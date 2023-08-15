大學分發入學放榜：招生缺額逾6000人，分發入學比例達近5年新高
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112學年度分發入學佔所有入學管道的百分比大約41.77％，是近5年最高，王文俊說，去年很多學生覺得分發入學的學生「佔到便宜」，但這都不是考生應有的心態，考生只要好好準備申請入學、好好準備分科測驗，盡量不要想佔便宜。
今（15）日分發入學放榜，112學年度登記學生人數大增，相較去年，增幅為49.41％，但受少子化影響，大學招生端缺額人數仍多，且外語學群、管理學群的招生缺額比例和往年一樣最高。另一方面，今（2023）年分發入學佔所有入學管道的百分比為41.77％，是近5年最高。大學招生委員會聯合會（招聯會）執行秘書王文俊認為，可能是去（2022）年很多學生認為分發入學能佔到便宜，但這樣的想法並不是考生應有的心態。
大學入學分發入學今日上午8點放榜，大學考試入學分發委員會（考分會）同步公告分發結果及各系組最低錄取標準。112學年度登記人數共3萬7797人，相較111學年度僅有2萬5297人，增幅為49.41％；本次總錄取人數為3萬6338人，錄取率為96.14％，相較去（2022）年錄取率98.94％略減。
考分會執行秘書沈聖智說，今年繁星推薦、申請入學回流至分發入學的名額共有2萬17名，核定名額加回流名額總共4萬2479位。
今年未足額錄取的有29個學校、399個系組，總缺額人數為6464位。缺額人數最高的學校依序為文化大學（1342人）、長榮大學（605人）、大葉大學（596人）、義守大學（594人）。
沈聖智說，跟往年一樣，缺額比例比較高的是外語學群（26.78％）跟管理學群（31.56％），他認為這是反映社會就業氛圍，希望學校提供學生跨域的機會，讓學生能力加值，改善兩個學群的招生狀況。王文俊則認為，管理學群的缺額問題可能和採計數A、數B的分歧有關，先前有家長反應，小孩要讀管理，科系卻採計數學A，他進一步解釋，管理學群有些學校重點在數據分析、統計，所以會採計數A，有些比較傳統的管理學系還是採計數B。
分發入學比例近5年最高，因去年學生「佔到便宜」？
112學年度分發入學佔所有入學管道的百分比大約41.77％，是近5年最高。對此，王文俊指出，往年比例大約都是20幾到30出頭，但去年很多學生覺得分發入學的學生「佔到便宜」，「今年很多學生往那邊走」。
應屆考生跟非應屆考生的部分，今年登記學生非應屆共有4685人，去年為3009人。王文俊分析，可能很多去年選擇申請入學的學生，發現分發入學的同學進入更好的校系，不太甘心，因此決定重考。王文俊表示，這都不是考生應有的心態，考生只要好好準備申請入學、好好準備分科測驗，盡量不要想佔便宜，否則可能不如自己預期。
另今年有1459位考生未錄取，未錄取考生所填寫志願數平均為39個，明顯低於錄取生填寫志願平均的63個，未錄取原因以分數未達最低錄取標準者為最多，約佔90.81%。
考分會自今日起提供「分發結果說明」系統，考生可查詢所填各志願未錄取原因。如仍有疑慮可於8月15日起至8月18日止，於考分會網站線上申請分發結果複查，申請複查以一次為限，考分會將統一於8月25公告複查結果。
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核稿編輯：邱宜君
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活動時間：9月15日（五）
活動地點：高雄萬豪酒店
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