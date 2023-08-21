習近平威脅犯台的風險「非常實際」，德國經濟顧問示警趁早遠離中國
我們想讓你知道的是
德國上季經濟零成長，國際貨幣基金（IMF）認為德國將是今年唯一一個經濟萎縮的大國，連俄羅斯的經濟成長預料都會好過德國。施尼則說，德國經濟長期衰退的威脅，是聯邦議院（Bundestag）政治人物詢問經濟專家委員會的「頭號問題」。然而，施尼則不接受德國再度成為歐洲病夫的想法。她說：「我擔心的唯一一件事就是拒絕改變，我們必須擁抱改變。我們如何脫離這場危機，就看現在會怎麼做。」
（中央社）德國經濟專家委員會（Council of Economic Experts）主席、高階經濟顧問施尼則（Monika Schnitzer）示警，中國侵犯台灣的風險「非常實際」，德國不應「天真」看待此事。
施尼則19日告訴英國《電訊報》（The Telegraph），烏克蘭被侵略，使得德國企業喪失便宜的俄羅斯石油和天然氣，引發經濟衝擊，德國必須記取教訓。
她表示，由於中國國家主席習近平對台灣加強文攻武嚇，西方與北京正步入一個「更加緊張的階段」。
施尼則說，「習近平過去幾年改變政治的整個方式令我憂心」；她敦促德國削減在「安全相關領域」與中國的關係。
她說：「我認為我們必須思考此事。你不會希望受困在實際衝突時刻的當下，有非常敏感的科技被掌控在可能存在衝突的國家手裡，而且我認為涉台衝突的可能性非常實際。」
「不是說不能合作，但應該更加警覺、更有意識，且不應天真。」
德國上月提出讓德國與中國關係「去風險」的計畫，德國政府強調不是在尋求「脫鉤」，而是減少一些「關鍵產業」對中國的依賴性，包括醫藥和晶片製造等。
由德國政府公布的64頁報告也警告，德國在動物用藥品、太陽能板、鋰電池等數個領域累積起「依賴性」。報告同時示警，「中國已經改變」，「基於這種情況，加上中國採取的政治決定，我們必須改變對中國的態度」。
德中貿易額2022年刷新紀錄，來到將近3000億歐元（約新台幣10兆4268億元），中國這個全球第2大經濟體連續第7年成為德國最重要貿易夥伴。
德國龐大的汽車製造業也仰賴中國稀土礦物來生產電動車電池。
施尼則表示：「這非常棘手。現在歐洲境內正在推動擴大生產電池，但還是需要稀土，而且是從中國取得。」
德國企業也押注中國作為重要銷售市場。根據德意志銀行（Deutsche Bank），德國最大半導體製造廠英飛凌（Infineon）營收有38％仰賴中國，BMW集團和福斯汽車集團（Volkswagen）約五分之一收入來自中國。
這位61歲學者指出，德國「太過仰賴汽車製造業」，而且「許多企業的主管不願意改變他們眼中的致勝商業模式」。
她主張，德國經濟應該從根本重組，以反映東西方政治關係緊張，還有便宜能源時代顯然已告終的事實。
施尼則說：「我們應該為能源密集產業（補貼）能源價格，讓它們留在國內，藉此盡全力保持舊有結構嗎？還是我們應該鬆手？如果你問我的個人意見，我會說我們應該對它們放手。」
德國上季經濟零成長，國際貨幣基金（IMF）認為德國將是今年唯一一個經濟萎縮的大國，連俄羅斯的經濟成長預料都會好過德國。施尼則說，德國經濟長期衰退的威脅，是聯邦議院（Bundestag）政治人物詢問經濟專家委員會的「頭號問題」。
然而，施尼則不接受德國再度成為歐洲病夫的想法。她說：「我擔心的唯一一件事就是拒絕改變，我們必須擁抱改變。我們如何脫離這場危機，就看現在會怎麼做。」
施尼則自2022年起領導德國經濟專家委員會，該組織為獨立機構，提供建議給政府等決策者。這個5人小組曾被稱為德國「五智者」（Five Wise Men），目前成員為3女2男。
新聞來源
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
Tags：
王道銀行推「O for YOU扶助存款」 提供全台低收入戶、中低收入戶等弱勢族群台幣活儲優惠 最高年利率5%
我們想讓你知道的是
王道銀行（O-Bank）即日起推出「O for YOU扶助存款」專案，提供經濟弱勢族群新台幣階梯活儲，年利率最高5%，王道銀行南京復興分行也於本月1日開幕營運，加碼推出開幕優惠，凡於南京復興分行臨櫃透過理專申購王道銀行銷售的全系列基金及海外債，皆享申購零手續費的優惠。
王道銀行（O-Bank）即日起推出「O for YOU扶助存款」專案，提供經濟弱勢族群新台幣階梯活儲，年利率最高5%，期善盡金融業的企業社會責任，鼓勵弱勢族群儲蓄並給予優惠利率。此外，王道銀行南京復興分行也於本月1日開幕營運，並預計於今年9月擴大舉辦開幕活動，為王道銀行於台北市的全功能分行，即日起至2023年10月31日止更推出開幕優惠，凡於南京復興分行臨櫃透過理專申購王道銀行銷售的全系列基金及海外債，皆享申購零手續費的優惠。
王道銀行為經濟弱勢族群推出「O for YOU扶助存款」新台幣階梯活儲優惠專案，即日起至2024年7月31日15:30止，凡持有低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭證明者，及本人扶養持有政府核發之身心障礙手冊或身心障礙證明之親屬且所得符合申請資格者（註1），可至王道銀行內湖營業部、南京復興分行、桃園分行、台中分行與高雄分行臨櫃申請此活儲優惠專案；經核准之次一營業日起算一年內，皆適用本專案階梯式優惠利率，新台幣2萬元（含）以內之存款享活儲年利率1%，新台幣2萬元至8萬元（含）以內之存款享活儲年利率3%，新台幣8萬元至10萬元（含）以內之存款享活儲年利率5%，超過新台幣10萬元以上的存款則依王道銀行活儲牌告利率計算利息，每日單利計息，每月付息。王道銀行希望藉由優惠利率鼓勵弱勢族群儲蓄，協助其存出人生第一桶金。
此外，王道銀行南京復興分行於8月1日開幕營運，並將於9月20日擴大舉辦開幕活動。即日起，南京復興分行不僅提供與線上相同的各項優惠專案，包括兩個月年利率3.25%的新台幣高利活儲新戶禮、最高年利率2%的新台幣四個月階梯活儲優惠、年利率5%的美元新資金三個月定存優惠、年利率4.68%的美元六個月定存優惠、年利率1.6%的新台幣六個月定存優惠，南京復興分行更加碼提供基金及海外債申購優惠，即日起至2023年10月31日止，凡透過南京復興分行理專下單申購O-Bank全系列基金及海外債，皆可享申購零手續費的優惠；此外，為慶祝開行，於該分行申辦指定金融項目，還可加碼獲得精美回饋好禮，送完為止。
王道銀行「O for YOU扶助存款」專案詳情請參考: https://www.o-bank.com/web/event/o_for_you/index.html
註1：申請者需出示最近一年度「個人綜合所得稅結算申報收執聯」中含有「身心障礙特別扣除額」之文件進行認定，且所得須符合最近一年度個人綜合所得稅結算申報收執聯內記載之「納稅義務人暨扶養親屬」合計每人每月平均所得低於政府最新公告之台灣省最低生活費的2.5倍以下(依衛生福利部公告之112年台灣省最低生活費之2.5倍為新台幣35,575元)。
本文章內容由「王道銀行」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。