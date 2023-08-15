蕭美琴與賴清德大聯盟看球引發「賴蕭配」聯想，外交部說明球衣背號「1、11」意涵

副總統賴清德率特使團前往友邦巴拉圭，昨（14）日過境紐約時赴花旗球場觀賞亞特蘭大勇士隊與紐約大都會隊的比賽，駐美代表蕭美琴也在臉書分享與賴清德看球賽的背影照。棒球場同框引發網友聯想2024總統大選是否「賴蕭配」？外交部今日也於例行記者會上說明二人球衣號碼的意涵。

賴清德以特使身分率團出席友邦巴拉圭共和國新任總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios，另譯：貝尼亞）就職典禮，12日傍晚自台北啟程，美東時間13日傍晚赴美國紐約花旗球場觀看紐約大都會對戰亞特蘭大勇士賽事，駐美代表蕭美琴全程陪同，二人穿上大都會球衣在球場合影留念。

蕭美琴隨後在臉書上分享二人看球賽的背影照，並寫下「老朋友相見，難得忙中偷閒」；賴清德也在臉書分享二人穿球衣吃熱狗的照片，並稱「這時發這篇，希望不會沒朋友。來美國看棒球，就是要可樂配熱狗。」引發外界聯想2024總統大選「賴蕭配」是否成形？

外交部發言人劉永健今日於例行記者會上被問及此事，劉永健說明，賴副總統的球衣為1號，是因以特使身份出訪、「拚外交勇往直前」的意思，台灣之前與大都會共同舉辦活動，包括大都會的台灣日，主辦單位為貴賓製作的球衣也都是1號。

至於蕭美琴大使身著11號球衣，是2年前受邀開球時所製作的球衣，取「一個人有兩隻腳，腳踏實地」之意。

Photo Credit: 中央社 駐美代表蕭美琴2021年8月擔任美國職棒大聯盟紐約大都會台灣日開球嘉賓，當時就身著11號球衣。

現年52歲的蕭美琴是總統大選副手的熱門人選，於2020年起派任駐美代表，以「戰貓」自稱，外交能力備受台美雙方肯定，《紐約時報》今年曾以專文介紹，並稱她是華府「最有影響力的外國使節之一」。

蕭美琴在今年2月返國述職，當時外界也揣測是在為2024大選搭擋做準備，不過蕭美琴當時澄清，強調這次回來的背景很單純，都是做外交和台美公務，過去幾位大使任內也都有返國述職的前例。

Photo Credit: 中央社 駐美代表蕭美琴今年2月首度返台述職，與媒體茶敘。

賴清德抵達巴拉圭，就職典禮將與西班牙國王、美內政部長等官員同框

副總統賴清德已經結束在美國紐約的過境行程，於台北時間14日晚間抵達巴國首都亞松森國際機場，我國駐巴拉圭大使韓志正與巴國外交部次長席維羅（Raúl Silvero）親自前往迎接，並陪同接受禮兵致敬，賴清德也接受巴京市長羅德里格斯（Oscar Rodríguez）致贈市鑰及榮譽證書。

Photo Credit: 總統府 副總統賴清德14日抵達巴拉圭，接受當地台僑歡迎。

賴清德也於於當地時間14日與巴拉圭現任總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）會晤，也前往巴國的總統府官邸，向總統當選人潘尼亞（Santiago Peña Palacios）恭賀，並接著和巴拉圭國會參議院議長歐斐拉（Silvio Ovelar）午宴。

賴清德表示，他也藉此會晤的機會與潘尼亞準總統討論兩國未來在經濟合作、國際參與、雙邊貿易、淨零碳排、女性賦權等各面向的合作關係，並感謝潘尼亞今年7月來台時向台灣人民表達「我就是親台派，不會改變」。

潘尼亞也在社群平台X上分享與賴清德的合照，表示台巴未來幾年將深化合作關係，以造福兩國。

Recibí la visita de William Lai, Vicepresidente de la República de China (Taiwán). Conversamos sobre nuestras relaciones históricas de cooperación que vamos a profundizar los próximos años para el beneficio de nuestros países. pic.twitter.com/67y6cFsuoh — Santiago Peña (@SantiPenap) August 14, 2023

外交部今日也說明，賴副總統將於台灣時間15日晚間出席友邦巴拉圭總統就職典禮，包括西班牙國王、美國內政部長哈蘭（Deb Haaland）、阿根廷、巴西、烏拉圭、智利、玻利維亞等5國總統，薩爾瓦多與厄瓜多副總統，摩洛哥眾議長，日本、韓國、墨西哥等國也都有安排代表出席。我國友邦瓜地馬拉外長步卡羅（Mario Bucaro）也將出席。

至於賴清德出訪過境美國時，在紐約或舊金山是否有安排與美國國會議員官員見面？外交部僅表示，我國正副總統過境美國行之有年，相關安排也都在台美雙方高度默契、緊密聯繫下進行，並未正面證實。

美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）已於社群平台X上證實，將與賴清德回程時於舊金山會面。

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核稿編輯：邱宜君