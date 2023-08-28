「能力越大責任越大」看似美好，卻成為「高功能憂鬱者」無法停步的枷鎖

文：吳景濱心理師

無援的悲歌，高功能者的憂鬱

進來我治療室的他，身材高大、壯碩，卻一臉愁容。我的身型明顯小他一號，他卻龜縮在離我遠處的沙發角落，形成一種不般配的畫面。

他（化名阿信）顫抖著發問：「吳心理師，你覺得愛是什麼？」我聽到這句話時，當下真的矇了。因為，他年紀大了我至少20歲，曾任大陸台商的中高階主管，而後回台亦是擔任主管階層位置；他的經歷應令人想像應是意氣風發、強勢、陽光才對。

我沒有立即的回應，而是示意他繼續說下去。

他再次開口：「因為，我和我老婆曾找過心理師做過伴侶諮商，那時候的心理師這樣問我。我說，我愛我老婆45分、我兩個小孩45分，而我愛我自己10分；沒想到心理師跟著老婆一起罵我，我不知道到底為什麼……」他不禁流下淚來，擺在他面前的面紙，看著它卻不敢拿取。

我想了5秒鐘，並嘆了口氣回應：「我覺得愛，是沒辦法用分數衡量的，若你沒辦法好好先愛自己，給出再多的愛是枉然。我看到更多的是，你為了愛你周遭所重視的人，失去了自己。」

在他的生長背景中，曾有個表現突出且很關懷他人的哥哥，哥哥很受家人、朋友喜愛，卻因某些原因一蹶不振。身為弟弟的他，為了頂替哥哥的位置，付出了雙倍的努力，好不容易在他人眼中有很好的工作，成為了自身家庭的驕傲，也深受娘家家人的喜愛。但在妻子換了工作，想追尋人生第二春時向他提出離婚要求，他崩潰了。就在這段期間，他的犧牲、過度付出的記憶湧上心頭。

高功能者憂鬱，更容易被忽視

如同今天所舉例的阿信，在他原生家庭、娘家家庭、自身家裡，都試圖扮演著高功能的角色，他擁有很好的工作，受周遭人愛戴，自覺為他人付出是一件很有價值的一件事。但是，當妻子想離開他時崩潰了。最沒想到的是，當他心灰意冷、並無助時找到心理師時，心理師卻沒有和他站在同一陣線，而是，責備你為什麼沒有做好。

高功能憂鬱者常是有苦不能言，當他們真的想訴苦時，卻常遭到周遭人負向的回應。他人會因為你本來就表現很好，給你訴諸期待，若當你撐不住時，開始會說：「你自以為是太久了，現在有什麼好抱怨的？你不知道我忍了多久？」

「冤枉」可能是這類人最大的感受。他只是持續地努力，希望成為在家人中無經意的一句話的解決者；但沒想到我的存在，是為了周遭的人不情願地陪笑與支持的存在。

其實，不管多麼表象厲害的人，都有可能被憂鬱情緒所侵擾。一樣會茶不思飯不想、對日常生活興趣提不起勁、對自身存在意義抱持著懷疑。

高功能憂鬱者的幾個特徵

高功能憂鬱者的特徵（資料轉自昕晴診所）：

需要去假裝才能維持正常 害怕失敗，自我要求高 即便休息充足仍然疲勞 長期心情低落，心情起伏大，快樂不長久 對於任何社交活動都感到疲勞 容易產生依賴與成癮 日常壓力較大 食慾大起大落，不是暴飲暴食就是毫無食慾 生理狀況變差，容易生病

主要核心在於，自我要求高又要需要去假裝，內心生病了卻只能從外向顯微的行為才可看出端倪，他人很難從表面上看出來有異樣。若真的撐不下去，周遭旁人會有意無意地把你拉回所謂的「正常」位置，其中類似的語言包括：「你想太多了吧，看看你其他兄弟姊妹，我才真覺得他們才是沒救了」、「你倒下了那其他人怎麼辦，我才覺得我很受不了」、「看開一點，不要像我一樣，你很不一樣」等等。

這類的人有意無意地會承擔一切。因為他是在他生活周遭最有能力的人了，畢竟「能力越大，責任越大」這句話看似很美好，卻成了他無法停步的無情枷鎖。

高功能憂鬱者的類型

上文談及高功能憂鬱者可能遭遇的困境，我透過自身實務經驗、及所汲取的相關心理知識歸納了五種類型：

1. 成就表現型

幽默地說，可以說是「全村的希望」的類型。若在華人社會裡，通常是突展現過人天賦的家中成員所擔任的角色，例如：特別會讀書（這個最常見）、多才多藝、某領域特別專精……是家裡的招牌，事關家族的榮辱與振興，全交付於你手裡了。

這類的人，其實從小獲得許多的讚美，亦獲得許多的關愛，甚或是溺愛，但當自己表現不如易時，會對他人失望的情緒特別敏感。所以，在他真實的內心很害怕失敗，甚至會對於外在掌聲，及自我評價的會有很大的落差及自我懷疑，也是「冒牌者症候群」的典型。

他們的核心在於總覺得自己不夠好，極度害怕失敗及他人評價，總覺得周遭人說的好話是假的，因只要自身表現未持續在高檔，他人的失望全寫在臉上。所以，他們無法給予自己「真正的正向評價」。

2. 家庭經濟支柱型

這類型的人出社會的早，很大部分原因可能家中就有債務問題。無憂無慮這件事情與他們絕緣，他們須「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」。因為沒有錢哪來的快樂呢？

他們沒辦法活在當下，覺得快樂是件奢侈的事情。當還在學習階段時，周遭的同儕可以在課堂上浪費時間、打屁聊天，課後更繼續相約去遊樂。然而，對於他們來說，是不可能發生的事，他們的時間很珍貴，一旦放空或玩樂，就是在損失自身的金錢，或開始負債，他們對金錢與時間有極高的焦慮感。

他們總覺得只要把大量時間投注在「賺錢」上，家庭債務就會放過自己、殘酷的社會就會放過自己，最終「我也會放過我自己」。但沒想到的是這將會是無盡頭的深淵，因為自己賺到的金錢，根本無法把留在自己身上，

3. 長子、長女型

這類的人有點像「成就表現型」與「家庭經濟支柱型」的混合體。因為身為長子女，具有擔任家中表率的義務，弟弟妹妹不行，但是身為哥哥姊姊的我一定要先來。最傳統形式的就是「上有老、下有小」他們需要負最大的責任，因為他們是「榜樣」。