中國房企債務爆雷，碧桂園收盤暴跌18.36％，遠洋集團爭取豁免違約，專家：台灣應留心2點

中國房企債務爆雷，碧桂園收盤暴跌18.36％

（中央社）中國大陸房企債務危機持續發酵，近日成為市場焦點的碧桂園控股有限公司，股價昨（14）日在香港交易所收盤暴跌18.36％，每股收港幣0.8元，成交金額高達12億元。

碧桂園的姐妹企業碧桂園服務收盤時也重挫9.65％，收6.74元，成交金額為10億元。

碧桂園和碧桂園服務的股價同時急挫，成交金額卻急增，反映出股票遭投資人大量拋售。

受到中國房企債務危機衝擊，加上中國7月進出口數字未符合市場預期，以及人民幣兌換美元趨跌等因素影響，恆生指數最近也表現疫弱，昨天收盤下跌301點跌幅1.58％，收1萬8773點，成交金額為1041億港元（新台幣約4254億元）。

香港專家：碧桂園債務違約機會高，北京難拯救

（中央社）中國大陸大型房企接連發生債務問題，對於最新「爆雷」的民企碧桂園，香港有分析指出，北京中央拯救碧桂園的難度很大，這家民營房企的債務違約機率頗高。

官方香港電台昨天引述中原地產首席分析師張大偉說，碧桂園的土地儲備約有6至7成位於大陸三、四線城市，遇上市況低迷，加上北京中央實施限價政策，令住房不能低價求售，而在銷售前景慘淡情況之下，即使碧桂園此前被市場視為「資優生」，北京中央拯救它的難度也很大。

此外，碧桂園在一、二線城市擁有的少數土地也都位於遠郊，難有理想銷售表現。

因此，他認為碧桂園「爆雷」只是時間問題，相信碧桂園出現債務違約的機會頗高。

碧桂園繼日前公布上半年虧損人民幣450億元（約新台幣2000億元）至550億元之後，前天又公布旗下公司在大陸上市的人民幣160億元債券昨日起停牌，加深市場對大陸房企債務問題的憂慮。

在負面消息拖累下，港股昨午收盤，碧桂園股價暴挫17.34％報港幣0.81元，同系碧桂園服務大跌10.32％報港幣6.69元。

中國國有房企也爆雷，遠洋集團爭取豁免違約

（中央社）中國房地產危機爆不停，從事不動產開發的國企遠洋集團控股有限公司昨天公告，一筆2024年到期的6％有擔保票據未能支付利息，因違約停止交易。但遠洋仍有機會爭取豁免違約。

中國房市越來越慘淡。中國房地產報報導，根據遠洋集團發布的未經審核營運數據，7月實現銷售額人民幣24.9億元（約新台幣110億元），較去年同期的90億元下降72.33％；今年前7月，實現銷售額381.5億元，較去年同期的520億元下降26.63％。

遠洋集團發布公告稱，將於2024年到期的6％有擔保票據今早9時已在港交所停牌，直到進一步通知為止。

報導指出，遠洋集團因未能在今年8月13日（即有關利息付款的14日寬限期的最後一日）或之前支付該票據半年期間利息2094萬美元，導致發生違約。

儘管未能如期支付利息，但遠洋集團仍有機會爭取豁免違約。公告指出，發行人已收到足夠的同意指示，達到17日下午舉行會議所需的法定人數，以及足夠贊同特別決議案的同意指示，以便在會中通過有關特別決議案。

有投資人指出，若8月17日投票通過特別決議案，則遠洋集團可豁免違約，延至9月30日才付利息。

當前，面臨償債壓力的房企不在少數。地產龍頭企業碧桂園申請多筆公司債券自昨天起停止交易，接下來可能進行債務重組。

有關遠洋債務違約的傳聞，從今年第一季就不斷傳出消息，但是隨著中國人壽和大家人壽保險等大股東的支持，一次又一次都完成兌付。遠洋一度被市場看好，但如今仍出現違約。

報導說，與碧桂園不同的是，遠洋是在中國人壽等大股東投入大量資金救助效果不明顯後，態度發生了轉變，足以說明這家企業資金鏈問題的嚴重性。

也有分析認為，遠洋集團債務違約對市場心理衝擊很大，打破了一般人對房企的「國企信仰」，接下來其他的國有房企也可能爆出違約。

Photo Credit: 中新社提供 via 中央社 圖為福建省福州市一處新建案。

專家：中國版雷曼風暴不至於發生，但台灣應留心2點

（中央社）中植系旗下中融信託投資房產失利暴雷，部分產品停止兌付，市場憂心中國版「雷曼風暴」來襲。專家分析，中國和美國市場有別，外溢效應相對有限，不至於成為雷曼翻版。

不過，對於台灣投資人而言，專家認為可留心兩點，第一，雖然台灣金融業對中國曝險逐年下滑，但應留意是否有個別銀行經營中國市場相對深入，受影響風險相對提高。

第二，隨市場避險情緒升溫，必須留意中國中小型銀行後續是否會出現流動性危機，一旦發生將衝擊中國經濟，屆時可能進一步影響台灣經濟表現。

近年中國房企陸續暴雷，中國央企中融國際信託傳出投資房產失利，投資者8日起陸續收到產品停止兌付通知，涉及至少人民幣3500億元，掀起市場恐慌。台灣金融業是否有相關曝險部位，金管會已啟動調查，預計今天將會揭曉。

台灣金融研訓院金融研究所副研究員謝順峰接受《中央社》採訪表示，近年中國房地產市場風險升溫，國內金融業者應都有體認，反映在國內金融業對中國曝險已逐年降低，估計受到影響不會太大。

對於外界稱「中國版雷曼風暴」來臨，謝順峰認為「說法太沉重」，美國市場相對開放成熟，當年雷曼與境內外投資銀行及商業銀行都有往來，透過衍生性金融商品將風險轉嫁至諸多境內外金融機構，觀察中植系旗下中融信託觸角和渠道，影響境外有限，相對較屬於一起中國境內事件。

對於中國中融信託暴雷，謝順峰評估外溢效果有限，投資人無須太擔心台灣金融機構受到波及，但後續有兩項重點必須持續關注。