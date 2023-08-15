尼日政變：軍政府揚言起訴廢黜總統、譴責制裁不人道，西非經濟共同體軍事干預風險高

尼日軍政府將起訴廢黜總統，譴責ECOWAS制裁不人道

（中央社）尼日軍方7月26日發動兵變奪取政權後，政變領導人13日晚間在國家電視台宣讀聲明表示，他們將以叛國罪「起訴」遭廢黜的總統貝佐姆（Mohamed Bazoum），同時譴責西非經濟共同體（ECOWAS）的不人道制裁。

《法新社》報導，尼日政變領導人阿卜杜拉赫曼（Amadou Abdramane）13日表示，他們將「起訴」被廢黜的總統貝佐姆，罪名是「叛國」和「破壞國家安全」。

阿卜杜拉赫曼說：「尼日政府已蒐集……證據，以叛國和破壞尼日內外部安全的罪名，向國家和國際主管機構起訴遭廢黜的總統及其本地和外國同謀。」

阿卜杜拉赫曼同時在聲明中譴責「西非經濟共同體」實施的「非法、不人道和侮辱性制裁」。 他表示尼日人民「受到西非經濟共同體實施的非法、不人道和侮辱性制裁的嚴重打擊」，「民眾被剝奪了藥品、食物和電力」。

西非經濟共同體已經表明，不排除對7月26日推翻尼日民選總統貝佐姆的軍事人員動武，且已經批准儘快部署「恢復尼日憲政秩序的待命部隊」，但是也承諾尋找化解此一危機的外交手段。

尼日軍政府揚言起訴廢黜總統，西非經濟共同體抨擊

尼日軍方7月26日發動兵變奪取政權後，西非經濟共同體14日猛烈抨擊尼日政變當局揚言起訴遭廢黜的民選總統貝佐姆，還說這與他們曾聲稱願透過和平手段解決危機有所矛盾。

推翻貝佐姆的政變當局領袖13日晚間表示，他們已蒐集證據，讓他們能以「叛國和破壞尼日的內部及外部安全」等罪名起訴貝佐姆。

《法新社》報導，西非經濟共同體14日透過聲明指出，他們「驚愕地」得知尼日軍政府的威脅。

聲明還提到：「這代表另一種形式的挑釁，並與尼日共和國軍事當局據稱願透過和平手段恢復憲政秩序互相矛盾。」

尼日軍方發動政變以來，63歲的貝佐姆和家人就一直被扣押在總統官邸。

尼日政變軍事干預不易，從集結兵力到平民傷亡多風險

西非經濟共同體為逼迫尼日政變將領讓民選總統復位，已對尼日實施制裁並揚言軍事干預。但政變領袖任命的總理14日說，尼日可克服制裁。專家也指出，軍事干預風險高。

《法新社》報導，一批尼日軍官7月26日推翻總統貝佐姆、建立新政權，不久後西非經濟共同體便對尼日實施制裁，切斷金融往來與電力供應並關閉邊界，使得位處內陸的世界最貧國之一尼日無法取得亟需的進口物資。

尼日政變將領曾表示，制裁已造成尼日民眾難以獲取藥品、糧食和供電，稱這些措施「不合法且不人道」。

不過，尼日政變領袖任命的新總理贊恩（Ali Mahaman Lamine Zeine）在《德國之聲》（Deutsche Welle）14日刊出的訪問中說：「我認為，即使對我們施加的是一種不公平的挑戰，但我們應該能夠克服它，我們也將會成功。」

若西非經濟共同體進一步採取軍事干預，專家認為這麼做充滿作戰和政治上的危險，從召集兵力到造成平民死傷等。以下是他們指出的主要問題：

兵力動員

西非經濟共同體10日下令部署一支「待命部隊」來恢復尼日的憲政秩序。自1990年以來，這類部隊曾6度在西非經濟共同體成員國進行干預，因應包括內戰或政治亂局等情況。

然而，加拿大蒙特婁智庫「法語世界和平中心」（Centre FrancoPaix）的非洲薩赫爾地區（Sahel）專家布瓦斯維爾（Marc-Andre Boisvert）指出，今日如同過往，西非經濟共同體成員國之間對於這類部隊的組成並無明確協議。

法國國際關係研究所（French Institute of International Relations, IFRI）研究員提南波姆（Elie Tenenbaum）表示：「基本上，非洲待命部隊的構想，並不是為了要在發生政變的國家恢復憲政秩序。」

布瓦斯維爾說，能否召集到部隊「要看各國出兵意願」，需要長時間協商並克服「大量猜疑」。

出兵人數

西非國家塞內加爾的將軍塞克（Mansour Seck）認為，軍事干預尼日政變需要動員3000至4000名兵力。截至目前，僅象牙海岸已公開表示願貢獻約1000名兵力。

根據貝佐姆去年提供的數據，尼日自有兵力約3萬人，其中1萬1000人已部署對抗伊斯蘭主義聖戰士。

提南波姆表示：「若涉及國防和安全事務，非洲國家通常小心翼翼緊握主權。」因此，在他們的軍隊「已經體質脆弱且裝備不足之下，很難召集到部隊。」

作戰風險

尼日是個面積廣大且不毛的國家，因此要推翻當地政權，必須聚焦首都尼阿美（Niamey）。但陸攻得穿越數百公里險惡地帶，因此專家表示，關鍵會在空中機動性，最好是能以尼阿美的機場作為集結點，鎖定拿下貝佐姆目前遭到拘留的地點總統府。

曾是軍人的尼日分析家狄亞洛（Amadou Bounty Diallo）說，西非經濟共同體的軍事首長「想要拿下尼阿美機場來轟炸總統府，但現在有現代化防空系統可以把他們的飛機射下來」。

塞克也指出，尼日政變軍容易占領機場跑道，「只要把幾千名年輕人放上去」，戰機駕駛可能就不敢開火來奪取跑道。

尼日抵抗軍事干預的武力，會是以總統衛隊700人菁英部隊為基礎的兵力；但尼日其他軍事單位是否願意加入對抗，仍存在爭議。

一名貝佐姆的顧問表示，尼日其他軍方單位之所以表面上支持政變，「是為了避免流血，他們不想捲入戰爭」。但一名尼日國安消息人士預測，若外國軍事介入，可能促使尼日武裝部隊「團結一致」。