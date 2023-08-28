「能力越大責任越大」看似美好，卻成為「高功能憂鬱者」無法停步的枷鎖
我們想讓你知道的是
「你倒下了那其他人怎麼辦，我才覺得我很受不了」、「看開一點，不要像我一樣，你很不一樣」......這類的人有意無意地會承擔一切。因為他是在他生活周遭最有能力的人了，畢竟「能力越大，責任越大」這句話看似很美好，卻成了他無法停步的無情枷鎖。
文：吳景濱心理師
無援的悲歌，高功能者的憂鬱
進來我治療室的他，身材高大、壯碩，卻一臉愁容。我的身型明顯小他一號，他卻龜縮在離我遠處的沙發角落，形成一種不般配的畫面。
他（化名阿信）顫抖著發問：「吳心理師，你覺得愛是什麼？」我聽到這句話時，當下真的矇了。因為，他年紀大了我至少20歲，曾任大陸台商的中高階主管，而後回台亦是擔任主管階層位置；他的經歷應令人想像應是意氣風發、強勢、陽光才對。
我沒有立即的回應，而是示意他繼續說下去。
他再次開口：「因為，我和我老婆曾找過心理師做過伴侶諮商，那時候的心理師這樣問我。我說，我愛我老婆45分、我兩個小孩45分，而我愛我自己10分；沒想到心理師跟著老婆一起罵我，我不知道到底為什麼……」他不禁流下淚來，擺在他面前的面紙，看著它卻不敢拿取。
我想了5秒鐘，並嘆了口氣回應：「我覺得愛，是沒辦法用分數衡量的，若你沒辦法好好先愛自己，給出再多的愛是枉然。我看到更多的是，你為了愛你周遭所重視的人，失去了自己。」
在他的生長背景中，曾有個表現突出且很關懷他人的哥哥，哥哥很受家人、朋友喜愛，卻因某些原因一蹶不振。身為弟弟的他，為了頂替哥哥的位置，付出了雙倍的努力，好不容易在他人眼中有很好的工作，成為了自身家庭的驕傲，也深受娘家家人的喜愛。但在妻子換了工作，想追尋人生第二春時向他提出離婚要求，他崩潰了。就在這段期間，他的犧牲、過度付出的記憶湧上心頭。
高功能者憂鬱，更容易被忽視
如同今天所舉例的阿信，在他原生家庭、娘家家庭、自身家裡，都試圖扮演著高功能的角色，他擁有很好的工作，受周遭人愛戴，自覺為他人付出是一件很有價值的一件事。但是，當妻子想離開他時崩潰了。最沒想到的是，當他心灰意冷、並無助時找到心理師時，心理師卻沒有和他站在同一陣線，而是，責備你為什麼沒有做好。
高功能憂鬱者常是有苦不能言，當他們真的想訴苦時，卻常遭到周遭人負向的回應。他人會因為你本來就表現很好，給你訴諸期待，若當你撐不住時，開始會說：「你自以為是太久了，現在有什麼好抱怨的？你不知道我忍了多久？」
「冤枉」可能是這類人最大的感受。他只是持續地努力，希望成為在家人中無經意的一句話的解決者；但沒想到我的存在，是為了周遭的人不情願地陪笑與支持的存在。
其實，不管多麼表象厲害的人，都有可能被憂鬱情緒所侵擾。一樣會茶不思飯不想、對日常生活興趣提不起勁、對自身存在意義抱持著懷疑。
高功能憂鬱者的幾個特徵
高功能憂鬱者的特徵（資料轉自昕晴診所）：
- 需要去假裝才能維持正常
- 害怕失敗，自我要求高
- 即便休息充足仍然疲勞
- 長期心情低落，心情起伏大，快樂不長久
- 對於任何社交活動都感到疲勞
- 容易產生依賴與成癮
- 日常壓力較大
- 食慾大起大落，不是暴飲暴食就是毫無食慾
- 生理狀況變差，容易生病
主要核心在於，自我要求高又要需要去假裝，內心生病了卻只能從外向顯微的行為才可看出端倪，他人很難從表面上看出來有異樣。若真的撐不下去，周遭旁人會有意無意地把你拉回所謂的「正常」位置，其中類似的語言包括：「你想太多了吧，看看你其他兄弟姊妹，我才真覺得他們才是沒救了」、「你倒下了那其他人怎麼辦，我才覺得我很受不了」、「看開一點，不要像我一樣，你很不一樣」等等。
這類的人有意無意地會承擔一切。因為他是在他生活周遭最有能力的人了，畢竟「能力越大，責任越大」這句話看似很美好，卻成了他無法停步的無情枷鎖。
高功能憂鬱者的類型
上文談及高功能憂鬱者可能遭遇的困境，我透過自身實務經驗、及所汲取的相關心理知識歸納了五種類型：
1. 成就表現型
