中國房企債務爆雷，碧桂園收盤暴跌18.36％，遠洋集團爭取豁免違約，專家：台灣應留心2點
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中植系旗下中融信託投資房產失利暴雷，部分產品停止兌付，市場憂心中國版「雷曼風暴」來襲。專家分析，中國和美國市場有別，外溢效應相對有限，不至於成為雷曼翻版。不過，對於台灣投資人而言，專家認為可留心兩點。
中國房企債務爆雷，碧桂園收盤暴跌18.36％
（中央社）中國大陸房企債務危機持續發酵，近日成為市場焦點的碧桂園控股有限公司，股價昨（14）日在香港交易所收盤暴跌18.36％，每股收港幣0.8元，成交金額高達12億元。
碧桂園的姐妹企業碧桂園服務收盤時也重挫9.65％，收6.74元，成交金額為10億元。
碧桂園和碧桂園服務的股價同時急挫，成交金額卻急增，反映出股票遭投資人大量拋售。
受到中國房企債務危機衝擊，加上中國7月進出口數字未符合市場預期，以及人民幣兌換美元趨跌等因素影響，恆生指數最近也表現疫弱，昨天收盤下跌301點跌幅1.58％，收1萬8773點，成交金額為1041億港元（新台幣約4254億元）。
香港專家：碧桂園債務違約機會高，北京難拯救
（中央社）中國大陸大型房企接連發生債務問題，對於最新「爆雷」的民企碧桂園，香港有分析指出，北京中央拯救碧桂園的難度很大，這家民營房企的債務違約機率頗高。
官方香港電台昨天引述中原地產首席分析師張大偉說，碧桂園的土地儲備約有6至7成位於大陸三、四線城市，遇上市況低迷，加上北京中央實施限價政策，令住房不能低價求售，而在銷售前景慘淡情況之下，即使碧桂園此前被市場視為「資優生」，北京中央拯救它的難度也很大。
此外，碧桂園在一、二線城市擁有的少數土地也都位於遠郊，難有理想銷售表現。
因此，他認為碧桂園「爆雷」只是時間問題，相信碧桂園出現債務違約的機會頗高。
碧桂園繼日前公布上半年虧損人民幣450億元（約新台幣2000億元）至550億元之後，前天又公布旗下公司在大陸上市的人民幣160億元債券昨日起停牌，加深市場對大陸房企債務問題的憂慮。
在負面消息拖累下，港股昨午收盤，碧桂園股價暴挫17.34％報港幣0.81元，同系碧桂園服務大跌10.32％報港幣6.69元。
中國國有房企也爆雷，遠洋集團爭取豁免違約
（中央社）中國房地產危機爆不停，從事不動產開發的國企遠洋集團控股有限公司昨天公告，一筆2024年到期的6％有擔保票據未能支付利息，因違約停止交易。但遠洋仍有機會爭取豁免違約。
中國房市越來越慘淡。中國房地產報報導，根據遠洋集團發布的未經審核營運數據，7月實現銷售額人民幣24.9億元（約新台幣110億元），較去年同期的90億元下降72.33％；今年前7月，實現銷售額381.5億元，較去年同期的520億元下降26.63％。
遠洋集團發布公告稱，將於2024年到期的6％有擔保票據今早9時已在港交所停牌，直到進一步通知為止。
報導指出，遠洋集團因未能在今年8月13日（即有關利息付款的14日寬限期的最後一日）或之前支付該票據半年期間利息2094萬美元，導致發生違約。
儘管未能如期支付利息，但遠洋集團仍有機會爭取豁免違約。公告指出，發行人已收到足夠的同意指示，達到17日下午舉行會議所需的法定人數，以及足夠贊同特別決議案的同意指示，以便在會中通過有關特別決議案。
有投資人指出，若8月17日投票通過特別決議案，則遠洋集團可豁免違約，延至9月30日才付利息。
當前，面臨償債壓力的房企不在少數。地產龍頭企業碧桂園申請多筆公司債券自昨天起停止交易，接下來可能進行債務重組。
有關遠洋債務違約的傳聞，從今年第一季就不斷傳出消息，但是隨著中國人壽和大家人壽保險等大股東的支持，一次又一次都完成兌付。遠洋一度被市場看好，但如今仍出現違約。
報導說，與碧桂園不同的是，遠洋是在中國人壽等大股東投入大量資金救助效果不明顯後，態度發生了轉變，足以說明這家企業資金鏈問題的嚴重性。
也有分析認為，遠洋集團債務違約對市場心理衝擊很大，打破了一般人對房企的「國企信仰」，接下來其他的國有房企也可能爆出違約。
專家：中國版雷曼風暴不至於發生，但台灣應留心2點
（中央社）中植系旗下中融信託投資房產失利暴雷，部分產品停止兌付，市場憂心中國版「雷曼風暴」來襲。專家分析，中國和美國市場有別，外溢效應相對有限，不至於成為雷曼翻版。
不過，對於台灣投資人而言，專家認為可留心兩點，第一，雖然台灣金融業對中國曝險逐年下滑，但應留意是否有個別銀行經營中國市場相對深入，受影響風險相對提高。
第二，隨市場避險情緒升溫，必須留意中國中小型銀行後續是否會出現流動性危機，一旦發生將衝擊中國經濟，屆時可能進一步影響台灣經濟表現。
近年中國房企陸續暴雷，中國央企中融國際信託傳出投資房產失利，投資者8日起陸續收到產品停止兌付通知，涉及至少人民幣3500億元，掀起市場恐慌。台灣金融業是否有相關曝險部位，金管會已啟動調查，預計今天將會揭曉。
台灣金融研訓院金融研究所副研究員謝順峰接受《中央社》採訪表示，近年中國房地產市場風險升溫，國內金融業者應都有體認，反映在國內金融業對中國曝險已逐年降低，估計受到影響不會太大。
對於外界稱「中國版雷曼風暴」來臨，謝順峰認為「說法太沉重」，美國市場相對開放成熟，當年雷曼與境內外投資銀行及商業銀行都有往來，透過衍生性金融商品將風險轉嫁至諸多境內外金融機構，觀察中植系旗下中融信託觸角和渠道，影響境外有限，相對較屬於一起中國境內事件。
對於中國中融信託暴雷，謝順峰評估外溢效果有限，投資人無須太擔心台灣金融機構受到波及，但後續有兩項重點必須持續關注。
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
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台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。