台劇與小吃文化讓5成印尼人對台灣有好感，移工與學生人員交流更勝中國

（中央社）美國皮尤研究中心公布調查顯示，逾5成印尼人對台灣持正面觀感。學者認為，這是因為台灣與印尼關係愈趨緊密及近年密切交流。有民眾表示，喜歡台灣的戲劇和小吃，也有人對台灣羽球選手的精湛表現印象深刻。

美國皮尤研究中心（Pew Research Center）11日公布的今年春季版「全球態度調查」（Global Attitudes Survey）結果顯示，在24個中高所得國家中，民眾對台灣普遍持正面觀感，其中印尼有51%受訪者對台灣持正面觀感，負面觀感的占20%，沒意見的則為29%。

印尼學者分析，台灣相對印尼較為發達，近年赴台灣旅遊的印尼人數增加，且在台灣的印尼移工、學生也持續成長，許多印尼人知道台灣很自由，對網路使用沒有限制，和中國限制臉書（Facebook）及Instagram社群媒體很不同。

另外，台灣重視人權，也是印尼對台灣有好感的原因之一。印尼總統大學（President University）國際關係講師賴劍文（Harryanto Aryodiguno）向中央社表示，比起馬來西亞和阿拉伯國家，台灣政府更注重印尼移工的權益，且雇主與移工相處融洽，使印尼人普遍對台灣愈來愈有感情。

他說：「台灣近年營造出穆斯林友善的環境，一些餐廳有清真標誌，開齋節時則會舉辦活動，捷運或巴士也能看到開齋節海報，讓印尼人感覺到台灣對穆斯林節日重視，也顯現出台灣的進步。」

在台灣取得博士學位的賴劍文強調，台灣人很有人情味，就連機場官員也相當友善，入境時還會對旅客說「歡迎來台灣」，比起其他國家的官員來得親切。

Photo Credit: 中央社 圖為台北車站東三門不遠的「印尼街」，假日時有許多印尼移工到此品嚐家鄉美食。

印尼艾爾朗加大學（Universitas Airlangga）戰略與全球研究中心（CSGS）研究員慕白（Safril Mubah）則表示，台灣給印尼民眾的印象是發達且安全的國家，近年台灣政府和學校會提供獎學金吸引印尼學生到台灣留學，台灣也有許多工作機會，因此印尼人普遍對台灣印象很好。

慕白指出，雖然印尼政府與中國有許多建設及投資上的合作，但與沒有正式外交關係的台灣關係仍緊密。他說：「台灣和印尼在經濟及教育等合作仍然非常緊密，人與人之間的交流其實更勝印尼與中國。」

慕白舉例，到台灣的印尼人正逐年增加，像是目前僱用印尼移工人數最多的國家是馬來西亞，其次是台灣。不過，他對皮尤研究中心這項調查的精準度持保留態度，因為他無法確認民調的受訪者是來自城市或鄉村，兩者結果可能會有很大不同。

他解釋，住在城市的印尼人大部分都知道台灣，但鄉村的人反而比較知道中國，對台灣則不太熟悉。

中央社記者在雅加達市區詢問民眾對台灣的印象，大部分對台灣持正面態度，提到台灣，印尼人通常會想到在台的印尼移工、台灣戲劇、出產的美妝用品和科技產品，以及台灣的羽球選手等。

去過台灣的狄安娜（Diana）說，她對台北101大樓印象深刻，覺得是一個很特別的建築，很好購物。在台灣旅遊時，她感到很自由，不像印尼有很多宗教信仰上的束縛，認為「是個很自由的社會」。

熱愛台劇的穆蒂（Maudy）則說，非常喜歡台灣的偶像劇，特別是「你有念大學嗎？」（Hello Again！）以及劇中演員禾浩辰。她還說，曾在新聞上看過有關在台灣同性婚姻的議題，知道台灣對同志相當友善。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範