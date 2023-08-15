川普第4起刑事訴訟案：試圖推翻2020大選結果，喬治亞州起訴川普、朱利安尼等19人

共和黨籍前總統川普（Donald Trump），在當地時間8月14日晚間，因為試圖推翻2020年總統大選的結果，被喬治亞州首府福爾頓的高級法院（Fulton superior court）給起訴。這是欲參選2024年美國總統大選的川普，在5個月內所面臨的第4起刑事訴訟案件。

一同被起訴的還有涉案的18名相關人士，其中包含紐約前市長朱利安尼（Rudolph Louis）、川普的律師伊士曼（John Eastman）、前白宮幕僚長米道斯（Mark Meadows）、前司法部民事部門助理檢察長克拉克（Jeffrey Clark）等人。

《美聯社》報導指出，福爾頓高級法院檢察官威里斯（Fani Willis）昨（14）日公布起訴書後表示，川普與其他被告拒絕接受2020年總統大選共和黨敗選的事實，試圖違法推翻選舉結果。

根據這份長達97頁的起訴書，19位被告一共違反了41條法律，而其中川普違反了13條。在41條法律當中，共有22條與偽造文書有關、8條與招攬及冒充公職人員有關、3條與影響證人有關、3條與選舉舞弊及欺瞞國家有關、3條與電腦資料竄改有關、1條敲詐勒索，以及1條偽證。

川普做了什麼？

《紐約時報》報導指出，川普及另外18位被告，為了推翻共和黨在喬治亞州這個搖擺州敗選的事實，共採取了8種阻礙選舉結果的途徑。分別是向喬治亞州議會說謊、向州議員說謊、騷擾選舉工作人員、拉攏司法部官員、拉攏前美國副總統彭斯（Mike Pence），以及偽造支持川普的選票。

起訴書中指出，被告在2020年12月14日，在喬治亞州選舉人團投票中做票。而類似的行為也發生在亞利桑那州、密西根州、內華達州、新墨西哥州、賓夕法尼亞州，以及威斯康辛州。

根據《美聯社》的報導，川普在與喬治亞州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）的電話中，要求他找到川普「需要的1萬2000張選票」，好讓川普能夠以些微的優勢贏過民主黨候選人拜登（Joe Biden）。而也是因為這通電話，喬治亞州司法單位開始對川普進行調查

RICO法案

《美國公共電視網》指出，川普及其他18位被告，都被以違反《反勒索及受賄組織法》（Racketeer Influenced and Corrupt Organizations，RICO）起訴。該條法律立法於1970年代，原先是用來打擊犯罪組織中的高階主管。而美國最高法院在1989年，擴大了《反勒索及受賄組織法》的適用對象，不再僅限於幫派、販毒組織。

在美國聯邦政府完成立法後，各州開始進行自己的《反勒索及受賄組織法》立法。在喬治亞州，違反《反勒索及受賄組織法》是重罪，可處以5年至20年的監禁，罰款金額為2萬5000美元（約為新台幣79萬7400元），或是犯罪活動所得獲利的3倍，以金額較高者作為罰款。

檢察官能夠用《反勒索及受賄組織法》，起訴「為了達到一項共同目標，而從事不同犯罪行為的數人」。因此即便這19位被告所從事的是不同的犯罪行為，但他們都是為了達到「推翻2020總統大選結果」此一共同目標，因此所有人都被以違反《反勒索及受賄組織法》起訴。

川普接下來會如何？

威里斯檢察官表示，被告須在在8月25中午前主動投案，而她表示法院將在未來6個月內進行此案件的審判。

《紐約時報》指出，由於擔憂川普的支持者會到福爾頓高級法院外進行暴力示威，警方已經加強了法院周圍的維安。威里斯檢察官也表示，她已經為相關工作人員準備了防彈背心。

《紐約時報》指出，川普接下來極有可能會嘗試將此案件，從喬治亞州移交到聯邦層級的法院進行審理。川普的律師團隊可能會主張，本案件發生在川普的總統任期內，因此應該將其移交到聯邦做審理。

美國最高法院有3分之1的法官是由川普任命，因此較有可能做出對其有利的判決。且美國總統雖無法赦免違反各州法律的犯人，但有權赦免在聯邦層級被定罪的人。因此如果川普成功將案件移往聯邦層級法院，且於2024年當選總統的話，即使被定罪，作為總統的他，也能夠赦免自己。

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責任編輯：賴明君

核稿編輯：翁世航