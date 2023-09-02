【小說】《暗路》選摘：靜美的冷淡及僵直的身體常常令幸緊張，不知如何拉近母女間的距離
我們想讓你知道的是
七篇小說點出現代人的七種寂寥，戀慕不得的失落、子女離家的冷清、垂老病苦的憂傷、理想未竟的落寞、家庭關係的疏離、婚姻背後的孤獨、青春情愛的萌芽與夭折。同名篇章〈暗路〉中沉默的母親，每天陪著和倒數計時的大學指考奮戰的女兒走暗路回家，而隨著考期臨近，母親不想讓女兒得知的舊瘡疤也日益逼近。
文：李金蓮
〈暗路〉
⊙一個月前
前方開來的公車，穿過傍晚昏暗的天光，停在路邊的街燈下。車門敞開，幸站在車門口，和車門外揚著臉的靜美，四目相視。每個上學日天色落黑之際，母女倆便以這樣淡然的方式，開始她們互相依存的夜晚生活。
她們住在日趨繁鬧的北郊城鎮，山與平地的交界處。從市街底的跨河大橋抬頭遠望，對面的山頭覆蓋滿滿的別墅型樓房，幾乎已無山的綠意。不過，環境的變遷與母女倆的生活無涉，她們活動的範圍很小，就在居住的小公寓延伸到車站這條路線的周邊。
此刻，城鎮最熱鬧的商店街，敞亮的燈光，嘶吼的流行音樂，搖晃的街景，洋溢著夏季夜晚的躁動，服飾店甚至把謝金燕的嗶嗶嗶，音量放大幾至震耳欲聾。
靜美無視這些。她高而瘦的身體微弓，一手挽著盛裝雜物的布袋，木然向前走。
幸卻不然。她緊跟在靜美身後，四周的世界吸引著她，她刻意放緩腳步，四目瀏覽。時而被騎樓下的扭蛋機吸引，時而轉身看一眼診所外面的小鴨子電動搖椅，或是跟隨謝金燕抖動幾下肩膀。腦海裡的靈光不停地閃動，有那麼一瞬間，她腦中跳出一組數字，倒數三十。
從倒數一百天開始，一天裡不定什麼時候，幸就會跟自己喊話，倒數四十五，倒數四十三，倒數三十二……這是距離大學指考的時間。
來到十字路口，她們趁綠燈過街，轉進巷弄，再轉入右邊的菜市場。市場裡空蕩蕩，僅餘幾家小吃攤。幸聞到一股魚肉蔬果經過日光曝曬後殘存的腥臭味，對於埋首苦讀的高中女生，這突兀的氣味，就像剛剛經過的商店街，足以提振疲憊的心神。
她們在一家人客較少的麵攤，停下腳步，買了乾麵、豆乾海帶，充當晚餐，靜美遲疑了一下，再多點了兩顆滷蛋，又低聲問：「還想吃什麼？黑白切？」幸搖了搖頭。
住家在市場後面的巷弄內。巷弄彎彎繞繞，布滿屋齡四十年以上的老舊公寓，天黑後，這裡成為一幅密密麻麻的羅網，掉進去就出不來似的。上高中以後，幸的身體抽長，成為高䠷的少女。靜美不放心，堅持到車站等候，陪她走這段暗路回家。
三年前幸考上附近的公立高中，她們搬到這裡。幸的印象中，靜美有項特殊的癖好，她喜歡搬家，一年、兩年，便換個新的家。家裡僅有簡單的家具，廉價的沙發椅、茶几、塑膠衣櫥、碗盤、電動充氣床墊，電視則是用了十餘年二十吋大屁股的二手老舊款。
出門時，靜美習慣保留一盞亮著的燈，回到家循著光線，一一按下每間屋子的電燈開關，室內頓時明亮。她又催促幸去洗手，她自己也洗。家裡使用已少有人用的美琪藥皂，消毒殺菌，徹底洗淨。有個莫名潔癖的媽媽，是幸難言的苦惱。
吃飯洗澡，幸讀書，靜美做家事，這是母女倆日復一日的夜晚。
剛上高中時，考試沒那麼頻繁，飯後，她們並肩看一會兒電視劇。靜美通常沉默，靜靜聆聽幸說話。有一回，幸斜靠靜美的肩頭，撒嬌地問：「宋慧喬很漂亮吧？」靜美回答：「不，不漂亮。」靜美的冷淡，以及靠著她時僵直的身體，常常令幸緊張，不知如何拉近母女間的距離。不僅是宋慧喬，替換成其他女明星的名字，靜美的回答依舊會是，不漂亮。幸這麼想。
