蕭美琴與賴清德大聯盟看球引發「賴蕭配」聯想，外交部說明球衣背號「1、11」意涵
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蕭美琴隨後在臉書上分享二人看球賽的背影照，並寫下「老朋友相見，難得忙中偷閒」；賴清德也在臉書分享二人穿球衣吃熱狗的照片，並稱「這時發這篇，希望不會沒朋友。來美國看棒球，就是要可樂配熱狗。」引發外界聯想2024總統大選「賴蕭配」是否成形？
副總統賴清德率特使團前往友邦巴拉圭，昨（14）日過境紐約時赴花旗球場觀賞亞特蘭大勇士隊與紐約大都會隊的比賽，駐美代表蕭美琴也在臉書分享與賴清德看球賽的背影照。棒球場同框引發網友聯想2024總統大選是否「賴蕭配」？外交部今日也於例行記者會上說明二人球衣號碼的意涵。
賴清德以特使身分率團出席友邦巴拉圭共和國新任總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios，另譯：貝尼亞）就職典禮，12日傍晚自台北啟程，美東時間13日傍晚赴美國紐約花旗球場觀看紐約大都會對戰亞特蘭大勇士賽事，駐美代表蕭美琴全程陪同，二人穿上大都會球衣在球場合影留念。
蕭美琴隨後在臉書上分享二人看球賽的背影照，並寫下「老朋友相見，難得忙中偷閒」；賴清德也在臉書分享二人穿球衣吃熱狗的照片，並稱「這時發這篇，希望不會沒朋友。來美國看棒球，就是要可樂配熱狗。」引發外界聯想2024總統大選「賴蕭配」是否成形？
外交部發言人劉永健今日於例行記者會上被問及此事，劉永健說明，賴副總統的球衣為1號，是因以特使身份出訪、「拚外交勇往直前」的意思，台灣之前與大都會共同舉辦活動，包括大都會的台灣日，主辦單位為貴賓製作的球衣也都是1號。
至於蕭美琴大使身著11號球衣，是2年前受邀開球時所製作的球衣，取「一個人有兩隻腳，腳踏實地」之意。
現年52歲的蕭美琴是總統大選副手的熱門人選，於2020年起派任駐美代表，以「戰貓」自稱，外交能力備受台美雙方肯定，《紐約時報》今年曾以專文介紹，並稱她是華府「最有影響力的外國使節之一」。
蕭美琴在今年2月返國述職，當時外界也揣測是在為2024大選搭擋做準備，不過蕭美琴當時澄清，強調這次回來的背景很單純，都是做外交和台美公務，過去幾位大使任內也都有返國述職的前例。
賴清德抵達巴拉圭，就職典禮將與西班牙國王、美內政部長等官員同框
副總統賴清德已經結束在美國紐約的過境行程，於台北時間14日晚間抵達巴國首都亞松森國際機場，我國駐巴拉圭大使韓志正與巴國外交部次長席維羅（Raúl Silvero）親自前往迎接，並陪同接受禮兵致敬，賴清德也接受巴京市長羅德里格斯（Oscar Rodríguez）致贈市鑰及榮譽證書。
賴清德也於於當地時間14日與巴拉圭現任總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）會晤，也前往巴國的總統府官邸，向總統當選人潘尼亞（Santiago Peña Palacios）恭賀，並接著和巴拉圭國會參議院議長歐斐拉（Silvio Ovelar）午宴。
賴清德表示，他也藉此會晤的機會與潘尼亞準總統討論兩國未來在經濟合作、國際參與、雙邊貿易、淨零碳排、女性賦權等各面向的合作關係，並感謝潘尼亞今年7月來台時向台灣人民表達「我就是親台派，不會改變」。
潘尼亞也在社群平台X上分享與賴清德的合照，表示台巴未來幾年將深化合作關係，以造福兩國。
外交部今日也說明，賴副總統將於台灣時間15日晚間出席友邦巴拉圭總統就職典禮，包括西班牙國王、美國內政部長哈蘭（Deb Haaland）、阿根廷、巴西、烏拉圭、智利、玻利維亞等5國總統，薩爾瓦多與厄瓜多副總統，摩洛哥眾議長，日本、韓國、墨西哥等國也都有安排代表出席。我國友邦瓜地馬拉外長步卡羅（Mario Bucaro）也將出席。
至於賴清德出訪過境美國時，在紐約或舊金山是否有安排與美國國會議員官員見面？外交部僅表示，我國正副總統過境美國行之有年，相關安排也都在台美雙方高度默契、緊密聯繫下進行，並未正面證實。
美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）已於社群平台X上證實，將與賴清德回程時於舊金山會面。
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核稿編輯：邱宜君
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國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
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WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。