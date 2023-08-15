北京藉由「政黨外交」培養政治夥伴，向中東輸出治理模式與意識形態

（中央社）北京當局近來在中東動作頻頻，先促成世仇伊朗與沙烏地阿拉伯和解，又稱要調停以巴，與此同時，更是積極藉由推動政黨外交，輸出意識形態與治理模式，意圖取代西方以支配阿拉伯世界。

香港《南華早報》（SCMP）14日報導，觀察人士分析，中共藉接觸朝野黨派的政黨外交，有助於中國在阿拉伯國家拓展並奠定持久的影響力。

觀察人士指出，同時因著輸出治理模式，針對中共為人所詬病的諸多爭議，像是一黨專政的正當性，統治新疆維吾爾族的政策等，即可獲致中東國家的支持。

前約旦戰略研究中心（Jordan Center for Strategic Studies）傅爾布萊特（Fulbright）研究員馬克斯（Jesse Marks）說，中共在中東動作頻頻的主要目的就是拉幫結派。

他說：「政黨外交具有多重的目的，像是促使中國的同夥實現一黨制正常化，以及在具有戰略利益的國家中，培養和發展意識形態（相仿）的政治夥伴。」

南早訪問另個不具名的中國教授說，中國的政黨外交意在防範可能被西方國家利用的權力真空，因為阿拉伯世界雖然不乏挺社會主義的政黨，但許多國家當中，保守且具伊斯蘭色彩政黨才深具影響力。

他說，若中國不與他們打交道，那就會被西方國家捷足先登了。

今（2023）年7月中共曾在寧夏回族自治區的首府銀川市舉辦政黨外交對話，當時共有19個阿拉伯國家的60位政黨領袖與智庫代表出席。寧夏回族自治區位於中國西北，穆斯林占當地人口三分之一。

不同於位於波斯灣且大多嚴禁政黨政治的君主國，從東地中海至北非的獲邀開發中阿拉伯國家代表，如敘利亞、埃及、阿爾及利亞、摩洛哥與吉布地等爭相與會。

中共並與阿拉伯國家的政黨共同發表多項聲明，內容涉及諸多敏感議題如香港、新疆、台灣與南海等，並推廣北京的治理模式給阿拉伯國家，作為他們的發展之道。

研究中共政黨外交的美國威克森林大學（Wake Forest University）政治學者貝納達拉（Lina Benabdallah）表示，開發中國家新一代的政黨領袖把中共視為典範。

她說：「新世代的政黨領袖也受（中共）的領導統御、發展迅速及正當性所啟發，就中國而論的確是拉攏這些政壇明日之星的良機。」

但醉心中共統治經驗的中東國家，不見得可獲得與中國相仿的成就。

馬克斯另指出，阿拉伯國家效法中央集權把持經濟和社會管制為特色的中共治理，並企盼藉此獲利，目前看來還言之過早。

他說，雖然不少中東夥伴躍躍欲試，但他們當中大多數缺乏管理經濟的能力，而且社會控制所費不貲，很多政府的口袋根本不夠深。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航