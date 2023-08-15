韋伯太空望遠鏡捕捉到神秘「問號天體」，NASA：可能是星系碰撞結果

我們想讓你知道的是
專家說，這可能是首次看到這種特定物體，但星系合併成像問號的形狀先前也曾發生過，包括烏鴉座（Corvus constellation）天線星系（Antennae Galaxies）出現的翻轉問號形狀。科學家布里特說，除此之外，大多數的星系在形成的歷史中，有許多類似這種的相互作用，但不會持續很長一段時間。
（中央社）美國國家航空暨太空總署（NASA）韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）捕捉到的最新影像中，有一張照片的背景中出現一個閃閃發光的問號形狀物體，科學家認為這是兩個星系相互碰撞的結果。
美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，這張以近紅外線拍到的原始照片是在7月26日釋出，捕捉到一對年輕恆星赫比格－哈羅46/47（Herbig-Haro 46 / 47）的影像，問號物體則在照片一角。這對恆星距離我們1470光年遠，位於銀河系內的船帆座（Vela constellation），它們仍在活躍地形成，且運行軌道接近彼此。
自1950年代起，太空與地面望遠鏡就在觀測與研究這兩顆恆星，但高度敏感的韋伯太空望遠鏡拍到迄今解析度最高且最詳盡的影像。NASA斥資約90億美元（約新台幣2873億元）打造的韋伯太空望遠鏡，能以比其他太空望遠鏡更長波長的光來觀測宇宙。
韋伯太空望遠鏡揭示了有關宇宙起源的資訊，但科學家在這張影像背景中發現這個神祕物體，留下更多待解決的問題。科學家尚未仔細觀測或研究過這個宇宙問號，因此無法確切得知這個物體的起源與組成。
但根據這個物體的外觀與位置，他們的確有一些頭緒。
伊利諾州立大學（Illinois State University）物理系助理教授卡普蘭（Matt Caplan）說：「你可以排除的第一件事就是，這是銀河系中的恆星。恆星總是有些非常大的尖銳物，這是因為恆星是點狀的。」
卡普蘭又說，如果仔細觀測，韋伯太空望遠鏡通常可以讓你看到6到8個恆星「尖頭」。他提到問號形狀的現象時說：「這馬上告訴你這不是一顆恆星」。
韋伯太空望遠鏡的科學探索行動是由太空望遠鏡科學研究所（Space Telescope Science Institute）管理，該研究所的外聯辦公室教育與外聯科學家布里特（Christopher Britt）說，這可能是兩個星系合併的結果，可能發生在數十億光年外，比赫比格－哈羅46/47還要遠得多。
布里特說：「我們的銀河系外還有很多、很多星系。這看起來像是你經常會碰到的事，隨著星系在宇宙時間內增長與演化，它們有時候會與附近鄰居相撞。」
「當那種情況發生了，他們可能會被扭曲成所有不同形狀，顯然包括問號在內。」
專家說，這可能是首次看到這種特定物體，但星系合併成像問號的形狀先前也曾發生過，包括烏鴉座（Corvus constellation）天線星系（Antennae Galaxies）出現的翻轉問號形狀。布里特說，除此之外，大多數的星系在形成的歷史中，有許多類似這種的相互作用，但不會持續很長一段時間。
卡普蘭說：「在太空中無法讓任何東西不動。太陽繞著銀河系運行時會移動，而由恆星組成的銀河系會隨著引力拉扯的方向移動。」
布里特說，這樣的合併也是我們自身銀河系的最終命運，銀河系將在約40億年內與仙女座星系（Andromeda galaxy）合併，但不知道會形成什麼形狀。
布里特指出，這個問號形狀也可能「表明這兩個星系受引力影響發生合併」。他說：「依我看來，問號頂部的鉤子形狀，看起來很像我們所稱的潮尾（tidal tail），也就是恆星與氣體流被扯掉並飛入太空。」
布里特與卡普蘭說，蒐集了有關這個物體的更多光譜數據，便可得知更多關於距離與化學成分的細節。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
我們想讓你知道的是
台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。