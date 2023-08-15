《Barbie芭比》票房大賣瑪格羅比也大賺，外媒預估片酬加分潤可拿5000萬美元
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根據知情人士透露，因為《芭比》的熱賣，瑪格羅比的片酬和票房獎金，預計將達到5000萬美元。從這些成績來看，今年是屬於瑪格羅比的一年。而瑪格羅比也談到，當初在製作階段時，是如何相信這部充滿粉紅色彩的電影，會突破10億美元的故事。
今（2023）年暑期由《Barbie芭比》、《奧本海默》引發的「芭本海默」（Barbenheimer）觀影風潮，造成北美等地的票房大熱，兩片在北美盛大上映之後，上週過完第4個週末，《Barbie芭比》全球累積11.87億美元創造了一系列票房紀錄。
而當外界持續關注葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）締造的女性導演票房紀錄時，製片兼主演瑪格羅比（Margot Robbie）也因為《Barbie芭比》的票房獲得巨大分潤。根據外媒《綜藝報》指出，瑪格羅比的片酬和票房獎金，預計將達到5000萬美元。
《Barbie芭比》正式跑完4個週末之後，北美累積票房來到5.26億美元，此成績在北美已經超越克里斯巴克（Chris Buck）、與珍妮佛李（Jennifer Lee）聯合執導的《冰雪奇緣2》的4.77億美元，讓導演葛莉塔潔薇成為北美影史票房最高的女導演。
而倘若以華納影業的體系來看，《Barbie芭比》目前在北美的5.26億美元，也即將超越克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）《黑暗騎士》的5.34億美元，獨居為華納兄弟影史北美票房最高的電影。
至於全球票房方面，4個週末過後，《Barbie芭比》北美的5.26億美元加上非北美的國際市場6.57億美元，共計11.83億美元，此成績超越《水行俠》的11.48億美元，成為華納兄弟影史票房第二高的電影，僅次於《哈利波特：死神的聖物Ⅱ》的13.42億美元。
當然，《Barbie芭比》的全球票房，也已經超越由安娜波頓（Anna Boden）以及雷恩弗來克（Ryan Fleck）聯合執導的《驚奇隊長》的11.31億美元，葛莉塔潔薇順利成為全球票房最高的「真人電影」女導演。
在女導演全球票房的範疇下，葛莉塔潔薇的下個目標，就是上文提及的「動畫片」《冰雪奇緣2》，《冰雪奇緣2》在全球擁有14.53億美元。
在《Barbie芭比》有此亮眼的票房成績之前，最先相信《Barbie芭比》能夠突破10億美元大關的人，是製片兼主演瑪格羅比，而葛莉塔潔薇能接下《Barbie芭比》導演筒，其中一部份原因，則是來自於製片瑪格羅比向製片廠華納兄弟強力舉薦，作為製片，瑪格羅比也有責任，讓製片廠相信投入1.45億美元製作預算的《Barbie芭比》，能在全球市場帶來盈利。
瑪格羅比當時就相信，《Barbie芭比》在全球票房能夠帶來10億美元的票房收入，而瑪格羅比也強調，這樣的成功，取決於葛莉塔潔薇的加入。
「我在會議上的主張是，當製片廠有足夠的勇氣將一個偉大的想法與一位有遠見的導演結合起來時，它們就會蓬勃發展。然後我舉了一系列例子，比如恐龍和史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）——幾乎列舉了多年來，令人難以置信的案子，且為工作室賺進大把鈔票的任何東西。我當時想，『現在你有了芭比娃娃和葛莉塔潔薇。這會賺10億美元』。」瑪格羅比如此闡述製作《Barbie芭比》電影的前期過程。
而《Barbie芭比》除了有華納兄弟製作、發行之外，瑪格羅比與丈夫湯姆艾克力（Tom Ackerley）以及朋友喬西麥克納馬拉（Josey McNamara）和蘇菲亞克爾（Sophia Kerr），於2014年創立的製作公司「LuckyChap Entertainment」，也參與製作了《Barbie芭比》。
「LuckyChap Entertainment」成立的核心價值，除了盈利之外，目標是透過影像講述女性故事，並在幕後支持女性創作者。過往「LuckyChap Entertainment」操刀製作的知名女性作品，包含在大銀幕上角逐奧斯卡的《老娘叫譚雅》、《花漾女子》，以及DC系列的《猛禽小隊：小丑女大解放》；小螢幕則有Netflix影集《女傭浮生錄》等作——從這些影像製作軌跡檢視，「LuckyChap Entertainment」確實正在實踐其公司講述故事的宗旨。
而《老娘叫譚雅》也讓瑪格羅比入圍了2018年奧斯卡最佳女主角，愛莉森珍妮（Allison Janney）則是憑藉此片拿下奧斯卡最佳女配角。
至於《花漾女子》則是在2021年入圍了奧斯卡最佳影片、導演、女主角、剪輯、原創劇本5項大獎，《花漾女子》導演艾莫芮德芬諾（Emerald Fennell）最終獲得了原創劇本獎，當時是繼2008年蒂波洛寇蒂（Diablo Cody）的《鴻孕當頭》之後，再度有單一女編劇收下編劇獎項。
而艾莫芮德芬諾也以女性身份入圍奧斯卡導演獎，除了艾莫芮德芬諾之外，奧斯卡悠悠歷史中，女性導演則僅有《七美人》里娜韋特繆勒（Lina Wertmüller）、《悲憐上帝的女兒》倫達海恩絲（Randa Haines）、《潮浪王子》芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）、《鋼琴師和她的情人》《犬山記》珍康萍（Jane Campion）、《愛情不用翻譯》蘇菲亞柯波拉（Sofia Coppola）、《小太陽的願望》華蕾莉法里斯（Valerie Faris）、《危機倒數》《00:30凌晨密令》凱薩琳畢格羅（Kathryn Bigelow）、《游牧人生》趙婷等人入圍此獎。
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
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台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。