香港學者：港人政治信任度上升，「社會政治化」轉弱

（中央社）香港中文大學學者近日表示，綜合過去5年的民調變化，港人對政府的信任度持續增加，不信任度下降。此外，大多數港人被問到是否信任政府時，不再基於政治取態。

中文大學香港亞太研究所副所長鄭宏泰和研究員黃子為今天在《明報》發表文章，依據過去幾年的民調來判斷香港政情變化，這些民調都是該所透過電話訪問的結果。

文章指出，2019年12月，社會的矛盾非常嚴重時，市民對政府的信任度低落，當時高達59%受訪者表示「不信任」，只有14.8%回答「信任」，另有24.7%表示「普通」和1.4%表示「不知道」。

但隨著時間轉移，受訪者對政府的不信任度在過去5年持續下降，由最高的59%逐年下降至58%、49.1%、33.2%及今年5月的23.4%。

相反，對政府的信任度逐年微升，2019年是14.8%，其後是18.1%、16.4%、21%及今年5月的30.3%。

至於信任度「普通或一半半」的，2019年是24.7%，其後是21.5%、32.7%、42.1%及今年5月的44%。

文章依據上述調查結果指出，過去數年，香港先後經歷社會動盪和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）困擾，最後都逐步受控，經濟民生恢復常態，社會各界開始走向復甦。

與此同時，行政長官李家超上任超過一年來，政府運作相對順利，大眾對政府的政治信任程度顯著改善，新一屆政府較舊府成功取得市民信任。

文章並表示，近年來，即使對政府信任度一向偏低的年輕人（18至29歲）也有明顯改善，不信任比例由2019年底的75.4%大幅跌至41.9%，信任比例則由4.3%微升至10.8%。

在教育程度方面，2019年，非大專院校學歷人士對政府的信任度比例只有16.9%，不信任比例高達53.7%，但今年5月，信任比例有39.7%，不信任比例下降至14.3%。

文章指出，雖然大專院校學歷人士依然不太信任政府，但情況也有好轉，不信任比例由2019年的67.6%大幅降至年內的38.8%，信任比例由11.9%升至19.9%。

文章表示，目前大多數市民對政府的信任度不太受政治取向影響，社會政治化明顯減弱。從這個角度看，如果政府能夠繼續做出成績，讓經濟復甦，改善民生，應該能夠繼續獲得市民支持，尤其是沒有明確政治傾向的社會大多數。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex