習近平威脅犯台的風險「非常實際」，德國經濟顧問示警趁早遠離中國

（中央社）德國經濟專家委員會（Council of Economic Experts）主席、高階經濟顧問施尼則（Monika Schnitzer）示警，中國侵犯台灣的風險「非常實際」，德國不應「天真」看待此事。

施尼則19日告訴英國《電訊報》（The Telegraph），烏克蘭被侵略，使得德國企業喪失便宜的俄羅斯石油和天然氣，引發經濟衝擊，德國必須記取教訓。

她表示，由於中國國家主席習近平對台灣加強文攻武嚇，西方與北京正步入一個「更加緊張的階段」。

施尼則說，「習近平過去幾年改變政治的整個方式令我憂心」；她敦促德國削減在「安全相關領域」與中國的關係。

她說：「我認為我們必須思考此事。你不會希望受困在實際衝突時刻的當下，有非常敏感的科技被掌控在可能存在衝突的國家手裡，而且我認為涉台衝突的可能性非常實際。」

「不是說不能合作，但應該更加警覺、更有意識，且不應天真。」

德國上月提出讓德國與中國關係「去風險」的計畫，德國政府強調不是在尋求「脫鉤」，而是減少一些「關鍵產業」對中國的依賴性，包括醫藥和晶片製造等。

由德國政府公布的64頁報告也警告，德國在動物用藥品、太陽能板、鋰電池等數個領域累積起「依賴性」。報告同時示警，「中國已經改變」，「基於這種情況，加上中國採取的政治決定，我們必須改變對中國的態度」。

德中貿易額2022年刷新紀錄，來到將近3000億歐元（約新台幣10兆4268億元），中國這個全球第2大經濟體連續第7年成為德國最重要貿易夥伴。

德國龐大的汽車製造業也仰賴中國稀土礦物來生產電動車電池。

施尼則表示：「這非常棘手。現在歐洲境內正在推動擴大生產電池，但還是需要稀土，而且是從中國取得。」

德國企業也押注中國作為重要銷售市場。根據德意志銀行（Deutsche Bank），德國最大半導體製造廠英飛凌（Infineon）營收有38％仰賴中國，BMW集團和福斯汽車集團（Volkswagen）約五分之一收入來自中國。

這位61歲學者指出，德國「太過仰賴汽車製造業」，而且「許多企業的主管不願意改變他們眼中的致勝商業模式」。

她主張，德國經濟應該從根本重組，以反映東西方政治關係緊張，還有便宜能源時代顯然已告終的事實。

施尼則說：「我們應該為能源密集產業（補貼）能源價格，讓它們留在國內，藉此盡全力保持舊有結構嗎？還是我們應該鬆手？如果你問我的個人意見，我會說我們應該對它們放手。」

德國上季經濟零成長，國際貨幣基金（IMF）認為德國將是今年唯一一個經濟萎縮的大國，連俄羅斯的經濟成長預料都會好過德國。施尼則說，德國經濟長期衰退的威脅，是聯邦議院（Bundestag）政治人物詢問經濟專家委員會的「頭號問題」。

然而，施尼則不接受德國再度成為歐洲病夫的想法。她說：「我擔心的唯一一件事就是拒絕改變，我們必須擁抱改變。我們如何脫離這場危機，就看現在會怎麼做。」

施尼則自2022年起領導德國經濟專家委員會，該組織為獨立機構，提供建議給政府等決策者。這個5人小組曾被稱為德國「五智者」（Five Wise Men），目前成員為3女2男。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