【小說】張郅忻《山鏡》推薦序：直面多年來原漢關係的複雜推移，令人看了糾結
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《山鏡》的文字簡潔，節奏明快，時而情深抒情，時而故事衝突，越看越想知道結局，不知不覺讀完了整本書，意猶未盡。不過得稍稍破哏，透露劇情，才能彈奏《山鏡》弦外之音，聽取其中耐人尋味之音。
文：甘耀明（小說家）
【推薦序】懺悔、寬容與重生之路
曾有過這樣經驗，沿著苗栗淺山道路健行，沿路電杆貼著黃色廣告，寫著休閒土地、農地、農舍買賣。這廣告吸引哪些都市居民，想在僻靜山區擁有一方天地。沿路上，錯落的老式瓦房、鐵皮屋或貨櫃屋，肯定滿足不了都市人品味，他們需要怎樣農舍？答案很快出現，走到山路盡頭，出現了剷除雜林而闢建的階梯式林地，每塊林地上蓋著小洋房，還有小風車、白鐵椅與種著迷迭香的花園，原來這就是「農舍」，土地掮客發展出一套逃避法規的遊戲，都市人也很樂意跳進來玩。
才讀到張郅忻《山鏡》第一章，我油然浮起，此書是處理土地買賣倫理，只不過是把問題從我那次淺山之行的印象，放到原住民土地。漢人以原住民人頭買賣或租用條款，蠶食山林，這世界什麼都能買賣，花得起錢，沒有買不到，沒有破解不了的法律限制關卡，一切是遊戲。但持續讀完這本迷人的《山鏡》，我發現張郅忻講得更多、談得更深，她並未侷限在土地倫理，而是借用在土地疊加的多重歷史空間，拉出縱深的人文關懷。這足以說明了，張郅忻一直是有企圖的小說家，逐步拉高自己的創作意識，成績可佩。
張郅忻是企圖心大的小說家，揆諸她的小說步履，鍥而不捨發表的長篇小說「客途」三部曲，首部曲《織》（二○一七）、二部曲《海市》（二○二○），到目前出版的《山鏡》，用「鄉」概念形諸小說。「鄉」可解釋為「故鄉」，也可以詮釋為「她鄉」，前者有父權痕跡，後者是女性生存空間，張郅忻小說揉雜這兩種鄉愁的血脈，或許從她的散文《我家是聯合國》看出端倪：張郅忻本身是客家人、兩位嬸嬸是異國婚姻來台、表妹嫁給了南非人，而她祖父在越戰時，到越南西貢從事紡織業。
於是讀者可以看到：《織》描寫台灣男人移往越南發展紡織，外籍配偶來台生活。《海市》描寫上個世紀八○年代客家女性，北漂台北西門町謀生，融入張郅忻與她母親的經歷。女性隱忍遷移的生存，日久她鄉是故鄉，使得張郅忻小說充滿獨特觀點，細膩的思維與觀察，充盈文字間，最後形成豐沛的大河組曲。
戰後的台灣男性作家常挑戰大河小說，建立自己的台灣史觀，並且繳出可觀成績。相較於大河小說那種歷史背景強烈的顯性書寫，解嚴後的家族書寫，帶著隱性風格，也就是不強烈彰顯歷史，瀰漫疏密不同的時代氣氛，成了重要寫作風潮，例如陳玉慧《海神家族》、鍾文音《在河左岸》、陳雪《陳春天》等等，張郅忻的「客途」三部曲也置身在這輛列車，成了台灣書寫的巍巍壯景。
《織》與《海市》有家族背景，然而新出版的《山鏡》書寫泰雅族、阿美族與原住民土地的故事，憑藉何來？我們同樣從她的散文《我家是聯合國》找到線索，張郅忻的父親在新竹泰雅山區工作多年，深獲族人認同，可以借用族地。張郅忻同父異母的妹妹是半個阿美族人，泰雅名字與《山鏡》的女主角同樣叫作比黛，因緣際會，《山鏡》融入雄厚的田野調查，小說家走訪小說場景，挑戰迥異於以往題材，為她的寫作帶入另一波高峰。
《山鏡》的文字簡潔，節奏明快，時而情深抒情，時而故事衝突，越看越想知道結局，不知不覺讀完了整本書，意猶未盡。不過得稍稍破哏，透露劇情，才能彈奏《山鏡》弦外之音，聽取其中耐人尋味之音。牽動小說發展的關鍵，是第一章出現的主角「小張」被家人視為非自然死亡，繼而偵探式追索死亡之謎，直至終章。「小張」之死，成了貫穿全文的燃燒引信，藉此處理原漢議題，張郅忻的企圖心昭然，決心以《山鏡》呈現這塊土地上長久來的糾葛，不寫透，不善罷甘休。
小張是客家人，曾因人頭案坐牢，腦袋機靈無比，懂得如何為度假村招攬生意，擅長蓋民宿發展觀光，專研開發露營地與土地買賣，儼然是榨取山脈資源的牛仔。這位隨時保有商業模式的漢人，非常傾慕原住民文化，愛得深入骨髓，精神上已「脫漢入胡」，長恨此身乃漢人。小張對原住民文化熱愛，由他的泰雅義父賦予亞富．哈勇名字（這同時是出現散文《我家是聯合國》的真實人物）。
義父甚至打破部落文化限制，帶領他進入獵場，將原住民土地割讓給義子，在在證明小張對原民文化之愛。張郅忻創造的小張人格，真實無比，頗具爭議，符合某些既定的漢人印象。正因如此，《山鏡》不躲避，直面多年來的原漢關係的複雜推移，特別是在原民保留地，令人看了糾結。
