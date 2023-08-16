祖克柏的一通電話：Meta用七個月把Threads推上市，創造流量奇蹟的內幕故事
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Threads正式推出後的七小時內，全球用戶量突破千萬，五天後更突破一億大關，成為歷史上成長最快的社群平台案例。而這一切都開始於一通工作電話，把Instagram總監莫瑟里的人生，捲入與Twitter直面的「社群角力賽」......
文：徐宇儂Leanne
Threads成為今年全球竄紅的社群軟體。許多人好奇，Meta最初打造Threads的起心動念是什麼？又是怎麼在七個月的極短時間內，把這一款社群軟體從0到1推上市？
故事線要拉回到去年，當Instagram總監亞當．莫瑟里（Adam Mosseri）11月在義大利度假旅遊、一邊慵懶享受文藝復興氣息的古城時，手機上顯示一通來自祖克柏的電話。
就在當時，馬斯克於10月底才剛收購Twitter、接手成為老闆，而就在引起市場、輿論一片沸沸揚揚的混亂之際，Meta的高層從商業面嗅到了見縫插針的一絲機會。
衝著Twitter來的一場速度競賽，Threads從idea發想到正式上線僅花七個月
這通工作電話，作為開端，把莫瑟里的人生捲入與Twitter直面的一場「社群角力賽」之中，並迎來隔年一夕爆紅的社群軟體產品Threads。
在深夜時分，莫瑟里接起了遠在美國的Meta執行長祖克柏打來的一通跨洋電話，電話中提到，Meta高管們希望抓緊時機，想辦法吸引Twitter的創作者們來加入Meta的社群網路。
為了不吵醒熟睡的家人，莫瑟里對電話小聲講話，和祖克柏討論了一些類似於Twitter的產品功能，以及怎麼添加到現有的應用程式中如Instagram。然而，隨著討論話題開始逐漸延伸（失控？），祖克柏果不其然提出了一個瘋狂的想法：「如果我們把它做得更大呢？」
於是，在通話結束後，莫瑟里在他的冬季歐洲假期獲得一項巨大的新任務：從零開始打造一個能和Twitter競爭、一款獨立的軟體應用程式。
「天啊，我們必須解決這個問題，因為他（祖克柏）對此非常激動，」莫瑟里回憶起自己內心超級不安的念頭，「有時候你可以感覺到他對某件事情非常著迷、投入。」
從這一場速度競賽的槍鳴起算，就在短短七個月後，Threads火速上線了。
Threads輾壓性開局、用戶衝破億，Meta高層：打通元宇宙計畫的另一條蹊徑
正式推出後的七小時內，Threads全球用戶量突破千萬，五天後更突破一億大關，成為歷史上成長最快的社群平台案例。
Meta瞬間成功和爆紅，就連開發團隊自身都感到十分驚訝，甚至還讓Threads在業界斬獲了「推特殺手」一稱。
Threads刻意比原定上線日提前一週推出，高調踩在Twitter的失利時機點之上，包括馬斯克決定限制用戶每天可查看的推文數量、Twitter流量跟去年同期相比掉了11%的事實。
Threads輾壓性的開局，看起來很有望重振一家近年因裁員、醜聞、被競爭對象TikTok所困、流失年輕用戶，而遭受重創的公司。
Meta領導層也認同，Threads為公司打通一條新的重要蹊徑，特別是在Meta野心勃勃、極度燒錢的元宇宙計畫陷入困境、員工士氣低迷的這個關鍵時刻。
連Meta內部都視作奇蹟！Instagram總監如何帶領團隊打造Threads產品？
身為Meta執行長的祖克柏，原先要求Threads在今年1月前就能啟動並運作（等於不到兩個月的籌備期），讓莫塞里和產品負責人康納．海耶斯（Connor Hayes）一度頭很痛。
為了從0到1實現Threads，當時在祖克柏的授權下，莫瑟里頂著龐大的壓力和風險，在Meta內部組了一支精實、以工程師為主、不到60人的扁平化團隊，用極高效率、壓縮的工作節奏訂出專案時程表並嚴格執行。（在宣布上線時，Threads只有三個產品經理、三個設計師，工程師卻有50個。）
這支團隊在招募時優先考慮的條件是「鬥志旺盛、能夠快速完成一堆任務」的對象，於是他們從Messenger、Instagram和Facebook吸納合適成員。回顧這個緊湊密集的開發過程，反倒比較像是一間新創公司專注於打造、淬鍊一個簡單有力的產品，而不像是科技巨頭的一般運作模式。
於上週，Meta對外宣布盈利強勁，祖克柏在向投資人報告時，稱Threads「證明了他的『效率之年』」，這一年之中Meta大幅裁減了數以萬計的工作崗位，而且意圖讓公司恢復到祖克柏所說的「工程師相對於其他職位的更優化比例」，以期更加靈活的團隊能夠快速交付產品。
Threads驚人的崛起表現，也成為Meta內部的一個奇蹟。一些匿名的內部員工透露，這個迅速的崛起提醒了他們，要推出一項精心策劃的產品，其實並不需要像擁有6.6萬名員工的大企業那樣繁文縟節，一樣也能有精實高效的成果產出。
病毒式擴散後，熱度卻瞬間「涼去」？Threads在一夜成名後的經營態度是？
儘管如此，Threads的長期成功，是一件外界正在吃瓜觀望的事。
這種新奇感瞬間衝高的情形，在熱門社群體驗推出時很常見，莫瑟里泰若自然的表示，「我個人認為，在高峰時期，情況並沒有人們說得那麼好，而現在趨於穩定的時候，情況當然不會像人們說的那麼糟。」
莫瑟里認為，只要Threads持續提供功能性產品、確保交付出去的東西有效，並且快速解決基礎功能面問題，就不成問題。
以熱度而言，Threads在7月5日推出後的幾週內表現明顯下降。據分析公司估計，其使用量已從最早期的高峰時期下降了一半以上——從7月7日的4900萬的高水位（幾乎是Twitter的一半）下降至7月23日的1260萬。此外，平均使用時間也大幅下滑，從19分鐘減少到僅有四分鐘。
而且，不得不承認，Meta長期以來馬不停蹄的推出「模仿性」的產品或功能，但其中許多未能獲得成功。（當然也有一些例外，如Instagram的限時動態。）
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活動地點：南港展覽館2館
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活動時間：9月15日（五）
活動地點：高雄萬豪酒店
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