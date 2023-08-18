再談新北幼兒園用藥風波：從日本「病兒保育制度」，反思小孩生病到底應不應該到園
我們想讓你知道的是
不論是病兒保育或是訪問型病兒保育，其實對於現代小家庭、雙薪父母的工作型態來說，都是一種支持性的幼兒制度。家長一方面也不用擔心送去學校再次感染，或遭受他人的質疑；幼兒園老師也不需要肩負病童再次感染或者是傳染給別人的風險。所以若國家能設立「病兒保育」設施，不失為現代的家庭提供了育兒與工作的權宜方法。
今年度在台灣掀起熱議的幼兒園用藥風波，讓大家重新思考幼兒生病到底應不應該到園。這個問題有很多可以討論的，但筆者想先從制度面跟大家分享，在日本的一種支持性保育制度：「病児保育」（生病幼兒的托育）、「病後児保育」（癒後幼兒的托育）。
病兒保育與病後兒保育
「病児保育」是一種提供照顧生病兒童的保育服務，因為發燒或各種症狀可能無法入園的時候，若父母親同時還需要上班，這時候就可以利用這類的服務。
「病後児保育」則是指照顧正在從疾病中恢復的兒童的保育服務，這是指專門照顧在康復過程中的孩子。這些孩子可能並不需要院治療，但是個人的身體狀況尚未完全康復或存有可能再次生病的可能性，因而無法參加平時團體托育。
根據內閣府於平成29年的資料（2017年，厚生勞動省的保育環境改善等事業文件），日本在病後兒童保育機構約有637個，而病兒保育機構則約有985個。「病児保育」和「病後児保育」都被歸類為同一類別，也被列入幼兒健康支援臨時托育項目，這兩個支援制度，都可以獲得國家提供的補助金。這兩個制度的配置標準大概是這樣：每約十名使用兒童需配置一名以上的護士；每約三名使用兒童需配置一名以上的保育師。
不過這類的支持制度雖然有國家補助，可是最後能否設置，還是要看各個省份的努力跟意願，並非是中央強制的規定。也就是說，並非是全部的日本縣市都有提供這類制度的實體場所，讓家長可以在孩子生病、無法請假、沒有後援且不能送入幼兒園的時候，得以利用這項服務。至於可以使用這項支持制度的年齡，從嬰幼兒到小學六年級，但有些縣市會只到小學三年級。
至於費用如何計算呢？依照筆者收集到的資訊，單日大約會在2000到3000円左右，但具體金額是依縣市而定。而關於政府的補助額度，無須課所得稅的家庭大概可有一半補助；單親家庭約補助四分之一；接受生活補助的家庭則是免費。有些設施會酌收膳食費，另外也可能會有延長托育的費用，多數接受托育的時間大概從早上八點到下午五點半或六點。
這個制度聽起來似乎非常不錯，但也並非是可以隨意使用的，要使用這國家有補助的支持制度，需要有醫師的許可才行。也就是說，孩子生病了還是需要去看醫師，有醫師的確認才能申請。
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2023 DevDays Asia亞太技術年會九月盛大登場！現在報名，沉浸探索AI轉型浪潮的關鍵技術與應用
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今年9月11日至15日，數位發展部與台灣微軟攜手舉辦「2023 DevDays Asia 亞太技術年會」，此次活動以人工智慧（AI）及其衍生技術為主題，邀集美國微軟總部頂尖專家、高階經理人及產業資深開發者集聚一堂，幫助會眾掌握技術趨勢與開發框架！
放眼全球高科技產業趨勢與脈動，生成式AI、5G、物聯網，種種頂流技術的迭代，掀起撼動世界的大浪。不只越來越多硬體、服務導入AI運算、流程機器人（RPA）等引發產業創新，過去未曾想像的產業應用也接連開發。不過，技術革新並非無中生有，產學各界的開發者與技術人才，才是促成技術突破的根基。
2023年9月，一年一度的「DevDays Asia亞太技術年會」即將於台北、高雄盛大舉辦，邀請美國微軟總部的頂尖專家、相關產業高階經理人以及各行各業的資深開發者共襄盛舉。
DevDays Asia四大議題：80+場主題議程，技術開發、營運應用全都包
今年度年會主軸定為「AI聚能轉新局，生成造浪創未來」，邀請30位以上美國微軟總部的頂尖開發者及經理人，針對「年度重磅議題」、「AI雲端技術」、「產業新局賦能」、「前中後台連結」四大議題，分別開設超過80場的主題議程。細節主題含括如生成式AI、5G與物聯網應用、低代碼開發當今最有價值的技術創新領域；以及商務流程優化、資安法遵甚至企業永續等營運實務，幫助來賓掌握最新的技術趨勢與開發框架，獲得最具商業潛力的技術能力。
另一方面，當「技術」成為最大化商業應用與人才價值的關鍵，不只開發者與技術人才成為世界趨勢的造浪者，企業之間的合作、應用也牽動著整體大局的走向，於是，本次年會也將在台北、高雄兩地，現場展示新創與企業實際落地的商業案例。
除此之外，主辦單位更打造「全場域沈浸式學習」，不只持續舉辦每年備受歡迎的Hands on Lab實戰工作坊課程，也把整個會場打造成開發者的學習聖殿，不管是主要議程還是場邊交流，會場內每個轉角都藏有技術彩蛋等你解鎖。最特別的是，今年還特別新增「開發者Lounge聊天吧」，讓開發者與經理人盡情交流洞察與趨勢。
不只技術開發者，不容錯過的亞洲旗艦開發盛會！
不論是技術開發者、經理人、商業顧問還是新創業者，只要你需要參與產業未來，不管是想要尋找創新靈感、驗證技術策略，還是獲取實用的技術新知、強化專業人脈與學習能力，放眼亞洲僅此一場的旗艦開發盛會「DevDays Asia 2023」絕對是你不能錯過的活動。而且，只要報名並全程參加單日活動，會後填寫調查問卷，還可以獲得DevDays Asia 2023的特製實用好禮！
DevDays Asia 2023 活動詳細資訊
－台北場－
活動時間：9月11日（一）～9月13日（三）
活動地點：南港展覽館2館
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－高雄場－
活動時間：9月15日（五）
活動地點：高雄萬豪酒店
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