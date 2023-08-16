後疫情時代更多中國人外「潤」，上海最大移民中介「外聯出國」涉非法提供外匯買賣被查
我們想讓你知道的是
陶先生強調，大家通常以為想移民都是很有錢的家庭。但他的客戶多數是中產階級，特別是知識分子群體也開始想「潤」。他說有條件一次到位的人，申請目標都是到美國，到溫哥華是去退休享受晚年，比較年輕的人就想去澳洲闖一闖：「那事情（封城）之後， 我的客人裡頭不是超級有錢的人，也有走的想法。他們不再貪戀在（中國）國內能賺多少錢。」
上海警方確認拘留了一家移民中介公司負責人，指控其涉嫌「非法經營罪」，稱其「採取境內收取人民幣、境外提供外幣的方式，為他人非法提供外匯買賣」。
還有消息稱當局要求該公司提供數十年的移民資料，但目前無法證實。多家中國媒體稱，被查者是上海最大的中美移民中介公司之一「外聯出國」。
中國《澎湃新聞》上週四（8月10日）報導，上海市公安局確認，該出入境服務公司負責人何某因涉嫌非法經營罪被刑事拘留。根據各大媒體的報導，該移民中介負責人及身兼董事長名叫何梅。
有國際媒體聯繫了「外聯出國」，探詢何梅是否被捕及當前去向，受訪人員迴避了相關問題，稱該公司依然在運轉。
不過，新聞在上週傳出後，立即在華文新聞線上及社群媒體熱烈的討論。多數議論直指當下中國對於合法及地下外匯買賣管制力度是否更加嚴厲？這一事件成為關注焦點的重要背景是，在後疫情時期，中國往外移民或留學人數持續攀升，特別是到美國。而投資移民或海外求學，便涉及將不小資金從中國匯入外國的敏感行為。
分析稱，此次上海警方劍指大型移民中介，被認為是要處理大量資金流出境外的問題。
在上海從事資產管理的陶先生（經要求化名）因為業務關係，需要與移民中介對接。他告訴《BBC中文》，現在外匯管制確實很緊，「人民幣換外匯很麻煩，通過移民和留學匯款的人確實變多了，但是要透過官方審核的手續才能兌換，手續繁雜，要排很久。」
不過，陶先生說，公司辦移民的生意今年比起往年更加火爆，想出去的人還是很多。他解釋說，去年與移民中介公司合作，僅4月（上海封城後）接到的生意，已經是過往一年的業務量。去年全年做的移民案子，比起往年高出三倍，今年更多了。
陶先生強調，大家通常以為想移民都是很有錢的家庭。但他的客戶多數是中產階級，特別是知識分子群體也開始想「潤」。他說有條件一次到位的人，申請目標都是到美國，到溫哥華是去退休享受晚年，比較年輕的人就想去澳洲闖一闖：「那事情（封城）之後， 我的客人裡頭不是超級有錢的人，也有走的想法。他們不再貪戀在（中國）國內能賺多少錢，」他告訴記者。
移民中介如何成目標
中國實行嚴格的外匯管制制度，根據法律，本國居民在境內每年有上限五萬美元（約38萬人民幣）的個人外匯匯出額度，辦理時須提交身份證，銀行也需要通報。
但是，在後新冠疫情時代，中國興起留學或移民等「潤」的風潮後，有關移民者如何透過中間人或機構將錢轉到國外的討論越來越多。
以此次成為箭靶的上海「外聯出國」為例，根據公開資料，該集團堪稱上海最大的移民中介機構。經營項目主要是海外移民、海外投資、海外教育等，據稱連續八年辦理綠卡數量是全中國第一。該公司除了在中國大陸各大城市及香港之外，在紐約、新加坡、溫哥華及雪梨等地都有全資子公司。
此次該公司負責人被上海警方指控的罪名是，「採取境內收取人民幣、境外提供外幣的方式，為他人非法提供外匯買賣」。
不過，在美國從事移民諮詢多年的華人張雷，在其自媒體稱，當下若要辦理移民美國，EB-5投資移民簽證就需要80萬美金。因此，如果要匯到項目方，通過拆分匯款，或借用他人帳戶方式匯出海外，按照中國法律都會涉嫌非法操作買賣外匯。
富人轉移資產？
新冠疫情爆發後，中國移民申請數不減反增。根據美國國土安全部統計，2022財年，中國是美國第三大移民來源國，共6.81萬人拿到合法居留證，排名第三，僅次於墨西哥及印度。根據英國知名顧問公司Henley & Partners今年6月發布的數據，2022年，中國失去了10,800名高淨值個人（有100萬美元投資財富的人士），其次是俄羅斯的8,500名和印度的7,500名。
《南華早報》今年6月稱，在經濟狀況疲軟、新冠疫情後遺影響猶存，以及與主要貿易伙伴關係不睦的情況下，中國今年或將再次見證全球最大的百萬美元富翁流失潮。Henley & Partners便預計中國大陸今年預計將損失13,500名高淨值個人，將打破紀錄。
香港移民律師Denny Ko今年1月接受彭博新聞採訪時說，多年來，資產財富驚人的中國家庭一直有相關資產管理的應對計劃。目前的移民潮反而是中產階級、企業家和高級主管正尋求移民。該篇報導也提到，在中國富裕階層尋求海外投資的同時，私人銀行也已開始建立相應的業務部門以應對來自中國的資本流動。這些銀行在新加坡招聘，以服務於把財富轉去投資新加坡的中國富豪。但這股資金湧入已導致新加坡的房價及消費飆升，中國富豪的標的物則包括豪宅、高爾夫會籍及昂貴的名車等。
不過，除了移民之外，後疫情時代，中國開放民眾出國旅遊，也造成資金轉出的問題。彭博新聞引述香港大學環球研究所陳志武分析稱，今年若有數百萬人出國旅遊，就可能對中國的外匯儲備產生數百億美元的下行壓力。陳志武估計，2023年中國借著旅遊流出的資金可能達到1000至2000億美元，這在過去三年疫情時期並未發生。他認為這些資金流出可能會對人民幣產生一定的貶值壓力。
此次上海警方逮捕移民中介公司董事長一事，無疑讓中國資金流動及外匯管制的話題再次延燒。
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航