原漢糾結，如何解開？《山鏡》在小張死後，藉由多重敘事觀點，解開死亡謎霧，以小張的阿美族妻子娜高、女兒比黛、泰雅朋友瓦旦的戲份較重，娓娓道出。張郅忻借用阿美族的傳統文化「追思之旅（Micohongy）」為酵素，分解那些傷痛，這是高妙手法。「追思之旅」是阿美族的慰藉喪家文化，家屬到往生者生前常往來的親友，專程答謝，這是溫馨且凝聚情感的活動。
小說中的妻子娜高、女兒比黛，從新竹出發，取道南方，回到自己的故鄉花蓮瑞穗屋拉力部落，完成走喪文化，看似尋訪小張死因，實乃尋覓自我生命的遺失缺片，找到活下去的生存動力。這場孽情或原漢糾葛，最終靠著泰雅人瓦旦的寬容之心，得到緩衝，在這趟追思之旅，看似漫漫，卻使各角色得到懺悔、寬容與重生，在一種宗教安魂曲的襯托下，生命獲得新啟示，真正走完阿美族的慰藉喪家之路。
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2023 DevDays Asia亞太技術年會九月盛大登場！現在報名，沉浸探索AI轉型浪潮的關鍵技術與應用
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今年9月11日至15日，數位發展部與台灣微軟攜手舉辦「2023 DevDays Asia 亞太技術年會」，此次活動以人工智慧（AI）及其衍生技術為主題，邀集美國微軟總部頂尖專家、高階經理人及產業資深開發者集聚一堂，幫助會眾掌握技術趨勢與開發框架！
放眼全球高科技產業趨勢與脈動，生成式AI、5G、物聯網，種種頂流技術的迭代，掀起撼動世界的大浪。不只越來越多硬體、服務導入AI運算、流程機器人（RPA）等引發產業創新，過去未曾想像的產業應用也接連開發。不過，技術革新並非無中生有，產學各界的開發者與技術人才，才是促成技術突破的根基。
2023年9月，一年一度的「DevDays Asia亞太技術年會」即將於台北、高雄盛大舉辦，邀請美國微軟總部的頂尖專家、相關產業高階經理人以及各行各業的資深開發者共襄盛舉。
DevDays Asia四大議題：80+場主題議程，技術開發、營運應用全都包
今年度年會主軸定為「AI聚能轉新局，生成造浪創未來」，邀請30位以上美國微軟總部的頂尖開發者及經理人，針對「年度重磅議題」、「AI雲端技術」、「產業新局賦能」、「前中後台連結」四大議題，分別開設超過80場的主題議程。細節主題含括如生成式AI、5G與物聯網應用、低代碼開發當今最有價值的技術創新領域；以及商務流程優化、資安法遵甚至企業永續等營運實務，幫助來賓掌握最新的技術趨勢與開發框架，獲得最具商業潛力的技術能力。
另一方面，當「技術」成為最大化商業應用與人才價值的關鍵，不只開發者與技術人才成為世界趨勢的造浪者，企業之間的合作、應用也牽動著整體大局的走向，於是，本次年會也將在台北、高雄兩地，現場展示新創與企業實際落地的商業案例。
除此之外，主辦單位更打造「全場域沈浸式學習」，不只持續舉辦每年備受歡迎的Hands on Lab實戰工作坊課程，也把整個會場打造成開發者的學習聖殿，不管是主要議程還是場邊交流，會場內每個轉角都藏有技術彩蛋等你解鎖。最特別的是，今年還特別新增「開發者Lounge聊天吧」，讓開發者與經理人盡情交流洞察與趨勢。
不只技術開發者，不容錯過的亞洲旗艦開發盛會！
不論是技術開發者、經理人、商業顧問還是新創業者，只要你需要參與產業未來，不管是想要尋找創新靈感、驗證技術策略，還是獲取實用的技術新知、強化專業人脈與學習能力，放眼亞洲僅此一場的旗艦開發盛會「DevDays Asia 2023」絕對是你不能錯過的活動。而且，只要報名並全程參加單日活動，會後填寫調查問卷，還可以獲得DevDays Asia 2023的特製實用好禮！
DevDays Asia 2023 活動詳細資訊
－台北場－
活動時間：9月11日（一）～9月13日（三）
活動地點：南港展覽館2館
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－高雄場－
活動時間：9月15日（五）
活動地點：高雄萬豪酒店
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