波蘭廠商進口廉價烏克蘭穀物損害農民利益，歐盟該如何化解這場「糧價戰爭」？

文：Jo Harper

波蘭農民瓦什丘克（Andrzej Waszczuk）說：「我們仍然在電視上看到一些愚蠢的吹噓。」他指的是執政黨法律與公正黨（PiS）領導人卡臣斯基（Jaroslaw Kaczynski）。卡臣斯基承諾，小麥收購價將確定為每噸1300茲羅提（大約280歐元或300美元），並將暫停從烏克蘭進口小麥，而且進行干預性收購。

「但細節決定成敗，沒有人談論細節。我們不會上當。我們在等待我們能感受到的具體解決方案。」瓦什丘克說，「只要市場上沒有確切的、明顯的改善跡象，我們就會提出抗議。」

波蘭的農民們擔心，一旦9月解禁，指定運往中東和非洲的烏克蘭糧食可能會流入本國市場，從而壓低波蘭最貧困地區的糧食價格。

全國農業商會理事會主席斯穆列維奇（Wiktor Szmulewicz）說：「烏克蘭糧食流入波蘭給我們的農民帶來了巨大挑戰，他們不得不與國外進口的農產品競爭。」

斯穆列維奇補充說，與按照與歐盟不同的標準和成本生產的農產品競爭，給波蘭農民造成了不公平的市場環境。

赫魯別紹夫附近一個收購點的不願透露姓名的老闆說，去（2022）年他不得不向農民支付高達每噸1600茲羅提的價格，然而收購後不久，穀物價格就開始迅速下跌，跌幅高達一半。

抗議活動由此開始。另一位波蘭農民格里恩（Wieslaw Gryn）成立了「受騙村莊協會」（Deceived Village Association）作為回應，並表示抗議活動將在秋收後重新開始。

拉卡村一家農民合作社的總經理比尼亞斯（Jan Bieniasz）說，2022年從烏克蘭運出的穀物中約有80％是經由波蘭運出的，其中許多「流入了當地市場，導致價格下跌。」他補充說，邊境的烏克蘭穀物比波蘭穀物便宜20％。

波蘭人民黨（PSL）稱約有三分之一的烏克蘭穀物流入波蘭國內市場，但這一說法存在爭議。

一些人聲稱，這些說法都是俄羅斯為戰爭散佈的謠言，目的是離間波蘭人和烏克蘭人的關係。

例如，農民聯盟AgroUnia稱，「在烏克蘭糧食生產中投入巨額資金的烏克蘭寡頭和國際投資基金將從目前的局勢中獲益。」

新聞網站「虛擬波蘭」（Wirtualna Polska）調查了哪些波蘭公司在2022年購買了更便宜的烏克蘭糧食，然後以更高的價格在波蘭市場上出售。他們的調查結果顯示，幾個最大的買家據稱與波蘭執政黨法律與公正黨的政界要人有聯繫。

波蘭政府曾承諾公佈購買烏克蘭廉價穀物的公司名單，但至今仍未兌現。

波蘭政府的困境

波蘭議會選舉將於今（2023）年晚些時候舉行，波蘭極右翼聯盟利用人們對波蘭在烏克蘭戰爭中的作用所付出的代價做文章，讓波蘭執政黨面臨兩難境地。目前極右翼聯盟在民調中的支持率為12％至13％。

波蘭表示，9月15日歐盟範圍內的禁令解除後，不會恢復從烏克蘭進口糧食。

另外四個歐盟國家——羅馬尼亞、保加利亞、斯洛伐克和匈牙利——也要求歐盟將烏克蘭穀物產品的國內銷售禁令延長至今年年底，但表示願意讓烏克蘭穀物繼續通過其領土過境。

歐盟對烏克蘭的支持

烏克蘭希望歐盟繼續開放穀物通道，使其能夠通過波蘭和其他歐盟東部成員國陸路出口穀物，尤其是黑海路線被關閉以後。

法國、德國和西班牙支持烏克蘭的立場，認為貿易限制有損於歐盟內部市場的完整性，也有損於歐盟支持烏克蘭的努力。德國農業部長厄茲德米爾（Cem Özdemir）說，唯一從波蘭的行動中受益的國家是俄羅斯，因為俄羅斯希望將烏克蘭擠出全球穀物市場。

目前延長禁令可能會削弱烏克蘭的出口並促進俄羅斯的穀物出口，尤其是在俄羅斯向一些非洲國家提供免費穀物的時候。

烏克蘭必須出口糧食

烏克蘭今年的穀物收成預計將比去年下降10％左右，大約為6000萬噸。然而，俄羅斯上個月退出黑海穀物協議，隨後又對烏克蘭穀物倉庫發動導彈襲擊，包括切爾諾莫爾斯克港，導致大約有6萬噸穀物被毀。

基輔經濟討論俱樂部執行主任彭津（Oleg Pendzin）認為，這些事件不會對烏克蘭國內的穀物價格產生重大影響。他說，其中一個原因是，由於大量人口逃離烏克蘭，該國人口減少，從而降低了國內市場對穀物的需求。

彭津說，烏克蘭有4000萬人口，這意味著該國需要大約1800萬噸穀物才能實現糧食自給自足。他告訴烏克蘭廣播電台，到目前為止，約有800萬人離開烏克蘭，這意味著國內穀物消費量已減少至1300－1400萬噸。

據瞭解，烏克蘭的剩餘穀物約為4500萬噸，超過了波蘭的年總產量。這意味著烏克蘭必須出口大部分穀物。問題是，如果黑海線路被封鎖，中歐和東歐國家又想禁止其經由本國出口，那麼從哪裡以及如何將烏克蘭穀物運到消費者手中呢？

烏克蘭糧食出口新路線

在最近舉行的北約－烏克蘭峰會上，與會者討論了烏克蘭糧食出口的新路線。

目前，基輔的大部分穀物通過陸路出口，而這一過程中的關鍵站點是波羅的海港口，尤其是波蘭的港口。

歐盟農業專員沃伊切霍夫斯基（Janusz Wojciechowski）表示，歐盟已準備好通過「團結走廊」出口烏克蘭幾乎全部的農業產品，即通過公路、鐵路和河流路線穿越歐盟國家的領土。