、資安規範等角度來評估。例如神寶醫資聯手微軟（Microsoft）推出的「Pixsee Play & Pixsee Friends AI智慧寶寶攝影機與互動玩具套組」，就是目前市面上同類型的產品中，少數擁有頂尖的資安防護規格的品牌。
「Pixsee Play & Pixsee Friends」由仁寶集團子公司「神寶醫資」打造，不只產品本身榮獲國際CES創新獎、IF產品設計獎與德國紅點設計獎等世界創新設計大獎肯定；對於資安，設計團隊更自信給出「兩大安心」承諾：其一，每一台Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機都是百分之百台灣精造，完全不需擔心產地的不確定因素；其二，Pixsee Play擁有五大資安防護科技，從驗證、傳輸到儲存，通通採用高規格的防護措施，為家人在意的隱私問題提供最全面的保護。
Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的五大資安防護科技
一、遵循號稱「史上最嚴格個資法」的歐盟一般資料保護規則（General Data Protection Regulation，GDPR）。
二、採用「硬體安全晶片」加密防護為使用者保護的基礎，加強身分驗證及資料存取管理措施。
三、SD記憶卡經磁碟加密，僅能透過Pixsee攝影機讀取，任何人皆無法使用讀卡機讀取或在其他電子裝置使用這張記憶卡，確保記憶卡品質與資料安全性。
四、資料傳輸過程全程採用銀行等級的加密工具及加密標準，保障無線網路連線及資料傳輸的安全。
五、Pixsee與微軟合作，以微軟旗下「Azure IoT Hub服務」為樞紐，結合Azure的加密技術與多項資安方案，於雲端整合管理所有Pixsee設置，提供商業等級的資料防護。
智慧偵測 x 高清夜視：不分日夜守護你的心肝寶貝
除了不可忽視的資安防護，針對寶寶的智慧守護也是Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的一大亮點。設計團隊結合影像偵測、聲音辨識等技術，精心設計了許多智慧功能，幫助爸媽妥善的照顧小寶貝。例如面對「寶寶為什麼哭？」的世紀難題時，Pixsee獨特的哭聲偵測與辨識技術就很實用，不管是尿布濕了、肚子餓了、還是單純需要有人抱抱，Pixsee Play都能運用哭聲資料庫的比對，找出寶寶可能的需求，並在Pixsee App推播提醒時呈現，讓爸媽對症下藥，給予最適當的關愛。
另外，寶寶在成長過程還可能面臨兩大危險：第一是睡眠時的翻身或口鼻覆蓋，第二則是寶寶學會爬行後，總會不受控的往家中較危險的區域（如床邊、玄關）探險。面對防不慎防的風險，Pixsee Play也有相應功能可以提供協助。例如偵測孩子的口鼻是否遭到異物遮擋的「臉部覆蓋偵測」，以及緊盯家中的小寶貝動向的「危險／安全區域偵測」，都能透過Pixsee App發送提示訊息，第一時間提醒照顧者趕到寶寶身邊協助處理，避免聽見寶寶哭聲的心碎瞬間。
此外，Pixsee Play的攝影鏡頭也十分講究。由六層全玻璃構成的500萬畫素鏡頭，搭配Pixsee專業影像畸變校正軟體技術（LDC），不只解析度高，160度超廣角影像也完全不變形，每個細微表現都清清楚楚，再搭配Pixsee App的「智慧拍照」功能，清晰紀錄寶寶的每個可愛瞬間。而且，Pixsee Play還搭載夜鶯近紅外光科技，就算是完全無光源的深夜，夜視鏡頭依然能夠清晰捕捉寶寶張手、眨眼等細節動作，爸媽再也不用為了看一眼孩子而半夜頻繁起床了。
Pixsee Friends動物夥伴布偶大集合：陪伴寶貝的第一個「智慧好朋友」
以為達成看顧寶寶的任務就結束了嗎？Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機能做的還不只如此。對嬰幼兒而言，外界的一切刺激與回饋，都形塑著他的經驗感受，成為養成人格特質的一部分。所以，有時明明不需要換尿布、也不是肚子餓，寶寶卻還是哭鬧不已，這其實就是需要陪伴的訊號。
