武俠在台灣的落寞：現在的年輕人不讀金庸、古龍，真的是因為文化程度低下？
我們想讓你知道的是
為何武俠曾經在臺灣那麼紅，如今卻不復那蓬勃的生命力？某些人把「現代年輕人都不讀金庸了」的現象，歸因於文化程度的低下或審美標準的墮落之類的說法，是完全搞錯了重點。重點不是它好不好，而是它能不能被當下讀者所需要。
文：黃致中
——由此亦可得知某些人把「現代年輕人都不讀金庸了」的現象，歸因於文化程度的低下或審美標準的墮落之類的說法，是完全搞錯了重點。重點不是它好不好，而是它能不能被當下讀者所需要。要解決問題，首先得正確地定義問題。那麼回到《一刀傳》，它做對了什麼，哪怕對現在的臺灣創作者也值得參考呢？
感謝CCC邀請，讓我有機會淺談《一刀傳》[1]。至今仍難忘懷初次翻開書頁的震撼感，聽聞作者竟已去世則是更深層的震撼與痛惜。《一刀傳》實在是個無論怎麼誇它都不為過的優秀作品。但與其緬懷與惋惜，本文更希望著眼於它對現代臺灣創作者可能的啟發，乃至它暗示的「新型態武俠」在臺灣能否綻放出新的生命。
為討論方便，先給個預告片式的簡述，關於《一刀傳》的劇情前提，明朝萬曆年間有個大俠叫陳一刀，現代臺灣也有個人叫陳一刀，兩人名字長相都一樣，差別是古代那位是威震武林的明朝大俠，現代這位是只懂點功夫皮毛的打工青年。在某個契機下，兩人突然穿越時空，相互交換位置。明朝大俠來到現代臺灣，而臺灣青年穿越到古代江湖……好戲就此開始。
當然，如果只說劇情設定的創新度，要求它跨越30年來驚訝現在的讀者大概不容易，而且直接這麼比較也不公平——畢竟2022年的讀者，早就被數十年來如洪流噴發的作品養壞胃口。
但請把時針稍往前撥，《一刀傳》開始連載的時間是1989年，發想的時間更早，是1983至84年，從作者大學時就開始著手。那時的陳弘耀無法預知，1994年會出版同是融合穿越與武俠的《尋秦記》；又過幾年之後網路小說大爆發，而「穿越」將會因為太好賣而被各路寫手玩到爛掉，變成超級老梗。
回到《一刀傳》開始連載的1989年，把科幻的「時空穿越」與古典的「武俠故事」結合仍是新鮮的主意。而能提前許多年就想到這點，恰恰顯示出作者的反骨。
反骨是創新之源
多年後，當陳弘耀在臉書回憶那時的創作過程，有些無奈地表示：「最初想創作《一刀傳》的念頭，來自想要諷刺武俠故事的不合理性，以科幻的方式來創作這個穿越劇。」然而，因為《一刀傳》太過知名，「從此卻讓我走到哪都被要求畫武俠歷史」[2]。
如果只是從《一刀傳》去認識陳弘耀的讀者，看到這些話或許會有些意外，因為「明朝大俠陳一刀」的形象太深入人心，只看這作品，可能會以為作者是個死忠的武俠迷；然而恰恰相反，作者並不是以「想延續某種武俠敘事的光榮傳統」這樣的心意去發想，而更像是基於某種「對既有武俠類型的不滿」，從而挖掘出一個後來被證明深具商業潛力的類型分支。
像這樣的「不滿」，正是從某種既有類型裡開闢嶄新可能性之源泉。以《一刀傳》所屬的武俠類型而言，這樣的反骨尤顯珍貴。這麽說的前提，同樣不能只用現今的眼光去看。
2022年的讀者可能會覺得武俠類型好像有些老氣，「現代年輕人都不看金庸了」什麼的。但請把時間撥回90年，那時的金庸或古龍可是非常普遍的年輕人讀物，沒看過都不好意思跟人聊，各種改編電影電視劇更是如日中天，一般來說，在這種情況下多數人會選擇的是——隨著大流走。
這個現在好賣，就繼續生出舊瓶新酒的衍生文本，不學金庸就學古龍，加點個人特色喇一喇，只要人氣上來，彷彿也就站穩了腳跟，對自己對市場都有些交代了。
但在30年後的此刻，我們也看得更清楚：如果《一刀傳》只是既有類型的衍生品或複製品，那麼它不可能在30年後依舊有人記得，仍有出版社心心念念將其重新出版。
哪怕到了今天，《一刀傳》當年的叛逆嘗試在現在看來已不那麼新奇，然而其光芒卻也沒有減損。因為它不只是有「不隨流俗」的反骨，更精準地抓出了早已在武俠類型裡埋下的問題，儘管當年如日中天時並不明顯，而今再回顧，就更能清晰地看出武俠類型在近年臺灣逐漸沒落的原因，以及應有的對策。
