2023/08/21,
政治

中國發動對台貿易壁壘調查，陸委會首次表態：以經濟脅迫干擾總統大選

中國發動對台貿易壁壘調查，陸委會首次表態：以經濟脅迫干擾總統大選
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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中山大學西灣學院助理教授許家豪認為，對台貿易壁壘調查結果對於中共來說是一個「可進可退」工具，在選舉期間發布結果，有機會構成左右選情效果；在選後提出調查結果，可以視選舉結果調整作法，畢竟對岸單面讓利是事實，其有較大主導權，倘若台灣總統大選當選人非其期待，中共可輕易地使調查結果成為一個「懲罰」。

陸對台貿易壁壘調查，陸委會首次表態：干擾選舉

（中央社）中國對台發動貿易壁壘調查，調查起訖時間高度相關總統大選日期，陸委會判斷，出於政治動機，顯然企圖以經濟脅迫干擾選舉。這是陸委會第一次定調貿易壁壘調查為對台介選行為。

中國對台發動貿易壁壘調查，啟動調查時間點與結束調查時間點高度相關台灣總統大選日期。記者提問，中國拋出貿易壁壘調查，是否判定這些行為是介入選舉表現，陸委會給予肯定答案。

陸委會透過書面回應，相關貿易管制在台灣加入世界貿易組織（WTO）時已存在，歷經多年中國未有異議，現在突然發布對台進行貿易壁壘調查，公布日期及調查最遲結束日期與明年台灣總統大選相關，明顯是出於政治動機，顯然企圖以經濟脅迫干擾台灣選舉。

中國商務部在4月12日宣布對台灣2455項產品進行貿易壁壘調查，涉及農產品、五礦化工產品、紡織品等，調查應在10月12日前結束，特殊情況可延長至明年1月12日，也就是台灣總統大選投票日前一天。

中國商務部宣布對台進行貿易壁壘調查這天，恰逢民進黨中執會通過提名黨主席賴清德參選2024年總統大選；總統蔡英文也甫於4月7日結束「民主夥伴共榮之旅」返抵台灣，蔡英文在這趟外交行程出訪友邦瓜地馬拉和貝里斯，期間過境美國會晤美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。

中山大學西灣學院助理教授許家豪接受《中央社》採訪表示，對台貿易壁壘調查起訖時間點與台灣總統大選一些關鍵日期相關，過去明明有很多時間點可以討論相關議題，卻是巧合地接上這些時間點，對岸試圖透過經濟脅迫影響選舉意圖十分濃厚。

許家豪認為，對台貿易壁壘調查結果對於中共來說是一個「可進可退」工具，在選舉期間發布結果，有機會構成左右選情效果；在選後提出調查結果，可以視選舉結果調整作法，畢竟對岸單面讓利是事實，其有較大主導權，倘若台灣總統大選當選人非其期待，中共可輕易地使調查結果成為一個「懲罰」。

「經濟收買人心這條路線走不通了」，許家豪指出，從馬英九政府時代開始，中共持續地透過經貿紅利試圖贏得人心，2016年、2020年總統大選結果佐證這條路線走不通了；推估後續對台經濟脅迫、以商圍政等作為仍會持續，不過對台施壓會有更多比重放在軍事威嚇、外交戰場上。

中國商務部在8月17日記者會對外宣布，初步調查顯示，台灣對陸貿易限制措施違反WTO關於「非歧視原則」、「普遍取消數量限制原則」等規則；另台灣禁止進口中國產品範圍近年來有擴大趨勢，調查涉及產品從立案時2455項調整為2509項。

陸委會副主委兼發言人詹志宏主持10日記者會
陸委會副主委兼發言人詹志宏。Photo Credit: 中央社

中國打經濟脅迫牌，分析：對台表達政治不滿

（中央社）中國對台發動貿易壁壘調查，調查起訖時間相關總統大選日期。分析指出，經貿脅迫目的在表達政治不滿，試圖達成干擾效果；經濟脅迫是對台戰略一部分，這股施壓力量不會消失。

中國商務部在4月12日宣布對台進行貿易壁壘調查，涉及農產品、五礦化工產品、紡織品等，調查應在10月12日前結束，特殊情況可延長至明年1月12日，也就是台灣總統大選投票日前一天；日前其再宣布，調查涉及產品從立案時2455項調整為2509項。

中華經濟研究院WTO及RTA中心資深副執行長顏慧欣接受《中央社》採訪表示，中國對台發動貿易壁壘調查，調查背景其實已存在20多年，現在才提出中國產業受到損害，從經濟學來說實在「不合理」，若真有衝擊也早該調適過來了，所以實在很難避免以商圍政的聯想。

她認為，從貿易壁壘調查到反傾銷立案調查，或是先喊停某些台灣產品進口中國又再開放，這些作為若以經濟脅迫去界定，目的都在表達政治不滿，試圖達成一些其所想要的干擾效果，影響台灣輿情走向。

顏慧欣指出，中國內部經濟欠佳，透過民族主義情緒施壓台灣釋放內部壓力，也是其想要的結果；台灣、中國都在申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），國際氛圍對於台灣非常有利，中國對台發動貿易壁壘調查也可達到其所想要的干擾目的。

致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠對《中央社》分析，經貿施壓是中國對台整體戰略一部分，對於台灣總統大選的觀察和走向，推估對岸也和台灣選民一樣，看到的是動態、流動的民意，選舉期間任何事件都有可能構成選情影響，如何打經貿脅迫這張牌，「我想北京作法會很謹慎」。

張弘遠強調，中國對台經貿施壓可視作其對台戰略一個輔助性質手段，因為經濟脅迫會傷害台灣經濟，也會傷到中國自己，這種「傷人又傷己」手法不是最有效率的方式；持續對台經貿施壓也恐有適得其反效果，反而激化台灣人對於中國不滿的情緒。

「對台施壓將有更多表現在軍事、外交上」，張弘遠說，對台施壓為整體戰略，相較於經貿施壓，軍事、外交等方面將讓台灣感到更多承壓，包括台海軍演次數增加、爭取邦交國轉與中國建交等，這些也有中國作態給美國看的成分。

王美花列席立院經濟委員會備詢
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中國12日宣布對台灣進行貿易壁壘調查，經濟部長王 美花（前）13日在立法院表示，經濟部立場是經貿往 來應該按照相關規定處理，「如果在不設前提之下， 中方要來跟我們磋商，我們也願意跟他們磋商」。圖 為王美花列席立法院經濟委員會備詢。中央社記者吳家昇攝 112年4月13日

中國打經濟脅迫牌，業界：盼兩岸多溝通降低衝擊

（中央社）中國對台灣發動貿易壁壘調查，涉及農產品、五礦化工產品、紡織品等，調查涉及產品增為2509項。業界認為，兩岸互為重要貿易對象，期待兩岸多加溝通、改善氣氛，降低產業衝擊。

中國商務部在4月12日宣布對台進行貿易壁壘調查，涉及農產品、五礦化工產品、紡織品等，調查應在10月12日前結束，特殊情況可延長至明年1月12日；中國商務部日前在例行記者會上宣布，調查涉及產品從立案時2455項調整為2509項。


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