陪伴也是Pixsee的強項。除了Pixsee Play的可愛外型之外，還有三位造型療癒的「Pixsee Friends動物夥伴布偶」，每位Pixsee Friend都擁有獨特的音樂歌單。只要寶寶對著攝影鏡頭揮動布偶，Pixsee Play就會自動播放由兒童音樂專家精選的「心情補給歌單」，回應寶寶探索世界的行動。
因為設計的初衷就是希望產品能夠陪伴寶寶，Pixsee Play & Pixsee Friends皆選用非絨布布料製作，不只耐磨好清洗，也避免絨毛、灰塵等病菌風險影響寶寶的健康。因此，爸媽就可以放心把Pixsee Play與Pixsee Friends介紹給寶寶認識，讓他們成為爸媽的替身、寶寶的夥伴，陪伴寶寶快樂長大。
最貼心的是，不論是揮揮玩偶、聽音樂後的笑鬧反應，Pixsee App的智慧拍照功能會自動拍下這些互動過程，並生成「精選回憶」及「縮時短片」等影音內容儲存在專屬雲端。如此一來，就算爸媽咪不在身邊，依然可以看見寶寶和Pixsee Friends的有趣互動，不錯過任何寶寶讓人心臟爆擊的可愛瞬間。
對寶寶而言，Pixsee Friends的互動及陪伴是成長的重要經驗，不只抓握玩偶能鍛鍊手部的肌肉，也能緩解與父母分開的分離焦慮，對於人格養成中的獨立、自信、想像力等，都有正向幫助；而對爸媽而言，Pixsee Friends就像是寶寶的第一個朋友，能夠分擔一些育兒的甜蜜負擔，同時讓寶寶擁有屬於自己的小夥伴。
智慧操作好簡單！Pixsee App智慧功能設定詳解
Pixsee Play & Pixsee Friends最厲害的地方是，在功能服務如此全方位的同時，操作起來依然簡單直覺。首先，你只需要一台安裝「Pixsee App」的行動裝置，註冊Pixsee的帳號、綁定會員資料後，就可以進入裝置配對的環節。
Pixsee App的介面分類很清楚、使用設計也非常直覺，只要進入Pixsee App後點選左上角的「選單」，再點選「Pixsee設定」，就能看到前文提到如哭聲偵測、區域偵測、縮時短片、語音偵測等豐富功能。以爸媽最關心的智慧拍照功能為例，只要點選「縮時短片」的選項，打開「紀錄模式」，依照家庭的使用需求設定細節。
接著再從選單中選擇「相簿」，就能看到孩子的各種可愛瞬間，同時，App下方還有AI自動生成的精選回憶及縮時短片。如果想要自行編輯，只要點選播放任意一則短片，就能從右上方的「編輯」進入編輯畫面，以拖放的方式來新增、刪除照片，打造最可愛的寶寶圖輯。
除了智慧拍照，Pixsee Play另一大亮點就是智慧播放音樂與聲音。操作上與智慧拍照雷同，但必須先綁定Pixsee Friends，並根據不同的Pixsee Friends進行個別設定。每個Pixsee Friends都能夠設定「父母語錄製」及「AI智慧音樂盒」，依指示完成設定或聲音錄製後，只要將Pixsee Friends置於鏡頭前100至30公分處，緩慢朝向鏡頭推進，Pixsee Play就會自動偵測，偵測成功時會響起提示音，並自動播放音樂清單或父母錄音檔。
Pixsee Play & Pixsee Friends：為寶寶獻上最美好的禮物
專為現代家庭而生的Pixsee Play & Pixsee Friends，為繁忙的父母記錄寶寶的每個瞬間，同時，也替家庭帶來全新的科技育兒體驗。如果正在煩惱親朋好友的孩子滿月禮要送什麼，適用於0~6歲小朋友的Pixsee Play & Pixsee Friends，或許是最與眾不同、也最實用的彌月贈禮，還能在寶寶轉瞬即逝的成長過程中，獻上最美好的祝福。
生活中，所有與寶寶連結的時刻都是無價的，想要分享寶寶成長喜悅的心情，大概是全天下父母都能共鳴的情感。這也是神寶醫資打造打造「Pixsee」系列產品的原動力。所以，大至每個智慧功能的細節設計、小至包覆材質的選用搭配，都是團隊反覆測試、驗證的結晶，一切都只為了讓Pixsee Play不只是攝影機，更是陪伴孩子的智慧互動玩具。