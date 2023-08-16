後疫情時代更多中國人外「潤」，上海最大移民中介「外聯出國」涉非法提供外匯買賣被查

上海警方確認拘留了一家移民中介公司負責人，指控其涉嫌「非法經營罪」，稱其「採取境內收取人民幣、境外提供外幣的方式，為他人非法提供外匯買賣」。

還有消息稱當局要求該公司提供數十年的移民資料，但目前無法證實。多家中國媒體稱，被查者是上海最大的中美移民中介公司之一「外聯出國」。

中國《澎湃新聞》上週四（8月10日）報導，上海市公安局確認，該出入境服務公司負責人何某因涉嫌非法經營罪被刑事拘留。根據各大媒體的報導，該移民中介負責人及身兼董事長名叫何梅。

有國際媒體聯繫了「外聯出國」，探詢何梅是否被捕及當前去向，受訪人員迴避了相關問題，稱該公司依然在運轉。

不過，新聞在上週傳出後，立即在華文新聞線上及社群媒體熱烈的討論。多數議論直指當下中國對於合法及地下外匯買賣管制力度是否更加嚴厲？這一事件成為關注焦點的重要背景是，在後疫情時期，中國往外移民或留學人數持續攀升，特別是到美國。而投資移民或海外求學，便涉及將不小資金從中國匯入外國的敏感行為。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 中國移民穿越美墨邊境進入美國德克薩斯州。疫情期間尤其是上海封城之後，這種移民的數量迅速飆升。

分析稱，此次上海警方劍指大型移民中介，被認為是要處理大量資金流出境外的問題。

在上海從事資產管理的陶先生（經要求化名）因為業務關係，需要與移民中介對接。他告訴《BBC中文》，現在外匯管制確實很緊，「人民幣換外匯很麻煩，通過移民和留學匯款的人確實變多了，但是要透過官方審核的手續才能兌換，手續繁雜，要排很久。」

不過，陶先生說，公司辦移民的生意今年比起往年更加火爆，想出去的人還是很多。他解釋說，去年與移民中介公司合作，僅4月（上海封城後）接到的生意，已經是過往一年的業務量。去年全年做的移民案子，比起往年高出三倍，今年更多了。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 去年上海嚴厲的封控讓有關如何離開上海抑或移民的話題興起。

陶先生強調，大家通常以為想移民都是很有錢的家庭。但他的客戶多數是中產階級，特別是知識分子群體也開始想「潤」。他說有條件一次到位的人，申請目標都是到美國，到溫哥華是去退休享受晚年，比較年輕的人就想去澳洲闖一闖：「那事情（封城）之後， 我的客人裡頭不是超級有錢的人，也有走的想法。他們不再貪戀在（中國）國內能賺多少錢，」他告訴記者。

移民中介如何成目標

中國實行嚴格的外匯管制制度，根據法律，本國居民在境內每年有上限五萬美元（約38萬人民幣）的個人外匯匯出額度，辦理時須提交身份證，銀行也需要通報。

但是，在後新冠疫情時代，中國興起留學或移民等「潤」的風潮後，有關移民者如何透過中間人或機構將錢轉到國外的討論越來越多。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 美墨邊境牆甚至成為了中國遊客的打卡景點。

以此次成為箭靶的上海「外聯出國」為例，根據公開資料，該集團堪稱上海最大的移民中介機構。經營項目主要是海外移民、海外投資、海外教育等，據稱連續八年辦理綠卡數量是全中國第一。該公司除了在中國大陸各大城市及香港之外，在紐約、新加坡、溫哥華及雪梨等地都有全資子公司。

此次該公司負責人被上海警方指控的罪名是，「採取境內收取人民幣、境外提供外幣的方式，為他人非法提供外匯買賣」。

不過，在美國從事移民諮詢多年的華人張雷，在其自媒體稱，當下若要辦理移民美國，EB-5投資移民簽證就需要80萬美金。因此，如果要匯到項目方，通過拆分匯款，或借用他人帳戶方式匯出海外，按照中國法律都會涉嫌非法操作買賣外匯。

富人轉移資產？

新冠疫情爆發後，中國移民申請數不減反增。根據美國國土安全部統計，2022財年，中國是美國第三大移民來源國，共6.81萬人拿到合法居留證，排名第三，僅次於墨西哥及印度。根據英國知名顧問公司Henley & Partners今年6月發布的數據，2022年，中國失去了10,800名高淨值個人（有100萬美元投資財富的人士），其次是俄羅斯的8,500名和印度的7,500名。

《南華早報》今年6月稱，在經濟狀況疲軟、新冠疫情後遺影響猶存，以及與主要貿易伙伴關係不睦的情況下，中國今年或將再次見證全球最大的百萬美元富翁流失潮。Henley & Partners便預計中國大陸今年預計將損失13,500名高淨值個人，將打破紀錄。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 中國2023第二季度GDP增速低於預期，顯示了該國疫情後的經濟復蘇難度。

香港移民律師Denny Ko今年1月接受彭博新聞採訪時說，多年來，資產財富驚人的中國家庭一直有相關資產管理的應對計劃。目前的移民潮反而是中產階級、企業家和高級主管正尋求移民。該篇報導也提到，在中國富裕階層尋求海外投資的同時，私人銀行也已開始建立相應的業務部門以應對來自中國的資本流動。這些銀行在新加坡招聘，以服務於把財富轉去投資新加坡的中國富豪。但這股資金湧入已導致新加坡的房價及消費飆升，中國富豪的標的物則包括豪宅、高爾夫會籍及昂貴的名車等。

不過，除了移民之外，後疫情時代，中國開放民眾出國旅遊，也造成資金轉出的問題。彭博新聞引述香港大學環球研究所陳志武分析稱，今年若有數百萬人出國旅遊，就可能對中國的外匯儲備產生數百億美元的下行壓力。陳志武估計，2023年中國借著旅遊流出的資金可能達到1000至2000億美元，這在過去三年疫情時期並未發生。他認為這些資金流出可能會對人民幣產生一定的貶值壓力。

此次上海警方逮捕移民中介公司董事長一事，無疑讓中國資金流動及外匯管制的話題再次延燒。