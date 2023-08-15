《衛報》：抖音、小紅書成為中國資訊戰新武器， 欲對台灣青少年思想改造
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在台灣，中國App引發的國安憂慮格外嚴重。中國已明確表態欲控制台灣，必要時不惜動武，且兩岸有共通語言。這導致中國的App、音樂和戲劇對台灣更有吸引力，且更易於使用，北京也相當重視台灣的用戶。
（中央社）英國媒體《衛報》（The Guardian）報導，18歲台灣女學生Ariel自稱每週都會花上數小時，透過中國應用程式（App）與對岸網友分享迷因（meme）或討論動漫相關話題。
由於這種現象日益普遍，政界人士和專家擔憂，台灣年輕人可能為滿足購物和娛樂目的，沉迷北京所掌控的App，他們也可能在不知不覺中遭到中國「思想改造」。
社群媒體公司可透過演算法控制用戶看到的貼文，來收集有價值的資料，甚至形塑觀點。美國聯邦調查局 （FBI）去（2022）年警告，社群平台抖音及TikTok正對國家安全構成威脅。
在台灣，中國App引發的國安憂慮格外嚴重。中國已明確表態欲控制台灣，必要時不惜動武，且兩岸有共通語言。這導致中國的App、音樂和戲劇對台灣更有吸引力，且更易於使用，北京也相當重視台灣的用戶。
台灣放伴教育協會理事長王希（Josh Wang）說，兩岸的「語言相似性導致風險更高。台灣學生不一定會關心政治，所以在尋找娛樂時，（使用中國App）既方便又容易。」他也發現，中國節目、歌曲、迷因與流行用語正在台灣年輕人中傳播。該協會正打造一項教育計劃，讓台灣學生更加了解網路風險以及如何保護自己。
在台灣，最受歡迎的2款中國App就是抖音和小紅書。小紅書是被稱為「中國Instagram」的生活方式和社交購物網站。
台灣政府已於去年12月宣布禁止公務人員在公務手機和其他設備上使用抖音和小紅書。
民進黨立委邱志偉表示，「台灣位處中國資訊戰前線。由於我們是民主國家，不可能完全禁止這些App，但今天我們已經看到初步成效。現在我們應該鼓勵台灣大企業禁用它們，和國安、能源相關的公司。讓大企業支持這種做法需要時間。」
對台灣來說，文化影響力是一個相對較新的議題。數十年前，許多中國民眾把台灣歌手鄧麗君和導演李安等人當成偶像；現在，台灣的許多長者都在觀看中國歷史劇和肥皂劇，年輕世代則沉迷於App。
年輕的社群媒體用戶宣稱，他們很少看到中國公然的政治宣傳內容，有些偶爾出現的拙劣宣傳內容，透過抹黑台灣來宣傳中國優點，更可能讓他們感到可笑，而不會改變他們的政治立場。Ariel認為：「你只要知道自己正在使用（中國App）就沒問題了。」
政治人物和專家表示，這種拙劣的宣傳手法不會讓他們感到擔心。他們擔心App內容帶有微妙的語言和文化相關訊息，以否認甚至抹殺台灣人和文化認同。
中央研究院社會學研究所副所長汪宏倫在近日一篇有關中國軟實力的文章中寫道，北京將其對台灣的宣傳策略描述為「入島、入戶、入腦、入心」，這種策略顯然旨在利用流行文化。
汪宏倫指出，中國社媒內容可能強化殖民論述，以抹殺或淡化台灣身份和文化，「認定中國是（台灣）文化之根…確實會動搖台灣集體意識的基礎」，還可能導致「對中國的盲目崇拜和依賴」。
放伴教育協會的社群媒體教育團隊發現，台灣學生在上課之外，平均每天花費5個小時上網，超過三分之二的人表示他們主要從網路上獲取新聞和資訊。儘管在學校，媒體識讀課程是必修課，學校卻跟不上學生的生活步伐。近9成學生認為他們曾在網路上看過假消息，但三分之二學生從未或很少進行「事實查核」。
王希說，「教育體系需要媒體識讀課程，但老師不知道該如何授課。他們只能教授如何以批判性角度閱讀報紙，但學生們根本不看報紙。」
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
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台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。