因為即將到來的大學指考，幸不看電視了。回家路上，她告訴靜美：「一整天都在寫考卷，一直寫，累死了。」靜美回答：「那也沒辦法啊。」也只是這樣，母女倆沒有更多的交談了。
幸是想凝神專注，盡可能不開口說話。進入倒數五十天時，麻吉們說起認識的重南小綠綠，她們刻意減少說話，繃緊神經，讓身體維持戰鬥的狀態，於是決定效顰。但這未必是好主意，靜默時幸的大腦飛快地旋轉，結果變成跟自己說話。
沉靜的小公寓裡，此時，電話鈴聲響起。「一定是阿嬤打來的。」幸心想。
幸小的時候，靜美的媽媽與她們同住，幸是外婆照養大的。後來外婆搬往靜美弟弟家，幫忙看顧接連出生的孫子孫女。外婆搬離之日，幸嚎啕大哭，翻胃，吐了一地。她蹲在地上收拾一地泥濘，開始學習照顧自己。此後，家裡的電話大多是外婆打來的，靜美靠接翻譯社的案子維生，翻譯社同事習慣以電子信箱聯繫。
她們正在吃飯，幸剛在乾麵裡加了一勺辣椒醬，靜美叮囑她：「不要吃那麼多辣椒，傷胃。」一面起身去接電話：「喂，怎樣？」接著便是一陣沉默。
幸轉頭去看靜美，想知道外婆在電話裡說了些什麼，何以靜美刻意斜側著身體不發一語？因為側身的角度，幸無法分辨靜美的臉部表情，從幸坐著的位置望過去，靜美眉毛挑動了幾下，嘴唇微張，隨即闔上。
靜美回到座位，幸問：「阿嬤喔？」靜美低聲回答：「嗯，是。」靜美沒有提及電話的內容。
她們繼續吃飯。靜美問幸要不要再煮碗貢丸湯，冰箱裡有現成的，幸回說：「好啊。」幸的確想吃點油滋滋的東西。這陣子她的口腹慾望飄忽不定，有時排斥肉類的油膩，有時葷食的需求感又分外強烈。
自從寒假舉行的學測考壞了，沒能申請到較好的學校，只能靠七月的指考分發，麻吉們為此懊惱，自責，抱怨，吱吱喳喳，其中有人說，我們上補習班，拚重考吧。女孩們想著到了補習班，又可以日日混在一起，不必各奔東西，都同聲叫好，幸也跟著麻吉們起鬨。
其實，麻吉們只是一時宣洩情緒，並不真想延長考試的折磨，尤其是幸，不可能再拖延一年。她想要快一點長大，展翅高飛，脫離現在的生活。
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提升照顧意識感：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，成為照顧者的支持力量
我們想讓你知道的是
隨著人口結構老化，台灣約有48萬戶身障家庭正面臨「老老相依」的脆弱處境，其中更有不少照顧者正獨自承受著照顧、經濟、未來規劃等龐大壓力。事實上，照顧者必須培養「照顧意識感」、主動向外尋求支援，才能解決自己與身障家人所面臨的困境。
隨著整體人口結構老化，許多身心障礙者與家庭照顧者陷入名為「雙重老化」的照顧困境，不只照顧工作開始力不從心、家庭經濟也日漸匱乏，照顧需求變得愈發艱難、複雜。
根據衛福部調查，全台約有120萬名身心障礙者，其中約68萬名身障者生活起居需要他人協助或照顧，並有七成由家人承擔照顧責任。換句話說，台灣約有48萬戶身障家庭面臨「老老相依」的脆弱處境。若照顧者無法及時察覺困難、主動向外尋求協助，雙老困境可能將本該相互扶持的溫暖家庭變成冰冷囚籠，甚至，在彼此身上留下一道道難以治癒的「照顧創傷」。
看見照顧意識感：適時放手、尋求幫助，照顧不會「非你不可」
數十年前，一場突如其來的車禍造成阿廣右眼接近失明，認知能力與部分肢體受限，無論吃藥、回診，阿廣都得倚靠父母親照顧。後來，年邁的父母親相繼離世，大姊和外甥接下了照顧阿廣的重責大任。不過，接手照顧工作以前，大姊只知道爸媽照顧弟弟並不容易，如今自己成為主要照顧者，她才真切地明白──原來，「照顧」是如此的沉重與無力。