幽默地說，可以說是「全村的希望」的類型。若在華人社會裡，通常是突展現過人天賦的家中成員所擔任的角色，例如：特別會讀書（這個最常見）、多才多藝、某領域特別專精……是家裡的招牌，事關家族的榮辱與振興，全交付於你手裡了。
這類的人，其實從小獲得許多的讚美，亦獲得許多的關愛，甚或是溺愛，但當自己表現不如易時，會對他人失望的情緒特別敏感。所以，在他真實的內心很害怕失敗，甚至會對於外在掌聲，及自我評價的會有很大的落差及自我懷疑，也是「冒牌者症候群」的典型。
他們的核心在於總覺得自己不夠好，極度害怕失敗及他人評價，總覺得周遭人說的好話是假的，因只要自身表現未持續在高檔，他人的失望全寫在臉上。所以，他們無法給予自己「真正的正向評價」。
2. 家庭經濟支柱型
這類型的人出社會的早，很大部分原因可能家中就有債務問題。無憂無慮這件事情與他們絕緣，他們須「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」。因為沒有錢哪來的快樂呢？
他們沒辦法活在當下，覺得快樂是件奢侈的事情。當還在學習階段時，周遭的同儕可以在課堂上浪費時間、打屁聊天，課後更繼續相約去遊樂。然而，對於他們來說，是不可能發生的事，他們的時間很珍貴，一旦放空或玩樂，就是在損失自身的金錢，或開始負債，他們對金錢與時間有極高的焦慮感。
他們總覺得只要把大量時間投注在「賺錢」上，家庭債務就會放過自己、殘酷的社會就會放過自己，最終「我也會放過我自己」。但沒想到的是這將會是無盡頭的深淵，因為自己賺到的金錢，根本無法把留在自己身上，
3. 長子、長女型
這類的人有點像「成就表現型」與「家庭經濟支柱型」的混合體。因為身為長子女，具有擔任家中表率的義務，弟弟妹妹不行，但是身為哥哥姊姊的我一定要先來。最傳統形式的就是「上有老、下有小」他們需要負最大的責任，因為他們是「榜樣」。
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【塞掐 Side Chat】資安永續如何兼顧？跟著西門子的先驅腳步往前走
我們想讓你知道的是
從資安議題到永續節能，西門子數位工業在客戶服務上擁有完整的觀念與技術，進一步透過實際行動加速轉變，提供全方面服務，創造更好的永續未來。
工業網路安全近年越來越被重視，當連接到網路的工業設備和傳感器成為潛在的攻擊目標，若無足夠重視安全措施的觀念與行動，可能會導致生產中斷、資料洩露和運營的風險。另一方面，永續經營（Sustainable Business）亦為全球性重要議題，各個國家都比以往更重視可持續發展的原則和實踐方針。西門子數位工業同時身為業界的製造商與服務商，協助企業透過通盤視角，打造永續與安全的最佳方案。
范栩副協理：工業網路的安全，需從觀念的落實開始
負責製程自動化的范栩副協理，業務範圍包含網路、控制器與儀表等內容，他表示在工業界，以往即有交換資料的需求，而隨著電腦網路與 IT 技術的發展，加上數位化浪潮，工業界開始思考把 IT 技術引進至 OT 領域，因此可以看到使用民生常見的 IT 方式被應用在工業系統當中。
這樣的趨勢不只帶來商機，更在引入技術後，讓自動化的效率更高。但同時也帶入了相當的風險到工業環境中。這也是為什麼在這樣一個發展之下，工業網路安全必須要被重視的原因。
當我們提到「資安」，對一般人而言，可能是指像是密碼外洩而導致個人財產損失；但在工業面，不只會造成財產與企業經濟損失，更有可能造成人身安全。例如機台的工安意外，若是系統無法意識到設備的正常運作與否，造成的不只是經濟損失，而是生命安全的損害。
范栩更直接點出，工業網路安全不是只有技術方面，而是要從企業管理的大方向思考 —— 包含流程與人員都必須全面考慮，一切都是環環相扣。這也是為什麼，封閉的內部網路絕對不是零風險。對西門子來說，資安方針的第一步是完整的觀念，產品與技術反而是最後一塊。范栩分享，西門子本身也同時是製造商，十分了解製造商的需求，有能力提供全方面的軟體與硬體，但這都是屬於技術的範疇。在推廣資安概念時，首先讓客戶有完整觀念，思考「假如要落實資安，要從什麼角度著手？」重盤考慮之後，依循概念，再訂定執行策略方針，最後才是套用相對應的技術。
