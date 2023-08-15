柬埔寨東北部一所高中發現數千枚未爆物，校址在紅色高棉時期曾是彈藥庫

因著越戰期間的轟炸和70年代內戰時期埋下數百萬枚地雷的背景， 據柬埔寨政府統計，1979年至2017年間，埋在地下的地雷和其他爆裂物就奪去超過2萬人的生命，造成4.5萬人受傷。近日 位於柬埔寨 桔井 省的Queen Kosomak高中，就因發現整修花園緣故發現數千枚未爆物而暫時關閉。

Photo Credit： Kmusser CC BY SA 3.0 桔井省位於柬埔寨的位置

桔井省教育部副部長Chheang Heng稱，排雷人員先前受邀在校園內搜尋埋藏的地雷，因而發現了這批彈藥。目前有超過1000名學生在該校就讀，而據 照片顯示，大量生鏽的未爆物整齊地排成一排，其中有手榴彈及反坦克發射器。

Chheang Heng表示，校址在70年代紅色高棉政權時期是一個彈藥庫，後來才被改建成一所學校。 對此他表示：「 我知道這個學校舊址曾是1970年代末紅色高棉的一個大型彈藥倉庫，但我不敢相信地下竟埋有如此大量的彈藥。 如果彈藥爆炸，會造成多少傷亡？」

從上周五到週日，柬埔寨排雷行動中心（ Cambodian Mine Action Center ）排雷人員已收集2116件未爆彈（UXO）。目前學校已暫時關閉，排雷行動中心主任Heng Ratana也補充：「這對學生來說是一個巨大的幸運。如果有人挖到地下並碰觸這些爆炸裝置，很容易爆炸。」

柬埔寨之所以遍佈未爆物的背景主因有二，一為美國在越戰期間為攻擊北越部隊，在柬埔寨、越南和寮國三國國土進行轟炸行動，而留下數萬枚未爆彈，二為70年代 紅色高棉政權和內戰時期埋下無數地雷，如今讓 柬埔寨成為全球受轟炸和埋雷影響最嚴重的國家之一。

雖然大部分未爆物已被清除，但仍持續造成人員傷亡。 2022年初，就有當地排雷隊三名成員在柏威夏省北部工作時被殘留的反坦克地雷炸死，種種意外讓 柬埔寨政府目標在2025年清除全國所有剩餘地雷和未爆物。

Photo Credit: GettyImages 2015年7月2日，柬埔寨排雷行動中心與比利時非政府組織APOPO合作，在暹粒的一次訓練中，一隻排雷老鼠正在找尋地雷和未爆彈。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