2023/08/15,
心理

台灣香檬可透過「腸－腦軸線」調節憂鬱焦慮，中興大學研究成果登國際期刊

台灣香檬可透過「腸－腦軸線」調節憂鬱焦慮，中興大學研究成果登國際期刊
Photo Credit: 國立中興大學 National Chung Hsing University FB

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由興大循環經濟學院院長王升陽所領導的研發團隊，發現台灣香檬可透過腸－腦軸線調節受慢性輕度壓力誘發的憂鬱焦慮症狀，這項成果已於8月刊登在《食品與功能》，這是由英國皇家化學會所出版、在食品營養學研究領域的重要學術期刊。

（中央社）國立中興大學研究團隊發現台灣香檬可透過腸－腦軸線調節受慢性輕度壓力誘發的憂鬱焦慮症狀，這項研究成果已於8月刊登於國際重要學術期刊《食品與功能》（Food and Function）

中興大學昨（14）日發布新聞稿指出，興大的研究團隊在國科會和農業部經費支持下，針對國產台灣香檬的成分與活性進行研究與開發，並獲得具體成果。

由興大循環經濟學院院長王升陽所領導的研發團隊，發現台灣香檬可透過腸－腦軸線調節受慢性輕度壓力誘發的憂鬱焦慮症狀，這項成果已於8月刊登在《食品與功能》，這是由英國皇家化學會所出版、在食品營養學研究領域的重要學術期刊。

興大表示，腸－腦軸線是指大腦中樞神經和腸道消化功能的雙向調節網路，其中牽涉到許多生理機制，如免疫系統、內分泌系統、中樞神經系統、周圍神經系統中的自律神經系統、腦神經系統和腸神經系統以及腸道菌叢。

腸道菌叢不但參與消化物營養吸收，調控腸道以及神經細胞的發育，也能誘導免疫系統的發展。興大表示，越來越多研究認為，腸道菌叢失衡可能造成焦慮、憂鬱、自閉症、帕金森氏症等等精神疾病以及癌症、自體免疫疾病、 甚至是肥胖和糖尿病等慢性疾病。

興大指出，台灣香檬為台灣原生種，分布台灣低海拔地區和日本南部琉球。國內市場上的柑橘屬植物多為外來種，台灣原產柑橘屬的3種植物中，台灣香檬為最具經濟價值發展潛力，除了果實能經過加工處理成為多樣化食品外，因具有良好抗肥胖、抗氧化、抗發炎及保肝等活性，在日本已被大量開發成保健食品。

王升陽表示，從「隨機慢性溫和壓力誘導小鼠之焦慮及憂鬱模型」中發現，小鼠不論在嗅聞或管餵台灣香檬後，都能顯著改善因慢性壓力下造成腸胃消化吸收功能下降的現象。且小鼠在壓力下所產生的焦慮、憂鬱、強迫症行為，在台灣香檬處理後，可有效的改善憂鬱行為的表現，具有良好調節中樞神經活性。

新聞來源

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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