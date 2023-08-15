川普第4起刑事訴訟案：試圖推翻2020大選結果，喬治亞州起訴川普、朱利安尼等19人
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《紐約時報》指出，川普接下來極有可能會嘗試將此案件，從喬治亞州移交到聯邦層級的法院進行審理。因為美國總統雖無法赦免違反各州法律的犯人，但有權赦免在聯邦層級被定罪的人。因此如果川普成功將案件移往聯邦層級法院，且於2024年當選總統的話，即使被定罪，作為總統的他，也能夠赦免自己。
共和黨籍前總統川普（Donald Trump），在當地時間8月14日晚間，因為試圖推翻2020年總統大選的結果，被喬治亞州首府福爾頓的高級法院（Fulton superior court）給起訴。這是欲參選2024年美國總統大選的川普，在5個月內所面臨的第4起刑事訴訟案件。
一同被起訴的還有涉案的18名相關人士，其中包含紐約前市長朱利安尼（Rudolph Louis）、川普的律師伊士曼（John Eastman）、前白宮幕僚長米道斯（Mark Meadows）、前司法部民事部門助理檢察長克拉克（Jeffrey Clark）等人。
《美聯社》報導指出，福爾頓高級法院檢察官威里斯（Fani Willis）昨（14）日公布起訴書後表示，川普與其他被告拒絕接受2020年總統大選共和黨敗選的事實，試圖違法推翻選舉結果。
根據這份長達97頁的起訴書，19位被告一共違反了41條法律，而其中川普違反了13條。在41條法律當中，共有22條與偽造文書有關、8條與招攬及冒充公職人員有關、3條與影響證人有關、3條與選舉舞弊及欺瞞國家有關、3條與電腦資料竄改有關、1條敲詐勒索，以及1條偽證。
川普做了什麼？
《紐約時報》報導指出，川普及另外18位被告，為了推翻共和黨在喬治亞州這個搖擺州敗選的事實，共採取了8種阻礙選舉結果的途徑。分別是向喬治亞州議會說謊、向州議員說謊、騷擾選舉工作人員、拉攏司法部官員、拉攏前美國副總統彭斯（Mike Pence），以及偽造支持川普的選票。
起訴書中指出，被告在2020年12月14日，在喬治亞州選舉人團投票中做票。而類似的行為也發生在亞利桑那州、密西根州、內華達州、新墨西哥州、賓夕法尼亞州，以及威斯康辛州。
根據《美聯社》的報導，川普在與喬治亞州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）的電話中，要求他找到川普「需要的1萬2000張選票」，好讓川普能夠以些微的優勢贏過民主黨候選人拜登（Joe Biden）。而也是因為這通電話，喬治亞州司法單位開始對川普進行調查
RICO法案
《美國公共電視網》指出，川普及其他18位被告，都被以違反《反勒索及受賄組織法》（Racketeer Influenced and Corrupt Organizations，RICO）起訴。該條法律立法於1970年代，原先是用來打擊犯罪組織中的高階主管。而美國最高法院在1989年，擴大了《反勒索及受賄組織法》的適用對象，不再僅限於幫派、販毒組織。
在美國聯邦政府完成立法後，各州開始進行自己的《反勒索及受賄組織法》立法。在喬治亞州，違反《反勒索及受賄組織法》是重罪，可處以5年至20年的監禁，罰款金額為2萬5000美元（約為新台幣79萬7400元），或是犯罪活動所得獲利的3倍，以金額較高者作為罰款。
檢察官能夠用《反勒索及受賄組織法》，起訴「為了達到一項共同目標，而從事不同犯罪行為的數人」。因此即便這19位被告所從事的是不同的犯罪行為，但他們都是為了達到「推翻2020總統大選結果」此一共同目標，因此所有人都被以違反《反勒索及受賄組織法》起訴。
川普接下來會如何？
威里斯檢察官表示，被告須在在8月25中午前主動投案，而她表示法院將在未來6個月內進行此案件的審判。
《紐約時報》指出，由於擔憂川普的支持者會到福爾頓高級法院外進行暴力示威，警方已經加強了法院周圍的維安。威里斯檢察官也表示，她已經為相關工作人員準備了防彈背心。
《紐約時報》指出，川普接下來極有可能會嘗試將此案件，從喬治亞州移交到聯邦層級的法院進行審理。川普的律師團隊可能會主張，本案件發生在川普的總統任期內，因此應該將其移交到聯邦做審理。
美國最高法院有3分之1的法官是由川普任命，因此較有可能做出對其有利的判決。且美國總統雖無法赦免違反各州法律的犯人，但有權赦免在聯邦層級被定罪的人。因此如果川普成功將案件移往聯邦層級法院，且於2024年當選總統的話，即使被定罪，作為總統的他，也能夠赦免自己。
新聞來源
- Why Georgia’s RICO law could be key in the state’s case against Trump（PBS）
- Read the Trump Georgia Indictment（New York Times）
- Trump Indicted in GeorgiaProsecutors Accuse Trump of ‘Criminal Enterprise’ to Overturn Election（New York Times）
- Trump, 18 allies indicted in Georgia over 2020 election meddling, the 4th criminal case against him（AP）
- How a law associated with mobsters is central to charges against Trump（AP）
延伸閱讀
- 【國際大風吹】官司纏身再度挑戰美國總統大位，川普為何在共和黨內無人能敵？
- 2024美國大選：屢遭起訴的川普，黨內民調支持率為何不降反升？
- 川普四個月以來第三度遭到刑事起訴，他的麻煩有多大？美國前總統會被判入獄嗎？
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責任編輯：賴明君
核稿編輯：翁世航
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國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
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WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。