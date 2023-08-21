學者：中國若過激反應，會逼美日韓峰會真正成為軍事同盟
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上海國際關係學者沈丁立分析，美日韓的行動是「反應型、防禦型、威懾型」，而不是「侵略型、擴張型、威脅型」。在這三國看來，它們的行動都是因中方而反應，目的不是要造成中國更多的反應，而是要中方「正確理解」其行動；如果中方認為這是侵略性的行動，是一種「歪曲理解」。
（中央社）美日韓大衛營峰會結束後，有中國學者指出，峰會本身是防禦性的，中國如果做出過大反應，會逼使美日韓三方真正成為軍事同盟。中國當前海空聯合演訓，尚屬於「象徵性的反應」。
美日韓三國領袖18日召開峰會，聲明指出「我們強烈反對任何單方面企圖改變印太地區海域現狀」，並重申台海和平穩定的重要性。峰會後發表名為「大衛營原則」（Camp David Principles）、「大衛營精神」（Spirit of Camp David）與「三方協商承諾」（Commitment to Consult）等三份文件。
上海國際關係學者沈丁立告訴《中央社》記者，從大衛營三文件來看，這不是美日韓達成新的三邊軍事同盟。其最大意義是，這三國認為是中國的一些行為具有侵略性，所以他們要採取「走向三邊軍事同盟的第一步」。
他說，美日韓根據變化的安全環境，以及它們共同的安全感知產生了這次會議，要協調彼此的行為，提升三邊行動的一致性，但還沒有上升到軍事同盟，所釋放的訊息是：「我們是可以做的，我們做不做，取決於你（中國）」。
他分析，美日韓的行動是「反應型、防禦型、威懾型」，而不是「侵略型、擴張型、威脅型」。在這三國看來，它們的行動都是因中方而反應，目的不是要造成中國更多的反應，而是要中方「正確理解」其行動；如果中方認為這是侵略性的行動，是一種「歪曲理解」。
中國人民解放軍東部戰區於19日在台灣周邊組織海空聯合戰備警巡，舉行海空等兵力聯合演訓，重點演練艦機協同、奪取制權等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。東部戰區新聞發言人施毅說，「這是對台獨分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告」。
沈丁立認為，就中方來說，一定還是要有所反應，但是演訓本身不點名針對美日韓，只是一個symbolic（象徵性的）回應。當前的中國，無論是從火箭軍的整頓、國家財政的狀況、洪災整治等諸多內政問題來看，也可以做出軍事演訓不是真要作戰的判斷。
他分析，中方沒有意圖和能力同時在菲律賓、朝鮮半島、台灣、釣魚台列嶼這4個潛在的衝突點和美國同時作戰，所以雖然會在每個衝突點都有所反應，但都不希望其反應造成對方下一輪更大的反應。
此外，他也認為，中國外交部發言人汪文斌18日在例行記者會上對美日韓峰會的回應非常謹慎，沒有說這個峰會是針對中國的，不想把矛盾激化，「他的應對非常的標準，非常的外交，非常的正確」。
而在美日韓方面，對於這次中國的軍事演訓，他判斷三國內部會加緊溝通、情報分享，但是對外講話還是會「模稜兩可，話裡有話，不點破」。
回顧過往，沈丁立說，許多當時發生的大事，過了10年、20年來看，其影響早已被化解，或因為警告發生作用而使更激烈的情況並沒有發生，那就是「非常小的一件事情」。美日韓本次首度召開獨立的三邊峰會也是如此。
但如果中方不認為自身的盲動引發他國行為，而認為這是他國的侵略行為，做出更多甚至更針對性的反應，那麼，一定會造成美日韓三邊下一輪更明確的行動。他認為，彼此不斷升高緊張的結果，就會讓這次的美日韓峰會成為走向下一個時代的重要起點。
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延伸閱讀
- 美日韓大衛營領袖峰會18日登場，《路透社》：料將發表維持台海穩定聲明
- 美日韓大衛營領袖峰會：建立三邊熱線、重申台海和平，但保留詮釋空間
- 美日韓＋美日菲雙重戰略三角，美國正在構築第一島鏈為核心的「制中連線」
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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