尼日政變：軍政府揚言起訴廢黜總統、譴責制裁不人道，西非經濟共同體軍事干預風險高
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西非經濟共同體為逼迫尼日政變將領讓民選總統復位，已對尼日實施制裁並揚言軍事干預。但政變領袖任命的總理14日說，尼日可克服制裁。專家也指出，軍事干預風險高。
尼日軍政府將起訴廢黜總統，譴責ECOWAS制裁不人道
（中央社）尼日軍方7月26日發動兵變奪取政權後，政變領導人13日晚間在國家電視台宣讀聲明表示，他們將以叛國罪「起訴」遭廢黜的總統貝佐姆（Mohamed Bazoum），同時譴責西非經濟共同體（ECOWAS）的不人道制裁。
《法新社》報導，尼日政變領導人阿卜杜拉赫曼（Amadou Abdramane）13日表示，他們將「起訴」被廢黜的總統貝佐姆，罪名是「叛國」和「破壞國家安全」。
阿卜杜拉赫曼說：「尼日政府已蒐集……證據，以叛國和破壞尼日內外部安全的罪名，向國家和國際主管機構起訴遭廢黜的總統及其本地和外國同謀。」
阿卜杜拉赫曼同時在聲明中譴責「西非經濟共同體」實施的「非法、不人道和侮辱性制裁」。 他表示尼日人民「受到西非經濟共同體實施的非法、不人道和侮辱性制裁的嚴重打擊」，「民眾被剝奪了藥品、食物和電力」。
西非經濟共同體已經表明，不排除對7月26日推翻尼日民選總統貝佐姆的軍事人員動武，且已經批准儘快部署「恢復尼日憲政秩序的待命部隊」，但是也承諾尋找化解此一危機的外交手段。
尼日軍政府揚言起訴廢黜總統，西非經濟共同體抨擊
尼日軍方7月26日發動兵變奪取政權後，西非經濟共同體14日猛烈抨擊尼日政變當局揚言起訴遭廢黜的民選總統貝佐姆，還說這與他們曾聲稱願透過和平手段解決危機有所矛盾。
推翻貝佐姆的政變當局領袖13日晚間表示，他們已蒐集證據，讓他們能以「叛國和破壞尼日的內部及外部安全」等罪名起訴貝佐姆。
《法新社》報導，西非經濟共同體14日透過聲明指出，他們「驚愕地」得知尼日軍政府的威脅。
聲明還提到：「這代表另一種形式的挑釁，並與尼日共和國軍事當局據稱願透過和平手段恢復憲政秩序互相矛盾。」
尼日軍方發動政變以來，63歲的貝佐姆和家人就一直被扣押在總統官邸。
尼日政變軍事干預不易，從集結兵力到平民傷亡多風險
西非經濟共同體為逼迫尼日政變將領讓民選總統復位，已對尼日實施制裁並揚言軍事干預。但政變領袖任命的總理14日說，尼日可克服制裁。專家也指出，軍事干預風險高。
《法新社》報導，一批尼日軍官7月26日推翻總統貝佐姆、建立新政權，不久後西非經濟共同體便對尼日實施制裁，切斷金融往來與電力供應並關閉邊界，使得位處內陸的世界最貧國之一尼日無法取得亟需的進口物資。
尼日政變將領曾表示，制裁已造成尼日民眾難以獲取藥品、糧食和供電，稱這些措施「不合法且不人道」。
不過，尼日政變領袖任命的新總理贊恩（Ali Mahaman Lamine Zeine）在《德國之聲》（Deutsche Welle）14日刊出的訪問中說：「我認為，即使對我們施加的是一種不公平的挑戰，但我們應該能夠克服它，我們也將會成功。」
若西非經濟共同體進一步採取軍事干預，專家認為這麼做充滿作戰和政治上的危險，從召集兵力到造成平民死傷等。以下是他們指出的主要問題：
- 兵力動員
西非經濟共同體10日下令部署一支「待命部隊」來恢復尼日的憲政秩序。自1990年以來，這類部隊曾6度在西非經濟共同體成員國進行干預，因應包括內戰或政治亂局等情況。
然而，加拿大蒙特婁智庫「法語世界和平中心」（Centre FrancoPaix）的非洲薩赫爾地區（Sahel）專家布瓦斯維爾（Marc-Andre Boisvert）指出，今日如同過往，西非經濟共同體成員國之間對於這類部隊的組成並無明確協議。
法國國際關係研究所（French Institute of International Relations, IFRI）研究員提南波姆（Elie Tenenbaum）表示：「基本上，非洲待命部隊的構想，並不是為了要在發生政變的國家恢復憲政秩序。」
布瓦斯維爾說，能否召集到部隊「要看各國出兵意願」，需要長時間協商並克服「大量猜疑」。
- 出兵人數
西非國家塞內加爾的將軍塞克（Mansour Seck）認為，軍事干預尼日政變需要動員3000至4000名兵力。截至目前，僅象牙海岸已公開表示願貢獻約1000名兵力。
根據貝佐姆去年提供的數據，尼日自有兵力約3萬人，其中1萬1000人已部署對抗伊斯蘭主義聖戰士。
提南波姆表示：「若涉及國防和安全事務，非洲國家通常小心翼翼緊握主權。」因此，在他們的軍隊「已經體質脆弱且裝備不足之下，很難召集到部隊。」
- 作戰風險
尼日是個面積廣大且不毛的國家，因此要推翻當地政權，必須聚焦首都尼阿美（Niamey）。但陸攻得穿越數百公里險惡地帶，因此專家表示，關鍵會在空中機動性，最好是能以尼阿美的機場作為集結點，鎖定拿下貝佐姆目前遭到拘留的地點總統府。
曾是軍人的尼日分析家狄亞洛（Amadou Bounty Diallo）說，西非經濟共同體的軍事首長「想要拿下尼阿美機場來轟炸總統府，但現在有現代化防空系統可以把他們的飛機射下來」。
塞克也指出，尼日政變軍容易占領機場跑道，「只要把幾千名年輕人放上去」，戰機駕駛可能就不敢開火來奪取跑道。
尼日抵抗軍事干預的武力，會是以總統衛隊700人菁英部隊為基礎的兵力；但尼日其他軍事單位是否願意加入對抗，仍存在爭議。
一名貝佐姆的顧問表示，尼日其他軍方單位之所以表面上支持政變，「是為了避免流血，他們不想捲入戰爭」。但一名尼日國安消息人士預測，若外國軍事介入，可能促使尼日武裝部隊「團結一致」。
- 平民傷亡
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國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
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WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。