問題不是好不好，而是被不被需要
為何武俠曾經在臺灣那麼紅，如今卻不復那蓬勃的生命力？只用「類型也有生命週期」之類的說法其實無法確切說明問題。瞧瞧《捍衛戰士：獨行俠》事隔30年後依舊賣得乒乒乓乓，嘗試想像一下，哪個武俠故事能在現在的臺灣取得同樣廣泛的認同與成功？
類型會老化是有原因的，簡單說：大抵是因為其類型之經典所允諾帶來的思考與感受，已經不再被現代臺灣的讀者所需要了。
陳平原在《千古文人俠客夢：武俠小說類型研究》剖析武俠類型一路演進的漫長旅程，從《遊俠列傳》到唐宋傳奇，清代俠義小說乃至二十世紀的舊派武俠與新派武俠，形式多有變化，不變的是總得因應著當代文人的想像與讀者大眾的需求而走。
現今對武俠類型的想像主要是新派武俠——自金庸、梁羽生、古龍以降的眾多名家為基底。而對武俠的想像是什麼呢？梁羽生講俠是靈魂，而武只是軀殼；然而這軀殼的重要性可不容小覷，陳平原比對新派武俠小說，相較於先前唐宋傳奇以降的眾多豪俠故事，一個突出的變化就是「作家愈來愈注意渲染俠客的打鬥本領與打鬥過程——不但要打贏，而且要打得好看。
所謂打得好看，一是打鬥中奇峰突起變化莫測，一是於一招一式中體現中國文化精神，突出「劍」中之「書」。前者容易做到，後者則可能是「雖不能至，心嚮往之」。」[3]
這就說得很清楚了，新派武俠的作者想取得成功的一個強勢策略，是每招每式都得挖空心思往裡頭塞典故，甚至整個武學系統可能都體現出某個中國傳統思想。武術之外的比如場景、歷史事件或人情世故，也多離不開故事發生的那塊土地和人。
如此也很容易理解為什麼武俠對數十年前的臺灣有著強烈吸引力？因為照這個策略去調動特定的文化資源，能滿足被稱為「家國之思」的情緒。那些對中國文化「雖不能至，心嚮往之」的讀者，很容易就會被使用這種策略的作品所吸引。
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【塞掐 Side Chat】資安永續如何兼顧？跟著西門子的先驅腳步往前走
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從資安議題到永續節能，西門子數位工業在客戶服務上擁有完整的觀念與技術，進一步透過實際行動加速轉變，提供全方面服務，創造更好的永續未來。
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范栩副協理：工業網路的安全，需從觀念的落實開始
負責製程自動化的范栩副協理，業務範圍包含網路、控制器與儀表等內容，他表示在工業界，以往即有交換資料的需求，而隨著電腦網路與 IT 技術的發展，加上數位化浪潮，工業界開始思考把 IT 技術引進至 OT 領域，因此可以看到使用民生常見的 IT 方式被應用在工業系統當中。
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當我們提到「資安」，對一般人而言，可能是指像是密碼外洩而導致個人財產損失；但在工業面，不只會造成財產與企業經濟損失，更有可能造成人身安全。例如機台的工安意外，若是系統無法意識到設備的正常運作與否，造成的不只是經濟損失，而是生命安全的損害。
范栩更直接點出，工業網路安全不是只有技術方面，而是要從企業管理的大方向思考 —— 包含流程與人員都必須全面考慮，一切都是環環相扣。這也是為什麼，封閉的內部網路絕對不是零風險。對西門子來說，資安方針的第一步是完整的觀念，產品與技術反而是最後一塊。范栩分享，西門子本身也同時是製造商，十分了解製造商的需求，有能力提供全方面的軟體與硬體，但這都是屬於技術的範疇。在推廣資安概念時，首先讓客戶有完整觀念，思考「假如要落實資安，要從什麼角度著手？」重盤考慮之後，依循概念，再訂定執行策略方針，最後才是套用相對應的技術。
舉例來說，西門子數位工業的「客戶審視服務」就能協助客戶了解企業大方向的資安現況，以及未來可以著重的管理作為，整體審視之後，客戶在考量現有的人力與財力資源，決定使用西門子的哪些軟硬體產品線，以實現未來的發展藍圖、面對資安風險。
