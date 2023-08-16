波蘭廠商進口廉價烏克蘭穀物損害農民利益，歐盟該如何化解這場「糧價戰爭」？
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波蘭農民擔心烏克蘭穀物充斥市場，損害其國內產值，波蘭政府表示將考慮延長對烏克蘭進口穀物的禁運。然而，這與歐盟支持烏克蘭的立場發生衝突。
文：Jo Harper
波蘭農民瓦什丘克（Andrzej Waszczuk）說：「我們仍然在電視上看到一些愚蠢的吹噓。」他指的是執政黨法律與公正黨（PiS）領導人卡臣斯基（Jaroslaw Kaczynski）。卡臣斯基承諾，小麥收購價將確定為每噸1300茲羅提（大約280歐元或300美元），並將暫停從烏克蘭進口小麥，而且進行干預性收購。
「但細節決定成敗，沒有人談論細節。我們不會上當。我們在等待我們能感受到的具體解決方案。」瓦什丘克說，「只要市場上沒有確切的、明顯的改善跡象，我們就會提出抗議。」
波蘭的農民們擔心，一旦9月解禁，指定運往中東和非洲的烏克蘭糧食可能會流入本國市場，從而壓低波蘭最貧困地區的糧食價格。
全國農業商會理事會主席斯穆列維奇（Wiktor Szmulewicz）說：「烏克蘭糧食流入波蘭給我們的農民帶來了巨大挑戰，他們不得不與國外進口的農產品競爭。」
斯穆列維奇補充說，與按照與歐盟不同的標準和成本生產的農產品競爭，給波蘭農民造成了不公平的市場環境。
赫魯別紹夫附近一個收購點的不願透露姓名的老闆說，去（2022）年他不得不向農民支付高達每噸1600茲羅提的價格，然而收購後不久，穀物價格就開始迅速下跌，跌幅高達一半。
抗議活動由此開始。另一位波蘭農民格里恩（Wieslaw Gryn）成立了「受騙村莊協會」（Deceived Village Association）作為回應，並表示抗議活動將在秋收後重新開始。
拉卡村一家農民合作社的總經理比尼亞斯（Jan Bieniasz）說，2022年從烏克蘭運出的穀物中約有80％是經由波蘭運出的，其中許多「流入了當地市場，導致價格下跌。」他補充說，邊境的烏克蘭穀物比波蘭穀物便宜20％。
波蘭人民黨（PSL）稱約有三分之一的烏克蘭穀物流入波蘭國內市場，但這一說法存在爭議。
一些人聲稱，這些說法都是俄羅斯為戰爭散佈的謠言，目的是離間波蘭人和烏克蘭人的關係。
例如，農民聯盟AgroUnia稱，「在烏克蘭糧食生產中投入巨額資金的烏克蘭寡頭和國際投資基金將從目前的局勢中獲益。」
新聞網站「虛擬波蘭」（Wirtualna Polska）調查了哪些波蘭公司在2022年購買了更便宜的烏克蘭糧食，然後以更高的價格在波蘭市場上出售。他們的調查結果顯示，幾個最大的買家據稱與波蘭執政黨法律與公正黨的政界要人有聯繫。
波蘭政府曾承諾公佈購買烏克蘭廉價穀物的公司名單，但至今仍未兌現。
波蘭政府的困境
波蘭議會選舉將於今（2023）年晚些時候舉行，波蘭極右翼聯盟利用人們對波蘭在烏克蘭戰爭中的作用所付出的代價做文章，讓波蘭執政黨面臨兩難境地。目前極右翼聯盟在民調中的支持率為12％至13％。
波蘭表示，9月15日歐盟範圍內的禁令解除後，不會恢復從烏克蘭進口糧食。
另外四個歐盟國家——羅馬尼亞、保加利亞、斯洛伐克和匈牙利——也要求歐盟將烏克蘭穀物產品的國內銷售禁令延長至今年年底，但表示願意讓烏克蘭穀物繼續通過其領土過境。
歐盟對烏克蘭的支持
烏克蘭希望歐盟繼續開放穀物通道，使其能夠通過波蘭和其他歐盟東部成員國陸路出口穀物，尤其是黑海路線被關閉以後。
法國、德國和西班牙支持烏克蘭的立場，認為貿易限制有損於歐盟內部市場的完整性，也有損於歐盟支持烏克蘭的努力。德國農業部長厄茲德米爾（Cem Özdemir）說，唯一從波蘭的行動中受益的國家是俄羅斯，因為俄羅斯希望將烏克蘭擠出全球穀物市場。
目前延長禁令可能會削弱烏克蘭的出口並促進俄羅斯的穀物出口，尤其是在俄羅斯向一些非洲國家提供免費穀物的時候。
烏克蘭必須出口糧食
烏克蘭今年的穀物收成預計將比去年下降10％左右，大約為6000萬噸。然而，俄羅斯上個月退出黑海穀物協議，隨後又對烏克蘭穀物倉庫發動導彈襲擊，包括切爾諾莫爾斯克港，導致大約有6萬噸穀物被毀。
基輔經濟討論俱樂部執行主任彭津（Oleg Pendzin）認為，這些事件不會對烏克蘭國內的穀物價格產生重大影響。他說，其中一個原因是，由於大量人口逃離烏克蘭，該國人口減少，從而降低了國內市場對穀物的需求。
彭津說，烏克蘭有4000萬人口，這意味著該國需要大約1800萬噸穀物才能實現糧食自給自足。他告訴烏克蘭廣播電台，到目前為止，約有800萬人離開烏克蘭，這意味著國內穀物消費量已減少至1300－1400萬噸。
據瞭解，烏克蘭的剩餘穀物約為4500萬噸，超過了波蘭的年總產量。這意味著烏克蘭必須出口大部分穀物。問題是，如果黑海線路被封鎖，中歐和東歐國家又想禁止其經由本國出口，那麼從哪裡以及如何將烏克蘭穀物運到消費者手中呢？
烏克蘭糧食出口新路線
在最近舉行的北約－烏克蘭峰會上，與會者討論了烏克蘭糧食出口的新路線。
目前，基輔的大部分穀物通過陸路出口，而這一過程中的關鍵站點是波羅的海港口，尤其是波蘭的港口。
歐盟農業專員沃伊切霍夫斯基（Janusz Wojciechowski）表示，歐盟已準備好通過「團結走廊」出口烏克蘭幾乎全部的農業產品，即通過公路、鐵路和河流路線穿越歐盟國家的領土。
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國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
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WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。