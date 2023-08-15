夏威夷野火增至96死災區宛如戰場，官方籲旅客勿前往茂宜島，將飯店留給災民
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茂宜島當地居民說，當居民仍在清點罹難者人數時，還有遊客在海灘水域戲水，令他們感到十分震驚。一名當地人向BBC表示：「我們的人不到3天前死在那片水域，旅客隔天卻照常前往海邊游泳。在經歷所有這些苦難時，這說明了他們在乎與關心的是什麼，以及我們現在在乎與關心的是什麼。」
夏威夷野火已96死，州長：每天可能尋獲10至20罹難者
（中央社）美國夏威夷州茂宜島（Maui）野火死亡數增至96人，夏威夷州長表示，當地救難人員每天可能會尋獲10至20具死者遺體，這代表美國一個世紀來最嚴重野火災情的死亡人數預計還會大幅攀升。
《哥倫比亞廣播公司》（CBS）昨（14）日播出夏威夷州長葛林（Josh Green）的受訪內容，他說道：「死者數還會增加。」
民主黨籍的葛林指出：「他們每天可能會找到10至20人，直到工作完畢。可能要耗時10天，這真的很難推測。」
茂宜島歷史悠久的沿海小鎮拉海納（Lahaina）上週幾乎被迅速蔓延的野火燒毀，倖存民眾說他們沒有接獲任何警告。
葛林還提到，隨著手機通訊已部分恢復，當地居民能與家人和朋友取得聯繫，失蹤數也從2000多人降至1300人左右。
夏威夷大火災區宛如戰場，罹難者屍首支離破碎
（中央社）夏威夷州州長葛林昨天稱茂宜島部分被大火吞噬的地區猶如「戰場」。據報導，罹難者屍首支離破碎，且僅3％地區搜尋完畢就有已近百人證實喪命，死亡人數恐將攀升。
《英國廣播公司》（BBC）報導，過去曾是夏威夷王國首都的拉海納，如今宛如一座大型火葬場。
夏威夷州州長葛林昨天告訴《微軟國家廣播公司》（MSNBC）：「我們目前仍在復原的迫切狀態中，這代表我們仍試圖從痛失生命的悲劇中恢復過來。目前已有93人（罹難）……這裡宛如戰場一般，但所有的救援都很到位。」
一場大規模的野火往山下延燒，一路燒過乾掉的灌木叢和草皮，吞沒了茂宜島西部邊緣。大火發生4天後，茂宜郡（Maui County）警察局長白耶悌（John Pelletier）昨天說：「我們試圖將遺體帶回，但那往往已支離破碎。」
BBC指，已有近百人證實命喪大火，這讓拉海納的這場野火，成為美國逾百年來最致命的1次。
目前為止，拉海納只有3％的區域已經搜尋過，這引發人們的憂慮，擔心死亡人數還會持續攀升。
愈講情緒愈激動的白耶悌說：「只是想要釐清，因為我們還沒有人知道災情規模的大小。」
但，是什麼導致了這樣的大火呢？
《紐約時報》（The New York Times）報導，起火的原因尚未查清楚，但專家表示其中一個可能是在強風中掉下的電線引發了野火，並一路蔓延到拉海納。拉海納是位於茂宜島西部、人口有1萬3000人的海濱城鎮，如今已被大火燒成平地。
茂宜島和夏威夷大島8日已經出現野火，朵拉颶風（Hurricane Dora）帶來的低溼度與強風助長了火勢。朵拉颶風是在太平洋南部數百英里遠的4級風暴。
最近幾週不斷惡化的乾旱環境，也是可能導致大火的原因。根據美國乾旱監測中心（U.S. Drought Monitor）的資料，茂宜郡8日有近16％的地方遭遇嚴重的乾旱。
夏威夷籲旅客勿前往茂宜島，將飯店留給野火災民
（中央社）夏威夷野火摧毀一座古鎮並造成超過90人死亡，未來將面臨漫長的復原之路，官員敦促旅客不要前往茂宜島，因為許多飯店將用來收容疏散災民與第一線應變人員。
《美聯社》報導，夏威夷旅遊局（Hawaii Tourism Authority）說，隨著拉海納鎮（Lahaina Town）的受損情況昨天變得明朗後，約有4萬6000名居民與遊客飛離茂宜島西部的卡胡魯伊機場（Kahului Airport）。
夏威夷旅遊局昨晚發表聲明說：「在接下來幾個禮拜，聯邦、州與郡政府、還有茂宜島西部社區和旅遊局的集體資源和關注，必須全都投入在被迫撤離家園中斷生意的居民身上。」有關當局鼓勵旅客前往夏威夷其他島嶼觀光。
夏威夷州州長葛林說，共有500間飯店房間將用來收容流離失所的當地民眾，另500間飯店房間將留給聯邦緊急事故管理總署（Federal Emergency Management Agency）工作人員使用。葛林說，有些飯店將正常營業，以協助保住工作機會並維持當地經濟。
夏威夷州想與Airbnb合作，以確保當地人有租屋可居住。葛林希望Airbnb能向失去家園的災民提供3到9個月的租屋。
拉海納周圍的野火死亡人數已超過90人，有關當局警告尋獲與確認罹難者身分的行動仍處於初步階段。這場惡火已成為超過一個世紀以來死傷最慘重的美國野火。
葛林說，茂宜島西部至少有2200棟建築受損或損毀，幾乎全都是住宅。在茂宜島各地，受損金額估計接近60億美元（約新台幣1924億元）。
茂宜郡官員引述聯邦緊急事故管理總署與太平洋災難中心（Pacific Disaster Center）數據在臉書（Facebook）上表示，有多達4500人需要避難處。
茂宜島水利官員警告拉海納與庫拉（Kula）居民不要飲用自來水，因為水即使燒開後仍可能受到汙染，並建議他們只在通風良好的房間內快速洗個溫水澡，以避免可能暴露於化學蒸氣中。
《英國廣播公司》報導，好萊塢電影《水行俠》男星傑森摩莫亞（Jason Momoa）敦促旅客不要前往茂宜島，因為茂宜島正努力自毀滅性野火中重建。
出生於夏威夷州的傑森摩莫亞在Instagram寫道：「茂宜島不是你們現在度假的地方。不要去那旅遊。不要說服自己說，在茂宜島陷入水深火熱時，出現在那裡是必要的。」
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2023 DevDays Asia亞太技術年會九月盛大登場！現在報名，沉浸探索AI轉型浪潮的關鍵技術與應用
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DevDays Asia 2023 活動詳細資訊
－台北場－
活動時間：9月11日（一）～9月13日（三）
活動地點：南港展覽館2館
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－高雄場－
活動時間：9月15日（五）
活動地點：高雄萬豪酒店
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