由於白天必須外出上班，大姊只能讓阿廣一人獨自在家。長時間缺乏活動，阿廣不僅感到孤單、肢體功能也漸漸退化；而工作的疲憊加上繁重家務，回家後大姊也沒有餘力時刻看顧著阿廣。她無奈地說，「那陣子阿廣還會趁半夜跑出家門，讓大家都很擔心。」儘管如此，一時之間想不到解決辦法的她也只能燃燒自己、盡力而為。
一段時間下來，大姊在工作與家庭之間疲於奔命，就算心力憔悴，還是沒能給予阿廣最好的陪伴與照顧。後來，意識到必須改變的外甥女開始向外找尋照顧資源，從備餐、居家服務等協助起頭，終於替家人緩解了不少負擔。
可能因為傳統家庭觀念，又或是讓外人照顧家人的罪惡感，台灣很多照顧者寧願把一切艱苦與壓力往肚裡吞；但事實上，這種「非我不可」的心態反而更容易陷入負面循環，甚至衍生照顧創傷，造成難以挽回的傷害。請永遠記得，照顧身障者是所有人的事，像阿廣大姊和家人那樣，適時察覺自我狀態、接受甚至尋求幫助，才是解決家庭長照困境的最佳方法。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
除了照顧者的自我察覺，外在環境如何給予足夠的支持、接住每一位照顧者的需要也很重要。為深入了解照顧者的需求，伊甸基金會透過定期調查，針對身障照顧者的照顧現況、壓力來源、資源需求以及未來擔憂等面向深入研究。
最新調查結果發現，台灣有九成以上的身障家庭面臨照顧者年老、病痛的雙老困境，並對生活及未來規劃感到極大壓力；也因此，有近半數的照顧者表示，希望隨時擁有求助管道與喘息服務。其中，面對未來最感到憂慮的部分為「身障者家人無法自立生活」以及「身後無人接手照顧」。相較於2020年的調查結果，不只照顧者的整體壓力狀態增長一成多，「對身障家人的未來規劃」仍是多數照顧者心中無法輕易放下的大石頭。
讓身心障礙者擁有自立生活的能力是伊甸基金會一直以來努力的目標。伊甸投入身障服務已逾40年，在協助身障者培養自理生活與就業能力的同時，也提供照顧者支持性服務，創造喘息空間。尤其是針對雙老家庭，伊甸更提供了許多面向的服務，強化身障者和照顧者之間的支持關係，讓雙老問題不再是擊垮家庭的無助困境。
支持伊甸「身心障礙者服務計畫」，陪伴身障家庭安心慢老！
後來，阿廣進入伊甸基金會「民生社區式長期照顧服務機構」接受服務，每天都有交通車接送阿廣往返中心，家人終於能無後顧之憂地外出工作。日照中心也安排物理治療師，幫阿廣進行一對一的復健；還有志工陪伴阿廣聊天、唱歌，增加與人互動的機會。其中，阿廣最喜歡的是每星期一次的桌遊時間，不只能和志工一起玩，還能放開心胸地大聲聊天、盡情歡笑。
「接受日照中心服務後，阿廣的個性變得更開朗、愛說話，社交能力也進步的非常明顯；而且生活節奏變得規律，營養豐富的餐食、固定運動的習慣也讓阿廣的身體健康很多。」大姊笑著說，「現在他每天都很期待上課，早早就準備好在等待中心的交通車。」
談到未來，大姊眼神變得溫和不少，「本來想要送他到全日型機構，但現在孩子都跟阿廣很親近，也希望繼續跟舅舅一起生活。」從一開始的焦頭爛額，到如今的平凡、穩定，大姊滿足地說，或許這就是一家人最大的幸福。
伊甸基金會《身心障礙者服務計畫》陪伴身障者適性適地自理生活，並提供照顧者支持性服務，強化家庭支持能力，為身障家庭創造安心慢老的生活。核心服務包括個案管理、心智障礙者雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務、社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等。詳情請搜尋「伊甸身障服務」，或撥打支持專線0800-025885。