法國電力轉型：挑戰高碳排化石燃料企業，小鎮用綠能合作社「改變我們與能源的關係」

文：Peter Yeung

勒塞蓋斯特爾鎮（Le Sequestre）的主廣場寧靜祥和，綠樹成蔭，周圍環繞著學校、體育館、餐館和市政廳。但是，這個位於法國西南部城市圖盧茲（Toulouse）附近、擁有2000多人口的小鎮卻走在了能源革命的前沿。

去（2022）年，小鎮當局在城鎮邊緣的一個廢棄採石場建成了一座250千瓦峰值（kWp）太陽能公園，為居住在2公里半徑範圍內的約250名居民提供了足夠的電力。

「太陽能公園在很多方面為我們提供了幫助。」勒塞蓋斯特爾鎮鎮長普亞德（Gerardb Poujade）告訴《德國之聲》，「它用綠色能源為我們的燈泡提供動力，同時它也賦予我們恢復活力和獨立的力量。」

地方綠色能源計畫挑戰大公司

勒塞蓋斯特爾鎮超本地化太陽能公園是法國首個此類計畫。這就是歐盟執委會提倡的「集體自我消費」——將同一地區的消費者和生產者聯繫起來——以可持續地改變歐盟的能源體系，同時確保當地社區從中受益。

該計畫由Enercoop提供24萬歐元的資金支持。Enercoop是一家法國合作社，成立於2005年，通過龐大的小型生產商網路向全國各地提供100％的可再生能源。該公司2021年的營業額為1.34億歐元，擁有6.1萬名合作社成員和10萬名客戶。

Enercoop將自己定位為主導市場的逐利企業集團的替代者（這些企業經常燃燒化石燃料和核燃料來發電）。該合作社南庇利牛斯地區協調員布蘭克（Loic Blanc）在接受《德國之聲》採訪時表示，Enercoop希望「從根本上改變我們與能源的關係」。他說：「這與金錢無關。這是關於地球的未來。」

自製能源是實現淨零目標的關鍵

全球能源當局一致認為，未來幾年該行業需要進行重大變革。國際能源署預計，到2030年，可再生能源投資需要增加兩倍，達到4兆美元（3.63兆歐元），才能使世界走上實現淨零排放目標的軌道。該政府間機構表示，在俄羅斯入侵烏克蘭的背景下，有彈性的供應鏈可以幫助抵禦能源「安全威脅」。

2021年，法國消耗的電力中有26％是可再生能源，而德國這一比例為45％。但是，法國的目標是到2040年將可再生能源份額提高到40％。因此，倡導者表示，像Enercoop這樣的獨立、本地化和公民主導的舉措將是關鍵所在。

荷蘭研究諮詢公司CEDelf於2016年的一項研究估計，到2050年，一半的歐盟家庭（約1.13億）可以單獨或集體生產能源。

REScoop總裁范辛特揚（Dirk Vansintjan）表示：「向分散式清潔能源的過渡，也將有助於減輕需求高峰時大型中央電網的負擔。」REScoop是一個由歐洲2200家公民能源合作社組成的聯盟。

成功離不開當地人的參與

然而專家警告說，綠色能源轉型的成功取決於社區的支持。「可再生能源領域有大量投資，但通常是自上而下的。」研究基層能源計劃的哥德堡大學講師沃倫紐斯（Rikard Warlenius）告訴《德國之聲》，「要取得成功，當地人必須受益並參與其中。」

Enercoop提供長達30年的合約，為生產商帶來了穩定性。該公司與Courant Naturel等地區公司合作安裝太陽能電池板，目的是促進當地經濟。與此同時，該公司約5％的電力（2021年輸送了642吉瓦時）目前以生產成本而非昂貴的市場價格出售。它的目標是到2030年將這一比例提高到40％。

「這是一種民主模式。」該合作社成員、聖奎爾克鎮鎮長勒洛斯泰克（Martine Le Lostec）告訴《德國之聲》，「這是為了實現更大的利益。」

勒塞蓋斯特爾鎮支付的電費為每千瓦時0.08歐元，而之前向法國國有電力供應商EDF支付的電費為每千瓦時0.11歐元，這意味著它能夠在2022年將其總體電費削減近10％。該鎮計劃明（2024）年將太陽能電池板的數量增加一倍。

「這非常容易，全國各地都有可以像我們這樣做的地方。」鎮長普亞德說，「如果每個人都這樣，我們就會減少對俄羅斯和卡達天然氣以及沙烏地阿拉伯石油的依賴。唯一的問題是繁文縟節的文書工作。」

歐盟的支持與官僚主義障礙

2018年和2019年，歐盟通過了促進所謂「公民和可再生能源社區」的指令。但批評者表示，巨大的成本和官僚主義阻礙了這些舉措的落實。

芬蘭拉彭蘭塔理工大學研究員、歐盟執委會綠色能源轉型行動（GRETA）計畫研究員門德斯（Goncalo Pinto Mendes）表示：「對於小規模生產商來說，這仍然不是一件容易的事。」

儘管Enercoop取得了成功，但也並非沒有遇到困難。2021年，雖然其生產商生產的電力足以滿足100％的客戶需求，但在高峰時段只能滿足80％的需求。面對高昂的市場價格，它被迫使用一項名為ARENH的政府協議，該協議允許競爭對手以成本價從EDF購買核能——這是一個有爭議的話題。

作為回應，Enercoop在2021年秋季暫時停止接收新客戶。但現在，該合作社已恢復營業，並在今年2月宣佈再投資1450萬歐元，建設更多太陽能發電廠和風力發電場，以履行「還電於民」的使命。

「我們正在增強韌性。」布蘭克表示，「我們正在建立自給自足的能力。」