2023/08/21,
國際

習近平威脅犯台的風險「非常實際」，德國經濟顧問示警趁早遠離中國

習近平威脅犯台的風險「非常實際」，德國經濟顧問示警趁早遠離中國
德國經濟專家委員會（Council of Economic Experts）主席、高階經濟顧問施尼則（Monika Schnitzer）。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

德國上季經濟零成長，國際貨幣基金（IMF）認為德國將是今年唯一一個經濟萎縮的大國，連俄羅斯的經濟成長預料都會好過德國。施尼則說，德國經濟長期衰退的威脅，是聯邦議院（Bundestag）政治人物詢問經濟專家委員會的「頭號問題」。然而，施尼則不接受德國再度成為歐洲病夫的想法。她說：「我擔心的唯一一件事就是拒絕改變，我們必須擁抱改變。我們如何脫離這場危機，就看現在會怎麼做。」

（中央社）德國經濟專家委員會（Council of Economic Experts）主席、高階經濟顧問施尼則（Monika Schnitzer）示警，中國侵犯台灣的風險「非常實際」，德國不應「天真」看待此事。

施尼則19日告訴英國《電訊報》（The Telegraph），烏克蘭被侵略，使得德國企業喪失便宜的俄羅斯石油和天然氣，引發經濟衝擊，德國必須記取教訓。

她表示，由於中國國家主席習近平對台灣加強文攻武嚇，西方與北京正步入一個「更加緊張的階段」。

施尼則說，「習近平過去幾年改變政治的整個方式令我憂心」；她敦促德國削減在「安全相關領域」與中國的關係。

她說：「我認為我們必須思考此事。你不會希望受困在實際衝突時刻的當下，有非常敏感的科技被掌控在可能存在衝突的國家手裡，而且我認為涉台衝突的可能性非常實際。」

「不是說不能合作，但應該更加警覺、更有意識，且不應天真。」

德國上月提出讓德國與中國關係「去風險」的計畫，德國政府強調不是在尋求「脫鉤」，而是減少一些「關鍵產業」對中國的依賴性，包括醫藥和晶片製造等。

由德國政府公布的64頁報告也警告，德國在動物用藥品、太陽能板、鋰電池等數個領域累積起「依賴性」。報告同時示警，「中國已經改變」，「基於這種情況，加上中國採取的政治決定，我們必須改變對中國的態度」。

德中貿易額2022年刷新紀錄，來到將近3000億歐元（約新台幣10兆4268億元），中國這個全球第2大經濟體連續第7年成為德國最重要貿易夥伴。

德國龐大的汽車製造業也仰賴中國稀土礦物來生產電動車電池。

施尼則表示：「這非常棘手。現在歐洲境內正在推動擴大生產電池，但還是需要稀土，而且是從中國取得。」

德國企業也押注中國作為重要銷售市場。根據德意志銀行（Deutsche Bank），德國最大半導體製造廠英飛凌（Infineon）營收有38％仰賴中國，BMW集團和福斯汽車集團（Volkswagen）約五分之一收入來自中國。

這位61歲學者指出，德國「太過仰賴汽車製造業」，而且「許多企業的主管不願意改變他們眼中的致勝商業模式」。

她主張，德國經濟應該從根本重組，以反映東西方政治關係緊張，還有便宜能源時代顯然已告終的事實。

施尼則說：「我們應該為能源密集產業（補貼）能源價格，讓它們留在國內，藉此盡全力保持舊有結構嗎？還是我們應該鬆手？如果你問我的個人意見，我會說我們應該對它們放手。」

德國上季經濟零成長，國際貨幣基金（IMF）認為德國將是今年唯一一個經濟萎縮的大國，連俄羅斯的經濟成長預料都會好過德國。施尼則說，德國經濟長期衰退的威脅，是聯邦議院（Bundestag）政治人物詢問經濟專家委員會的「頭號問題」。

然而，施尼則不接受德國再度成為歐洲病夫的想法。她說：「我擔心的唯一一件事就是拒絕改變，我們必須擁抱改變。我們如何脫離這場危機，就看現在會怎麼做。」

施尼則自2022年起領導德國經濟專家委員會，該組織為獨立機構，提供建議給政府等決策者。這個5人小組曾被稱為德國「五智者」（Five Wise Men），目前成員為3女2男。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。