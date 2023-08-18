再談新北幼兒園用藥風波：從日本「病兒保育制度」，反思小孩生病到底應不應該到園

今年度在台灣掀起熱議的幼兒園用藥風波，讓大家重新思考幼兒生病到底應不應該到園。這個問題有很多可以討論的，但筆者想先從制度面跟大家分享，在日本的一種支持性保育制度：「病児保育」（生病幼兒的托育）、「病後児保育」（癒後幼兒的托育）。

病兒保育與病後兒保育

「病児保育」是一種提供照顧生病兒童的保育服務，因為發燒或各種症狀可能無法入園的時候，若父母親同時還需要上班，這時候就可以利用這類的服務。

「病後児保育」則是指照顧正在從疾病中恢復的兒童的保育服務，這是指專門照顧在康復過程中的孩子。這些孩子可能並不需要院治療，但是個人的身體狀況尚未完全康復或存有可能再次生病的可能性，因而無法參加平時團體托育。

根據內閣府於平成29年的資料（2017年，厚生勞動省的保育環境改善等事業文件），日本在病後兒童保育機構約有637個，而病兒保育機構則約有985個。「病児保育」和「病後児保育」都被歸類為同一類別，也被列入幼兒健康支援臨時托育項目，這兩個支援制度，都可以獲得國家提供的補助金。這兩個制度的配置標準大概是這樣：每約十名使用兒童需配置一名以上的護士；每約三名使用兒童需配置一名以上的保育師。

不過這類的支持制度雖然有國家補助，可是最後能否設置，還是要看各個省份的努力跟意願，並非是中央強制的規定。也就是說，並非是全部的日本縣市都有提供這類制度的實體場所，讓家長可以在孩子生病、無法請假、沒有後援且不能送入幼兒園的時候，得以利用這項服務。至於可以使用這項支持制度的年齡，從嬰幼兒到小學六年級，但有些縣市會只到小學三年級。

至於費用如何計算呢？依照筆者收集到的資訊，單日大約會在2000到3000円左右，但具體金額是依縣市而定。而關於政府的補助額度，無須課所得稅的家庭大概可有一半補助；單親家庭約補助四分之一；接受生活補助的家庭則是免費。有些設施會酌收膳食費，另外也可能會有延長托育的費用，多數接受托育的時間大概從早上八點到下午五點半或六點。

這個制度聽起來似乎非常不錯，但也並非是可以隨意使用的，要使用這國家有補助的支持制度，需要有醫師的許可才行。也就是說，孩子生病了還是需要去看醫師，有醫師的確認才能申請。