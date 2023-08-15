《Barbie芭比》票房大賣瑪格羅比也大賺，外媒預估片酬加分潤可拿5000萬美元

今（2023）年暑期由《Barbie芭比》、《奧本海默》引發的「芭本海默」（Barbenheimer）觀影風潮，造成北美等地的票房大熱，兩片在北美盛大上映之後，上週過完第4個週末，《Barbie芭比》全球累積11.87億美元創造了一系列票房紀錄。

而當外界持續關注葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）締造的女性導演票房紀錄時，製片兼主演瑪格羅比（Margot Robbie）也因為《Barbie芭比》的票房獲得巨大分潤。根據外媒《綜藝報》指出，瑪格羅比的片酬和票房獎金，預計將達到5000萬美元。

Photo Credit: GettyImages 瑪格羅比

《Barbie芭比》正式跑完4個週末之後，北美累積票房來到5.26億美元，此成績在北美已經超越克里斯巴克（Chris Buck）、與珍妮佛李（Jennifer Lee）聯合執導的《冰雪奇緣2》的4.77億美元，讓導演葛莉塔潔薇成為北美影史票房最高的女導演。

而倘若以華納影業的體系來看，《Barbie芭比》目前在北美的5.26億美元，也即將超越克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）《黑暗騎士》的5.34億美元，獨居為華納兄弟影史北美票房最高的電影。

至於全球票房方面，4個週末過後，《Barbie芭比》北美的5.26億美元加上非北美的國際市場6.57億美元，共計11.83億美元，此成績超越《水行俠》的11.48億美元，成為華納兄弟影史票房第二高的電影，僅次於《哈利波特：死神的聖物Ⅱ》的13.42億美元。

當然，《Barbie芭比》的全球票房，也已經超越由安娜波頓（Anna Boden）以及雷恩弗來克（Ryan Fleck）聯合執導的《驚奇隊長》的11.31億美元，葛莉塔潔薇順利成為全球票房最高的「真人電影」女導演。

在女導演全球票房的範疇下，葛莉塔潔薇的下個目標，就是上文提及的「動畫片」《冰雪奇緣2》，《冰雪奇緣2》在全球擁有14.53億美元。

Photo Credit: GettyImages 葛莉塔潔薇

在《Barbie芭比》有此亮眼的票房成績之前，最先相信《Barbie芭比》能夠突破10億美元大關的人，是製片兼主演瑪格羅比，而葛莉塔潔薇能接下《Barbie芭比》導演筒，其中一部份原因，則是來自於製片瑪格羅比向製片廠華納兄弟強力舉薦，作為製片，瑪格羅比也有責任，讓製片廠相信投入1.45億美元製作預算的《Barbie芭比》，能在全球市場帶來盈利。

瑪格羅比當時就相信，《Barbie芭比》在全球票房能夠帶來10億美元的票房收入，而瑪格羅比也強調，這樣的成功，取決於葛莉塔潔薇的加入。

「 我在會議上的主張是，當製片廠有足夠的勇氣將一個偉大的想法與一位有遠見的導演結合起來時，它們就會蓬勃發展。然後我舉了一系列例子，比如恐龍和史蒂芬史匹柏（ Steven Spielberg ）——幾乎列舉了多年來，令人難以置信的案子，且為工作室賺進大把鈔票的任何東西。我當時想，『現在你有了芭比娃娃和 葛莉塔潔薇 。 這會賺10億美元』。」 瑪格羅比如此闡述製作《Barbie芭比》電影的前期過程。

而《Barbie芭比》除了有華納兄弟製作、發行之外，瑪格羅比與丈夫湯姆艾克力（Tom Ackerley）以及朋友 喬西麥克納馬拉（Josey McNamara）和蘇菲亞克爾（Sophia Kerr），於2014年創立的製作公司「LuckyChap Entertainment」，也參與製作了 《Barbie芭比》。

「LuckyChap Entertainment」成立的核心價值，除了盈利之外，目標是透過影像講述女性故事，並在幕後支持女性創作者。過往「LuckyChap Entertainment」操刀製作的知名女性作品，包含在大銀幕上角逐奧斯卡的《老娘叫譚雅》、《花漾女子》，以及DC系列的《猛禽小隊：小丑女大解放》；小螢幕則有Netflix影集《女傭浮生錄》等作——從這些影像製作軌跡檢視，「LuckyChap Entertainment」確實正在實踐其公司講述故事的宗旨。

而《老娘叫譚雅》也讓 瑪格羅比入圍了2018年奧斯卡最佳女主角，愛莉森珍妮（Allison Janney）則是憑藉此片拿下奧斯卡最佳女配角。

至於 《花漾女子》則是在2021年入圍了奧斯卡最佳影片、導演、女主角、剪輯、原創劇本5項大獎，《花漾女子》導演 艾莫芮德芬諾（Emerald Fennell）最終獲得了原創劇本獎，當時是繼2008年蒂波洛寇蒂（Diablo Cody）的《鴻孕當頭》之後，再度有單一女編劇收下編劇獎項。

而艾莫芮德芬諾也以女性身份入圍奧斯卡導演獎，除了艾莫芮德芬諾之外，奧斯卡悠悠歷史中，女性導演則僅有《七美人》里娜韋特繆勒（Lina Wertmüller）、《悲憐上帝的女兒》倫達海恩絲（Randa Haines）、《潮浪王子》芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）、《鋼琴師和她的情人》《犬山記》珍康萍（Jane Campion）、《愛情不用翻譯》蘇菲亞柯波拉（Sofia Coppola）、《小太陽的願望》華蕾莉法里斯（Valerie Faris）、《危機倒數》《00:30凌晨密令》凱薩琳畢格羅（Kathryn Bigelow）、《游牧人生》趙婷等人入圍此獎。