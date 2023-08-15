TNL+ 2023/08/15,
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與印尼強化國防合作、贈越南護衛艦、挺菲律賓南海主權，印度成為引領東南亞抗衡中國的強權

與印尼強化國防合作、贈越南護衛艦、挺菲律賓南海主權，印度成為引領東南亞抗衡中國的強權
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《外交政策》對此細數印度近幾年來以哪些方式，強化與越南、菲律賓、印尼、馬來西亞、汶萊、泰國、柬埔寨及寮國等東南亞國家，在經貿與國防安全上的合作，並逐步成為對東南亞深具影響力及吸引力的區域強權。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

14.3億人口、正在崛起的經濟大國以及2022年超越英國成為世界第五大經濟體，這些現況皆是國際社會當前對於印度的描述。印度《經濟時報》（The Economic Times）更預測，時至2030年，印度有可能成為全球第三大經濟體，並於2050年擁有與美國經濟規模相當的實力。

除被外界看好的經濟實力外，印度亦逐漸成為東南亞經濟、軍事戰略發展的參與者，美國權威雜誌《外交政策》（Foreign Policy）認為，新德里（New Delhi）當局正應用國際關係學（IR）中的均勢理論（Balance of power）來抗衡中國，即印度運用東南亞諸國對於中國在南海構成潛在威脅的擔憂，強化與東南亞國家的軍事、經貿合作，拒絕讓中國於南海地區專美於前。

《外交政策》對此細數印度近幾年來以哪些方式，強化與越南、菲律賓、印尼、馬來西亞、汶萊、泰國、柬埔寨及寮國等東南亞國家，在經貿與國防安全上的合作，並逐步成為對東南亞深具影響力及吸引力的區域強權。

印度對越南：移交護衛艦，協助河內當局強化南海軍事實力

根據《外交政策》揭露，印度與越南近期達成一項武器移交協議，印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）於該國首都新德里會見越南國防部長潘文江（Phan Van Giang）時承諾將贈予「庫克里級」（Khukri-class）飛彈護衛艦給越南軍方，並於2023年7月22日在越南軍港金蘭灣（Cam Ranh Bay）基地完成移交。

印度海軍參謀長庫瑪（R. Hari Kumar）對此表示，本次移交目的在於協助越南強化南海地區安全，印度不容許任何國家為貪圖自身利益而單方面破壞南海局勢，該言論被外界定調明顯是在針對北京當局。印度亦積極與越南官方討論2國未來共同開展護衛艦及戰機操作的人員培訓事宜，並規劃雙邊提升國家網路安全、戰時通訊及應對數位戰的能力。

該國商業新聞頻道《Zee Business》則披露，越南政府相當有機會購買印度與俄羅斯聯合研發的中程超音速巡弋飛彈「布拉莫斯」（BrahMos），印尼當前也對購入布拉莫斯飛彈表達濃厚興趣，這些軍購互動皆可能促使中國在南海的軍事行動變得更加詭譎多變。

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