舉例來說，西門子數位工業的「客戶審視服務」就能協助客戶了解企業大方向的資安現況，以及未來可以著重的管理作為，整體審視之後，客戶在考量現有的人力與財力資源，決定使用西門子的哪些軟硬體產品線，以實現未來的發展藍圖、面對資安風險。
楊子慶產業發展經理：由上至下垂直整合，提供企業最完整的脫碳解決方案
實現社會和環境的永續性是全球的重要議題，而西門子持續領先經營永續概念。負責低壓變頻器與伺服馬達的楊子慶產業發展經理分享，作為全球企業的領頭羊，西門子把將六大優先永續指標，定義出「DEGREE 框架」，鼓勵內外部共同往「營運碳中和」的目標邁進。
楊子慶說明，DEGREE 代表的是六大優先永續指標（Decarbonation、Ethics、Governance、Resource Efficiency、Equity、Employability），當企業要導入新概念，勢必面臨陣痛期。而西門子內部的落實，則是先透過鼓勵員工抱持正面心態，再把數據透明化，與 AI 技術結合，使每個人在日常工作中都能檢視永續指標的實踐度。最落地的內部案例，即是在商業文件的來往上，西門子力行電子無紙化。在導入平台統一管理後，帶來的效果，是在既有的員工規模底下，成長了數以倍計的成交單量。
外部因應永續議題在全球各地的發酵，許多客戶都像西門子提出自己企業內部的改變需求。西門子提供完善的數位軟體管理平台，縮短客戶在節能減碳數據應用的過渡期，更能監視並分析廠房人員的操作習慣與狀態，透過這些收集的數據，由內至外提升設備的節能與人員的效率。
西門子也鼓勵內部每個人提供各種減碳發想，以「創新孵化器」的概念，找到更多永續的可能性。如針對西門子自家工廠產品，進行碳量計算，以利努力減少二氧化碳排放量。內部的創意發想，也實踐到紐約的海上太陽能發電，是最直接的成功案例。
目前電動車問世後，大家想說充電會不會很麻煩？但電動車跟永續改革一樣，只是一個習慣的養成。加上西門子也在發展充電設施，讓他更加理解到，每個人的綠能實際行動，其實有改善整個環境的影響力。他相信，只要越多人使用（如電動車此類裝備），社會上會需要更多的再生能源；持續進行，就能改變整個生態系統，改變工業發電帶來的污染目前佔全世界發電一半以上的現況。
朱軒逸副協理：資安與永續的一條龍整合能力，是西門子的強大優勢
西門子數位工業在資安與永續議題上，提供客戶通盤觀念到具體執行的解決方案。客戶的疑難雜症，由客戶服務部門負責排除，甚至還提供客戶 0800 的電話諮詢，第一線解決問題。同時，還協助企業教育訓練，把在德國受訓的專家與知識帶到臺灣。客戶服務範疇中，涵蓋充斥著各種資安與永續經營的實踐。
朱軒逸副協理表示，西門子數位工業同仁有 ISO 27001 的認證，有能力用一天的時間，完成到場評估客戶工廠的資安現況；西門子總部亦提供工具掃描、找出漏洞，以提供客戶完整報告。報告包含公司的方針、結合數據後的解決策略，以及不斷期的行動方案，一條龍內容如同企業量身的健康檢查清單。
永續方面，像是能幫助機台進行最佳化的最新服務 AOS。透過公司系統的最佳化分析，產品是否適用或替換都能被檢測出來，減少可能的資源浪費。再進一步配合西門子的軟硬體，即能把產品的生命週期優化，往永續發展的目標前進。
除了擔心能源是否足夠，該怎麼節能是也是企業的主要考量。西門子具備強大的整合能力，不只優化能源供應器以及硬體設備，再加上聯網、AI 大數據的分析，盡可能結合各個部門團隊，幫助客戶把耗能降到最低。
西門子數位工業提供全面性的服務，不只是資安，更包含永續 ESG 的推進。有興趣的夥伴們，可以進一步關注西門子在此方面的推進與服務內容，幫助企業無縫整合內外部供應鏈資源、提升資安保護系統，走在 ESG 的先驅腳步上。
想瞭解更多西門子數位工業的服務，歡迎到 2023 台北國際自動化工業大展哦！
- 展覽期間：2023/08/23-08/26
- 展覽地點：南港展覽館 1 館
- 西門子攤位：1 館 4 樓 N406
- 有任何疑問歡迎撥打西門子客服專線：0800-202808
- 客服信箱：adscs.taiwan@siemens.com