柬埔寨東北部一所高中發現數千枚未爆物，校址在紅色高棉時期曾是彈藥庫
我們想讓你知道的是
從上周五到週日，柬埔寨排雷行動中心（Cambodian Mine Action Center）排雷人員已收集2116件未爆彈（UXO）。目前學校已暫時關閉，排雷行動中心主任Heng Ratana也補充：「這對學生來說是一個巨大的幸運。如果有人挖到地下並碰觸這些爆炸裝置，很容易爆炸。」
因著越戰期間的轟炸和70年代內戰時期埋下數百萬枚地雷的背景，據柬埔寨政府統計，1979年至2017年間，埋在地下的地雷和其他爆裂物就奪去超過2萬人的生命，造成4.5萬人受傷。近日位於柬埔寨桔井省的Queen Kosomak高中，就因發現整修花園緣故發現數千枚未爆物而暫時關閉。
桔井省教育部副部長Chheang Heng稱，排雷人員先前受邀在校園內搜尋埋藏的地雷，因而發現了這批彈藥。目前有超過1000名學生在該校就讀，而據照片顯示，大量生鏽的未爆物整齊地排成一排，其中有手榴彈及反坦克發射器。
Chheang Heng表示，校址在70年代紅色高棉政權時期是一個彈藥庫，後來才被改建成一所學校。對此他表示：「我知道這個學校舊址曾是1970年代末紅色高棉的一個大型彈藥倉庫，但我不敢相信地下竟埋有如此大量的彈藥。如果彈藥爆炸，會造成多少傷亡？」
從上周五到週日，柬埔寨排雷行動中心（Cambodian Mine Action Center）排雷人員已收集2116件未爆彈（UXO）。目前學校已暫時關閉，排雷行動中心主任Heng Ratana也補充：「這對學生來說是一個巨大的幸運。如果有人挖到地下並碰觸這些爆炸裝置，很容易爆炸。」
柬埔寨之所以遍佈未爆物的背景主因有二，一為美國在越戰期間為攻擊北越部隊，在柬埔寨、越南和寮國三國國土進行轟炸行動，而留下數萬枚未爆彈，二為70年代紅色高棉政權和內戰時期埋下無數地雷，如今讓柬埔寨成為全球受轟炸和埋雷影響最嚴重的國家之一。
雖然大部分未爆物已被清除，但仍持續造成人員傷亡。2022年初，就有當地排雷隊三名成員在柏威夏省北部工作時被殘留的反坦克地雷炸死，種種意外讓柬埔寨政府目標在2025年清除全國所有剩餘地雷和未爆物。
延伸閱讀
新聞來源
- Cambodia: Thousands of war-era explosives found buried at high school（BBC）
- Thousands of war-era explosives found inside Cambodia school（海峽時報）
- Cambodia school closed after thousands of civil war-era explosives found on site（法新社）
- Thousands of pieces of unexploded ordnance found buried in ground at Cambodian school（AP）
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
Tags：
格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
延伸閱讀
- 台灣業者如何切入全球電池產業鍊？借鑑台積電，共創多元化電池芯解決方案
- 中國掌握全球電車電池半壁江山，寧德時代市占近4成，再以「麒麟電池」奪2022最佳發明
- 台泥旗下電池廠能元科技轉虧為盈，研究電池回收再進軍電動飛行器市場，台北到桃園只要12分鐘
- 王永慶的電動車夢：「台塑新智能」整合集團5大企業，組國家隊進軍新能源市場
- 鴻海電動車電芯中心高雄動土，聯手4台廠打造本土供應鏈，力抗中國電池產業大軍
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航