楊子慶產業發展經理：由上至下垂直整合，提供企業最完整的脫碳解決方案
實現社會和環境的永續性是全球的重要議題，而西門子持續領先經營永續概念。負責低壓變頻器與伺服馬達的楊子慶產業發展經理分享，作為全球企業的領頭羊，西門子把將六大優先永續指標，定義出「DEGREE 框架」，鼓勵內外部共同往「營運碳中和」的目標邁進。
楊子慶說明，DEGREE 代表的是六大優先永續指標（Decarbonation、Ethics、Governance、Resource Efficiency、Equity、Employability），當企業要導入新概念，勢必面臨陣痛期。而西門子內部的落實，則是先透過鼓勵員工抱持正面心態，再把數據透明化，與 AI 技術結合，使每個人在日常工作中都能檢視永續指標的實踐度。最落地的內部案例，即是在商業文件的來往上，西門子力行電子無紙化。在導入平台統一管理後，帶來的效果，是在既有的員工規模底下，成長了數以倍計的成交單量。
外部因應永續議題在全球各地的發酵，許多客戶都像西門子提出自己企業內部的改變需求。西門子提供完善的數位軟體管理平台，縮短客戶在節能減碳數據應用的過渡期，更能監視並分析廠房人員的操作習慣與狀態，透過這些收集的數據，由內至外提升設備的節能與人員的效率。
西門子也鼓勵內部每個人提供各種減碳發想，以「創新孵化器」的概念，找到更多永續的可能性。如針對西門子自家工廠產品，進行碳量計算，以利努力減少二氧化碳排放量。內部的創意發想，也實踐到紐約的海上太陽能發電，是最直接的成功案例。
目前電動車問世後，大家想說充電會不會很麻煩？但電動車跟永續改革一樣，只是一個習慣的養成。加上西門子也在發展充電設施，讓他更加理解到，每個人的綠能實際行動，其實有改善整個環境的影響力。他相信，只要越多人使用（如電動車此類裝備），社會上會需要更多的再生能源；持續進行，就能改變整個生態系統，改變工業發電帶來的污染目前佔全世界發電一半以上的現況。
朱軒逸副協理：資安與永續的一條龍整合能力，是西門子的強大優勢
西門子數位工業在資安與永續議題上，提供客戶通盤觀念到具體執行的解決方案。客戶的疑難雜症，由客戶服務部門負責排除，甚至還提供客戶 0800 的電話諮詢，第一線解決問題。同時，還協助企業教育訓練，把在德國受訓的專家與知識帶到臺灣。客戶服務範疇中，涵蓋充斥著各種資安與永續經營的實踐。
朱軒逸副協理表示，西門子數位工業同仁有 ISO 27001 的認證，有能力用一天的時間，完成到場評估客戶工廠的資安現況；西門子總部亦提供工具掃描、找出漏洞，以提供客戶完整報告。報告包含公司的方針、結合數據後的解決策略，以及不斷期的行動方案，一條龍內容如同企業量身的健康檢查清單。
永續方面，像是能幫助機台進行最佳化的最新服務 AOS。透過公司系統的最佳化分析，產品是否適用或替換都能被檢測出來，減少可能的資源浪費。再進一步配合西門子的軟硬體，即能把產品的生命週期優化，往永續發展的目標前進。
除了擔心能源是否足夠，該怎麼節能是也是企業的主要考量。西門子具備強大的整合能力，不只優化能源供應器以及硬體設備，再加上聯網、AI 大數據的分析，盡可能結合各個部門團隊，幫助客戶把耗能降到最低。
西門子數位工業提供全面性的服務，不只是資安，更包含永續 ESG 的推進。有興趣的夥伴們，可以進一步關注西門子在此方面的推進與服務內容，幫助企業無縫整合內外部供應鏈資源、提升資安保護系統，走在 ESG 的先驅腳步上。
想瞭解更多西門子數位工業的服務，歡迎到 2023 台北國際自動化工業大展哦！
- 展覽期間：2023/08/23-08/26
- 展覽地點：南港展覽館 1 館
- 西門子攤位：1 館 4 樓 N406
- 有任何疑問歡迎撥打西門子客服專線：0800-202808
- 客服信箱：adscs.taiwan@siemens.com