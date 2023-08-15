雅特力發佈首款車規級MCU，AT32A403A通過AEC-Q100車規認證

新竹2023年8月14日 /美通社/ -- 近日，雅特力重磅發佈AT32A403A首款車規級MCU晶片，正式進軍車規晶片領域。兼具高效能、高安全與高可靠性，可廣泛適用於車身控制、ADAS輔助駕駛、車載影音、BMS等車載應用。

高可靠性，滿足車規級標準

相比於一般性電子產品，汽車電子對MCU的可靠性要求更高，以保障用戶安全及極端環境中駕駛工作。作為雅特力首款車規級MCU產品，AT32A403A順利通過AEC-Q100 Grade2車規級可靠性認證，滿足功能安全標準車規級MCU的能力，可用於環境溫度範圍-40°C到105°C的大部分車載應用環境，符合車用電子高可靠性和穩定性要求。

雅特力將安全可靠性要求放在第一位，遵循AEC-Q100標準，進行了包括加速環境應力測試、加速壽命測試、封裝組裝整合測試、電氣特性確認測試等一系列車規級認證。同時加強產品品質管控，將品質管制滲透到產品的研發、製造、銷售、技術服務等各個方面，落實產品可靠度驗證及管理，確保產品可靠度無虞。

優異性能，實現汽車高速運算需求

延續AT32F403A的性能優勢，AT32A403A搭載32位ARM® Cortex®-M4內核，內建單精度浮點運算單元（FPU），採用55nm先進製程有效提升整體效能達200MHz的運算速度。內置高速記憶體，最高可支援1MB Flash及224KB SRAM，包含1個高階外部儲存器(XMC)擴展，並額外提供高達16M位元組外部SPI快閃記憶體介面。高主頻和大記憶體設計，滿足車用電子各種複雜功能演算法需要。

為了滿足當前汽車電子的多樣化需求，AT32A403A集成豐富外設功能，提供多種通訊模組，多達3個I2C、4個SPI、2個SDIO、8個USART/UART、1個USBFS、和2個CAN介面，可實現汽車控制的多種通訊模式，滿足車載網路連接需求。

AT32A403A同時配備3個12-bit 2Msps高速ADC，2個12位DAC，可實現車用電子高速資料獲取和傳輸。並配備8個通用16位計時器，2個通用32位計時器和多達2個16位高級計時器，支持車載電機控制。

AT32A403A系列產品支援睡眠、深睡眠及待機三種低功耗模式，供電電壓為2.6V至3.6V，省電模式可保證汽車電子低功耗應用的要求，在汽車不運行以及所選的電子設備不工作時，關閉控制模組或進入低功耗狀態。

高效安全開發生態

AT32A403A適用於AT32 MCU已有開發生態體系，如AT-Link- Family程式設計調試工具等硬體資源，以及BSP標準庫、ICP/ISP程式設計工具等軟體資源，支援Keil、IAR、Eclipse、RT-Thread Studio等IDE平台與RT-Thread OS、FreeRTOS及LittlevGL等OS/GUI平台，提升汽車電子產品開發效率。

汽車產業加速邁向智慧網聯電氣化，資訊安全愈發重要。AT32A403A具有多重的晶片安全防護措施，包含絕對性的讀保護(RDP)、亂數Flash燒錄，以及雅特力自行研發的sLib(security library)功能，可指定範圍以密碼保護特定程式區，例如上游方案商將核心演算法保護後，可提供給下游客戶做二次程式開發。對於外部擴展SPI NOR Flash通過MCU燒錄此外擴Flash時，該區段程式與資料會被晶片內部硬體打亂數值加密，對MCU代碼做了全面性防護。

應用廣泛，豐富汽車電子智慧體驗

AT32A403A具備高可靠性、高性能及安全代碼防護等優勢，可應用在車燈、車窗、座椅、BMS、風扇、空調、BLDC電機、感測器、T-Box、門把手、OBC、儀錶、汽車中控娛樂系統、EPS、倒車雷達、ADAS、360環視、OBD、智慧後視鏡、PM2.5、抬頭顯示HUD、無線充、報警器、PTC汽車加熱器等，覆蓋車身控制、多媒體資訊系統、儀錶控制、電源電機，以及新興的智慧性和即時性的安全系統，為汽車電子領域帶來更豐富的智慧體驗。

因應多樣的封裝存儲需求，AT32A403A提供了一系列晶片供選用，12個產品型號，包括QFN48、LQFP48、LQFP64、LQFP100等4種封裝類型選擇。目前，該系列產品已經開始發送樣片並在今年8月正式投入量產供貨。

關於AEC-Q100

AEC-Q100認證是汽車電子委員會(Automotive Electronics Council)制定的車用電子元件可靠性測試標準，在全球汽車產業都具有極高的權威性。AEC-Q100認證門檻高，測試專案覆蓋廣，對晶片產品的設計品質、安全性、可靠性要求極為嚴苛，是積體電路廠家進入汽車領域的重要通行證。AT32A403A通過AEC-Q100認證，標誌著雅特力車規級MCU性能與可靠性等指標符合國際車規晶片標準，產品品質獲得國際權威認證體系的認可和肯定。

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